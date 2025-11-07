H10 Hotels si riposiziona nel segmento premium ai Caraibi H10 Hotels espande la sua presenza nei Caraibi con il lancio di Ocean Signature Caribbean Resorts, un’evoluzione del marchio Ocean by H10 Hotels, volta a riposizionare i suoi resort nella regione all’interno del segmento premium. Questa nuova identità debutta con l’introduzione di Ocean Allure Signature Adults Only Resorts, un’esclusiva linea solo per adulti la cui prima proprietà aprirà in Messico: l’ Ocean Allure Costa Mujeres, la cui apertura è prevista per dicembre. Come riporta Hosteltur, Ocean Signature Caribbean Resorts intraprende un nuovo percorso con uno standard di servizio aggiornato, con l’obiettivo di riposizionare i resort caraibici verso un modello all-inclusive di maggior valore. Con una presenza in Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica, questa nuova identità mira a mettere in risalto l’eccellenza delle sue strutture, il servizio personalizzato e un’offerta culinaria di alto livello. Le caratteristiche dei resort I resort di questo marchio si distinguono per la loro posizione privilegiata sul mare, il design contemporaneo e un chiaro impegno verso l’esperienza degli ospiti. Secondo la catena, il nuovo slogan “Beyond Everything” esprime la promessa del marchio di superare le aspettative degli ospiti. Tra i servizi principali figurano i centri Despacio Spa, dotati di tecnologie all’avanguardia e trattamenti personalizzati per la salute e la bellezza, servizi Vip, ristoranti à la carte con cucina internazionale, cocktail d’autore e un programma completo di attività pensate per il riposo e il benessere. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => H10 Hotels espande la sua presenza nei Caraibi con il lancio di Ocean Signature Caribbean Resorts, un'evoluzione del marchio Ocean by H10 Hotels, volta a riposizionare i suoi resort nella regione all'interno del segmento premium. Questa nuova identità debutta con l'introduzione di Ocean Allure Signature Adults Only Resorts, un'esclusiva linea solo per adulti la cui prima proprietà aprirà in Messico: l' Ocean Allure Costa Mujeres, la cui apertura è prevista per dicembre. Come riporta Hosteltur, Ocean Signature Caribbean Resorts intraprende un nuovo percorso con uno standard di servizio aggiornato, con l'obiettivo di riposizionare i resort caraibici verso un modello all-inclusive di maggior valore. Con una presenza in Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica, questa nuova identità mira a mettere in risalto l'eccellenza delle sue strutture, il servizio personalizzato e un'offerta culinaria di alto livello. Le caratteristiche dei resort I resort di questo marchio si distinguono per la loro posizione privilegiata sul mare, il design contemporaneo e un chiaro impegno verso l'esperienza degli ospiti. Secondo la catena, il nuovo slogan "Beyond Everything" esprime la promessa del marchio di superare le aspettative degli ospiti. Tra i servizi principali figurano i centri Despacio Spa, dotati di tecnologie all'avanguardia e trattamenti personalizzati per la salute e la bellezza, servizi Vip, ristoranti à la carte con cucina internazionale, cocktail d'autore e un programma completo di attività pensate per il riposo e il benessere. [post_title] => H10 Hotels si riposiziona nel segmento premium ai Caraibi [post_date] => 2025-11-07T14:42:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762526575000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una vera corsa all'investimento sul nostro territorio da parte di grandi gruppi internazionali, family office e fondi che cercano soluzioni residenziali ma anche strutture complesse come hotel, dimore storiche e palazzi - spiega Claudio Citzia, fondatore della piattaforma Luxforsale, che ha realizzato l'Osservatorio 2025 sui trend del segmento lusso -. Oggi si guarda non solo alle classiche città del lusso come Milano, Firenze, Roma o Venezia, ma anche a location emergenti: Liguria, Sicilia, Puglia, Marche e Veneto sono luoghi che registrano flussi crescenti di visitatori e acquirenti». Su Luxforsale la quota di utenti stranieri è cresciuta in modo significativo: oggi quasi il 48% dei visitatori proviene da Paesi internazionali, da mercati consolidati e, sempre più spesso, da Paesi emergenti nel luxury real estate come Indonesia (12,36%), Turchia (3,92%), Pakistan (2,74%), Ucraina (2,25%) e Kuwait (1,38%). Emerge in modo netto il fenomeno dello short rent di lusso che oggi non costituisce più una semplice alternativa all'hotellerie, ma si evolve in strategia di investimento. Le più richieste A livello numerico la Lombardia e la Toscana si confermano le regioni con il maggior numero di immobili di lusso: la prima con 1.036 immobili e la seconda con 963 immobili. Segue la Liguria con ben 519 residenze di pregio. Tra le città più rappresentate, figurano Milano (185 immobili), Roma (146), Firenze (81) e Verona (28). In Emilia Romagna, Ravenna con 25 immobili prende il posto di Bologna. In Lombardia è interessante anche la presenza di Monza con 85 proprietà. A fianco delle grandi capitali storiche, si osservano veri e propri exploit regionali. La Toscana resta un riferimento indiscusso, con il primato per numero di immobili sopra i 10 milioni di euro e una domanda diversificata fra dimore storiche, ville e appartamenti di lusso. La Sicilia si distingue sia per il mercato delle ville in zone di pregio (a Palermo e Taormina gli immobili più richiesti tra gli acquirenti), sia per località montane come Randazzo. La Liguria, trainata da mete litoranee quali Alassio e Sanremo, si posiziona tra le regioni più richieste e dinamiche. Lombardia e Veneto registrano una crescita solida delle transazioni luxury e una valorizzazione record dei prezzi medi regionali. «Da quindici anni a questa parte, l'Italia non ha mai vissuto un periodo così favorevole per gli investimenti immobiliari di fascia alta: oggi il nostro Paese è di nuovo sotto i riflettori internazionali, e nei prossimi cinque anni probabilmente assisteremo ad una ulteriore crescita, per effetto dell'instabilità geopolitica globale e ai conflitti internazionali che spingono molti investitori a scegliere mete sicure e affidabili». [post_title] => Italia in prima fila per gli investitori internazionali del segmento lusso [post_date] => 2025-11-07T12:36:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762518969000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501006 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian Cruise Line in pista con la speciale promozione per il Black Friday, che offre il 50% di sconto su tutte le crociere e il ritorno del pacchetto Free at Sea, tornato a grande richiesta. La promozione Black Friday, valida per un periodo limitato, si applica a tutti gli itinerari e a tutte le navi Norwegian, inclusa la nuovissima Norwegian Aqua e la prossima Norwegian Luna, in arrivo a primavera. «Con il 50% di sconto su tutte le crociere, questo è il momento migliore per pianificare le vacanze in famiglia del 2026 - ha dichiarato Harry Sommer, president e ceo Norwegian Cruise Line Holdings -. Gli itinerari di Ncl e le esperienze a bordo permettono ai nostri ospiti di riconnettersi con le persone care, massimizzando il valore e godendo ogni momento al meglio». Basandosi sulla sua tradizione di libertà e flessibilità, Ncl ripropone uno dei suoi pacchetti più popolari, Free at Sea. Disponibile per tutte le crociere, il pacchetto offre servizi amatidagli ospiti, tra cui il più