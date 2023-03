Apre a Roma la nuova strutture mixed-use Palazzo Velabro: un Design Hotels gestito dal gruppo Lhm E’ composto da 27 appartamenti con cucina di design e sei camere il nuovo indirizzi mixed-use capitolino Palazzo Velabro. Brandizzato Design Hotels, apre all’interno della cornice dei Fori Imperiali e mira a offrire l’intimità di un soggiorno in una residenza privata e il comfort garantito dai servizi alberghieri, tra cui ristorante, sala fitness e cinema. Costruita nella prima metà del 1700 e trasformato negli anni ‘60 dall’architetto razionalista Luigi Moretti, la struttura è stata convertita a hotel grazie al progetto di interni dello studio milanese GaribaldiArchitects. “Siamo molto orgogliosi di annunciare l’apertura di Palazzo Velabro: un progetto che abbiamo curato e seguito negli ultimi due anni e che oggi apre in soft opening – sottolinea Cristina Paini, fondatrice e ceo della white label company Lhm, che gestisce l’hotel -. Il nostro intento è stato quello di coinvolgere diverse anime e sensibilità intorno all’idea a room is not enough e questo ci ha permesso di riunire sotto lo stesso tetto l’idea del design e dell’arte contemporanea, dei libri e del cinema, dello studio del verde e del food. In un percorso sempre in divenire, elemento essenziale sarà quello del nostro personale, che seguirà il cliente alla scoperta di come vivere al meglio l’esperienza di Palazzo Velabro”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' composto da 27 appartamenti con cucina di design e sei camere il nuovo indirizzi mixed-use capitolino Palazzo Velabro. Brandizzato Design Hotels, apre all'interno della cornice dei Fori Imperiali e mira a offrire l'intimità di un soggiorno in una residenza privata e il comfort garantito dai servizi alberghieri, tra cui ristorante, sala fitness e cinema. Costruita nella prima metà del 1700 e trasformato negli anni ‘60 dall’architetto razionalista Luigi Moretti, la struttura è stata convertita a hotel grazie al progetto di interni dello studio milanese GaribaldiArchitects. “Siamo molto orgogliosi di annunciare l’apertura di Palazzo Velabro: un progetto che abbiamo curato e seguito negli ultimi due anni e che oggi apre in soft opening - sottolinea Cristina Paini, fondatrice e ceo della white label company Lhm, che gestisce l'hotel -. Il nostro intento è stato quello di coinvolgere diverse anime e sensibilità intorno all’idea a room is not enough e questo ci ha permesso di riunire sotto lo stesso tetto l’idea del design e dell’arte contemporanea, dei libri e del cinema, dello studio del verde e del food. In un percorso sempre in divenire, elemento essenziale sarà quello del nostro personale, che seguirà il cliente alla scoperta di come vivere al meglio l’esperienza di Palazzo Velabro”. [post_title] => Apre a Roma la nuova strutture mixed-use Palazzo Velabro: un Design Hotels gestito dal gruppo Lhm [post_date] => 2023-03-28T11:34:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680003288000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442506 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways collegherà con un volo stagionale Trieste ad Olbia. La nuova rotta estiva sarà attiva dal 22 luglio fino al 3 settembre, con due frequenze settimanali: il sabato con partenza da Trieste alle 15:25 e ripartenza da Olbia alle 17:25 e la domenica con partenza alle 15:05 e ripartenza da Olbia alle 16:55. I collegamenti saranno operati con i nuovi Airbus A220-300, aerei di ultima generazione a 148 posti che sono appena entrati in flotta. A partire dal 1° aprile prossimo, inoltre, Ita Airways potenzierà ulteriormente i collegamenti tra Trieste Airport e l’hub di Roma Fiumicino: i voli giornalieri saliranno infatti a quattro, consentendo la programmazione di viaggi di andata e ritorno in giornata e garantendo sempre migliori connessioni con tutti i voli del network nazionale internazionale ed intercontinentale. [post_title] => Ita Airways apre una nuova rotta estiva da Trieste ad Olbia, dal 22 luglio [post_date] => 2023-03-28T11:29:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680002982000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'offerta 2x1 di Trenitalia per raggiungere le città svizzere continua fino al 16 aprile ed è valida per acquisti effettuati dal 3 marzo al 13 aprile 2023, almeno tre giorni prima della data di partenza desiderata. Grazie alla promo si può viaggiare in due, pagando un solo biglietto di 1a o di 2a classe, da Milano, Genova, Bologna e Venezia a Basilea, Berna, Losanna, Lucerna, Lugano, Montreux, Zurigo, Ginevra e tante altre città svizzere. Tra le proposte illustrate dall'Ente svizzero a Roma per sfruttare la promo e vivere un'esperienza a contatto con arte, design e fotografia, ci sono dieci musei di fama internazionale, situati in affascinanti cittadine. Ad esempio, il Technorama di Winterthur, science center dove scoprire