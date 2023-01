Il brand Pullman torna al Timi Ama. Si affiancherà al marchio Almar Il brand Pullman torna al Timi Ama di Villasimius. Si affiancherà al marchio Almar, che dallo scorso novembre ha sostituito infatti proprio la storica insegna di casa Accor, a seguito dell’acquisizione della gestione della struttura sarda da parte del gruppo Hnh Hospitality. Ora la stessa compagnia veneta ha firmato un accordo di franchising con la società francese per l’indirizzo di Villasimius che da questo gennaio si chiama Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa in vista della sua apertura il prossimo maggio per la stagione estiva. “Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare nell’ambito di questa nuova gestione in Sardegna con un player di rilievo quale è Accor – sottolinea il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato –. La gestione di una struttura storica e rinomata come il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa rappresenta, inoltre, un nuovo importante tassello nel nostro percorso di espansione verso località strategiche, tramite una proposta in grado di conciliare le esigenze del turismo leisure con quelle del turismo congressuale e del benessere. Questa partnership è anche l’ulteriore prova della credibilità che il nostro gruppo ha raggiunto con tutti i grandi brand internazionali nel mondo dell’hospitality con i quali operiamo”.

La compagnia ha infatti deciso di dividere la propria strutture in un cluster dedicato ai segmenti economy, midscale & premium, che comprende i marchi ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick e Pullman, nonché in uno riservato alle strutture luxury & lifestyle, che ruota attorno ai pilastri Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & Mgallery, nonché all’entità Ennismore, a sua volte comprendente ulteriori 12 marchi.\r

\r

La divisione premium, midscale & economy è quindi ora gestita da un comitato esecutivo guidato dal ceo Jean-Jacques Morin (già vice amministratore delegato dell'intero gruppo), con Thomas Dubaere in qualità di ceo Americhe, Patrick Mendes, ceo Europe & North Africa, Duncan O'Rourke, ceo Middle East, Africa, Turkey & Asia Pacific e Gary Rosen, ceo Greater China. Besma Boumaza è invece general counsel, Fabrice Carre, chief strategy officer, Steven Daines, chief talent & culture officer, Karelle Lamouche, chief commercial officer, Patrick Laurent, chief financial officer, e Camil Yazbeck, chief development officer.\r

\r

Al timone del comitato esecutivo luxury & lifestyle c'è quindi direttamente il ceo del gruppo Sébastien Bazin, mentre Omer Acar è stato nominato ceo Raffles & Orient Express (a partire dal 1° marzo 2023), Maud Bailly ceo Sofitel, MGallery & Emblems, Gaurav Bhushan co-ceo Ennismore e Mark Willis ceo Fairmont. Gary Rosen è inoltre ceo Greater China, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel (a partire dal 1° febbraio 2023), Agnès Roquefort, chief development officer, e Johnny Zakhem, chief financial officer.\r

\r

Per valorizzare questa nuova organizzazione della struttura operativa, è stato inoltre istituito un management board del gruppo presieduto sempre da Bazin. L'organo è stato pensato per garantire la coerenza e l'allineamento tra le due divisioni, sia in termini di priorità strategiche sia di leve di performance. Il board è composto da Besma Boumaza, group general counsel & board of directors’ secretary, Steven Daines, chief talent & culture officer, Jean-Jacques Morin, deputy ceo and chief financial officer, Brune Poirson, chief sustainability officer, Kamal Rhazali, secretary general & general counsel, luxury lifestyle, Floor Bleeker, chief technology officer, Alix Boulnois, chief digital officer, e Caroline Tissot, chief procurement officer.","post_title":"Prende forma la riorganizzazione di Accor in due divisioni di brand distinti","post_date":"2023-01-11T12:05:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673438706000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437073","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Pullman torna al Timi Ama di Villasimius. Si affiancherà al marchio Almar, che dallo scorso novembre ha sostituito infatti proprio la storica insegna di casa Accor, a seguito dell'acquisizione della gestione della struttura sarda da parte del gruppo Hnh Hospitality. Ora la stessa compagnia veneta ha firmato un accordo di franchising con la società francese per l'indirizzo di Villasimius che da questo gennaio si chiama Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa in vista della sua apertura il prossimo maggio per la stagione estiva.\r

