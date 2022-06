Apre Passalacqua: proprietà superlusso sulle rive del lago di Como

Ha aperto le proprie porte lo scorso 3 giugno, dopo un lungo restauro, il nuovo hotel Passalacqua, progetto di Paolo, Antonella e Valentina De Santis, famiglia comasca di imprenditori alberghieri, già proprietari del Grand Hotel Tremezzo. Costruita su un terreno originariamente di proprietà di papa Innocenzo XI a Moltrasio, sul lago di Como, Villa Passalacqua fu progettata alla fine del ‘700 per volere del conte Andrea Lucini Passalacqua, che commissionò il progetto agli architetti Felice Soave e Giocondo Albertolli. Da subito la villa divenne luogo di ritrovo per innumerevoli personalità dell’epoca, accogliendo alcune delle menti più brillanti del mondo della musica, della letteratura, dell’arte e della politica: da Napoleone Bonaparte a Winston Churchill. Nel 1829 Vincenzo Bellini ne fece la sua dimora, dove compose due delle sue opere più famose, La Norma e La Sonnambula.

Oggi Passalacqua riapre le porte con 24 suite distribuite tra tre diversi edifici, ciascuno con una personalità ben distinta. La residenza principale, la Villa, ospita 12 di esse, che celebrano la sfarzosità della storia italiana con affreschi originali, stucchi e decori. Le otto suite del Palazz, l’antica scuderia, si caratterizzano per uno stile accogliente e raffinato, con travi a vista secolari e pareti damascate dipinte a mano. Infine, a pochi passi dall’acqua, la Casa al Lago è ideale per un uso esclusivo, con solo quattro suite, ciascuna dotata di giardino privato, e accoglienti sale comuni con ampie finestre e affacci sul lago. Il Palazz ospita inoltre la spa, che offre in esclusiva trattamenti Barbara Sturm, con due cabine massaggi, un’area relax di ispirazione orientale in una sala a volte colonnata e un’area umida ricavata nel tunnel sotterraneo.

Uno dei tesori più importanti della proprietà sono poi i giardini terrazzati che affacciano sul lago, costellati da fontane, alberi secolari, e passaggi segreti. Il giardino all’italiana, su uno dei primi terrazzi, è stato disegnato da Emilio Trabella, artista del verde e botanico di fama internazionale. Nel corso dei lavori di ristrutturazione è stata realizzata sul terrazzo adiacente una piscina di 20 metri. Il solarium che la circonda e l’area lounge ricavata all’interno dell’antico giardino d’inverno, che si affaccia sulla piscina, sono stati disegnati in collaborazione con Jj Martin, dando vita alla DoubleJ a bordo piscina: il primo progetto di interior design dell’eclettico brand milanese. Il solarium si estende poi nel roseto. Subito accanto, uno spazio meditativo offre l’ambiente perfetto per lo yoga, disponibile ogni mattina. Gli ospiti potranno anche raccogliere le uova fresche dal pollaio, primizie nel frutteto e giocare a bocce nel campo immerso nell’orto. Oppure farsi accompagnare alla scoperta dei dintorni della villa dal giovane hotel manager, che li porterà alla scoperta dei sentieri nei boschi che circondano Moltrasio e conducono a cascate e piscine naturali.

Per i più sportivi, la palestra immersa nell’uliveto sarà una vera gioia. Ci sono anche un campo da tennis in terra rossa con vista panoramica sul lago e un cinema all’aperto. Gli ospiti potranno poi salpare dal molo privato alla scoperta del lago e dei suoi angoli più affascinanti a bordo di due barche uniche: Giumello, pezzo d’epoca interamente in mogano che da sempre funge da barca di famiglia del lago, e Didi, elegante motoscafo cabinato con solarium rinnovato per Passalacqua con tessuti firmati Loro Piana. La proposta culinaria è infine autenticamente di casa, ispirata alle più semplici tradizioni italiane, con ingredienti freschi dall’orto alla tavola. L’executive chef Mauro Verza è infatti davvero uno chef di casa, con 25 anni trascorsi al servizio di alcune delle più prestigiose famiglie di Milano. Tariffe a partire da 1.500 euro a notte per due persone in camera b&b, tasse escluse.