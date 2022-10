Virgin Atlantic e Latam Airlines verso il codeshare sulle rotte tra Uk e Sud America, via Usa Virgin Atlantic e Latam Airlines Group hanno chiesto al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (Dot) l’autorizzazione a lanciare un accordo di codeshare che consenta di trasportare passeggeri tra Regno Unito, Cile, Perù e Colombia, via Stati Uniti. Virgin ha già un accordo di codeshare con Latam Brasile. Nel dettaglio, Virgin Atlantic ha richiesto l’autorizzazione a inserire il codice del vettore sudamericano sui voli operati da Virgin Atlantic in connessione con il network del Regno Unito e punti intermedi verso uno o più punti negli Stati Uniti e oltre. Allo stesso modo, Latam Airlines ha chiesto l’autorizzazione ad aggiungere il codice di Virgin sui voli operati dalla compagnia tra Cile, Perù e Colombia e scali intermedi negli Stati Uniti e oltre. Delta Air Lines ha investimenti significativi in entrambe le compagnie aeree.

\r

La compagnia, che ha iniziato ad operare nel mercato italiano da Luglio 2021 con il volo diretto Roma-Atene, annuncia il rafforzamento della rotta. Dal 30 ottobre 2022, infatti, per rispondere alle esigenze di maggiore connettività tra le due città, sarà operata con volo giornaliero.\r

Inoltre, a partire dal 26 ottobre la compagnia aerea di nuova generazione continuerà la propria espansione sul mercato italiano con l’apertura del volo diretto Milano Malpensa – Atene, che sarà operato con 5 frequenze settimanali e con il moderno ed eco-sostenibile Airbus A320neo. \r

Le decisioni strategiche del programma operativo della compagnia giungono come prosecuzione di un percorso intrapreso nel mercato italiano e incoraggiato dall’ottima risposta dei passeggeri. \r

\r

Oggi l’Italia è diventato così il primo Paese europeo in cui SKY express serve due destinazioni tutto l’anno offrendo ai viaggiatori un’opzione nuova, affidabile ed economica.\r

I passeggeri possono scegliere tra diverse tipologie di tariffe per rendere unica la propria esperienza di volo: SKY joy, SKY joy+, SKY enjoy. \r

Inoltre, durante il volo - oltre ad un servizio gratuito - hanno l’opportunità di gustare i prodotti a marchio premium di SKY Drinks, migliorando l’esperienza di volo con sapori unici e di qualità.\r

\r

\r

\r

A proposito di SKY express\r

\r

SKY express, membro del consiglio di ERA, è la compagnia aerea greca con la crescita più rapida e sta ridefinendo il panorama dell'aviazione in Europa. Oggi è la compagnia aerea che offre il maggior numero di destinazioni in Grecia (34), come anche vola tutto l’anno verso 8 destinazioni internazionali tra le quali Roma, Milano, Monaco e Sofia. Ha implementato importanti accordi interline con compagnie aeree globali come American Airlines, Air France, Air Serbia, Air Transat, Condor, Cyprus Airways. Delta, easyJet, Emirates, El Al, KLM, Middle East Airlines, Qatar Airways, Royal Jordanian, Transavia.\r

\r

Negli ultimi due anni, SKY express ha modernizzato la propria flotta con l'acquisto dei nuovissimi Airbus A320neo (8) e ATR 72-600 (6), realizzando uno dei più grandi investimenti al mondo nel campo dell'aviazione. Con i suoi nuovi aeromobili, SKY express vola con la flotta più giovane e green della Grecia come anche una delle più eco-sostenibili di tutta Europa.\r

\r

","post_title":"SKY express in espansione sul mercato italiano: le nuove rotte","post_date":"2022-10-24T14:07:10+00:00","category":["informazione-pr","trasporti"],"category_name":["Informazione PR","Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666620430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lancio in contemporanea sui principali mercati internazionali per la nuova campagna di Tourism Australia ‘Come and Say G’day’ (l’Australia ti aspetta per darti il buon giorno).\r

In Italia l’evento si è svolto a Milano alla presenza del console generale Naila Mazzucco, con l’intervento online da Berlino di Eva Seller, regional sale manager Europa, e la direzione di Matteo Prato, country manager Italy Tourism Australia, alla guida dell’evento in streeming i principali tour operator partner e un corposo gruppo di selezionate agenzie di viaggio collegate da dieci città italiane.\r

