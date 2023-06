Hnh Hospitality chiude il primo semestre finanziario con un +70% sull’anno precedente Cresce il giro d’affari di Hnh Hospitality, che chiude il primo semestre del proprio anno finanziario (novembre 2022 – aprile 2023), con un fatturato di oltre 30,6 milioni di euro, in netto aumento rispetto ai 18 milioni registrati nello stesso periodo del 2021-22 (+70%). Un risultato reso possibile dall’incremento sia dei tassi di occupazione, sia delle tariffe medie. Il tasso di riempimento delle strutture Hnh è infatti salito dal 49,6% al 65%. E se il dato dell’anno scorso era certo influenzato dalla presenza della variante Omicron, che ha pesato soprattutto sul primo trimestre del 2022, la percentuale di occupazione attuale è comunque superiore alle previsioni di budget, che si erano fermate al 60,5%. Bene poi anche i prezzi medi, saliti da 103,48 a 116,59 euro. Durante il primo semestre 2023, Hnh Hospitality ha peraltro ampliato ulteriormente la propria offerta, rilevando la gestione dell’Almar Timi Ama di Villasimius, in Sardegna. La struttura è ora nota come Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa ed è gestita da Hnh in partnership con Accor. Si tratta del terzo indirizzo del gruppo a marchio Almar: un concept innovativo sviluppato e gestito interamente dalla stessa compagnia con base a Mestre. “Stiamo vivendo un periodo di forte crescita, come testimoniano i risultati oltre le aspettative del primo semestre 2023, che ci rivelano dati quasi raddoppiati rispetto all’anno precedente – sottolinea Luca Boccato, amministratore delegato del gruppo Hnh Hospitality -. Stimiamo di chiudere l’anno fiscale (al 31 ottobre) con ricavi complessivi oltre quota 105 milioni e con un margine ebitda superiore al 2022, quando era pari al 15%. Un risultato molto positivo, possibile grazie a un’occupazione che prevediamo vicina ai livelli 2019 e con tariffe medie in forte crescita oltre i 150 euro. Il tutto è frutto sì di acquisizioni strategiche in differenti regioni e di una visione lungimirante del business, ma anche della grande professionalità e dedizione che ci dimostrano ogni giorno le nostre risorse”.