centinaia di fenomeni del mondo della natura e della tecnica, il Museo della Carta di Basilea, il Museo etnografico Ballenberg (vicino a Brienz) e il Museo Olimpico a Losanna (il quarto più visitato della Svizzera e principale attrattiva culturale della città). [post_title] => Continua la Promo 2x1 per raggiungere in treno i musei della Svizzera [post_date] => 2023-03-28T09:00:15+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679994015000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442416 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442417" align="alignleft" width="300"] Adriana Apicella[/caption] Welcome Travel Group annuncia la fusione per incorporazione di Welcome Travel Sud, la società del gruppo dedicata alla gestione delle agenzie affiliate operanti nel Sud Italia, con effetto dal 1° aprile 2023. Nata nel 2004 con sede a Napoli, Welcome Travel Sud ha operato in piena sinergia con Welcome Travel Group per espandere il modello di affiliazione nelle aree del Sud Italia, in particolare in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. La scelta è stata dettata dalla volontà di ottimizzare la struttura societaria del Gruppo, semplificare e velocizzare tutti i processi al fine di erogare alle agenzie affiliate un servizio sempre più efficace ed efficiente. La sede di Napoli rimarrà centrale per la gestione del Sud Italia e continuerà a dare supporto e servizio alle agenzie di tutti i brand del gruppo. Si completa così il processo di riorganizzazione di Welcome Travel Group S.p.A. che vede ora con la fusione di Geo, Welcome Travel Store e Welcome Travel Sud S.r.l. un’unica società a cui fanno riferimento tutte le anime del Network. Il polo distributivo sarà guidato da una squadra forte e unita capitanata dall’amministratore delegato Adriano Apicella, con Dante Colitta a capo della direzione network coadiuvato da Andrea Cerri responsabile rete vendita Nord Italia, Fabio Del Core responsabile rete vendita Centro Sud Italia, Cristina Gussoni responsabile del service center leisure e Manola Agroppi responsabile del booking network. La direzione commerciale e Marketing, a diretto riporto dell’amministratore delegato, vede Elisabetta Palai responsabile commerciale leisure, Laura Antonioli responsabile marketing, Vittorio Amato responsabile commerciale vettori, Sandro Palumbo responsabile business travel e Gennaro Villani responsabile del servizio ticketing. In staff all’amministratore delegato, Antonella Mantovani responsabile delle agenzie di proprietà, Laura Corno responsabile dell’area analisi e pianificazione, Paolo Buonagura responsabile IT e Letizia Zenere responsabile amministrazione e finanza. Welcome Travel Group consolida la sua posizione di leadership sul mercato italiano con un volume d’affari gestito, previsto per l’anno commerciale in corso, di più di due miliardi di euro sviluppato dalle oltre 2400 agenzie di viaggio affiliate, posizionandosi così tra i primari network europei. [post_title] => Welcome Travel Group incorpora Welcome Travel Sud [post_date] => 2023-03-27T10:58:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679914700000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442395 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates introduce una nuova gamma di giocattoli per i suoi passeggeri più piccoli oltre a nuovi servizi che tengono conto delle diverse esigenze e preferenze di tutte le fasce di età, dai neonati ai ragazzini fino ai 12enni. Progettati con materiali sostenibili da un team creativo di designer di interni, specialisti di marketing e di prodotto, i nuovi kit di cortesia di bordo sono caratterizzati da temi come “in giro per il mondo” e “diversità” e sono disponibili in kit differenziati per le fasce 0-2 anni, 3-6 e 7-12. Ogni kit è certificato per la sicurezza da Intertek, in conformità con gli standard di sicurezza dei giocattoli EN71 e degli standard del Golfo. Inoltre, ogni anno vengono lanciati nuovi design a beneficio dei viaggiatori abituali e dei collezionisti di Emirates. I servizi della compagnia aerea riguardano anche gli aeroporti dove viene garantito l'imbarco prioritario per le famiglie; allo scalo di Dubai, Emirates mette a disposizione passeggini gratuiti per i neonati e i bambini più piccoli, oltre a un'area dedicata al check-in per le famiglie all'aeroporto di Dubai, durante i periodi di punta. Il vettore offre poi un servizio unico di Minori non accompagnati per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che viaggiano da soli o se i loro genitori sono in una classe di viaggio separata. [post_title] => Emirates: nuovi kit cortesia e servizi per i passeggeri più piccoli [post_date] => 2023-03-27T10:18:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679912306000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442336 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ruotano attorno a Verona i festeggiamenti di Volotea in occasione del 50 milionesimo passeggero trasportato