\r

“Siamo particolarmente soddisfatti di collaborare nell’ambito di questa nuova gestione in Sardegna con un player di rilievo quale è Accor – sottolinea il ceo di Hnh Hospitality, Luca Boccato –. La gestione di una struttura storica e rinomata come il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa rappresenta, inoltre, un nuovo importante tassello nel nostro percorso di espansione verso località strategiche, tramite una proposta in grado di conciliare le esigenze del turismo leisure con quelle del turismo congressuale e del benessere. Questa partnership è anche l’ulteriore prova della credibilità che il nostro gruppo ha raggiunto con tutti i grandi brand internazionali nel mondo dell’hospitality con i quali operiamo”.\r

\r

","post_title":"Il brand Pullman torna al Timi Ama. Si affiancherà al marchio Almar","post_date":"2023-01-11T11:38:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673437116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437041","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_437044\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Relais & Châteaux toscano Borgo San Felice[/caption]\r

\r

Tre pilastri fondamentali e 15 obiettivi da qui al 2025 e al 2030. Relais & Châteaux lancia un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile, al contempo rafforzando il proprio impegno grazie all'implementazione di un sistema di reporting completo basato su 60 indicatori e pubblicando il proprio primo report di sostenibilità. L'operazione è stata inoltre supportata dalle società di consulenza Solinnen e Alice Audouin Consulting.\r

Nel dettaglio i tre pilastri del piano comprendono la protezione dell'ambiente, con un’attenzione particolare ai temi del riscaldamento globale, del consumo di acqua, della biodiversità e dell'inquinamento causato dall’uso di plastica. Un'altra priorità è poi la cucina sostenibile e il controllo dell’intero ciclo di vita del piatto, privilegiando i fornitori e le filiere locali e la conservazione del patrimonio culinario. Infine, in termini di empowerment sociale e societario, l'associazione pone l’accento sulla parità di genere, la diversità e le condizioni di lavoro dei dipendenti, ma anche sul geoturismo e il coinvolgimento della comunità locale in favore dell’ambiente al quale ciascuna dimora è legata dal punto di vista geografico e naturale, ma anche storico ed economico.\r

\r

\r

\r

\"Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti finora, ma rimaniamo umili e attenti: siamo a un punto critico per la salute della terra e dei suoi abitanti, nessuno può compiacersi del proprio contributo per proteggere e rigenerare il nostro pianeta\", commenta il presidente uscente di Relais & Châteaux, Philippe Gombert, che ha fortemente voluto questa operazione. \"Siamo ambiziosi e desideriamo rivoluzionare il settore dell'ospitalità - gli fa eco il vicepresidente Olivier Roellinger, anche lui grande supporter dell'iniziativa - .I nostri obiettivi sono una risposta chiara e concreta a quella che a oggi è la minaccia più temibile per l'umanità: il cambiamento climatico\".","post_title":"Relais & Châteaux lancia un piano d'azione per lo sviluppo sostenibile","post_date":"2023-01-11T09:51:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673430707000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436915","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto il 7 gennaio nel porto di Alicante, in Spagna, l’Ocean Live Park, il villaggio per la partenza di The Ocean Race, la più straordinaria e dura regata intorno al mondo che compie 50 anni e per la prima, storica, volta arriverà in Italia, con il “Grand Finale” di Genova. E il capoluogo ligure si conferma sempre più capitale mondiale della vela e della nautica grazie all’importante presenza al fianco di The Ocean Race.\r

\r

Nell’Ocean Live Park di Alicante verrà inaugurato il Pavilion di Genova, un padiglione di 150 metri quadrati in cui i visitatori potranno esplorare le bellezze della città e dell’intera Liguria mentre le aziende potranno sviluppare nuove opportunità di business con realtà provenienti da tutto il mondo. Una opportunità unica: Genova sarà la sola città ad avere questa visibilità lungo tutto il percorso. Dopo Alicante, ecco le tappe di Cape Town (7/26 febbraio), Itajaí (1/23 aprile), Newport (10/21 maggio), Aarhus (30 maggio/8 giugno), e L’Aja (11/15 giugno). Non solo. Al fianco di The Ocean Race, Genova è in prima fila nel promuovere la sostenibilità e la tutela dei mari. Grazie al “Genova Process” sarà scritta la prima bozza di Carta dei diritti degli Oceani che sarà presentata all’Onu dopo il Grand Finale del prossimo giugno. \r

