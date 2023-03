Wizz Air rinsalda il legame con Venezia al giro di boa dei primi 15 anni di attività sullo scalo Wizz Air celebra a Venezia il primo anno dall’apertura della base nonché i primi 15 anni complessivi di attività sul Marco Polo. Complessivamente, dall’inizio delle operazioni, la low cost ha trasportato un totale di 6 milioni di passeggeri da e per Venezia; oggi sono 23 le destinazioni collegate, in 15 Paesi. La compagnia conta due Airbus A321neo basati sullo scalo della Laguna e vola verso Yerevan, Sharm El Sheikh, Amman, Tel Aviv, Varsavia, Londra Gatwick, Praga, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Tenerife , oltre naturalmente alle rotte nazionali verso gli aeroporti di Catania, Palermo e Napoli, mentre quest’anno tornano anche le rotte stagionali verso Santorini e Palma di Maiorca. Le ultime new entry includono i voli per Jeddah e Riyadh in Arabia Saudita, attualmente serviti dal Marco Polo solo da Wizz Air. La low cost ha creato quasi 100 posti di lavoro diretti a Venezia, offrendo al contempo circa 4.500 opportunità di lavoro indirette con i numeri del suo traffico passeggeri dall’inizio delle operazioni. Con il sostegno del gruppo Save e l’interesse delle autorità regionali per lo sviluppo del settore turistico, Wizz Air intende continuare a investire nella sua base di Venezia e contribuire alla crescita dell’economia locale. “La crescita della compagnia aerea negli ultimi 12 mesi, nonostante le numerose sfide del settore, testimonia il nostro impegno verso il mercato italiano e la nostra intenzione di continuare a rendere il trasporto aereo accessibile a un numero sempre maggiore di passeggeri – ha dichiarato Diarmuid Ó Conghaile, managing director di Wizz Air Malta -. Contando sul sostegno del governo locale al settore turistico e sulla nostra forte partnership con il Gruppo Save, ci impegneremo per continuare a offrire nuove destinazioni e opzioni di viaggio a prezzi accessibili ai viaggiatori locali, investendo nell’economia della regione”.

Ma che non è stata sufficiente a compensare l'onda d'urto della crisi. \"Tagli sofferti - rimarca Rebecchi - che si sarebbero potuti evitare se i governi passati avessero agito più rapidamente”.\r

\r

I numeri 2022 mostrano 1.308 addetti in meno nel comparto turistico, il -4,5% del totale, senza contare i titolari d’impresa. L'anno scorso, con 9 mesi di reale operatività dopo l’allentamento delle restrizioni, si è chiuso con un fatturato di 9,3 miliardi di euro, ancora nettamente inferiore (-27%) rispetto ai 12,7 miliardi del 2019, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro in meno. E ora l’obiettivo, per il 2023, è tornare ai livelli pre-covid.\r

\r

Il perdurare delle difficoltà ha lasciato una traccia nella struttura stessa del tessuto imprenditoriale del comparto, riscontrabile anche nella riduzione delle unità locali – o filiali di agenzia – che diminuiscono del -6,5%, passando dalle 4.341 del 2019 alle 4.058 del 2022. Una ristrutturazione portata avanti dalle imprese per ridurre i costi.\r

\r

Tra chiusure di impresa e ristrutturazioni organizzative, il numero complessivo di dipendenti passa dai 28.778 del 2019 ai 27.470 del 2022, con una perdita del -4,5%, pari a 1.308 lavoratori in meno. Significative le differenze su base regionale. A registrare la peggiore emorragia di addetti è infatti la Valle d’Aosta, che vede il numero di lavoratori del turismo organizzato quasi dimezzarsi (-44,1%). Riduzioni percentuali a due cifre anche in Sardegna (-38,3%), Marche (-34,4%), Umbria (-15,5%), Province autonome di Trento e Bolzano (-14,9%) ed Emilia-Romagna (-13,1%). Ci sono, però, anche regioni – soprattutto al sud - che vanno controtendenza: in Calabria si rileva un boom di nuovi addetti rispetto al 2019 (+63,6%), così come in Molise (+22,4%) e in Puglia (+14%). \r