completo pacchetto bevande a bordo, Wi-Fi, esperienze culinarie e crediti per escursioni a terra. Per una crociera standard di sette notti, il pacchetto Free at Sea include open bar illimitato con liquori premium, 150 minuti di Internet ad alta velocità, tre pasti gourmet in ristoranti specializzati per il primo e secondo ospite della prenotazione e un credito di 50 dollari per ciascuna escursione a terra per il primo ospite della prenotazione. Il pacchetto migliorato Free at Sea è studiato per offrire più valore a un numero maggiore di ospiti, con minuti Wi-Fi aggiuntivi, ulteriori risparmi sul pacchetto bevande illimitato e crediti aggiuntivi per i pasti. L'offerta ai Caraibi Nel 2026, Ncl offrirà un ampio programma di 18 navi che navigheranno tra i Caraibi e le Bahamas, inclusa Norwegian Luna. Con il suo debutto in primavera 2026, la prossima nave in arrivo di Ncl presenterà molte delle celebri attrazioni della sorella Norwegian Aqua, tra cui lo Aqua Slidecoaster. Con itinerari che vanno da fughe di tre giorni fino a crociere di 10 giorni, gli ospiti avranno la flessibilità di creare la loro vacanza da sogno in crociera. Gli ospiti potranno partire per i Caraibi da nove porti di imbarco: Miami, Port Canaveral, Jacksonville e Tampa in Florida; Galveston in Texas; New Orleans; New York City; Punta Cana nella Repubblica Dominicana e San Juan. Queste crociere includono scali in alcune delle isole più belle della regione, come St. Thomas nelle isole Vergini Americane; Tortola nelle isole Vergini Britanniche; Willemstad a Curacao; Oranjestad ad Aruba; George Town a Grand Cayman e molte altre nell’area dei Caraibi orientali. Tra le destinazioni principali dei Caraibi occidentali figurano Cozumel e Costa Maya in Messico; Roatán in Honduras e Harvest Caye, la destinazione resort di Ncl in Belize. Molte crociere nei Caraibi e nelle Bahamas includono una visita all’isola privata esclusiva del brand, Great Stirrup Cay. L’isola è in fase di rinnovamento per offrire agli ospiti esperienze ancora più entusiasmanti. Entro la fine dell’anno aprirà una nuova area piscine di oltre 5.600 metri quadri, completa di bar in acqua e una zona giochi dedicata ai bambini, oltre al nuovo Vibe Shore Club, un’area per adulti caratterizzata da un’elegante atmosfera, lettini e ombrelloni. A partire dall’estate 2026, gli ospiti saranno inoltre tra i primi a vivere il debutto del Great Tides Waterpark, con 19 scivoli, salti dalle scogliere e un fiume dinamico per un divertimento senza fine. [post_title] => Norwegian Cruise Line, al via la speciale promozione Black Friday [post_date] => 2025-11-06T12:21:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762431660000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500993 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con nuovi interni eleganti, ristoranti rinnovati e un parco acquatico con più scivoli, il Louis Imperial Island Resort è pronto ad aprire nel maggio 2026 con un'offerta all-inclusive premium a cinque stelle a Paphos. Il Louis Imperial Beach è destinato a subire un'importante ristrutturazione in due fasi nei prossimi due anni, trasformandosi nell'Imperial Island Resort. Una volta completata la prima fase, l'hotel riaprirà inizialmente agli ospiti a partire da maggio 2026. Successivamente avrà luogo la seconda fase, durante la quale l'intera struttura sarà completata entro aprile 2027. Le novità Con nuovi interni, esperienze culinarie di alto livello e un vasto parco acquatico, l'Imperial Island è destinato a diventare uno dei resort per famiglie all-inclusive più esclusivi di Cipro. Nell'ambito della prima fase dei lavori di ristrutturazione, le camere e le suite dell'hotel saranno elegantemente rinnovate, creando spazi confortevoli. Ogni camera sarà dotata di terrazza o balcone, con vista sul mare o sulle isole, oltre a dettagli di pregio come biancheria da letto in cotone egiziano, accappatoi e prodotti di bellezza di lusso. Oltre metà della capacità ricettiva dell'hotel sarà convertita in suite familiari completamente attrezzate con porte scorrevoli. Come riporta TTGMedia, la ristrutturazione interessa l'intera proprietà, con significativi ammodernamenti della reception, dei ristoranti, della spa e della palestra. L'ex sala da ballo tornerà ad essere un moderno spazio per l'intrattenimento, completo di attrezzature all'avanguardia e di una postazione dj. All'esterno, l'area piscina sarà allestita con nuovi lettini e ombrelloni. I giardini dell'hotel saranno riqualificati e verrà aggiunto un nuovo gazebo per matrimoni, perfetto per i clienti che desiderano convolare a nozze. Le famiglie avranno l'imbarazzo della scelta, soprattutto dopo il completamento della seconda fase dei lavori di ristrutturazione. In primo piano il parco acquatico con numerosi scivoli, due nuove piscine per famiglie e una piscina dedicata ai bambini con giochi d'acqua interattivi per i più piccoli. Per l'inaugurazione dell'hotel, prevista per maggio 2026, saranno disponibili un miniclub con area giochi all'aperto e un club per adolescenti pensato per i ragazzi più grandi. [post_title] => Louis Imperial Island Resort: riapre a Cipro il 5 stelle dedicato alle famiglie [post_date] => 2025-11-06T11:25:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762428353000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500858 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Maldive continuano a sedurre il mercato italiano, ma il volto della destinazione sta cambiando radicalmente. Un'evoluzione che riposiziona l'arcipelago non come destinazione isolata, ma come tassello strategico dei grandi tour asiatici. Jose Gregorio Manzo, director of sales Western Europe di Atmosphere Core, fa il punto su questa trasformazione e sulla performance dell'Italia: «Le Maldive continuano a essere una destinazione molto richiesta. Ormai non è soltanto il soggiorno classico da 7-8 notti – che rimane il format dominante – ma sta andando bene anche come estensione a varie destinazioni. Vediamo spesso proposte combinate con il Giappone, il Medio Oriente, la Thailandia. Il mercato italiano rappresenta il terzo-quarto posto degli arrivi alle Maldive, superato soltanto da Cina e Russia in alcuni casi, mentre l'Inghilterra e l'Italia sono i maggiori mercati occidentali». Da honeymoon a multi-generazionale Il dato più significativo riguarda la trasformazione demografica della clientela. Se storicamente le Maldive rappresentavano il simbolo dell'evasione per coppie in luna di miele, oggi le famiglie rappresentano un segmento in crescita esponenziale. «Sta cambiando moltissimo il profilo del turista italiano sulle Maldive - spiega Manzo - . Tutti i nostri resort sono family-friendly. Abbiamo una sola struttura esclusivamente per adulti, l’Oblu Select Logibili. Quello che stiamo vedendo è l'aumento consistente della clientela familiare. Per questo motivo abbiamo due strutture particolarmente vocate alle famiglie: l’Oblu Select Sangeli e soprattutto l’Atmosphere Kanifushi Maldives, uno dei più grandi resort». A questo segmento si aggiunge il fenomeno dei "viaggi millennial", dove gruppi di amici optano per soggiorni in destinazioni esotiche.