\r

Fino al 15 gennaio l’Ocean Live Park di Alicante proporrà eventi per adulti e bambini in una area di 50 mila metri quadrati: concerti, intrattenimento, workshop, prove di vela e un’area dedicata al gaming e agli e-sports. La Cerimonia di Apertura è fissata per il 12 gennaio alle 20 e sarà seguita da uno spettacolo di droni. Il pubblico potrà anche accedere al Museo di The Ocean Race per ammirare la storia della regata. Ci sarà anche la Race Boat Experience in cui il pubblico potrà avere un assaggio della vita a bordo. \r

\r

Il Pavilion di Genova sarà in prima linea, proprio dietro alle barche della regata (padiglione 17). Un ledwall posizionato di fronte alla struttura mostrerà le bellezze di Genova, della Liguria e dell’Italia. Attraverso la scannerizzazione di QR Codes si potranno approfondire i vari temi. Le pareti del padiglione “racconteranno” il territorio attraverso immagini iconiche: la Lanterna, le Botteghe Storiche e i tipici “carruggi”, le Cinque Terre, il pesto ma anche il gelato e il caffè. Insomma una vetrina straordinaria per Genova e per l’Italia intera. Nell’ultima edizione sono stati 2,5 milioni i visitatori complessivi nei villaggi. \r

\r

Nel Pavilion sarà allestita da ETT, azienda genovese del Gruppo SCAI, una vera e propria esperienza immersiva che promuoverà, attraverso visioni iconiche, Genova e la Liguria. \r

\r

A disposizione dei visitatori ci saranno anche alcuni visori di “Virtual Reality” grazie ai quali si potranno esplorare le zone iconiche del centro storico comprese le piazze e alcuni palazzi tra cui Palazzo San Giorgio. Il Pavilion di Genova ospiterà anche una edizione speciale del Campionato Mondiale del Pesto in cui una decina di partecipanti, dopo una demo della ricetta originale, potranno sfidarsi in gara per realizzare il pesto migliore.\r

\r

The Ocean Race “Genova The Grand Finale” gode del patrocinio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enit, Coni e Ussi. Ministero del Turismo, Regione Liguria, Camera di Commercio di Genova, Porto Antico, Blue District e Federvela sono i partner Istituzionali. Iren e Free To X sono “Genova Partners”. Esselunga, Rina, Ett e Esaote sono “Genova Supporters”.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Genova, per la prima volta in Italia arriva \"The Ocean Race\"","post_date":"2023-01-10T10:35:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673346931000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436863","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia vs Volotea. Cieli di Sardegna ancora territorio di conquista delle compagnie aeree, con una disputa sulle rotte in continuità territoriale che non trova tregua. Torna infatti all'attacco Aeroitalia che in una nota ufficiale, ripresa dall'Ansa, rende noto di aver dato mandato ai propri legali per ricorrere alle autorità competenti circa l'evoluzione del bando sulla Ct della Regione Sardegna in relazione alla tratta Olbia-Roma. Proprio su questa rotta il vettore italiano chiede di poter volare senza compensazioni economiche, così come già annunciato la scorsa settimana da Volotea.\r

Accuse\r

\"Aeroitalia chiederà al tribunale Amministrativo regionale la sospensione del bando sulla rotta in questione nell'attesa della pronuncia della Regione Sardegna e della Comunità europea circa il comportamento della compagnia aerea spagnola Volotea - si legge nel comunicato - Nelle more di tali decisioni la compagnia italiana informa che verrà trasmessa all'assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna la volontà di operare la tratta Olbia-Roma senza alcun compenso. Tale manifestata volontà non preclude il convincimento di Aeroitalia di aver diritto all'aggiudicazione in quanto vincitrice del bando sulla tratta. Aeroitalia - conclude la nota - ha informato anche l'Enac sollecitando i dovuti controlli circa il comportamento della compagnia aerea Volotea\".\r

