I brand Nh Hotels e Nh Collection approdano in Sri Lanka Prosegue la strategia di espansione dei brand europei del gruppo Minor nel resto del globo. E’ questa in particolate la volta del debutto cingalese di due brand Nh: l’Nh Collection Colombo Hotel ha aperto le proprie porte il 1° giugno nel cuore della capitale, nelle vicinanze di Liberty Arcade e dell’oceano Indiano. La struttura si trova a 10 minuti di auto dal National museum, piazza dell’Indipendenza e Pettah market, nonché a 45 minuti di auto dall’aeroporto principale dello Sri Lanka, il Bandaranaike (Cmb). Si tratta di un albergo a 5 stelle dotato di 219 camere e suite da 33 a 254 metri quadrati, a cui si aggiunge la più grande suite Presidenziale della città. Presenti pure sei food & beverage outlet di cucina internazionale, tra cui specialità indiane, tailandesi e giapponesi, un bar sul rooftop con vista panoramica sull’oceano, una caffetteria e una lounge fuori la lobby. Per eventi privati e aziendali, l’hotel dispone di cinque sale riunioni, una sala del consiglio e spazi in grado di ospitare fino a 200 persone. L’offerta è completata da una palestra, una spa e una piscina a sfioro sul rooftop. L’Nh Bentota Ceysands Resort si trova invece tra il fiume Bentota e l’oceano Indiano, 90 minuti a sud di Colombo lungo la costa occidentale dell’isola. L’hotel, la cui apertura è prevista per il 1° luglio, è dotato di 166 camere e suite da 37 a 139 metri quadrati. Include inoltre una piscina con vista sull’oceano, ideale per sport acquatici, un centro benessere e un miniclub. A disposizione degli ospiti pure cinque punti ristoro, tra cui uno internazionale aperto tutto il giorno, ristoranti di pesce e specialità thailandesi, un caffè per spuntini leggeri e il bar della piscina. Condividi