«La struttura Oblu Experience Ailafushi è il nostro cavallo di battaglia sul mercato proprio per questo aspetto. A livello economico è il resort millennial: molto colorato, molto fresco, con musica dal vivo durante le serate. Abbiamo introdotto una visione diversa delle Maldive, non soltanto come meta contemplativa, ma come destinazione dove vivere l'esperienza in modo più dinamico». Le infrastrutture supportano questa evoluzione. Tutti i resort dispongono di camere family, accettano un terzo ospite nelle camere base, offrono kids club dedicati e intrattenimento serale per i giovani, facilitando il transito verso una clientela più diversificata. La scalata commerciale di Atmosphere Core non è casuale. Il mercato italiano entra nella top 10 delle nazionalità d’arrivo del brand. La ricetta combina due ingredienti: alleanze solide con i major tour operator italiani e una struttura pr dedicata. L'Holiday Plan Atmosphere Core ha costruito un differenziale attorno al concetto di "Holiday Plan", un modello all-inclusive proprietario che semplifica il lavoro di agenzie e tour operator. «Uno dei nostri punti di forza è l'Holiday Plan, un prodotto innovativo che va oltre la semplice formula all-inclusive - spiega Manzo -. È un unico prezzo dove includiamo trasferimenti da/per l'isola, bevande in tutti i pasti, ristoranti gourmet, massaggio di 45 minuti, e due escursioni per persona. Non è il classico all-inclusive dove devi calcolare il trasferimento, il full board, le bevande, il braccialetto: qui c'è un prezzo unico, trasparente, predefinito». L'impatto sul trade è immediato. «Piace subito ai tour operator e alle agenzie. È qualcosa di nuovo perché non devi sempre aggiungere elementi al pacchetto base. È la filosofia della 'Joy of Giving', la felicità di dare ai nostri clienti. Arrivare alle Maldive senza preoccupazioni economiche ulteriori è importante». Il bilancio Intanto, l’anno si chiude con una performance positiva. «L'anno si sta chiudendo con una crescita del 30% sull'Italia» rivela Manzo. Le prospettive per il 2026 sono ancora più incoraggianti. «A novembre siamo già al 40% di vendite confermate per il prossimo anno. Questo significa che abbiamo già il 40% dei volumi garantiti». Un trend interessante riguarda la redistribuzione temporale dei flussi. Tradizionalmente, gennaio-aprile rappresentava l'alta stagione per le Maldive nel mercato italiano, mentre l'estate era considerata period to avoid a causa del rischio di piogge monsoniche. «Il mercato italiano sta cambiando moltissimo la propria mentalità sulla stagionalità. Si continua a viaggiare tra gennaio e aprile – questa rimarrà sempre stagione forte – ma sta crescendo moltissimo il viaggio estivo. Negli ultimi tre anni le piogge sono state quasi assenti. Le agenzie di viaggio stanno già vendendo le Maldive d'estate, con benefici evidenti: prezzi più bassi, maggiore disponibilità dei voli, costi complessivi inferiori. Oltre a questo, l'Italia sta perdendo il suo carattere di mercato last-minute. Una volta era 'folle', tutto all'ultimo minuto. Oggi prenotano anticipatamente. Per la prossima estate ho già molte prenotazioni rispetto all'anno scorso. Sta cambiando la stagionalità in modo rilevante perché le piogge estive sono davvero rare, con al massimo una settimana di tifone che passa e va via. Il resto è fresco, soleggiato e conveniente». I resort chiave della strategia 2026 Atmosphere Core punta su tre asset principali per il mercato italiano nel prossimo anno: «Il Raaya By Atmosphere è il resort che abbiamo aperto nel luglio 2024 e sta avendo un riscontro molto positivo. Dall'anno scorso abbiamo un'esclusiva sul mercato con l’Atmosphere Kanifushi grazie alla partnership con il tour operator Naar: quest'ultimo dispone di personale italiano sull'isola, il che lo ha reso molto appetibile per la clientela italiana. A completare l’offerta di ospitalità, da quest’anno è stato inaugurato il nuovo centro benessere Essens Spa». Il terzo asset è l’Oblu Nature Helengeli: «È stato completamente ristrutturato l'anno scorso diventando un 4 stelle superior. È uno dei resort su cui stiamo puntando maggiormente per il mercato italiano. Piace molto e vanta una della barriere coralline più incontaminate e ricche dell’Atollo Malè Nord. E poi l’Oblu Xperience Ailafushi rimane il nostro cavallo di battaglia per prezzo, servizi family, modernità della struttura e la laguna eccezionale, soprattutto per le famiglie». Per il prossimo anno, Atmosphere Core modifica la geografia dei propri eventi territoriali. «Tutti gli eventi sono già calendarizzati e si terranno sul territorio. Abbiamo deciso di mirare al Sud Italia perché crediamo ci sia grande potenziale commerciale. Finora abbiamo concentrato gli sforzi nel Nord, su Firenze, Milano. Stavolta scendiamo verso Roma e oltre. Abbiamo agenzie partner a Bari e Napoli che conoscono il brand e si stanno espandendo». Il marchio, inoltre, si sta espandendo globalmente: India, Sri Lanka e anche Europa, dove il primo resort sarà in Italia. (Alessandra Favaro) [post_title] => Atmosphere Core e il nuovo volto delle Maldive: come cambia il cliente [post_date] => 2025-11-06T09:27:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762421266000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500969 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' attiva da oggi e permette di vivere una crociera di 8 giorni a prezzi super vantaggiosi. Si tratta della promozione Black Friday messa in campo da Costa Crociere, che per le prenotazioni effettuate entro il 1° dicembre 2025 garantisce quote competitive sulle crociere alla scoperta delle isole Canarie, dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa. Inoltre, è prevista una tariffa speciale anche per chi decide di aggiungere al suo viaggio il pacchetto bevande, per rendere così la propria esperienza di vacanza ancora più completa. La campagna La campagna comprende una grande varietà di itinerari. Costa Smeralda propone un itinerario di 8 giorni che attraversa il cuore del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia, Spagna e Tunisia. Rimanendo sempre nel Mediterraneo, vi sono i due itinerari novità di Costa Toscana: il primo, dedicato ai “Golfi d’Italia”, con crociere di 8 giorni, fino a dicembre 2025, esplorando dai profumi della Provenza ai sapori della Catalogna, fino ai colori del golfo di Napoli e delle casette delle Cinque Terre. Il secondo, più lungo, da gennaio 2026, propone crociere di 12 o 13 giorni dall’Andalusia alla costa nordafricana, alla scoperta di un Mediterraneo inedito, con nuove mete come Malaga, Alicante, Tunisi e Tangeri. Nella stagione fredda è possibile ritrovare il caldo con l’itinerario novità alle Canarie e i Caraibi. L’itinerario di Costa Fortuna verso l’arcipelago spagnolo, che toccherà anche Marocco e Madeira, permetterà, per la prima volta in assoluto, di visitare ogni settimana 6 isole in 8 giorni in questo paradiso dell’Atlantico raggiungibile con formula volo+crociera da Tenerife e Las Palmas. L’essenza più autentica dei Caraibi, invece, sarà proposta da Costa Pacifica e Costa Fascinosa con 3 itinerari a scelta: da quello dedicato a Santo Domingo e all’intimità incontaminata di Catalina Island, all’esperienza con 5 scali nella sola Repubblica Dominicana, a un itinerario che tocca fino a 6 isole diverse delle Antille. Per chi stesse, invece, già pensando alla prossima estate, la promozione include anche le partenze della stagione estiva 2026 nel Mediterraneo Occidentale, Orientale e in Nord Europa, dove opereranno Costa Diadema e Costa Favolosa con itinerari da 8 a 15 giorni, con un piano voli da tutta Italia. Oltre, infine, alle crociere Transatlantiche e di posizionamento. «Le nuove promozioni e gli innumerevoli strumenti e servizi per i nostri partner della distribuzione hanno l’obiettivo di stimolare costantemente la domanda, intercettare nuovi target di clienti attraverso quelli che sono i nostri primi ambasciatori: i partner della distribuzione – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni -. La nostra nuova iniziativa commerciale dedicata al Black Friday nasce proprio con questo intento: aumentare il traffico in agenzia e offrire un’ulteriore opportunità, un'esperienza ancora più completa per i propri clienti e, al tempo stesso, incrementare il guadagno grazie alla tariffa con pacchetto bevande incluso. Redditività che cresce anche grazie all’incentivazione del Segui-C, che ha raggiunto il settimo e ultimo run dell’anno e vedrà tutti i partecipanti ottenere una supercommissione direttamente in estratto conto. Emozionare il cliente resta la vocazione primaria di Costa e grazie alle Sea and Land Destinations i nostri ospiti potranno visitare e vivere destinazioni, sul mare e a terra, davvero sorprendenti». [post_title] => Costa Crociere, al via la speciale promozione Black Friday [post_date] => 2025-11-05T14:59:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762354746000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500940 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Royal Caribbean presenta la programmazione annuale delle crociere nei Caraibi per il 2027/2028. A partire da aprile del 2027, i viaggiatori potranno scegliere tra un'ampia rosa di crociere da 2 a 8 notti, tra cui itinerari di 7 notti a bordo di Star of the Seas o Harmony of the Seas da Port Canaveral, o brevi navigazioni sulla Utopia da Port Canaveral e sulla Wonder of the Seas da Miami. I dettagli In dettaglio, i viaggiatori potranno godersi tutto l'anno un tour delle isole dei Caraibi e delle Bahamas partendo da tre porti della Florida: Port Canaveral, Miami e Tampa. L'offerta prevede il ritorno di Royal Caribbean a Samaná, in Repubblica Dominicana, dove le navi del gruppo accompagneranno i viaggiatori fra avventure, relax su spiagge ed esplorazione. Inoltre, gli ospiti potranno creare la loro giornata in spiaggia al Royal Beach Club Paradise Island di Nassau, alle Bahamas, e al Royal Beach Club Cozumel in Messico, che si aggiungeranno a Perfect Day at CocoCay alle Bahamas. Queste mete fanno tutte parte della collezione in crescita di Royal Caribbean, tra cui Perfect Day Mexico, che debutterà alla fine del 2027 e la cui data di apertura ufficiale sarà rivelata nel 2026. [post_title] => Royal Caribbean apre le prenotazioni Caraibi 2027-28 [post_date] => 2025-11-05T11:25:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762341956000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500920 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Marriott International ha registrato una crescita globale del RevPar dello 0,5% nel terzo trimestre, frenata da un calo dello 0,4% del RevPar negli Stati Uniti e in Canada, attribuito dall'azienda alla «domanda più debole nelle catene alberghiere di livello inferiore» e alla riduzione dei viaggi governativi. «Il leggero calo del RevPar negli Stati Uniti e in Canada è stato causato dal calo dei marchi di servizi selezionati, che ha compensato i buoni guadagni nel settore del lusso", ha affermato in un intervento riportato da Travel Weekly Anthony Capuano, ceo di Marriott. Il segmento lusso di Marriott ha continuato a mostrare resilienza durante il trimestre, grazie sia alla forte domanda che all'andamento delle tariffe. A livello globale, il RevPAR del lusso di Marriott è aumentato del 4% nel terzo trimestre, e Capuano ha definito tale incremento «un esempio significativo della forza del consumatore del segmento elevato». Capuano ha aggiunto che il portafoglio del gruppo è «ben posizionato per beneficiare di performance superiori nella fascia alta». Circa il 10% delle camere Marriott rientra nel segmento di lusso, mentre il 42% rientra nel segmento premium. Analizzando i dati per segmenti di domanda, Capuano ha riferito che il RevPar globale del settore leisure è aumentato dell'1%, mentre il settore business è rimasto invariato e il RevPar di gruppo è aumentato del 2%. I mercati più performanti La debole performance dell'azienda in Nord America è stata sostenuta da risultati internazionali più solidi. Il RevPAR internazionale per il trimestre è aumentato del 2,6%, trainato dall'area Asia-Pacifico. L'area Asia-Pacifico, esclusa la Cina, ha registrato una crescita del RevPar di quasi il 5%, alimentata dalla forza di mercati chiave come Giappone, Australia e Vietnam, nonché da una «solida crescita dell'Adr e da una maggiore domanda da parte dei viaggiatori internazionali, in particolare dalla Grande Cina e dall'Europa». Nel trimestre, Marriott ha registrato un Ebitda di 1,35 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 1,23 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato totale del terzo trimestre è stato di 6,49 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 6,26 miliardi di dollari dell'anno precedente. La società ha mantenuto la previsione di crescita del RevPar per l'intero anno, compresa tra l'1,5% e il 2,5% a livello globale. [post_title] => Marriott, Capuano: «Il mercato tiene grazie al segmento lusso» [post_date] => 2025-11-05T10:17:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762337836000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500882 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gran Canaria celebra nel 2025 il 40º anniversario della regata Arc - Atlantic Rally for Cruisers, che è diventata una delle grandi manifestazioni sportive e turistiche del capoluogo Las Palmas de Gran Canaria. Quest'anno sono 239 le imbarcazioni iscritte nelle due rotte atlantiche verso i Caraibi: Arc+ e Arc. E proprio per l'occasione speciale verrà anche riproposta la popolare regata dei dinghy, in programma domenica 16 novembre. Il calendario prevede per il 9 novembre la partenza della Arc+ dal Muelle Deportivo verso l’isola di Grenada, con scalo a Mindelo (Capo Verde). In tutto 89 imbarcazioni percorreranno circa 3.000 miglia nautiche fino alla meta caraibica. La Arc salperà invece il 23 novembre alla volta di Santa Lucia, con 150 yacht che affronteranno 2.700 miglia nautiche fino a Rodney Bay, in una traversata di 18–21 giorni. Dalla prima edizione del 1986, oltre 7.000 imbarcazioni e decine di migliaia di velisti hanno attraversato l’oceano partendo dalla marina della capitale grancanaria. Il World Cruising Club, organizzatore della regata, ha confermato la partecipazione di oltre 1.200 velisti provenienti da 38 paesi, in un’edizione particolarmente significativa che, dal 1986, fa di Las Palmas de Gran Canaria la grande porta d’uscita verso l’Atlantico. «Questo evento ha un valore strategico per il turismo dell’isola - ha commentato Carlos Álamo, assessore al Turismo di Gran Canaria -. L’impatto economico è reale e contribuisce a diversificare l’offerta turistica. La Arc rappresenta il mare come esperienza di vita: un turismo che va oltre la spiaggia, fatto di famiglie di navigatori che cercano emozioni autentiche». [post_title] => Gran Canaria: countdown per la partenza della 40ª edizione della regata Arc [post_date] => 2025-11-05T09:45:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762335929000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "h10 hotels si riposiziona nel segmento premium ai caraibi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":145,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1225,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"H10 Hotels espande la sua presenza nei Caraibi con il lancio di Ocean Signature Caribbean Resorts, un'evoluzione del marchio Ocean by H10 Hotels, volta a riposizionare i suoi resort nella regione all'interno del segmento premium. \r