\r

La compagnia spagnola aveva presentato offerte per i voli con la compensazione economica, ma nella graduatoria era stata superata da Ita Airways e Aeroitalia, con quest'ultima che si era aggiudicata il primo posto su entrambe le rotte di Olbia (Milano e Roma) con un ribasso d'asta del 75%.","post_title":"Aeroitalia sfida Volotea sulla Roma-Olbia: ricorso al Tar e voli senza compensazioni","post_date":"2023-01-09T09:00:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1673254837000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436830","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vueling si è piazzata al secondo posto in Europa quale compagnia aerea low cost più puntuale del 2022, in base alla classifica stilata da Cirium, società di analisi dell’aviazione a livello globale. La \"On-Time Performance Review 2022\" posiziona inoltre la compagnia del gruppo Iag al quarto posto assoluto nel ranking delle compagnie aeree europee, con un tasso di puntualità dell’82,04% in più di 197.000 voli operati nel 2022. All'interno della lista delle prime dieci compagnie aeree più puntuali in Europa, Vueling è la compagnia con il maggior numero di voli operati durante il periodo analizzato.\r

\"Essere una delle quattro compagnie aeree più puntuali in Europa e la seconda 'low cost' consolida il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti, a cui vogliamo continuare a offrire solo il meglio\" commenta Oliver Iffert, director of operations del vettore.\r

Il report di Cirium si basa su dati provenienti da oltre 600 fonti di informazione di volo in tempo reale, con un comitato consuntivo indipendente che garantisce una visione accurata ed equilibrata dell’analisi delle prestazioni in tempo reale della compagnia aerea.\r

\r

","post_title":"Vueling è la seconda low cost più puntuale d'Europa secondo la classifica Cirium","post_date":"2023-01-05T11:25:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672917932000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà domani da Trieste il Giro del mondo 2023 firmato Costa Crociere. Con il nuovo anno torna infatti anche una delle esperienze più amate dagli appassionati dei grandi viaggi. Il programma 2023 coinvolge in particolare la Costa Deliziosa e prevede anche un imbarco a Savona l'11 gennaio, per un itinerario di oltre quattro mesi, pari a 128 giorni complessivi: dal Mediterraneo alla penisola Arabica, navigando verso est sino all’India e alle Maldive, per poi fare rotta a sud, in Madagascar e Sud Africa, e attraversare l’oceano Atlantico sino al Brasile. Quindi, di nuovo diretti a sud, verso Ushuaia, in Argentina, la punta estrema del continente, navigando nel canale di Beagle e risalendo lungo il versante Pacifico, dal Cile sino a Panama, visitando il Centro America e New York, per poi rientrare in Europa. In totale, 52 destinazioni da scoprire in quattro continenti, attraversando tre oceani.\r

\r

Sono circa 2 mila gli ospiti che hanno prenotato una cabina sul Giro del mondo 2023. Provengono da 40 Paesi diversi, con una prevalenza di francesi (circa 500), italiani e tedeschi (rispettivamente circa 360 e circa 340), svizzeri (circa 160), spagnoli (circa 140) e austriaci (poco meno di 100). Il viaggiatore più longevo, francese, ha 94 anni, mentre il più giovane è austriaco, di sei anni.\r

\r

Per coloro che avessero perso l’opportunità quest’anno, Costa Deliziosa proporrà il Giro del mondo anche nel 2024, con partenza prevista il 6 gennaio 2024. Non solo: nelle prossime settimane sarà disponibile per la prenotazione anche il Giro del mondo 2025, che circumnavigherà il globo prevalentemente nell’emisfero australe, visitando Terra del Fuoco, Polinesia, Nuova Zelanda, Australia e Sud Africa. Per la prima volta la partenza sarà a inizio dicembre (2024) da Savona, per godersi le feste natalizie in crociera. La notte di Capodanno sarà a Rio de Janeiro, con lo spettacolo dei fuochi d'artificio dalla spiaggia di Copacabana.","post_title":"Torna il Giro del mondo firmato Costa. Partenza domani da Trieste per un itinerario di 128 giorni","post_date":"2023-01-05T09:32:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672911154000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'entrata della Norwegian Spirit nel porto di Sydney, Ncl torna finalmente in Australia dopo quasi tre anni di assenza. Il programma prevede sette crociere open-jaw fino a marzo 2023 con partenze da Sydney e Auckland. Si potranno così esplorare destinazioni come Napier, Tauranga e Fiordland in Nuova Zelanda, nonché Melbourne, Burnie ed Eden in Australia. La Spirit, che è appena reduce da un restyling da 100 milioni di dollari, tornerà poi nei suoi homeport locali di Sydney e Auckland per la seconda volta nel dicembre 2023.\r