Focus della promozione un cortometraggio di 9 minuti dallo storytelling emozionale in grafica digitale e azione dal vivo e il claim “Come and Say G’day” tipica espressione dell’ospitalità australiana con l’obiettivo di ricondurre i viaggiatori a un’avventura Down Under. La campagna verrà sviluppata su molteplici canali di comunicazione e sarà amplificata da partnership di organizzazioni turistiche di stati e territori australiani, operatori turistici, media e vettori come Qantas e Singapore Airlines.\r

“La campagna è stata realizzata per essere immediatamente identificata nelle immagini avventurose della nuova ambasciatrice di Tourism Australia, Ruby, la canguretta che rivolge un tipico benvenuto australiano “good day” ai viaggiatori d'oltreoceano. - spiega Eva Seller - Ruby è un’icona popolare, è il canguro simbolo con cui l’Australia viene associata nel mondo e lei rappresenta lo spirito australiano, una personalità amichevole e calorosa, che suscita e trasmette emozioni. Strappare un sorriso e ricordare ai viaggiatori internazionali che ‘There's Nothing Like Australia’ (non c’è niente come l’Australia), dove ogni destinazione è un’esperienza”.\r

“I nostri numeri in termini di arrivi internazionali non sono al momento soddisfacenti ma vogliamo essere ottimisti. La pandemia ha bloccato per lungo tempo il settore turistico in tutto il mondo - aggiunge Eva Seller -. Siamo coscienti delle distanze che dividono l’Italia dall’Australia, è un fattore che influisce anche sui costi del viaggio, lo sappiamo, e per questo puntiamo sulla professionalità e su un turismo alto spendente. L’intento della campagna è far tornare a viaggiare e a scoprire le bellezze australiane; è l’obbiettivo del viaggio di Ruby”.\r

","post_title":"Australia: va in scena la nuova campagna. Focus anche sul turismo alto spendente","post_date":"2022-10-24T13:28:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666618093000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432808","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A chiusura di stagione e dopo l’annuncio del Baia Taormina che aprirà a maggio 2023, CDS Hotels, nel commentare dati e prossimi investimenti, mette in risalto le peculiarità del gruppo alberghiero.\r

\r

Per quanto riguarda l’investimento sul Baia Taormina, struttura in ottimo stato, si tratta di circa 3 milioni di euro indirizzati al restyling.\r

\r

La Sicilia è un mercato strategico per CDSHotels che, nel medio-lungo termine, ha come obiettivo l’espansione in tutto il Sud Italia, Sardegna compresa. Il gruppo punta a costruire nuove proposte che abbineranno le due strutture in Sicilia, il Baia Taormina e il Terrasini Città del Mare.\r

\r

La Puglia e la Sicilia sono state nuovamente premiate dal mercato estero infatti, rispetto al 2019 - anno in cui CDSHotels aveva raggiunto il picco di presenze provenienti dall’estero - si è registrato un aumento di fatturato del 30 % con una concentrazione nella prima parte della stagione.\r

\r

«E’ il momento di guardarsi indietro – commenta Ada Miraglia, direttore commerciale CDS Hotels - e fare un primo bilancio su questa prima parte del 2022, che, se sotto molti aspetti - rincaro dei prezzi delle materie prime e delle forniture, incertezza generale dovuta alla situazione geopolitica internazionale e a due anni di pandemia - è stata piuttosto difficile e preannuncia un futuro ancora più arduo, sotto molti altri aspetti è stata decisamente positiva. Ciò ci permette di supporre che il mercato comincia a premiare con un gradimento sempre più elevato l’impegno che il nostro gruppo dedica al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta composta da hotel e resort di qualità congiuntamente alla messa a punto di standard molto alti. Elementi necessari per essere sempre più competitivi sul segmento mare Italia che ci vede al fianco di player agguerriti».\r

