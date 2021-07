Blu Hotels rinnova anche il sito del gruppo

Non solo il nuovo logo e il restyling degli indirizzi web delle singole strutture. Blu Hotels ha deciso ora di rinnovare anche il proprio sito di catena, che è stato messo online proprio in questi giorni.

“A fronte del successo ottenuto con la rivisitazione dei siti dei nostri hotel, abbiamo deciso di ridisegnare il portale dell’intero gruppo. A conferma dell’esigenza, sempre più forte, di allineare i nostri strumenti alle nuove tendenze di una clientela sempre più digital, con una ormai conclamata preferenza per i dispositivi mobile – spiega la events & communication manager di Blu Hotels, Manuela Miraudo -. Tra le novità, infatti, è stata incrementata la fruibilità e la visibilità del sito web da cellulare”.

Completamente rinnovato non solo dal punto di vista grafico ma anche dell’organizzazione dei contenuti, con un’interfaccia di navigazione intuitiva e semplice da utilizzare, il nuovo sito regala ai propri utenti un’esperienza di navigazione più piacevole. Ampio spazio è in particolare riservato alle immagini, evocative delle diverse strutture del gruppo. Accedendo all’home page, ci si immerge fin da subito nel “Blu delle vacanze italiane”, come recita il claim, mentre le sezioni Mare, Montagna, Lago, Bh Collection e Business, che appaiono nella finestra Hotels & Villaggi, permettono un accesso agevolato alle strutture e alle loro offerte. Il restyling del sito è stato curato da Nexteam, agenzia del Gruppo Zucchetti.