\r

Questa nuova identità debutta con l'introduzione di Ocean Allure Signature Adults Only Resorts, un'esclusiva linea solo per adulti la cui prima proprietà aprirà in Messico: l' Ocean Allure Costa Mujeres, la cui apertura è prevista per dicembre.\r

Come riporta Hosteltur, Ocean Signature Caribbean Resorts intraprende un nuovo percorso con uno standard di servizio aggiornato, con l'obiettivo di riposizionare i resort caraibici verso un modello all-inclusive di maggior valore. Con una presenza in Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica, questa nuova identità mira a mettere in risalto l'eccellenza delle sue strutture, il servizio personalizzato e un'offerta culinaria di alto livello.\r

\r

Le caratteristiche dei resort\r

I resort di questo marchio si distinguono per la loro posizione privilegiata sul mare, il design contemporaneo e un chiaro impegno verso l'esperienza degli ospiti. Secondo la catena, il nuovo slogan \"Beyond Everything\" esprime la promessa del marchio di superare le aspettative degli ospiti.\r

Tra i servizi principali figurano i centri Despacio Spa, dotati di tecnologie all'avanguardia e trattamenti personalizzati per la salute e la bellezza, servizi Vip, ristoranti à la carte con cucina internazionale, cocktail d'autore e un programma completo di attività pensate per il riposo e il benessere.\r

","post_title":"H10 Hotels si riposiziona nel segmento premium ai Caraibi","post_date":"2025-11-07T14:42:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762526575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

«Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una vera corsa all'investimento sul nostro territorio da parte di grandi gruppi internazionali, family office e fondi che cercano soluzioni residenziali ma anche strutture complesse come hotel, dimore storiche e palazzi - spiega Claudio Citzia, fondatore della piattaforma Luxforsale, che ha realizzato l'Osservatorio 2025 sui trend del segmento lusso -. Oggi si guarda non solo alle classiche città del lusso come Milano, Firenze, Roma o Venezia, ma anche a location emergenti: Liguria, Sicilia, Puglia, Marche e Veneto sono luoghi che registrano flussi crescenti di visitatori e acquirenti».\r

\r

Su Luxforsale la quota di utenti stranieri è cresciuta in modo significativo: oggi quasi il 48% dei visitatori proviene da Paesi internazionali, da mercati consolidati e, sempre più spesso, da Paesi emergenti nel luxury real estate come Indonesia (12,36%), Turchia (3,92%), Pakistan (2,74%), Ucraina (2,25%) e Kuwait (1,38%).\r

Emerge in modo netto il fenomeno dello short rent di lusso che oggi non costituisce più una semplice alternativa all'hotellerie, ma si evolve in strategia di investimento.\r

Le più richieste\r

A livello numerico la Lombardia e la Toscana si confermano le regioni con il maggior numero di immobili di lusso: la prima con 1.036 immobili e la seconda con 963 immobili. Segue la Liguria con ben 519 residenze di pregio. Tra le città più rappresentate, figurano Milano (185 immobili), Roma (146), Firenze (81) e Verona (28). In Emilia Romagna, Ravenna con 25 immobili prende il posto di Bologna. In Lombardia è interessante anche la presenza di Monza con 85 proprietà.\r

\r

A fianco delle grandi capitali storiche, si osservano veri e propri exploit regionali. La Toscana resta un riferimento indiscusso, con il primato per numero di immobili sopra i 10 milioni di euro e una domanda diversificata fra dimore storiche, ville e appartamenti di lusso. La Sicilia si distingue sia per il mercato delle ville in zone di pregio (a Palermo e Taormina gli immobili più richiesti tra gli acquirenti), sia per località montane come Randazzo. La Liguria, trainata da mete litoranee quali Alassio e Sanremo, si posiziona tra le regioni più richieste e dinamiche. Lombardia e Veneto registrano una crescita solida delle transazioni luxury e una valorizzazione record dei prezzi medi regionali.\r

«Da quindici anni a questa parte, l'Italia non ha mai vissuto un periodo così favorevole per gli investimenti immobiliari di fascia alta: oggi il nostro Paese è di nuovo sotto i riflettori internazionali, e nei prossimi cinque anni probabilmente assisteremo ad una ulteriore crescita, per effetto dell'instabilità geopolitica globale e ai conflitti internazionali che spingono molti investitori a scegliere mete sicure e affidabili».","post_title":"Italia in prima fila per gli investitori internazionali del segmento lusso","post_date":"2025-11-07T12:36:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762518969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501006","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian Cruise Line in pista con la speciale promozione per il Black Friday, che offre il 50% di sconto su tutte le crociere e il ritorno del pacchetto Free at Sea, tornato a grande richiesta. La promozione Black Friday, valida per un periodo limitato, si applica a tutti gli itinerari e a tutte le navi Norwegian, inclusa la nuovissima Norwegian Aqua e la prossima Norwegian Luna, in arrivo a primavera.\r

\r

«Con il 50% di sconto su tutte le crociere, questo è il momento migliore per pianificare le vacanze in famiglia del 2026 - ha dichiarato Harry Sommer, president e ceo Norwegian Cruise Line Holdings -. Gli itinerari di Ncl e le esperienze a bordo permettono ai nostri ospiti di riconnettersi con le persone care, massimizzando il valore e godendo ogni momento al meglio».\r

\r

Basandosi sulla sua tradizione di libertà e flessibilità, Ncl ripropone uno dei suoi pacchetti più popolari, Free at Sea. Disponibile per tutte le crociere, il pacchetto offre servizi amatidagli ospiti, tra cui il più completo pacchetto bevande a bordo, Wi-Fi, esperienze culinarie e crediti per escursioni a terra.\r

\r

Per una crociera standard di sette notti, il pacchetto Free at Sea include open bar illimitato con liquori premium, 150 minuti di Internet ad alta velocità, tre pasti gourmet in ristoranti specializzati per il primo e secondo ospite della prenotazione e un credito di 50 dollari per ciascuna escursione a terra per il primo ospite della prenotazione. Il pacchetto migliorato Free at Sea è studiato per offrire più valore a un numero maggiore di ospiti, con minuti Wi-Fi aggiuntivi, ulteriori risparmi sul pacchetto bevande illimitato e crediti aggiuntivi per i pasti.\r