\r

Le politiche aziendali del Gruppo sono, da sempre, orientate alla riduzione degli sprechi, anche in un’ottica di risparmio ecologico e molti sono gli sforzi per sensibilizzare i gli ospiti verso queste necessità. «Ma ciò non basta – aggiunge Miraglia - ed è necessario che qualcosa si muova a livello europeo affinché il caro-prezzi venga in qualche modo contenuto e vengano impedite eventuali speculazioni in tale direzione».","post_title":"CDS Hotels, l’offerta di qualità necessaria per essere competitivi sul segmento Mare Italia","post_date":"2022-10-24T12:14:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666613686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432803","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Virgin Atlantic e Latam Airlines Group hanno chiesto al Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (Dot) l'autorizzazione a lanciare un accordo di codeshare che consenta di trasportare passeggeri tra Regno Unito, Cile, Perù e Colombia, via Stati Uniti. Virgin ha già un accordo di codeshare con Latam Brasile.\r

\r

Nel dettaglio, Virgin Atlantic ha richiesto l'autorizzazione a inserire il codice del vettore sudamericano sui voli operati da Virgin Atlantic in connessione con il network del Regno Unito e punti intermedi verso uno o più punti negli Stati Uniti e oltre.\r

\r

Allo stesso modo, Latam Airlines ha chiesto l'autorizzazione ad aggiungere il codice di Virgin sui voli operati dalla compagnia tra Cile, Perù e Colombia e scali intermedi negli Stati Uniti e oltre.\r

\r

Delta Air Lines ha investimenti significativi in entrambe le compagnie aeree.","post_title":"Virgin Atlantic e Latam Airlines verso il codeshare sulle rotte tra Uk e Sud America, via Usa","post_date":"2022-10-24T11:38:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666611508000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432780","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aer Lingus è tornata a collegare Dublino con Miami, per la prima volta dall'inizio della pandemia nel 2020. La rotta viene servita con tre frequenze alla settimana, operate da aeromobili A330-300 da 317 posti ciascuno.\r

\r

Dublino è l'unica destinazione transatlantica che consente ai passeggeri di Aer Lingus di ricevere l'autorizzazione della Dogana e della Protezione delle Frontiere degli Stati Uniti prima di lasciare l'Irlanda e arrivare a Miami come passeggeri nazionali. Dublino è anche la 16ª rotta europea non stop del Miami International Airport.\r

\r

Nell'estate 2022, Aer Lingus ha operato oltre 100 rotte, volando su oltre 71 rotte dirette e verso 62 destinazioni dall'Irlanda verso il Regno Unito e l'Europa. La compagnia opera 16 rotte dirette dall'Irlanda al Nord America e altre tre rotte transatlantiche dirette da Manchester al Nord America e ai Caraibi.\r

\r

","post_title":"Aer Lingus ha riattivato il collegamento Dublino-Miami con tre voli settimanali","post_date":"2022-10-24T10:36:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666607781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432768","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air amplia il proprio raggio d'azione dal Regno Unito e punta su Medio Oriente e Asia come parte di un'ambiziosa espansione nel mercato a lungo raggio: tra le destinazioni potrebbero comparire Emirati Arabi Uniti, Israele e Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal Financial Times, su queste rotte la low cost impiegherà i nuovi A321Xlr ordinati da Airbus, come specificato da Marion Geoffroy, ceo di Wizz Air Uk.\r

\r

La compagnia aerea, fondata nel 2004 e quotata a Londra nel 2015, è cresciuta fino a diventare uno dei principali vettori nel mercato europeo delle compagnie low cost. Ma ha vissuto un anno difficile ed è stata esposta all'improvviso aumento del prezzo del carburante dopo aver lasciato gli impegni sull'hedging durante la pandemia.\r

\r

Il contesto di mercato complesso non ha però frenato i piani di crescita di Wizz Air al di fuori dell'Europa, portando avanti una più ampia strategia di sviluppo in Medio Oriente, dove ha costituito la joint venture ad Abu Dhabi.\r

\r

La compagnia ha escluso di tentare di penetrare il mercato transatlantico, \"troppo competitivo\". Inoltre, Geoffroy ha dichiarato che non è prevista la costruzione di network a lungo raggio sulla falsa riga di quelli operati da compagnie aeree tradizionali come Emirates o Qatar Airways.","post_title":"Wizz Air mira all'espansione sulle rotte dal Regno Unito a Emirati e Asia","post_date":"2022-10-24T09:15:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666602904000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha siglato un accordo di codeshare con Batik Air, che permetterà a chi viaggia attraverso l'Indonesia di scegliere tra oltre 25 destinazioni e facilitare i collegamenti interni. L’accordo permette di viaggiare con un unico biglietto e una sola polizza bagaglio.\r

