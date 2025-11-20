Emma Villas e l’experience first, 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali Emma Villas propone una nuova forma di viaggio che va oltre il concetto tradizionale di “villa con piscina” e si avvicina all’approccio healiday dei viaggiatori italiani, che guarda alla vacanza come momento di rigenerazione fisica e psicologica da “vivere” tutto l’anno. Ogni soggiorno diventa quindi l’opportunità per ritrovare un equilibrio tra corpo e mente, grazie anche all’opportunità di fare delle esperienze legate al territorio e vissute nel comfort e nella privacy di una villa esclusiva. «I dati nazionali indicano chiaramente che le persone cercano sempre più fughe autentiche in autunno e inverno – spiega Giammarco Bisogno, ceo e fondatore di Emma Villas – a dimostrazione di una voglia di vacanza che abbraccia l’intero calendario. Questo trend si riflette anche nel settore delle ville di pregio, dove i nostri dati confermano che il fenomeno della vacanza ‘off season’ si sta consolidando di anno in anno. Oggi, infatti, le prenotazioni non si limitano più solo all’estate, ma si estendono ai ponti lunghi e alle festività, da Natale e Capodanno fino all’Epifania. Ed è per intercettare questa domanda in evoluzione che abbiamo adottato un approccio a 360° sulla nostra offerta, trasformando la villa nel rifugio perfetto che risponde a ogni esigenza, garantendo lusso, privacy e benessere in qualsiasi periodo dell’anno e rendendo la villa d’inverno la destinazione». Emma Villas si fa promotrice di un nuovo modo di viaggiare basato sul concetto di “experience first”, che valorizza la villa come centro di un’esperienza autentica, in cui ogni soggiorno si trasforma in un percorso di scoperta e benessere. Emma Villas mette a disposizione oltre 200 dimore aperte anche nei mesi autunnali e invernali, perfette per una fuga rigenerante, un weekend lungo durante il Ponte dell’Immacolata o per trascorrere le festività di Natale e Capodanno in villa. Un’offerta che fa parte di un portfolio di oltre 600 proprietà di pregio, disponibili in base alla stagionalità e alla loro esclusiva disponibilità, per vivere la bellezza dell’Italia tutto l’anno È proprio in questi mesi che alcune dimore svelano tutte le loro potenzialità e diventano veri e propri centri di esperienza che permettono di immergersi in un percorso sensoriale e culturale senza uscire dalla propria “bolla di lusso”. È il caso della Villa del Prato sul Lago di Garda dove le sessioni di sound healing avvolgono gli ospiti in un abbraccio sonoro, o anche di Villa Boemia nel Monferrato che offre sessioni private di wine tasting tra colline nebbiose e profumi di mosto, o ancora Villa Barchessa Panigai che si veste di luci, diventando un palcoscenico magico dove celebrare il Natale e l’arrivo dell’anno nuovo in un lusso accessibile. Tutte queste esperienze e destinazioni sono state raccontate e valorizzate anche attraverso Emma Villas ICON Italy 2, un progetto interamente AI-free che ha aperto le porte di 13 dimore in 7 regioni italiane, percorrendo oltre 8.000 km per documentare un’Italia autentica, accessibile e godibile in ogni stagione. Un racconto corale che consolida il posizionamento di Emma Villas come promotore del turismo italiano di pregio, destagionalizzato e sostenibile, capace di unire comfort, cultura e rigenerazione in un’unica esperienza di viaggio. Tutte le immagini e i video realizzati per Icon2 saranno poi utilizzati da Emma Villas per animare i propri canali proprietari, come il sito ufficiale e il blog, ma anche per dare vita alla prossima campagna di comunicazione multicanale che si alternerà tra spot tv, social e digital. Condividi

