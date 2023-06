L’ex sede del Pci di Botteghe Oscure segnerà il debutto del brand Thompson di casa Hyatt in Italia Che l’ex storica sede del Pci di via delle Botteghe Oscure fosse destinata a diventare un hotel era già noto da tempo. Da quando cioè, come da noi riportato, il proprietario dell’immobile, Giampaolo Angelucci, aveva annunciato a giugno dell’anno scorso di aver raggiunto un accordo di locazione per la valorizzazione dell’asset capitolino con la joint venture tra il gruppo Rossfin e la compagnia alberghiera Ag Group. All’epoca, però, non si sapeva ancora a quale brand la stessa Ag Group, che agisce come white label company, avrebbe infine affiliato il nuovo 5 stelle da 70 camere, che sarebbe sorto dalla riqualificazione dell’edificio di circa 8 mila metri quadrati. A campeggiare sulla facciata dell’immobile che ospita, tra le altre cose, la bandiera della Comune di Parigi sarà il marchio di casa Hyatt Thompson Hotels, che segnerà in questo modo il proprio debutto in Italia. L’apertura dell’albergo è prevista per metà del 2024 e sarà il secondo del marchio in Europa dopo l’indirizzo di Madrid inaugurato nel 2022. Il brand luxury lifestyle Thompson è entrato nel portfolio Hyatt nel 2019, a seguito dell’acquisizione del gruppo Two Road Hospitality che include anche i marchi Alila, Destination, Joie de Vivre e Tommie. Un’ulteriore struttura Thomson è in pipeline nel Vecchio continente a Vienna, con apertura calendarizzata per il 2025.

