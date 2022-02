Corte Calzaiuoli con Gecohotels per la promozione delle vendite

“Ci siamo affidati a Geco, la società di consulenza alberghiera fondatrice di Gecohotels – Chosen by Traveller, per la commercializzazione della nostra struttura – dichiara Federico Santini, titolare della piccola ed elegante dimora Corte Calzaiuoli nel cuore di Firenze – perché grazie a loro possiamo aver accesso a professionalità specializzate per lo sviluppo del business, a costi molto inferiori rispetto a quelli di una risorsa interna”.

Undici eleganti camere e suites finemente arredate in un imponente palazzo restaurato appartenuto alla famiglia De’ Macci, una piccola realtà che ha scelto di concentrarsi su ciò che sa fare meglio, il prodotto e il servizio agli ospiti, affidando a specialisti come Geco la gestione del marketing in outsourcing e il miglioramento della redditività.

Corte Calzaiuoli si affaccia tra Piazza del Duomo e Piazza della Signoria ed è a pochi passi dal Ponte Vecchio, nel cuore antico e silenzioso della città in una delle strade pedonali più affascinanti di Firenze. Grazie alla posizione strategica di Corte Calzaiuoli, si potranno comodamente visitare a piedi le attrazioni più rinomate di Firenze: Palazzo Pitti, il Ponte Vecchio, la Casa di Dante, la Chiesa di Orsanmichele, la Galleria dell’Accademia, la Galleria degli Uffizi e altro ancora.

Dopo una ricca e gustosa colazione di prodotti tipici di alta qualità, servita al tavolo nella bellissima “Lounge Room”con vista sul Museo di Orsanmichele, gli Ospiti potranno dedicarsi alla scoperta della città rinascimentale, che offre ad ogni angolo monumenti storici, statue e musei, oppure avventurarsi tra i più svariati negozi griffati per un ottimo shopping.

“Sono sempre più numerosi gli hotel indipendenti o le piccole catene che adottano la formula del commerciale in outsourcing per sfruttare la competenza, la specializzazione, l’aggiornamento continuo che GeCo e il suo team di professionisti dedicati è in grado di offrire – conferma Marco Fabbroni ceo di Geco-. Possiamo garantire un servizio innovativo di Revenue Management e Rappresentanza Commerciale che sono i nostri capisaldi – continua Fabbroni – ampliati di recente con servizi mirati di Digital Marketing al fine di migliorarne l’awareness e la lead generation”.

“La gestione in outsourcing di Geco – prosegue Federico Santini – ci permette di dedicarci con maggiore intensità al prodotto con un guadagno in termini di tempo e di gestione delle risorse e soprattutto di qualità. Ci siamo affidati a Geco dal 2018 e i risultati sono già visibili. Il team di professionisti Geco si è occupato da subito della gestione dei canali web e dello sviluppo delle vendite nel rispetto delle specifiche vocazioni della struttura.