a livello internazionale dall’avvio del suo primo volo. Si tratta di Andrea Framarin, veronese che ha viaggiato con la compagnia su un volo in partenza proprio dal Catullo. Per il fortunato passeggero, la compagnia ha preparato un premio speciale: 50 biglietti gratuiti che potranno essere utilizzati da Framarin per volare, insieme ai suoi amici, in tutto il network del vettore. La compagnia ha iniziato a operare su Verona nel 2012: lo scalo è diventato base nel 2015 mentre oggi vi lavorano oltre 60 dipendenti. Da Verona durante l'estate 2023 Volotea prevede collegamenti verso 14 destinazioni, 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria), 1 in Francia (Parigi Orly), 4 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Santorini, Zante), 1 in Spagna (Barcellona) e 1 in Germania (Berlino, new entry 2023). Si tratta di un’offerta complessiva di oltre 3.500 voli, pari a un totale di 626.000 posti in vendita. “Siamo davvero felici di poter celebrare, dopo solo 11 anni, il traguardo dei 50 milioni di passeggeri trasportati - ha dichiarato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. Questo risultato conferma il nostro impegno nel cogliere l’opportunità di migliorare sempre più la connettività tra le città europee di medie e piccole dimensioni, offrendo voli comodi e confortevoli a tariffe competitive. Ed è simbolico e significativo per noi che le celebrazioni abbiano coinvolto lo scalo di Verona, gestito dal Gruppo Save, il nostro partner aeroportuale più grande fin dal primo giorno delle nostre attività, e quello di Barcellona, dove hanno sede i nostri uffici". [post_title] => Volotea: festa a Verona per il 50 milionesimo passeggero a livello internazionale [post_date] => 2023-03-27T09:15:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679908553000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442292 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Inaugura ufficialmente Atheos Milano: il nuovo club del brand omonimo che sulle orme di un format di ospitalità ibrida come quello di Soho House si sta progressivamente espandendo in Italia. Il nuovo spazio meneghino ha aperto in zona Navigli e consente l'accesso ad aree riservate per i members del club, come la palestra e la possibilità di partecipare a sessioni di fitness, yoga, pilates e meditazione. Disponibile inoltre l’accesso al Doping bar durante il giorno e alla lounge privata del nuovo ristorante Zaia. A separare gli ambienti, curati dagli interior designer dello spagnolo Astet Studio, una tenda di velluto che garantisce ai members uno spazio accogliente dove sentirsi a casa. Tra i benefit a disposizione anche eventi esclusivi come i Club Talk e sconti sulle proposte food & beverage nonché sull'offerta di ospitalità nelle altre destinazioni del brand, compresa l’ultima acquisizione Aethos Monterosa, in Valle d’Aosta. “Quello di Aethos è un concetto olistico di ospitalità - spiega il fondatore e ceo di Aethos, Benjamin Habbel -. Con sedi in tutta Europa consentiamo ai nostri members di vivere esperienze varie, all’insegna del benessere e della condivisione: pilastri su cui si basa la filosofia della community. Il club è aperto a un pubblico vasto, anche alle fasce di età più giovani. È fondamentale che i members condividano i nostri valori, abbiano il desiderio di creare relazioni e di farsi promotori di cambiamenti positivi. Aethos prevede inoltre convenzioni con altri club nel mondo, da Londra a New York, per garantire ai nostri members un punto riferimento ovunque si trovino”. [post_title] => Apre a Milano l'Aethos club: nuovo format di ospitalità ibrida in stile Soho House [post_date] => 2023-03-24T11:31:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679657483000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442249 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Te Moana Tahiti è un resort affacciato sul mare della Polinesia. Gestito da una famigia locale, è stato ribrandizzato e completamente ristrutturato nel corso del 2022 e oggi offre ai suoi ospiti la possibilità di immergersi nella destinazione, ammirandone la bellezza e scoprendone le caratteristiche storiche e culturali. «Un tempo il nostro arcipelago era noto soprattutto come meta per viaggi di nozze, ma dopo il Covid tutto è cambiato. - sottolinea Benjamin Archambaud, direttore commerciale del Te Moana - In tanti vogliono scoprire l’essenza di Tahiti e grazie allo staff locale e alla condivisione di esperienze, gli ospiti potranno incontrare il fascino dell’isola: i suoi panorami mozzafiato, le acque cristalline popolate di pesci e le spiagge assolate. Oppure si addentreranno nella natura lussureggiante facendo trekking o e-biking. E poi c’è la cultura: oltre alle testimonianze di popoli antichi, sono numerose le tradizioni sempre attuali come il tatuaggio, la danza o l’acquisto delle nostre perle nere». Il Te Moana Tahiti Resort, “l’Oceano” nella lingua locale, è una porta d’accesso a questo mondo sorprendente. Affacciato