L'offerta ai Caraibi\r

Nel 2026, Ncl offrirà un ampio programma di 18 navi che navigheranno tra i Caraibi e le Bahamas, inclusa Norwegian Luna. Con il suo debutto in primavera 2026, la prossima nave in arrivo di Ncl presenterà molte delle celebri attrazioni della sorella Norwegian Aqua, tra cui lo Aqua Slidecoaster. Con itinerari che vanno da fughe di tre giorni fino a crociere di 10 giorni, gli ospiti avranno la flessibilità di creare la loro vacanza da sogno in crociera.\r

\r

Gli ospiti potranno partire per i Caraibi da nove porti di imbarco: Miami, Port Canaveral, Jacksonville e Tampa in Florida; Galveston in Texas; New Orleans; New York City; Punta Cana nella Repubblica Dominicana e San Juan. Queste crociere includono scali in alcune delle isole più belle della regione, come St. Thomas nelle isole Vergini Americane; Tortola nelle isole Vergini Britanniche; Willemstad a Curacao; Oranjestad ad Aruba; George Town a Grand Cayman e molte altre nell’area dei Caraibi orientali. Tra le destinazioni principali dei Caraibi occidentali figurano Cozumel e Costa Maya in Messico; Roatán in Honduras e Harvest Caye, la destinazione resort di Ncl in Belize.\r

\r

Molte crociere nei Caraibi e nelle Bahamas includono una visita all’isola privata esclusiva del brand, Great Stirrup Cay. L’isola è in fase di rinnovamento per offrire agli ospiti esperienze ancora più entusiasmanti. Entro la fine dell’anno aprirà una nuova area piscine di oltre 5.600 metri quadri, completa di bar in acqua e una zona giochi dedicata ai bambini, oltre al nuovo Vibe Shore Club, un’area per adulti caratterizzata da un’elegante atmosfera, lettini e ombrelloni. A partire dall’estate 2026, gli ospiti saranno inoltre tra i primi a vivere il debutto del Great Tides Waterpark, con 19 scivoli, salti dalle scogliere e un fiume dinamico per un divertimento senza fine.\r

\r

","post_title":"Norwegian Cruise Line, al via la speciale promozione Black Friday","post_date":"2025-11-06T12:21:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762431660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500993","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con nuovi interni eleganti, ristoranti rinnovati e un parco acquatico con più scivoli, il Louis Imperial Island Resort è pronto ad aprire nel maggio 2026 con un'offerta all-inclusive premium a cinque stelle a Paphos. \r

Il Louis Imperial Beach è destinato a subire un'importante ristrutturazione in due fasi nei prossimi due anni, trasformandosi nell'Imperial Island Resort. Una volta completata la prima fase, l'hotel riaprirà inizialmente agli ospiti a partire da maggio 2026. Successivamente avrà luogo la seconda fase, durante la quale l'intera struttura sarà completata entro aprile 2027.\r

\r

Le novità\r

Con nuovi interni, esperienze culinarie di alto livello e un vasto parco acquatico, l'Imperial Island è destinato a diventare uno dei resort per famiglie all-inclusive più esclusivi di Cipro. Nell'ambito della prima fase dei lavori di ristrutturazione, le camere e le suite dell'hotel saranno elegantemente rinnovate, creando spazi confortevoli. Ogni camera sarà dotata di terrazza o balcone, con vista sul mare o sulle isole, oltre a dettagli di pregio come biancheria da letto in cotone egiziano, accappatoi e prodotti di bellezza di lusso. Oltre metà della capacità ricettiva dell'hotel sarà convertita in suite familiari completamente attrezzate con porte scorrevoli.\r

Come riporta TTGMedia, la ristrutturazione interessa l'intera proprietà, con significativi ammodernamenti della reception, dei ristoranti, della spa e della palestra. L'ex sala da ballo tornerà ad essere un moderno spazio per l'intrattenimento, completo di attrezzature all'avanguardia e di una postazione dj. All'esterno, l'area piscina sarà allestita con nuovi lettini e ombrelloni. I giardini dell'hotel saranno riqualificati e verrà aggiunto un nuovo gazebo per matrimoni, perfetto per i clienti che desiderano convolare a nozze.\r

\r

\r

Le famiglie avranno l'imbarazzo della scelta, soprattutto dopo il completamento della seconda fase dei lavori di ristrutturazione. In primo piano il parco acquatico con numerosi scivoli, due nuove piscine per famiglie e una piscina dedicata ai bambini con giochi d'acqua interattivi per i più piccoli. Per l'inaugurazione dell'hotel, prevista per maggio 2026, saranno disponibili un miniclub con area giochi all'aperto e un club per adolescenti pensato per i ragazzi più grandi.\r

\r

","post_title":"Louis Imperial Island Resort: riapre a Cipro il 5 stelle dedicato alle famiglie","post_date":"2025-11-06T11:25:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762428353000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Le Maldive continuano a sedurre il mercato italiano, ma il volto della destinazione sta cambiando radicalmente. Un'evoluzione che riposiziona l'arcipelago non come destinazione isolata, ma come tassello strategico dei grandi tour asiatici.\r

Jose Gregorio Manzo, director of sales Western Europe di Atmosphere Core, fa il punto su questa trasformazione e sulla performance dell'Italia: «Le Maldive continuano a essere una destinazione molto richiesta. Ormai non è soltanto il soggiorno classico da 7-8 notti – che rimane il format dominante – ma sta andando bene anche come estensione a varie destinazioni. Vediamo spesso proposte combinate con il Giappone, il Medio Oriente, la Thailandia. Il mercato italiano rappresenta il terzo-quarto posto degli arrivi alle Maldive, superato soltanto da Cina e Russia in alcuni casi, mentre l'Inghilterra e l'Italia sono i maggiori mercati occidentali».\r

Da honeymoon a multi-generazionale\r

Il dato più significativo riguarda la trasformazione demografica della clientela. Se storicamente le Maldive rappresentavano il simbolo dell'evasione per coppie in luna di miele, oggi le famiglie rappresentano un segmento in crescita esponenziale. «Sta cambiando moltissimo il profilo del turista italiano sulle Maldive - spiega Manzo - . Tutti i nostri resort sono family-friendly. Abbiamo una sola struttura esclusivamente per adulti, l’Oblu Select Logibili. Quello che stiamo vedendo è l'aumento consistente della clientela familiare. Per questo motivo abbiamo due strutture particolarmente vocate alle famiglie: l’Oblu Select Sangeli e soprattutto l’Atmosphere Kanifushi Maldives, uno dei più grandi resort».\r

A questo segmento si aggiunge il fenomeno dei \"viaggi millennial\", dove gruppi di amici optano per soggiorni in destinazioni esotiche.«La struttura Oblu Experience Ailafushi è il nostro cavallo di battaglia sul mercato proprio per questo aspetto. A livello economico è il resort millennial: molto colorato, molto fresco, con musica dal vivo durante le serate. Abbiamo introdotto una visione diversa delle Maldive, non soltanto come meta contemplativa, ma come destinazione dove vivere l'esperienza in modo più dinamico».\r

Le infrastrutture supportano questa evoluzione. Tutti i resort dispongono di camere family, accettano un terzo ospite nelle camere base, offrono kids club dedicati e intrattenimento serale per i giovani, facilitando il transito verso una clientela più diversificata.\r

La scalata commerciale di Atmosphere Core non è casuale. Il mercato italiano entra nella top 10 delle nazionalità d’arrivo del brand. La ricetta combina due ingredienti: alleanze solide con i major tour operator italiani e una struttura pr dedicata.\r