\r

In media nel 2022, a livello nazionale, le agenzie di viaggio – considerando sia le sedi che le filiali - hanno fatturato 806.000 euro, contro la media di 1,115 milioni di euro registrata nel 2019. A registrare i numeri migliori, sono le attività del Nord Ovest, con una media di 1,039 milioni di euro, seguite dal Nord Est (967.000 euro) e dal Centro (910.000). Decisamente sotto la media nazionale, invece, i fatturati di adv del Sud e delle Isole (471.000). ","post_title":"Assoviaggi: ripresa ancora insufficiente, le agenzie scontano tagli e chiusure","post_date":"2023-03-03T14:01:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1677852068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il lancio della nuova app a settembre dell'anno scorso, Corsica Sardinia Ferries presenta ora l'assistente digitale Serena. Programmata per dialogare con tutti e per soddisfare i diversi tipi di domande, attraverso le faq, o per risolvere dubbi e rispondere a richieste di informazioni, Serena accompagnerà gli utenti per tutto il percorso di consultazione, fino alla conferma del biglietto.\r

\r

L'assistente apparirà sullo schermo di ogni dispositivo, anche mobile, dopo la selezione della traversata, e sarà sempre disponibile e precisa, fino a proporre uno sconto dedicato e su misura per ciascun utente, in base al viaggio selezionato, alle prestazioni e alle disponibilità.","post_title":"Ecco Serena: la nuova assistente digitale di Corsica Sardinia Ferries","post_date":"2023-03-03T13:38:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677850695000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440691\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un scorcio del quartiere milanese di Brera[/caption]\r

\r

Manca davvero poco all'apertura del primo Six Senses italiano, prevista a Roma il prossimo 16 marzo, e già arriva notizia di un ulteriore progetto di sviluppo tricolore del brand di casa Ihg. Banco Bpm e Gruppo Statuto hanno infatti recentemente perfezionato un accordo di finanza strutturata per un totale di 495 milioni di euro, con il supporto di Gwm Group e Arecneprix, società di asset management e structuring del gruppo illimity.\r

In particolare, si legge in una nota, il progetto prevede la valorizzazione di Palazzo del Toro in piazza San Babila a Milano e l’apertura di un hotel a 5 stelle Lusso in via Brera 19, che sarà gestito da Six Senses. Ciò significa, in altre parole, che il gruppo Statuto avrebbe intenzione di finanziare lo sviluppo della struttura in zona Brera, tramite la vendita dell'asset in piazza San Babila acquisito nel 2005 per 230 milioni di euro da Pirelli Re e Morgan Stanley\r

\r

L’operazione, rivolta alla valorizzazione di taluni immobili di pregio, è stata strutturata tramite una cartolarizzazione le cui note sono state sottoscritte dagli stessi Banco Bpm e Gwm Group. Arecneprix ha agito in qualità di arranger. Alla stessa società sono inoltre state affidate le attività di asset management e special servicing della cartolarizzazione. Nell’ambito dell’operazione, Finint ha agito quale banca sponsor della nuova finanza ed è master servicer del veicolo di cartolarizzazione. Banco Bpm, Gwm Group e Arecneprix sono stati assistiti da Giovanardi Studio Legale, Dla Piper, Cappelli Rccd e Linklaters. Per gli aspetti real estate tecnici e valutativi le parti sono state assistite da Cushman & Wakefield e Aeg & Partners. Mediobanca e Deloitte hanno agito in qualità di advisor finanziari, mentre Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha analizzato gli aspetti fiscali dell’operazione. Il gruppo Statuto è stato assistito dallo studio Baker McKenzie.\r

