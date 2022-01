Blackstone insiste sull’Italia. Acquisiti gli asset di Reale Compagnia Italiana, tra cui il Me Milan il Duca

Si è conclusa da pochi giorni l’operazione che ha portato Blackstone ad acquisire la totalità del capitale di Reale Compagnia Italiana, storica società immobiliare milanese con oltre 300 azionisti e un portfolio real estate composto da 14 trophy asset a uso uffici, commerciale, residenziale e hotel ubicati principalmente a Milano. Continuano quindi i movimenti della società finanziaria Usa, che giusto verso la fine dello scorso anno aveva chiuso un accordo di joint venture con il gruppo Aeroviaggi.

Nel portfolio della Reale Compagnia Italiana spicca in particolare il palazzo che a piano terreno ospita la pasticceria Cova in via Monte Napoleone, acquisita nel 2013 da Lvmh per 32,8 milioni di euro. Ma soprattutto il Me Milan il Duca di piazza della Repubblica: un 5 stelle da 132 camere integramente ristrutturato e riposizionato nel 2015 grazie a un investimento complessivo di 19,5 milioni di euro. La struttura ha quindi visto il proprio giro d’affari passare dagli 8,9 milioni di euro di sette anni fa fino a un picco di 17,6 milioni nel 2019. Inevitabile poi il calo del 63% registrato nel 2020, dopo lo scoppio della pandemia.

Nella gestione degli aspetti commerciali legati all’acquisizione di Reale Compagnia Italiana, Blackstone è stata supportata dall’advisor Dils.