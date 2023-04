Cresce l’offerta Place of Charme: brand toscano di strutture a 4 stelle da meno di 100 camere Sono il Park Hotel Chianti di Tavarnelle e il Podere Mezzastrada le due ultime novità del gruppo SoGes. Il primo è un 4 stelle da 43 camere e piscina, che mira a diventare un punto di riferimento della sua area non solo per la domanda leisure individuale, ma anche per il business e i gruppi. Il tutto, contando pure sulle sinergie attivabili con il vicino Borgo di Cortefreda, altra struttura operata da Soges, con la quale si mira a coinvolgere gli ospiti in percorsi esperienziali nel Chianti. Il Podere Mezzastrada è invece una tenuta di lusso dotato di 20 appartamenti, la cui proposta si concentrerà soprattutto su un’offerta leisure declinata in una serie di esperienze nella campagna toscana. “Il Mezzaterra, in particolare, farà parte del nostro brand proprietario Place of Charme, che a oggi include sette delle otto strutture totali in portfolio, tutte in Toscana”, racconta il fondatore e ceo del gruppo, Andrea Galardi. Nata come classica white label company nel 1999, per volontà dello stesso Andrea, insieme a Paolo Galardi, la società di gestione fiorentina ha infatti deciso cinque anni fa di creare un marchio ad hoc per dare “un’identità comune alla nostra offerta”, aggiunge il ceo. La SoGes, con il suo brand Place of Charme, si è quindi specializzata nella gestione di strutture a 4 stelle di dimensioni inferiori alle 100 camere: “Un segmento scarsamente presidiato dalle catene internazionali – prosegue Andrea Galardi -. Abbiamo quindi pensato di creare un modello di business facilmente scalabile e adattabile ad altre strutture. Ciò non esclude naturalmente la possibilità di aggiungere nel futuro anche hotel di dimensioni superiori, soprattutto in un’ottica di economia di scala, utili a ridurre i costi di back office”. Gli hotel SoGes – Place of Charme sono tutti a conduzione diretta (affitto e/o acquisizione), perché “riteniamo che questo modello garantisca una responsabilizzazione e un’identificazione maggiore nel nostro brand, in particolare rispetto alle formule basate sui contratti di management. Il franchising, al contrario, potrebbe rappresentare un’alternativa valutabile. A patto, però, di mantenere la coerenza con la nostra offerta di servizio”. Sul fronte della domanda, infine, il momento è particolarmente brillante: “Già per il weekend lungo di Pasqua, i visitatori americani sono praticamente raddoppiati rispetto all’anno scorso, specialmente su Firenze – conclude Andrea Galardi -. Ma prevediamo soprattutto un’estate da tutto esaurito, anche grazie alle nostre strategie di promozione: essenzialmente online, saranno campagne mirate verso i paesi del Nord Europa e l’America, che sono i bacini, insieme a tutta l’area Emea, da dove già proviene la maggioranza dei nostri ospiti. Il focus sarà in special modo sull’offerta esperienziale, il cui interesse sta crescendo esponenzialmente”.