\r

Proprio il gruppo Statuto è peraltro già proprietario di alcuni dei più prestigiosi hotel italiani, tra cui il Four Seasons, il Mandarin e il Rosewood Milano, nonché il San Domenico Palace di Taormina, le Ginestre di Arzachena, il Danieli di Venezia e ulteriori due strutture in fase di realizzazione: l'Edition Rome e il W Hotel Milano. Six Senses si appresterebbe infine a inaugurare una terza struttura tricolore in Umbria, i cui lavori di realizzazione sono già in corso da quasi due anni: un golf resort ad Antognolla sviluppato su 600 ettari, che sorgerà all’interno di un castello del dodicesimo secolo di proprietà del magnate russo Andrey Yakunin. Le stime parlano di un investimento di 150 milioni euro per 71 camere, 79 residenze e una spa.","post_title":"In arrivo un nuovo Six Senses a Milano di proprietà del gruppo Statuto","post_date":"2023-03-03T12:59:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677848363000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono numeri decisamente positivi quelli della divisione hospitality di Alpitour World. Stando a quanto rivelato dal presidente e ceo del gruppo, Gabriele Burgio, a Pambianco Hotellerie, i marchi Voihotels e Vretreats hanno infatti totalizzato nel 2022 un fatturato di 134 milioni di euro, crescendo di oltre 50 milioni rispetto agli 81 milioni dell'anno precedente. Ma soprattutto la business unit dedicata all'ospitalità ha generato margini operativi (ebitda margin) pari a circa il 15% del giro d'affari complessivo. Una percentuale ben al di sopra a quella garantita dal comparto principale del gruppo, il tour operating, capace sì di registrare 1,6 miliardi di euro di fatturato, ma con un ebitda margin di poco superiore al 2%.\r

\r

Certo, si tratta di una differenze strutturale, ma che comunque aiuta, almeno in parte, a spiegare il rinnovato interesse di alcuni player del settore verso l'integrazione verticale del prodotto, come ha recentemente sottolineato anche Roberto Pagliara di Nicolaus. Nel dettaglio, ha raccontato Burgio, le marginalità dell'attività di tour operating è stata anche intaccata da un primo bimestre ancora impattato dalla variante Omicron, tanto che alcuni competitor del turismo organizzato europeo hanno persino chiuso l'anno con un ebitda negativo. D'altra parte, altri hanno anche raggiunto marginalità del 6%. Ma ancora una volta si tratta prevalentemente di operatori con una forte vocazione alberghiera. Un obiettivo ragionevole per il tour operating, ha chiosato il ceo, è raggiungere un ebitda margin del 4%.\r

\r

Non solo, ha aggiunto Burgio: la maggiore redditività delle attività legate all'ospitalità è anche accompagnata da un uso decisamente più intenso di capitale rispetto all'intermediazione, che peraltro rimane la leva principale per far viaggiare gli aerei e riempire gli hotel. Ciò detto, Alpitour prosegue nella sua già annunciata strategia di espansione dell'offerta alberghiera, in particolare del prodotto a 5 stelle Vretreats. Il brand, oggi a quota sei strutture su 22 totali della compagnia, intende infatti raddoppiare a breve il proprio portfolio.","post_title":"Burgio, Alpitour: redditività della divisione hotel al 15% (quella to è al 2%)","post_date":"2023-03-03T12:04:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677845053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440674","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air celebra a Venezia il primo anno dall'apertura della base nonché i primi 15 anni complessivi di attività sul Marco Polo. Complessivamente, dall'inizio delle operazioni, la low cost ha trasportato un totale di 6 milioni di passeggeri da e per Venezia; oggi sono 23 le destinazioni collegate, in 15 Paesi.\r

\r

La compagnia conta due Airbus A321neo basati sullo scalo della Laguna e vola verso Yerevan, Sharm El Sheikh, Amman, Tel Aviv, Varsavia, Londra Gatwick, Praga, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Tenerife , oltre naturalmente alle rotte nazionali verso gli aeroporti di Catania, Palermo e Napoli, mentre quest'anno tornano anche le rotte stagionali verso Santorini e Palma di Maiorca.\r