L'Holiday Plan\r

Atmosphere Core ha costruito un differenziale attorno al concetto di \"Holiday Plan\", un modello all-inclusive proprietario che semplifica il lavoro di agenzie e tour operator.\r

«Uno dei nostri punti di forza è l'Holiday Plan, un prodotto innovativo che va oltre la semplice formula all-inclusive - spiega Manzo -. È un unico prezzo dove includiamo trasferimenti da/per l'isola, bevande in tutti i pasti, ristoranti gourmet, massaggio di 45 minuti, e due escursioni per persona. Non è il classico all-inclusive dove devi calcolare il trasferimento, il full board, le bevande, il braccialetto: qui c'è un prezzo unico, trasparente, predefinito».\r

L'impatto sul trade è immediato. «Piace subito ai tour operator e alle agenzie. È qualcosa di nuovo perché non devi sempre aggiungere elementi al pacchetto base. È la filosofia della 'Joy of Giving', la felicità di dare ai nostri clienti. Arrivare alle Maldive senza preoccupazioni economiche ulteriori è importante».\r

Il bilancio\r

Intanto, l’anno si chiude con una performance positiva. «L'anno si sta chiudendo con una crescita del 30% sull'Italia» rivela Manzo. Le prospettive per il 2026 sono ancora più incoraggianti. «A novembre siamo già al 40% di vendite confermate per il prossimo anno. Questo significa che abbiamo già il 40% dei volumi garantiti».\r

Un trend interessante riguarda la redistribuzione temporale dei flussi. Tradizionalmente, gennaio-aprile rappresentava l'alta stagione per le Maldive nel mercato italiano, mentre l'estate era considerata period to avoid a causa del rischio di piogge monsoniche.\r

«Il mercato italiano sta cambiando moltissimo la propria mentalità sulla stagionalità. Si continua a viaggiare tra gennaio e aprile – questa rimarrà sempre stagione forte – ma sta crescendo moltissimo il viaggio estivo. Negli ultimi tre anni le piogge sono state quasi assenti. Le agenzie di viaggio stanno già vendendo le Maldive d'estate, con benefici evidenti: prezzi più bassi, maggiore disponibilità dei voli, costi complessivi inferiori. Oltre a questo, l'Italia sta perdendo il suo carattere di mercato last-minute. Una volta era 'folle', tutto all'ultimo minuto. Oggi prenotano anticipatamente. Per la prossima estate ho già molte prenotazioni rispetto all'anno scorso. Sta cambiando la stagionalità in modo rilevante perché le piogge estive sono davvero rare, con al massimo una settimana di tifone che passa e va via. Il resto è fresco, soleggiato e conveniente».\r

I resort chiave della strategia 2026\r

Atmosphere Core punta su tre asset principali per il mercato italiano nel prossimo anno: «Il Raaya By Atmosphere è il resort che abbiamo aperto nel luglio 2024 e sta avendo un riscontro molto positivo. Dall'anno scorso abbiamo un'esclusiva sul mercato con l’Atmosphere Kanifushi grazie alla partnership con il tour operator Naar: quest'ultimo dispone di personale italiano sull'isola, il che lo ha reso molto appetibile per la clientela italiana. A completare l’offerta di ospitalità, da quest’anno è stato inaugurato il nuovo centro benessere Essens Spa».\r

\r

Il terzo asset è l’Oblu Nature Helengeli: «È stato completamente ristrutturato l'anno scorso diventando un 4 stelle superior. È uno dei resort su cui stiamo puntando maggiormente per il mercato italiano. Piace molto e vanta una della barriere coralline più incontaminate e ricche dell’Atollo Malè Nord. E poi l’Oblu Xperience Ailafushi rimane il nostro cavallo di battaglia per prezzo, servizi family, modernità della struttura e la laguna eccezionale, soprattutto per le famiglie».\r

Per il prossimo anno, Atmosphere Core modifica la geografia dei propri eventi territoriali. «Tutti gli eventi sono già calendarizzati e si terranno sul territorio. Abbiamo deciso di mirare al Sud Italia perché crediamo ci sia grande potenziale commerciale. Finora abbiamo concentrato gli sforzi nel Nord, su Firenze, Milano. Stavolta scendiamo verso Roma e oltre. Abbiamo agenzie partner a Bari e Napoli che conoscono il brand e si stanno espandendo».\r

Il marchio, inoltre, si sta espandendo globalmente: India, Sri Lanka e anche Europa, dove il primo resort sarà in Italia.\r

\r

(Alessandra Favaro)","post_title":"Atmosphere Core e il nuovo volto delle Maldive: come cambia il cliente","post_date":"2025-11-06T09:27:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762421266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500969","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' attiva da oggi e permette di vivere una crociera di 8 giorni a prezzi super vantaggiosi. Si tratta della promozione Black Friday messa in campo da Costa Crociere, che per le prenotazioni effettuate entro il 1° dicembre 2025 garantisce quote competitive sulle crociere alla scoperta delle isole Canarie, dei Caraibi, del Mediterraneo e del Nord Europa. Inoltre, è prevista una tariffa speciale anche per chi decide di aggiungere al suo viaggio il pacchetto bevande, per rendere così la propria esperienza di vacanza ancora più completa.\r

\r

La campagna\r

La campagna comprende una grande varietà di itinerari. Costa Smeralda propone un itinerario di 8 giorni che attraversa il cuore del Mediterraneo Occidentale, tra Italia, Francia, Spagna e Tunisia. Rimanendo sempre nel Mediterraneo, vi sono i due itinerari novità di Costa Toscana: il primo, dedicato ai “Golfi d’Italia”, con crociere di 8 giorni, fino a dicembre 2025, esplorando dai profumi della Provenza ai sapori della Catalogna, fino ai colori del golfo di Napoli e delle casette delle Cinque Terre. Il secondo, più lungo, da gennaio 2026, propone crociere di 12 o 13 giorni dall’Andalusia alla costa nordafricana, alla scoperta di un Mediterraneo inedito, con nuove mete come Malaga, Alicante, Tunisi e Tangeri.\r

Nella stagione fredda è possibile ritrovare il caldo con l’itinerario novità alle Canarie e i Caraibi. L’itinerario di Costa Fortuna verso l’arcipelago spagnolo, che toccherà anche Marocco e Madeira, permetterà, per la prima volta in assoluto, di visitare ogni settimana 6 isole in 8 giorni in questo paradiso dell’Atlantico raggiungibile con formula volo+crociera da Tenerife e Las Palmas.\r

L’essenza più autentica dei Caraibi, invece, sarà proposta da Costa Pacifica e Costa Fascinosa con 3 itinerari a scelta: da quello dedicato a Santo Domingo e all’intimità incontaminata di Catalina Island, all’esperienza con 5 scali nella sola Repubblica Dominicana, a un itinerario che tocca fino a 6 isole diverse delle Antille. Per chi stesse, invece, già pensando alla prossima estate, la promozione include anche le partenze della stagione estiva 2026 nel Mediterraneo Occidentale, Orientale e in Nord Europa, dove opereranno Costa Diadema e Costa Favolosa con itinerari da 8 a 15 giorni, con un piano voli da tutta Italia. Oltre, infine, alle crociere Transatlantiche e di posizionamento.\r

