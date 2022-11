Ihg: dalla partnership con Iberostar nasce il diciottesimo brand del gruppo britannico Sono circa una settantina, per oltre 24 mila camere totali sugli oltre 100 resort Iberostar complessivi, le strutture coinvolte nella nuova partnership con Ihg. Esclusi sono, tra gli altri, i 18 indirizzi cubani del gruppo spagnolo. La così definita “alleanza commerciale di lungo periodo” darà quindi vita a un nuovo marchio, il diciottesimo per InterContinental, denominato Iberostar Beachfront Resorts, ma la compagnia iberica manterrà la proprietà al 100% del brand. L’integrazione nei sistemi Ihg comincerà già questo mese di dicembre, per una serie di indirizzi situati in Messico, nella Repubblica Dominicana, in Giamaica, in Brasile e nelle isole Canarie. Gli altri resort coinvolti in Sud Europa e in Nord Africa entreranno progressivamente a far parte del nuovo brand durante un processo che durerà fino al 2024. Il marchio Iberostar Beachfront si aggiunge alla collezione di 260 resort già parte del gruppo Ihg, che li gestisce con i brand Six Senses, Regent, InterContinental, Kimpton, Indigo, Crowne Plaza, Holiday Inn e Holiday Inn Express. La compagnia britannica al momento avrebbe meno di 20 strutture attive nei Paesi dove sono localizzati i prossimi Iberostar Beachfront.