\r

Le ultime new entry includono i voli per Jeddah e Riyadh in Arabia Saudita, attualmente serviti dal Marco Polo solo da Wizz Air.\r

\r

La low cost ha creato quasi 100 posti di lavoro diretti a Venezia, offrendo al contempo circa 4.500 opportunità di lavoro indirette con i numeri del suo traffico passeggeri dall'inizio delle operazioni. Con il sostegno del gruppo Save e l'interesse delle autorità regionali per lo sviluppo del settore turistico, Wizz Air intende continuare a investire nella sua base di Venezia e contribuire alla crescita dell'economia locale.\r

\r

\"La crescita della compagnia aerea negli ultimi 12 mesi, nonostante le numerose sfide del settore, testimonia il nostro impegno verso il mercato italiano e la nostra intenzione di continuare a rendere il trasporto aereo accessibile a un numero sempre maggiore di passeggeri - ha dichiarato Diarmuid Ó Conghaile, managing director di Wizz Air Malta -. Contando sul sostegno del governo locale al settore turistico e sulla nostra forte partnership con il Gruppo Save, ci impegneremo per continuare a offrire nuove destinazioni e opzioni di viaggio a prezzi accessibili ai viaggiatori locali, investendo nell'economia della regione”.","post_title":"Wizz Air rinsalda il legame con Venezia al giro di boa dei primi 15 anni di attività sullo scalo","post_date":"2023-03-03T11:51:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677844273000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440668","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 di Ticino Turismo ruoterà attorno a quattro punti cardine: il turismo congressuale (la nascita del Ticino Convention Bureau è prevista il prossimo mese di aprile), la sostenibilità (si lavora a una Roadmap con orizzonte 2025), la formazione (con due nuovi percorsi formativi in collaborazione con la Supsi e la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo) e la digitalizzazione (dal Ticino Ticket fino ai progetti DESy e H-Benchmark). Proseguirà, sul fronte del marketing, la grande campagna “Colori del Ticino” condotta sul mercato svizzero in collaborazione con il Pantone Color Institute. In totale sono oltre 200 le attività promozionali condotte sui vari mercati di riferimento in collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali.\r

Intanto, il Ticino ha archiviato il 2022 con 2.555.243 pernottamenti alberghieri, il 12,9% in meno rispetto all'anno precedente, secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica; il calo è stato meno marcato sul fronte degli arrivi che sono stati 1.165.725 (-4,1%). Da sottolineare però come il raffronto con il 2019 mostri una crescita del 10,6% (pernottamenti) e del 5% (arrivi).\r

La diminuzione dei pernottamenti dal mercato svizzero nel 2022 è stata considerevole (-29%). Questo calo è però stato parzialmente compensato dalla ripresa di mercati esteri importanti tra i quali il BeNeLux (+79%), l’Italia (+51%), la Germania (+28%) e la Francia (+27%). Da segnalare anche l’aumento dei pernottamenti provenienti dagli Stati Uniti (+204%).\r

“Eravamo consapevoli che sarebbe stato impossibile raggiungere cifre come quelle che hanno caratterizzato il 2021 - ha commentato il direttore di Ticino Turismo Angelo Trotta -. Un anno, quest’ultimo, ancora molto condizionato dalla pandemia e dalla riduzione degli spostamenti, in cui si era registrato un vero e proprio boom di flussi provenienti dal mercato interno. Tuttavia, la progressione rispetto al 2019 e al decennio precedente è un dato che ci fa ben sperare. Occorre tornare al 2009 per ritrovare risultati simili”. ","post_title":"Ticino Turismo, i quattro focus 2023: congressuale, sostenibilità, formazione e digitalizzazione","post_date":"2023-03-03T11:35:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677843335000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Tra le grandi domande indagate nel corso della Bit 2023 ha suscitato notevole interesse quella relativa a quanto i territori abbiano beneficiato dei fondi garantiti dal Pnnr e se questi abbiano generato un cambiamento positivo. In un panel ritmato si sono alternate le voci di figure importanti del settore, capaci di mettere a confronto il mondo del turismo con quello delle istituzioni. Rosanna Mazzia, presidente di Borghi Autentici ma anche sindaco di Roseto Capo Spulico, in Calabria, ha lamentato il fatto che i piccoli centri non siano stati coinvolti nella fase programmatoria e non abbiano potuto esporre i loro reali bisogni, per cui «i fondi erogati dopo la pandemia non sono riusciti a colmare il divario nord-sud, nonché quello tra i grandi centri e quelli periferici, che sono scrigni preziosi per il paese».\r