La compagnia di Dubai ha inserito il proprio codice su 8 rotte operate da Batik Air via Giacarta verso - Balikpapan, Denpasar, Medan, Manado, Padang, Surakarta, Surabaya e Makassar. Inoltre, tramite un accordo interline, i clienti Emirates possono anche accedere facilmente ad altri 17 punti nazionali in Indonesia via Giacarta e Denpasar, a città come Praya, Semarang, Sorong e altre ancora.\r

La compagnia emiratina vola in Indonesia da oltre 30 anni, dal suo primo volo per Giacarta nel 1992. All'inizio di quest'anno, Emirates aveva lanciato il suo accordo di codeshare con il vettore nazionale indonesiano, Garuda, consentendo ai passeggeri di accedere a otto punti nazionali in Indonesia, oltre Giacarta e Bali.","post_title":"Emirates, nuovo accordo di codeshare con l'indonesiana Batik Air","post_date":"2022-10-24T08:55:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666601745000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432762","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Marocco è di nuovo nel mirino dei viaggiatori italiani con la domanda per il paese nordafricano in forte crescita, dice Aziz Mnii, direttore per l'Italia e la Grecia dell'Ufficio nazionale del turismo marocchino. “Molti italiani che avevano prenotato prima delle restrizioni Covid non hanno cambiato destinazione, conservando i voucher voli e quest’estate è stato un successo, con numeri che hanno superato le mie aspettative”. \r

\r

“Per l'inverno abbiamo 16 nuove rotte e un nuovo arrivato, Wizz Air, che inizierà a operare tra Roma e Malpensa e Marrakesh e Casablanca. Nonostante le tariffe più alte di quest'estate la voglia di tornare in Morocco era e rimane molto forte”. \r

\r

Per il 2023 il Marocco la promozione del paese punterà in modo particolare su tre prodotti. “La gastronomia con i nostri sapori tradizionali, corsi di cucina e i nostri vini e birra, la regione di Tangeri, una zona ancora incontaminata, il deserto e Dakhla, nel profondo Sud, con 27 gradi tutto l'anno e attività sportive come il surf e il kitesurf. Questa zona desertica con dune di sabbia e bellissime spiagge diventerà un nuovo importante polo di villeggiatura internazionale”. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Marocco avanti tutta: da Tangeri al deserto e Dakhla, passando dai sapori tradizionali","post_date":"2022-10-24T08:45:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666601142000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Importante novità in casa Qc Terme che acquisisce la gestione del Leading Hotels of the World Palazzo Arzaga Spa & Golf Resort. Situata a Cavalgese della Riviera, non lontano dal lago di Garda. La struttura è un 5 stelle da 84 camere, precedentemente operato dal gruppo Blu Hotels. L'hotel dovrebbe quindi riaprire a inizio 2023 con il nome Qc Termegarda, dopo un'operazione di rinnovamento che riguarderà sia la parte alberghiera, sia il centro benessere.\r

\r

Stando a quanto riportato nel bilancio 2021 del gruppo Qc Terme, il costo d'affitto del ramo d'azienda relativo al complesso alberghiero sarà di 750 mila euro annui e riguarderà, oltra alla parte dedicata all'ospitalità, anche la spa e la ristorazione. Le attività legate al golf rimarranno invece in capo alla proprietà. La nuova apertura si aggiungerà alle attuali due strutture 5 stelle già gestite in Italia dalla compagnia (il Qc Termeroma e il Qc Terme Bagni Nuovi). In totale, il gruppo gestisce nella Penisola sei strutture alberghiere per un totale di 280 camere, a cui si sommano gli indirizzi di Chamonix in Francia e di New York negli Usa.","post_title":"Qc Terme gestirà Palazzo Arzaga. Si chiamerà Qc Termegarda e aprirà a inizio 2023","post_date":"2022-10-21T12:31:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666355491000]}]}}