\r

«Le nuove promozioni e gli innumerevoli strumenti e servizi per i nostri partner della distribuzione hanno l’obiettivo di stimolare costantemente la domanda, intercettare nuovi target di clienti attraverso quelli che sono i nostri primi ambasciatori: i partner della distribuzione – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni -. La nostra nuova iniziativa commerciale dedicata al Black Friday nasce proprio con questo intento: aumentare il traffico in agenzia e offrire un’ulteriore opportunità, un'esperienza ancora più completa per i propri clienti e, al tempo stesso, incrementare il guadagno grazie alla tariffa con pacchetto bevande incluso. Redditività che cresce anche grazie all’incentivazione del Segui-C, che ha raggiunto il settimo e ultimo run dell’anno e vedrà tutti i partecipanti ottenere una supercommissione direttamente in estratto conto. Emozionare il cliente resta la vocazione primaria di Costa e grazie alle Sea and Land Destinations i nostri ospiti potranno visitare e vivere destinazioni, sul mare e a terra, davvero sorprendenti».\r

","post_title":"Costa Crociere, al via la speciale promozione Black Friday","post_date":"2025-11-05T14:59:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762354746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Royal Caribbean presenta la programmazione annuale delle crociere nei Caraibi per il 2027/2028. A partire da aprile del 2027, i viaggiatori potranno scegliere tra un'ampia rosa di crociere da 2 a 8 notti, tra cui itinerari di 7 notti a bordo di Star of the Seas o Harmony of the Seas da Port Canaveral, o brevi navigazioni sulla Utopia da Port Canaveral e sulla Wonder of the Seas da Miami.\r

I dettagli\r

In dettaglio, i viaggiatori potranno godersi tutto l'anno un tour delle isole dei Caraibi e delle Bahamas partendo da tre porti della Florida: Port Canaveral, Miami e Tampa. L'offerta prevede il ritorno di Royal Caribbean a Samaná, in Repubblica Dominicana, dove le navi del gruppo accompagneranno i viaggiatori fra avventure, relax su spiagge ed esplorazione. Inoltre, gli ospiti potranno creare la loro giornata in spiaggia al Royal Beach Club Paradise Island di Nassau, alle Bahamas, e al Royal Beach Club Cozumel in Messico, che si aggiungeranno a Perfect Day at CocoCay alle Bahamas.\r

\r

Queste mete fanno tutte parte della collezione in crescita di Royal Caribbean, tra cui Perfect Day Mexico, che debutterà alla fine del 2027 e la cui data di apertura ufficiale sarà rivelata nel 2026.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Royal Caribbean apre le prenotazioni Caraibi 2027-28","post_date":"2025-11-05T11:25:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762341956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500920","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Marriott International ha registrato una crescita globale del RevPar dello 0,5% nel terzo trimestre, frenata da un calo dello 0,4% del RevPar negli Stati Uniti e in Canada, attribuito dall'azienda alla «domanda più debole nelle catene alberghiere di livello inferiore» e alla riduzione dei viaggi governativi.\r

«Il leggero calo del RevPar negli Stati Uniti e in Canada è stato causato dal calo dei marchi di servizi selezionati, che ha compensato i buoni guadagni nel settore del lusso\", ha affermato in un intervento riportato da Travel Weekly Anthony Capuano, ceo di Marriott.\r

\r

Il segmento lusso di Marriott ha continuato a mostrare resilienza durante il trimestre, grazie sia alla forte domanda che all'andamento delle tariffe. A livello globale, il RevPAR del lusso di Marriott è aumentato del 4% nel terzo trimestre, e Capuano ha definito tale incremento «un esempio significativo della forza del consumatore del segmento elevato».\r

\r

Capuano ha aggiunto che il portafoglio del gruppo è «ben posizionato per beneficiare di performance superiori nella fascia alta». Circa il 10% delle camere Marriott rientra nel segmento di lusso, mentre il 42% rientra nel segmento premium. Analizzando i dati per segmenti di domanda, Capuano ha riferito che il RevPar globale del settore leisure è aumentato dell'1%, mentre il settore business è rimasto invariato e il RevPar di gruppo è aumentato del 2%.\r

I mercati più performanti\r

La debole performance dell'azienda in Nord America è stata sostenuta da risultati internazionali più solidi. Il RevPAR internazionale per il trimestre è aumentato del 2,6%, trainato dall'area Asia-Pacifico. L'area Asia-Pacifico, esclusa la Cina, ha registrato una crescita del RevPar di quasi il 5%, alimentata dalla forza di mercati chiave come Giappone, Australia e Vietnam, nonché da una «solida crescita dell'Adr e da una maggiore domanda da parte dei viaggiatori internazionali, in particolare dalla Grande Cina e dall'Europa».\r

\r

Nel trimestre, Marriott ha registrato un Ebitda di 1,35 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 1,23 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. Il fatturato totale del terzo trimestre è stato di 6,49 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 6,26 miliardi di dollari dell'anno precedente. La società ha mantenuto la previsione di crescita del RevPar per l'intero anno, compresa tra l'1,5% e il 2,5% a livello globale.\r

\r

","post_title":"Marriott, Capuano: «Il mercato tiene grazie al segmento lusso»","post_date":"2025-11-05T10:17:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762337836000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500882","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gran Canaria celebra nel 2025 il 40º anniversario della regata Arc - Atlantic Rally for Cruisers, che è diventata una delle grandi manifestazioni sportive e turistiche del capoluogo Las Palmas de Gran Canaria. Quest'anno sono 239 le imbarcazioni iscritte nelle due rotte atlantiche verso i Caraibi: Arc+ e Arc.\r

E proprio per l'occasione speciale verrà anche riproposta la popolare regata dei dinghy, in programma domenica 16 novembre.\r

Il calendario prevede per il 9 novembre la partenza della Arc+ dal Muelle Deportivo verso l’isola di Grenada, con scalo a Mindelo (Capo Verde). In tutto 89 imbarcazioni percorreranno circa 3.000 miglia nautiche fino alla meta caraibica.\r

La Arc salperà invece il 23 novembre alla volta di Santa Lucia, con 150 yacht che affronteranno 2.700 miglia nautiche fino a Rodney Bay, in una traversata di 18–21 giorni.\r

Dalla prima edizione del 1986, oltre 7.000 imbarcazioni e decine di migliaia di velisti hanno attraversato l’oceano partendo dalla marina della capitale grancanaria.\r

Il World Cruising Club, organizzatore della regata, ha confermato la partecipazione di oltre 1.200 velisti provenienti da 38 paesi, in un’edizione particolarmente significativa che, dal 1986, fa di Las Palmas de Gran Canaria la grande porta d’uscita verso l’Atlantico.\r

«Questo evento ha un valore strategico per il turismo dell’isola - ha commentato Carlos Álamo, assessore al Turismo di Gran Canaria -. L’impatto economico è reale e contribuisce a diversificare l’offerta turistica. La Arc rappresenta il mare come esperienza di vita: un turismo che va oltre la spiaggia, fatto di famiglie di navigatori che cercano emozioni autentiche».","post_title":"Gran Canaria: countdown per la partenza della 40ª edizione della regata Arc","post_date":"2025-11-05T09:45:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762335929000]}]}}