\r

Anche Giancarlo Dell’Orco, destination manager e co-funder del Progetto Borghi, ha sottolineato la complessità del momento e il fatto che la propria iniziativa abbia messo a punto un catalogo con 45 azioni d’intervento da tutta Italia, per sostenere i piccoli territori e destinazioni, «perché solo i comuni che riusciranno a velocizzare il processo potranno usufruire del bando». Il processo di tutela deve richiamare quello che 30 anni fa aveva riguardato gli agriturismi e impedito lo spopolamento e l’abbandono delle aziende agricole. Tra le attività slow favorevoli allo sviluppo territoriale anche il cicloturismo e il turismo equestre. Alex Kornfeind, istruttore e guida della Federazione Ciclistica e destination manager Gal Oglio-Po racconta il proprio compito di collegare i bisogni della pubblica amministrazione con quelli delle associazioni del territorio e il privato, in un momento in cui tutte le regioni propongono il cicloturismo: «Oggi le regioni devono essere preparate e visionarie, perché il cicloturista sceglie la destinazione che gli offre più possibilità».\r

\r

Maurizio Rosellini, ceo di Final Furlong, parla di un altissimo interesse da parte dei privati nello sviluppo di un circuito economico attraverso il cavallo: «Dai singoli operatori può nascere una messa a sistema di imprese. C’è una maturità politica della pubblica amministrazione nell’accogliere e seguire progetti qualitativi con un forte valore identitario per il territorio. Attraverso l’europrogettazione e le tematiche di Agenda 2030, si potranno realizzare operazioni di sviluppo capaci di mettere in risalto il valore assoluto che ha l’Italia a livello mondiale: un prodotto interno straordinario a livello di cultura e tradizioni. I piccoli centri devono richiamare il turismo, ma anche rivendicare la possibilità di vivere una quotidianità che eviti lo spopolamento e garantisca nuovi posti di lavoro ai giovani, grazie ad accordi con gli istituti agrari».","post_title":"Pnnr, europrogettazione, comunità locali e sviluppo turistico dei territori: il punto della situazione","post_date":"2023-03-03T11:21:47+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677842507000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È partita con grande slancio la divisione incentive di Travel Expert: sviluppata nel corso del 2022, nasce per supportare i consulenti di viaggio nella gestione delle relazioni con le imprese ed è stata già collaudata sul campo, grazie alla realizzazione di importanti operazioni di successo. Tra le ultime, un incentive a Zanzibar per un’azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, che ha coinvolto oltre 220 partecipanti. Per l’operazione, Travel Expert ha riservato e completamente personalizzato in esclusiva un noto villaggio di Zanzibar, appoggiandosi per i trasporti a cinque collegamenti aerei da quattro aeroporti italiani. La divisione incentive si è occupata anche dell’organizzazione di tutti gli eventi speciali che hanno scandito il viaggio, tra incontri di formazione in aula, momenti di team building e iniziative all’insegna di relax e divertimento che hanno coinvolto tutti i partecipanti, coordinati da una squadra di sette persone addette all’assistenza.\r

