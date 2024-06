Il brand Park Hyatt prepara lo sbarco a Roma. Aprirà nel 2026 Secondo alcune indiscrezioni il brand Park Hyatt raddoppierà presto la propria presenza in Italia con un nuovo indirizzo capitolino, che seguirà la struttura milanese aperta nel 2013. Situato tra via del Corso e la fontana di Trevi, di proprietà del gruppo real estate israeliano Omnam, l’albergò sarà un 5 stelle da 130 camere e sarà gestito tramite un accordo di management. La sua inaugurazione è prevista per il 2026. Hyatt sta peraltro vivendo una fase di forte espansione in Italia. Oltre alle voci sul nuovo hotel romano, sempre nella capitale è infatti atteso già per quest’anno il debutto tricolore del marchio Thompson: un altro 5 stelle da 70 camere ricavato dalla conversione dell’ex sede del Pci di via delle Botteghe Oscure. L’immobile è stato affittato da una joint venture tra Rossfin e l’operatore Ag Group, che ha a sua volta siglato un accordo di franchising con la compagnia Usa. Sempre a Roma, l’ex Radisson Es Hotel Dovrebbe segnare a fine 2025 l’approdo in Italia anche di Hyatt Regency, grazie a un’operazione di rebranding condotta dalla società di asset management Garnet Hospitality Partners. Infine, a Siena, sono in corso i lavori di ristrutturazione di Palazzo Sozzini Malvolti. Nel 2026 ci si aspetta che entri nella collezione Unbound by Hyatt, sempre sotto la gestione Ag Group. Condividi

