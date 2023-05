Vueling firma un’estate da 278 rotte, riportandosi ai livelli pre-Covid L’estate targata Vueling conta 278 rotte verso 104 destinazioni in oltre 30 Paesi, di cui 53 nuove rotte rispetto all’estate pre-pandemia e 22 inedite rispetto al 2022. Nella stagione estiva, la compagnia opera una media di 700 voli al giorno attraverso l’intero network, di cui quasi il 60% all’aeroporto di Barcellona, dove è leader di mercato con una quota del 42%. Nel dettaglio, come riferito dal Preferente, la compagnia del gruppo Iag opererà 95 rotte da Barcellona, 72 delle quali verso destinazioni internazionali come Amsterdam, Roma e Londra-Gatwick, e aumenterà le frequenze verso diverse mete tra cui Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca e Siviglia. A Bilbao, dove trasporta 1 passeggero su 2, offre 33 rotte, di cui 16 internazionali, e concentra gran parte dei nuovi collegamenti, recuperando destinazioni internazionali come Roma Fiumicino e Firenze e aprendo rotte verso Bruxelles, Marrakech, Faro, Amburgo, Praga e Zurigo. Alle Baleari Vueling conta 42 rotte (Ibiza 13, Minorca 7 e Maiorca 22), di cui 18 internazionali con collegamenti, tra gli altri, con Roma e Parigi-Orly. Alle Isole Canarie sono 42 le rotte (Fuerteventura 6, Gran Canaria 12, Lanzarote 9, La Palma 2, Tenerife 13), di cui 8 internazionali, tra cui Parigi-Charles de Gaulle o Londra-Gatwick.