\r

Il team di professionisti della divisione incentive è a disposizione dei personal travel expert per affiancarli in tutte le fasi: approccio commerciale all’azienda, realizzazione delle proposte e aspetti esecutivi e operativi. Anche la contrattualistica, elemento delicato e fondamentale, è supportata dal team. I consulenti possono inoltre appoggiarsi alla divisione incentive per l’organizzazione di eventi e la realizzazione di grafica, presentazioni, siti web e tutte le attività di comunicazione integrata.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questi primi mesi di operatività – dichiara Luigi Porro, co-founder Travel Expert – e oggi siamo pronti ad allargare il raggio di azione della divisione a tutti i personal travel expert interessati. Offriamo ai consulenti una gamma completa di strumenti e competenze mirati, affinché possano ottenere la massima soddisfazione dell’azienda cliente e fidelizzarla, non solo per i viaggi incentive, ma anche per trasferte, regalistica, operazioni a premio e convenzioni”.","post_title":"Si amplia l'offerta incentive di Travel Expert dopo i primi collaudi di successo sul campo","post_date":"2023-03-02T14:03:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677765794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_426416\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La tappa del Villa d'Este del workshop Azemar-Sun Siyam dell'anno scorso[/caption]\r

\r

Si parte oggi con Padova e si proseguirà poi il 16 marzo a Reggio Emilia, quindi Catania il 6 aprile, Lecce il 20 aprile, Torino il 4 maggio, Rimini il 18 maggio, per concludersi infine a giugno con una data nelle Marche, in una città in via di definizione. E' iniziato il secondo roadshow Sun Siyam Resorts - Azemar che, come l'anno scorso, si dipanerà in una serie di tappe lungo la Penisola. Riservato a un selezionato numero di agenzie di viaggi, l’evento prevede una presentazione delle strutture del gruppo 100% maldiviano e delle relative proposte di viaggio dell’operatore turistico, specialista dell’oceano Indiano.\r

\r

“Per il secondo anno consecutivo ci presentiamo insieme ad Azemar per una serie di serate che ci consentono di illustrare agli agenti la nostra filosofia e il nostro prodotto - spiega la rappresentante di Sun Siyam Resorts in Italia, Patrizia Di Patrizio -. Con ben cinque resort nell’arcipelago, la nostra compagnia m è oggi tra i primi tre gruppi alberghieri alle Maldive in termini di numero di camere. Ma non è solo una questione di quantità: grazie alle diverse tipologie di isole e di servizi offerti, siamo in grado di offrire diverse esperienze di soggiorno e quindi accontentare target differenti, che spaziano dalle coppie ai viaggi di nozze, fino alle famiglie, ai gruppi di amici e agli sportivi”.\r

\r

A fine 2021 il gruppo ha tra l'altro inaugurato un nuovo resort, il Siyam World: un luogo dove è possibile praticare molteplici attività e che conta molte differenti tipologie di sistemazione, dalle Sunset Beach villas alle Over Water villas, queste ultime con piscina e scivolo per tuffarsi in acqua. “Azemar è stato uno dei primi tour operator italiani a credere in Sun Siyam Resorts e oggi è tra i nostri primi partner commerciali”, precisa Patrizia Di Patrizio.\r

\r

“Il marchio Sun Siyam Resorts è conosciuto in tutto il mondo e rinomato per le sue strutture di livello che offrono un servizio veramente impeccabile - aggiunge Loris Giusti, della direzione commerciale di Azemar -. La filosofia del gruppo è quella di offrire un lusso accessibile: un valore fortemente apprezzato dagli agenti di viaggi che a loro volta hanno la possibilità di proporre un ventaglio di offerte e servizi molto appetibili ai loro clienti. Stiamo vendendo molto bene Siyam World, con feedback molto positivi da parte dei clienti che hanno soggiornato. Le Maldive sono la destinazione di riferimento del tour operator e continua a darci grandi soddisfazioni: abbiamo già numerose richieste per l’autunno, la fine dell’anno e l'inizio del 2024. A conferma che le isole dell’oceano Indiano restano sempre una delle mete più ambite dagli italiani e una classica destinazione da repeater”.\r

\r

","post_title":"Al via oggi da Padova la seconda edizione del workshop Azemar - Sun Siyam","post_date":"2023-03-02T13:25:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677763509000]}]}}