sulla laguna con una spiaggia attrezzata e punto di partenza per le escursioni verso l’interno, ha 120 camere, da 1 a 5 letti. Quelle standard sono per i clienti che si fermano solo una notte, mentre le studio e le suite, dotate anche di cucina, sono ampie e adatte a chi soggiorna nell’hotel più a lungo. Uno dei due ristoranti del resort è gestito dal noto chef Jeremy Martin. Inoltre i prezzi di Tahiti sono inferiori a quelli delle altre isole dell’arcipelago. «Vorremmo che i to e le adv pensassero al Te Moana per una sosta di qualche giorno a Tahiti nel corso di viaggi combinati nel Pacifico e oggi i turisti hanno compreso che si può visitare la Polinesia in tutte le stagioni. - prosegue Archambaud - Gli italiani apprezzano soprattutto la connessione con il mare: apprezzano le spiagge e gli sport acquatici». E il Te Moana dispone di un diving center, oltre a fronteggiare acque popolate di pesci di ogni dimensione - tra cui delfini e balene - e un’onda mitica, quella Taapuna che si forma vicino al passaggio che collega la laguna all’oceano e testimonia la nascita e la storia del surf. Qui si terranno le competizioni di surf nel corso delle Olimpiadi di Parigi 2024. «Per noi l’Italia è il sesto mercato di riferimento. Un mercato sempre meno caratterizzato dalla stagionalità rispetto al passato e che sta cambiando la percezione di Tahiti come destinazione: prima l’isola veniva combinata con viaggi negli Stati Uniti o in Giappone, ora è sempre più spesso una meta unica. - conclude il direttore commerciale - Vogliamo raccontare il fascino della nostra isola e proteggerla, per questo lavoriamo insieme con Tahiti Tourism e ne condividiamo il messaggio di rilancio della destinazione e di attenzione alla sostenibilità: i nostri clienti pagano 2dollari di eco-fee a notte e la somma raccolta viene devoluta ad associazioni che lavorano in difesa dell’ambiente». [post_title] => Te Moana Tahiti Resort: dove il fascino di Tahiti incontra la cultura e lo sport [post_date] => 2023-03-24T10:53:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679655192000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442272 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dorothea von Boxberg sarà il nuovo ceo di Brussels Airlines. In attesa della delibera del Consiglio di amministrazione di SN Airholding, la manager - attualmente presidente del Consiglio di amministrazione di Lufthansa Cargo AG - assumerà l'incarico in Belgio a partire dal prossimo 15 aprile. In parallelo, ricoprirà anche la funzione di "Rappresentante del Comitato esecutivo presso la Commissione europea". "Sono molto lieto che Dorothea von Boxberg, esperta e qualificata manager di compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, assuma la leadership di Brussels Airlines. Grazie alle sue vaste competenze e all'ampia conoscenza delle compagnie aeree cargo e passeggeri, continuerà a guidare la trasformazione di successo di Brussels Airli nei prossimi anni." ha commentato Christina Foerster, membro del Comitato esecutivo del Gruppo Lufthansa e Presidente del Consiglio di amministrazione di SN Airholding. Dorothea von Boxberg, classe 1974 ha iniziato la sua carriera professionale nel 1999 presso il Boston Consulting Group. Nel 2007 è passata al Gruppo Lufthansa, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali. Dal 2012 è stata responsabile del Customer Experience Design di Lufthansa Airline. In questo periodo, insieme al suo team, ha introdotto una nuova generazione di sedili di Business Class. Nel 2015 si è trasferita a Lufthansa Cargo AG e ha diretto il dipartimento Global Sales Management. Nel 2018 è stata nominata membro del Comitato esecutivo di Lufthansa Cargo AG. Inizialmente è stata responsabile delle vendite globali, della pianificazione della rete, della gestione e dello sviluppo dei prodotti e dal 2021 è alla guida di Lufthansa Cargo AG in qualità di presidente del comitato esecutivo. [post_title] => Brussels Airlines: la nuova ceo è Dorothea von Boxberg (ex Lufthansa Cargo) [post_date] => 2023-03-24T10:24:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1679653488000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "apre roma la nuova strutture mixed use palazzo velabro un design hotels gestito dal gruppo lhm" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1334,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' composto da 27 appartamenti con cucina di design e sei camere il nuovo indirizzi mixed-use capitolino Palazzo Velabro. Brandizzato Design Hotels, apre all'interno della cornice dei Fori Imperiali e mira a offrire l'intimità di un soggiorno in una residenza privata e il comfort garantito dai servizi alberghieri, tra cui ristorante, sala fitness e cinema. Costruita nella prima metà del 1700 e trasformato negli anni ‘60 dall’architetto razionalista Luigi Moretti, la struttura è stata convertita a hotel grazie al progetto di interni dello studio milanese GaribaldiArchitects.\r

