La sede del Pci di via Botteghe Oscure diventerà un hotel a 5 stelle

L’androne disegnato da Giò Pomodoro con la stella d’oro a cinque punte incassata nel pavimento rimarrà dov’è. Così come non saranno rimossi il busto di Gramsci incastonato nel marmo della parete e la bandiera della Comune di Parigi esposta in una teca. Ma la storica sede romana del partito Comunista italiano di via delle Botteghe Oscure è destinata a diventare presto un hotel a 5 stele da 70 camere, dotato di terrazza con ristorante. Ad annunciarlo Giampaolo Angelucci, presidente della finanziaria Tosinvest, proprietaria dell’immobile, che ha dichiarato di aver raggiunto un accordo di locazione per la valorizzazione dell’asset capitolino con la joint venture tra il gruppo Rossfin e la compagnia alberghiera Ag Group.

Con la firma del contratto, il locatario si è quindi impegnato a condurre i lavori di riqualificazione dell’edificio di circa 8 mila metri quadrati, rispettando i canoni architettonici della facciata, nonché mantenendo alcuni elementi storici della struttura. L’hotel sarà in seguito gestito dalla stessa Ag Group, che agirà come white label company per un brand internazionale di lusso, di cui ancora non è stata svelata però l’identità.

“Questa operazione è sicuramente una delle più significative del semestre di quest’anno sia per il valore storico, artistico e culturale dell’edificio, sia per l’importanza del marchio che gestirà la struttura con uno dei suoi format più prestigiosi e che ha scelto l’Italia e Roma per potenziare la sua presenza in Europa – commenta Vincenzo Zubbo, head of business development di Colliers Italia, che ha agito come advisor per l’operazione di locazione -. Inoltre, conferma la nuova vocazione di quell’area della Capitale, che sta raccogliendo sempre più investimenti di natura alberghiera, in un contesto di forte ripresa. Infatti, dopo il primato dei circa 600 milioni di euro del 2019, il 2021 ha sfiorato i 400 milioni, mostrando la grande attrattività di Roma per quanto concerne il settore hotel e ospitalità”.