\r

\"L'Australia e la Nuova Zelanda sono mercati incredibilmente importanti per noi, sia come bacini di partenza sia come destinazione, e siamo intenzionati a rimanere in questa regione a lungo - spiega il presidente e ceo di Norwegian Cruise Line, Harry Sommer -. Sono entusiasta di essere qui personalmente per celebrare il nostro ritorno in Australia dopo una pausa di tre anni e di unirmi ai festeggiamenti\".","post_title":"Ncl torna in Australia dopo quasi tre anni di assenza con la Spirit","post_date":"2023-01-04T10:19:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672827562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_436662\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Maurizio Casabianca[/caption]\r

\r

Migliorare le proprie performance in ambito sportivo, ma anche manageriale o semplicemente personale. E' l'obiettivo della nuova Sport Cruise. L'iniziativa Going4Cruise in collaborazione con la Pelle Azzurra, associazione impegnata nel “trasformare sportivi di talento in atleti da medaglia”, torna il prossimo 24 maggio in partenza da Genova sulla Msc Orchestra. Durante la navigazione, i partecipanti potranno così seguire corsi di formazione sulla conoscenza di se stessi, sulla gestione delle emozioni e sull’acquisizione di un mindset vincente che permette di performare ad alto livello a livello sia sportivo, sia manageriale. Il tutto attraverso un metodo di coaching certificato che la Pelle Azzurra attua con gli atleti che accompagna nei giochi Olimpici e Paralimpici.\r

\r

\r

\r

«Abbiamo voluto creare l’occasione distintiva, per tutte le agenzie di viaggio, di intercettare ulteriori opportunità di vendita – argomenta Maurizio Casabianca, cc&oo di Going –. E siccome le proposte di Going4Cruise sono quasi sempre esperienze di viaggio a terra, in combinazione con le crociere Msc, in questo caso differenziamo nuovamente, andando ad arricchire l’esperienza a bordo. L’impegno a stimolare il mercato è uno dei nostri pilastri, cercheremo di mantenerlo il più possibile nel corso del 2023».\r

\r

«Ci rivolgiamo a una domanda nuova, interessata a un itinerario di viaggio ad alto valore aggiunto e siamo molto felici di essere partner in un progetto votato ad accomunare i valori dello sport e del lavoro, cioè la collaborazione, lo spirito di gruppo, la disciplina, il rispetto delle regole, la tolleranza e l’inclusione», è il commento di Luigi Cerracchio, mice e to manager di Msc Crociere.\r

\r

Il target del progetto sono gli sportivi, a livello amatoriale così come agonistico, ma non solo. Infatti, il pubblico si amplia alla formazione manageriale e degli studenti; in particolare, si rivolge agli ambiti sia dello sport sia del business. Tra gli atleti che si potranno trovare a bordo ci sono Katia Aere, bronzo Tokyo 2020 e Campionati del mondo di handbike, Giada Andreutti, national team Olimpiadi Pechino 2022 in bob singolo e doppio, Fabrizio Pagani, sei world record in apnea dinamica diversamente abili, Ivan Territo, campione italiano paraduathlon, Michele Sarzilla, titolo italiano triathlon e ironman, Annalisa Cozzarini e Sebastiano Panteca, titolo italiano national team coastalrowing e world record indoor rowing, Elena Scarpellini, titolo italiano salto con l’asta e nel bob doppio, Desirée Carofiglio, bronzo a squadre campionati mondiali di ginnastica artistica, nonché Cristina Nuti, triatleta e ironlady.\r

\r

","post_title":"Torna la Sport Cruise di Going4Cruise. Si parte da Genova il 24 maggio","post_date":"2023-01-03T10:07:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1672740474000]}]}}