\r

“Siamo molto orgogliosi di annunciare l’apertura di Palazzo Velabro: un progetto che abbiamo curato e seguito negli ultimi due anni e che oggi apre in soft opening - sottolinea Cristina Paini, fondatrice e ceo della white label company Lhm, che gestisce l'hotel -. Il nostro intento è stato quello di coinvolgere diverse anime e sensibilità intorno all’idea a room is not enough e questo ci ha permesso di riunire sotto lo stesso tetto l’idea del design e dell’arte contemporanea, dei libri e del cinema, dello studio del verde e del food. In un percorso sempre in divenire, elemento essenziale sarà quello del nostro personale, che seguirà il cliente alla scoperta di come vivere al meglio l’esperienza di Palazzo Velabro”.\r

\r

","post_title":"Apre a Roma la nuova strutture mixed-use Palazzo Velabro: un Design Hotels gestito dal gruppo Lhm","post_date":"2023-03-28T11:34:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680003288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442506","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways collegherà con un volo stagionale Trieste ad Olbia. La nuova rotta estiva sarà attiva dal 22 luglio fino al 3 settembre, con due frequenze settimanali: il sabato con partenza da Trieste alle 15:25 e ripartenza da Olbia alle 17:25 e la domenica con partenza alle 15:05 e ripartenza da Olbia alle 16:55.\r

I collegamenti saranno operati con i nuovi Airbus A220-300, aerei di ultima generazione a 148 posti che sono appena entrati in flotta.\r

A partire dal 1° aprile prossimo, inoltre, Ita Airways potenzierà ulteriormente i collegamenti tra Trieste Airport e l’hub di Roma Fiumicino: i voli giornalieri saliranno infatti a quattro, consentendo la programmazione di viaggi di andata e ritorno in giornata e garantendo sempre migliori connessioni con tutti i voli del network nazionale internazionale ed intercontinentale.","post_title":"Ita Airways apre una nuova rotta estiva da Trieste ad Olbia, dal 22 luglio","post_date":"2023-03-28T11:29:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680002982000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'offerta 2x1 di Trenitalia per raggiungere le città svizzere continua fino al 16 aprile ed è valida per acquisti effettuati dal 3 marzo al 13 aprile 2023, almeno tre giorni prima della data di partenza desiderata.\r

\r

Grazie alla promo si può viaggiare in due, pagando un solo biglietto di 1a o di 2a classe, da Milano, Genova, Bologna e Venezia a Basilea, Berna, Losanna, Lucerna, Lugano, Montreux, Zurigo, Ginevra e tante altre città svizzere.\r

\r

Tra le proposte illustrate dall'Ente svizzero a Roma per sfruttare la promo e vivere un'esperienza a contatto con arte, design e fotografia, ci sono dieci musei di fama internazionale, situati in affascinanti cittadine.\r

\r

Ad esempio, il Technorama di Winterthur, science center dove scoprire centinaia di fenomeni del mondo della natura e della tecnica, il Museo della Carta di Basilea, il Museo etnografico Ballenberg (vicino a Brienz) e il Museo Olimpico a Losanna (il quarto più visitato della Svizzera e principale attrattiva culturale della città).\r

