United Airlines rilancia da Roma: nuova rotta per Denver dal 2 maggio 2025 Nuovo allungo di United Airlines sul mercato Italia: la compagnia aprirà il 2 maggio 2025 un nuovo volo tra Roma Fiumicino e Denver, che ne farà il primo e unico vettore a operare un collegamento diretto tra le due città. che ne farà il primo e unico vettore a operare un collegamento diretto tra le due città. Sulla tratta sarà in servizio un Boeing 787-9 che effettuerà voli giornalieri, fino al 25 settembre. Di conseguenza, durante il picco estivo 2025, United offrirà dallo scalo di Roma oltre il 16% di posti in più, con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti.

Il collegamento si somma infatti ai giornalieri operati da United tutto l’anno da Roma e Milano a New York/Newark, ai servizi attivi quasi tutto l’anno da Roma a Washington Dulles, nonché ai voli stagionali da Roma a Chicago O’Hare e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Venezia e Napoli a New York/Newark, che inizieranno tre settimane prima per l’estate 2025. La compagnia aerea sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Venezia a Washington D.C., a partire dal 23 maggio 2025, e da Palermo a New York/Newark, a partire dal 22 maggio 2025. United opererà fino a 14 voli diretti al giorno dall’Italia agli Stati Uniti per l’estate 2025. Network allargato “Siamo entusiasti di annunciare il primo volo diretto tra Roma e Denver, espandendo ulteriormente il nostro network dall’Italia agli Stati Uniti – ha dichiarato Marcel Fuchs, managing director international sales del vettore -. Per l’estate 2025, i nostri clienti di Roma potranno godere di una scelta ancora più ampia di destinazioni oltre a poter beneficiare di facili connessioni attraverso i nostri hub a New York/Newark, Washington D.C., Chicago O’Hare, San Francisco e ora Denver verso oltre 180 destinazioni in tutte le Americhe.” “Con l’inserimento del Colorado nella mappa degli stati Usa direttamente serviti, nel 2025 Fiumicino avrà la programmazione più ampia di sempre per il Nord America – ha dichiarato Ivan Bassato, chief aviation officer di Aeroporti di Roma – Il nuovo collegamento per Denver di United Airlines sarà il primo in assoluto ad essere operato sia da Roma che dall’Italia. Quello nordamericano è il primo mercato di lungo raggio per Roma che già quest’anno ha fatto registrare una crescita dei flussi passeggeri del 21% nel periodo gennaio-novembre, del 33% se comparata al 2019 ”. Condividi