\r

\r

\r

","post_title":"Continua la Promo 2x1 per raggiungere in treno i musei della Svizzera","post_date":"2023-03-28T09:00:15+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1679994015000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442416","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442417\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Adriana Apicella[/caption]\r

\r

Welcome Travel Group annuncia la fusione per incorporazione di Welcome Travel Sud, la società del gruppo dedicata alla gestione delle agenzie affiliate operanti nel Sud Italia, con effetto dal 1° aprile 2023.\r

\r

Nata nel 2004 con sede a Napoli, Welcome Travel Sud ha operato in piena sinergia con Welcome Travel Group per espandere il modello di affiliazione nelle aree del Sud Italia, in particolare in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.\r

\r

La scelta è stata dettata dalla volontà di ottimizzare la struttura societaria del Gruppo, semplificare e velocizzare tutti i processi al fine di erogare alle agenzie affiliate un servizio sempre più efficace ed efficiente. La sede di Napoli rimarrà centrale per la gestione del Sud Italia e continuerà a dare supporto e servizio alle agenzie di tutti i brand del gruppo.\r

\r

Si completa così il processo di riorganizzazione di Welcome Travel Group S.p.A. che vede ora con la fusione di Geo, Welcome Travel Store e Welcome Travel Sud S.r.l. un’unica società a cui fanno riferimento tutte le anime del Network.\r

\r

Il polo distributivo sarà guidato da una squadra forte e unita capitanata dall’amministratore delegato Adriano Apicella, con Dante Colitta a capo della direzione network coadiuvato da Andrea Cerri responsabile rete vendita Nord Italia, Fabio Del Core responsabile rete vendita Centro Sud Italia, Cristina Gussoni responsabile del service center leisure e Manola Agroppi responsabile del booking network.\r

\r

La direzione commerciale e Marketing, a diretto riporto dell’amministratore delegato, vede Elisabetta Palai responsabile commerciale leisure, Laura Antonioli responsabile marketing, Vittorio Amato responsabile commerciale vettori, Sandro Palumbo responsabile business travel e Gennaro Villani responsabile del servizio ticketing.\r

\r

In staff all’amministratore delegato, Antonella Mantovani responsabile delle agenzie di proprietà, Laura Corno responsabile dell’area analisi e pianificazione, Paolo Buonagura responsabile IT e Letizia Zenere responsabile amministrazione e finanza.\r

\r

Welcome Travel Group consolida la sua posizione di leadership sul mercato italiano con un volume d’affari gestito, previsto per l’anno commerciale in corso, di più di due miliardi di euro sviluppato dalle oltre 2400 agenzie di viaggio affiliate, posizionandosi così tra i primari network europei.","post_title":"Welcome Travel Group incorpora Welcome Travel Sud","post_date":"2023-03-27T10:58:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1679914700000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442395","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates introduce una nuova gamma di giocattoli per i suoi passeggeri più piccoli oltre a nuovi servizi che tengono conto delle diverse esigenze e preferenze di tutte le fasce di età, dai neonati ai ragazzini fino ai 12enni.\r

Progettati con materiali sostenibili da un team creativo di designer di interni, specialisti di marketing e di prodotto, i nuovi kit di cortesia di bordo sono caratterizzati da temi come “in giro per il mondo” e “diversità” e sono disponibili in kit differenziati per le fasce 0-2 anni, 3-6 e 7-12. Ogni kit è certificato per la sicurezza da Intertek, in conformità con gli standard di sicurezza dei giocattoli EN71 e degli standard del Golfo. Inoltre, ogni anno vengono lanciati nuovi design a beneficio dei viaggiatori abituali e dei collezionisti di Emirates.\r

I servizi della compagnia aerea riguardano anche gli aeroporti dove viene garantito l'imbarco prioritario per le famiglie; allo scalo di Dubai, Emirates mette a disposizione passeggini gratuiti per i neonati e i bambini più piccoli, oltre a un'area dedicata al check-in per le famiglie all'aeroporto di Dubai, durante i periodi di punta.\r

\r

Il vettore offre poi un servizio unico di Minori non accompagnati per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che viaggiano da soli o se i loro genitori sono in una classe di viaggio separata.","post_title":"Emirates: nuovi kit cortesia e servizi per i passeggeri più piccoli","post_date":"2023-03-27T10:18:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679912306000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442336","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ruotano attorno a Verona i festeggiamenti di Volotea in occasione del 50 milionesimo passeggero trasportato a livello internazionale dall’avvio del suo primo volo. Si tratta di Andrea Framarin, veronese che ha viaggiato con la compagnia su un volo in partenza proprio dal Catullo. Per il fortunato passeggero, la compagnia ha preparato un premio speciale: 50 biglietti gratuiti che potranno essere utilizzati da Framarin per volare, insieme ai suoi amici, in tutto il network del vettore.\r

\r

La compagnia ha iniziato a operare su Verona nel 2012: lo scalo è diventato base nel 2015 mentre oggi vi lavorano oltre 60 dipendenti. Da Verona durante l'estate 2023 Volotea prevede collegamenti verso 14 destinazioni, 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria), 1 in Francia (Parigi Orly), 4 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Santorini, Zante), 1 in Spagna (Barcellona) e 1 in Germania (Berlino, new entry 2023). Si tratta di un’offerta complessiva di oltre 3.500 voli, pari a un totale di 626.000 posti in vendita.\r

\r

“Siamo davvero felici di poter celebrare, dopo solo 11 anni, il traguardo dei 50 milioni di passeggeri trasportati - ha dichiarato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea -. Questo risultato conferma il nostro impegno nel cogliere l’opportunità di migliorare sempre più la connettività tra le città europee di medie e piccole dimensioni, offrendo voli comodi e confortevoli a tariffe competitive. Ed è simbolico e significativo per noi che le celebrazioni abbiano coinvolto lo scalo di Verona, gestito dal Gruppo Save, il nostro partner aeroportuale più grande fin dal primo giorno delle nostre attività, e quello di Barcellona, dove hanno sede i nostri uffici\".","post_title":"Volotea: festa a Verona per il 50 milionesimo passeggero a livello internazionale","post_date":"2023-03-27T09:15:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679908553000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Inaugura ufficialmente Atheos Milano: il nuovo club del brand omonimo che sulle orme di un format di ospitalità ibrida come quello di Soho House si sta progressivamente espandendo in Italia. Il nuovo spazio meneghino ha aperto in zona Navigli e consente l'accesso ad aree riservate per i members del club, come la palestra e la possibilità di partecipare a sessioni di fitness, yoga, pilates e meditazione. Disponibile inoltre l’accesso al Doping bar durante il giorno e alla lounge privata del nuovo ristorante Zaia. A separare gli ambienti, curati dagli interior designer dello spagnolo Astet Studio, una tenda di velluto che garantisce ai members uno spazio accogliente dove sentirsi a casa. Tra i benefit a disposizione anche eventi esclusivi come i Club Talk e sconti sulle proposte food & beverage nonché sull'offerta di ospitalità nelle altre destinazioni del brand, compresa l’ultima acquisizione Aethos Monterosa, in Valle d’Aosta.\r

\r

“Quello di Aethos è un concetto olistico di ospitalità - spiega il fondatore e ceo di Aethos, Benjamin Habbel -. Con sedi in tutta Europa consentiamo ai nostri members di vivere esperienze varie, all’insegna del benessere e della condivisione: pilastri su cui si basa la filosofia della community. Il club è aperto a un pubblico vasto, anche alle fasce di età più giovani. È fondamentale che i members condividano i nostri valori, abbiano il desiderio di creare relazioni e di farsi promotori di cambiamenti positivi. Aethos prevede inoltre convenzioni con altri club nel mondo, da Londra a New York, per garantire ai nostri members un punto riferimento ovunque si trovino”.","post_title":"Apre a Milano l'Aethos club: nuovo format di ospitalità ibrida in stile Soho House","post_date":"2023-03-24T11:31:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679657483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442249","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Il Te Moana Tahiti è un resort affacciato sul mare della Polinesia. Gestito da una famigia locale, è stato ribrandizzato e completamente ristrutturato nel corso del 2022 e oggi offre ai suoi ospiti la possibilità di immergersi nella destinazione, ammirandone la bellezza e scoprendone le caratteristiche storiche e culturali.\r

\r

«Un tempo il nostro arcipelago era noto soprattutto come meta per viaggi di nozze, ma dopo il Covid tutto è cambiato. - sottolinea Benjamin Archambaud, direttore commerciale del Te Moana - In tanti vogliono scoprire l’essenza di Tahiti e grazie allo staff locale e alla condivisione di esperienze, gli ospiti potranno incontrare il fascino dell’isola: i suoi panorami mozzafiato, le acque cristalline popolate di pesci e le spiagge assolate. Oppure si addentreranno nella natura lussureggiante facendo trekking o e-biking. E poi c’è la cultura: oltre alle testimonianze di popoli antichi, sono numerose le tradizioni sempre attuali come il tatuaggio, la danza o l’acquisto delle nostre perle nere».\r

\r

Il Te Moana Tahiti Resort, “l’Oceano” nella lingua locale, è una porta d’accesso a questo mondo sorprendente. Affacciato sulla laguna con una spiaggia attrezzata e punto di partenza per le escursioni verso l’interno, ha 120 camere, da 1 a 5 letti. Quelle standard sono per i clienti che si fermano solo una notte, mentre le studio e le suite, dotate anche di cucina, sono ampie e adatte a chi soggiorna nell’hotel più a lungo. Uno dei due ristoranti del resort è gestito dal noto chef Jeremy Martin. Inoltre i prezzi di Tahiti sono inferiori a quelli delle altre isole dell’arcipelago.\r

\r

«Vorremmo che i to e le adv pensassero al Te Moana per una sosta di qualche giorno a Tahiti nel corso di viaggi combinati nel Pacifico e oggi i turisti hanno compreso che si può visitare la Polinesia in tutte le stagioni. - prosegue Archambaud - Gli italiani apprezzano soprattutto la connessione con il mare: apprezzano le spiagge e gli sport acquatici». E il Te Moana dispone di un diving center, oltre a fronteggiare acque popolate di pesci di ogni dimensione - tra cui delfini e balene - e un’onda mitica, quella Taapuna che si forma vicino al passaggio che collega la laguna all’oceano e testimonia la nascita e la storia del surf. Qui si terranno le competizioni di surf nel corso delle Olimpiadi di Parigi 2024. «Per noi l’Italia è il sesto mercato di riferimento.\r

\r

Un mercato sempre meno caratterizzato dalla stagionalità rispetto al passato e che sta cambiando la percezione di Tahiti come destinazione: prima l’isola veniva combinata con viaggi negli Stati Uniti o in Giappone, ora è sempre più spesso una meta unica. - conclude il direttore commerciale - Vogliamo raccontare il fascino della nostra isola e proteggerla, per questo lavoriamo insieme con Tahiti Tourism e ne condividiamo il messaggio di rilancio della destinazione e di attenzione alla sostenibilità: i nostri clienti pagano 2dollari di eco-fee a notte e la somma raccolta viene devoluta ad associazioni che lavorano in difesa dell’ambiente».\r

\r

","post_title":"Te Moana Tahiti Resort: dove il fascino di Tahiti incontra la cultura e lo sport","post_date":"2023-03-24T10:53:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1679655192000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442272","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dorothea von Boxberg sarà il nuovo ceo di Brussels Airlines. In attesa della delibera del Consiglio di amministrazione di SN Airholding, la manager - attualmente presidente del Consiglio di amministrazione di Lufthansa Cargo AG - assumerà l'incarico in Belgio a partire dal prossimo 15 aprile. In parallelo, ricoprirà anche la funzione di \"Rappresentante del Comitato esecutivo presso la Commissione europea\".\r

\r

\"Sono molto lieto che Dorothea von Boxberg, esperta e qualificata manager di compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, assuma la leadership di Brussels Airlines. Grazie alle sue vaste competenze e all'ampia conoscenza delle compagnie aeree cargo e passeggeri, continuerà a guidare la trasformazione di successo di Brussels Airli nei prossimi anni.\" ha commentato Christina Foerster, membro del Comitato esecutivo del Gruppo Lufthansa e Presidente del Consiglio di amministrazione di SN Airholding.\r

\r

Dorothea von Boxberg, classe 1974 ha iniziato la sua carriera professionale nel 1999 presso il Boston Consulting Group. Nel 2007 è passata al Gruppo Lufthansa, dove ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali. Dal 2012 è stata responsabile del Customer Experience Design di Lufthansa Airline. In questo periodo, insieme al suo team, ha introdotto una nuova generazione di sedili di Business Class. Nel 2015 si è trasferita a Lufthansa Cargo AG e ha diretto il dipartimento Global Sales Management. Nel 2018 è stata nominata membro del Comitato esecutivo di Lufthansa Cargo AG. Inizialmente è stata responsabile delle vendite globali, della pianificazione della rete, della gestione e dello sviluppo dei prodotti e dal 2021 è alla guida di Lufthansa Cargo AG in qualità di presidente del comitato esecutivo.\r

\r

","post_title":"Brussels Airlines: la nuova ceo è Dorothea von Boxberg (ex Lufthansa Cargo)","post_date":"2023-03-24T10:24:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1679653488000]}]}}