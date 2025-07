Trenord lancia il biglietto ‘Como Open Pass’: dal centro città alle località fuori porta Si chiama “Como Open Pass” il nuovo biglietto proposto da Trenord e Asf Autolinee che combina il viaggio in treno con l’utilizzo delle linee bus urbane ed extraurbane, per scoprire le bellezze architettoniche del centro città o destinazioni fuori porta come Brunate, Menaggio, Bellagio, Argegno o la Val d’Intelvi. Il tutto in modo sostenibile. Il pacchetto nasce nell’ambito di “Gite in treno”, iniziativa di Trenord che propone itinerari e idee per raggiungere in treno le destinazioni del tempo libero, per un turismo sostenibile. Al costo di 15 euro, il biglietto speciale comprende un viaggio di andata e ritorno in treno da qualsiasi località della Lombardia alle stazioni di Como Lago o Como San Giovanni e spostamenti giornalieri illimitati sulle linee ASF locali, per esplorare Como città, Brunate e altre mete della provincia, tra cui Bellagio via Asso. “Como Open Pass” è ideato per chi vuole fare una gita fuori porta a Como e nei dintorni, evitando code e problemi di parcheggio. Il biglietto è in vendita online sul sito https://www.trenord.it/giteintreno/, nelle biglietterie Trenord e presso le rivendite autorizzate. Al momento dell’acquisto, è necessario indicare la data di utilizzo. Le principali stazioni della città sono Como San Giovanni e Como Lago, situate a pochi passi dal centro e dal lungolago. La stazione di Como San Giovanni è direttamente collegata a Milano Porta Garibaldi dai treni della linea S11 Milano-Como-Chiasso e a Milano Centrale dalla linea Tilo RE80. Como Lago è servita dalla linea Milano-Saronno-Como Lago. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495058 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un viaggio sensoriale ed emotivo attraverso una bella storia italiana, quella del caffè Lavazza, ad attendere i visitatori dell'ormai famosa Nuvola, quartier generale dell'arcinoto marchio torinese, inaugurata nel 2018. Uno spazio aperto per la condivisione di progetti, cibo e cultura: questa è l’idea di fondo sulla quale è stato realizzato il progetto Nuvola Lavazza, nome che riflette la volontà di Lavazza di guardare al futuro, promuovendo la condivisione, la circolazione di idee e l'apertura al mondo, mantenendo un forte legame con la città di Torino, luogo delle sue origini (qui fu fondato nel 1895 il brand). Situata nel quartiere Aurora, l'edificio di 30.000 metri quadrati dall'architettura contemporanea si sviluppa in modo fluido e leggero, con ampie vetrate che riflettono il cielo, conferendo alla struttura un aspetto simile appunto a quello di una nuvola. Al suo interno, oltre agli uffici, ci sono un ristorante gourmet, un bistrot, un museo interattivo, un grande spazio eventi, un’area archeologica e la sede dell’Istituto d’Arte Applicata e Design (Iaad). Il progetto - curato da Cino Zucchi - recupera e valorizza l’area dismessa dell’ex centrale elettrica nel quartiere Aurora. Nel luogo dove erano in funzione rumorosi macchinari, oggi ci sono diversi spazi modulabili, per un totale di oltre 4.500 metri quadrati che continuano a produrre energia ma sotto un’altra forma, attraverso gli eventi. Qui, nel corpo principale dell’edificio, sorge il grande spazio eventi della Nuvola Lavazza: Lo Spazio, de La Centrale è in grado di accogliere fino a mille persone. La proposta gastronomica Il ristorante gourmet “Condividere by Lavazza” è stato studiato insieme allo chef catalano Ferran Adrià, con la scenografia disegnata da Dante Ferretti e la cucina di Federico Zanasi. Una proposta di eccellenza, con un concept inedito espressione di una nuova filosofia del gusto e di una nuova modalità di consumo del cibo ispirata alla condivisione informale dei piatti d’autore. Condividere mette al centro la materia prima, la sostanza, il cibo e la sua qualità, riscoprendo il senso profondo di spontanei- tà e di allegria dell’ospitalità italiana. Il tempo riacquista valore e qualità, appare quasi sospeso. Un ristorante che, grazie ai piatti di Zanasi, vuole cambiare il paradigma della cucina italiana contemporanea. Inoltre, per la prima volta Condividere, grazie a un’area dedicata, separata e appositamente attrezzata, nella quale ci si sposterà al termine del pasto, dà più valore alla degustazione dei dolci e al rito finale del caffè. Condividere nel 2019, dopo solo un anno dall’apertura ha conquistato la Stella Michelin. Il Bistrot Casa Lavazza - in collaborazione con Slow Food - propone un menù rigorosamente selezionato, attento alla qualità dei cibi e alla composizione nutrizionale, che pone al centro la persona, anche attraverso uno spazio in cui l'estetica richiama i valori di eccellenza e di sostenibilità del Gruppo Lavazza. Proprio la qualità e la varietà del cibo sono le caratteristiche distintive: i menù, freschi e attenti ai valori nutrizionali, ruotano quoti-dianamente e sono divisi in tre “isole-ristoranti”: ¡Tierra! per la cucina green e consapevole, San Tommaso 10 per lo street food italiano, Murisengo per i piatti della tradizione nazionale e piemontese. A fine 2022, c’è stato un cambio gestione del Bistrot con una nuova guida ispiratrice, Federico Zanasi, chef di Condividere, che supporta Steve Caruso, ex sous chef di Condividere e oggi responsabile della cucina del Bistrot. Il Museo Lavazza “Il caffè è sempre l’inizio di qualcosa”. La frase di Francesca Lavazza riassume il potere intrinseco del caffè, capace di favorire la nascita di un’idea, di allargare lo sguardo, e ispira il progetto del Museo Lavazza: uno spazio interattivo progettato dallo studio internazionale di Ralph Appelbaum. Il museo propone ai suoi visitatori un viaggio sensoriale-emotivo nella storia di questa gustosa bevanda così importante nella cultura italiana. Un racconto, con spazi multimediale e interattivi, che spazia dalla storia della Famiglia Lavazza a quella dell’industria italiana del XX secolo. Attiguo al Museo è l’Archivio Storico Lavazza. Uno spazio che racchiude la memoria aziendale attra- verso migliaia di documenti, storie e immagini, permettendo una ricostruzione ricca di dati, dettagli e aneddoti: Infine, all’interno è possibile ammirare i resti di un’antica basilica paleocristiana, risalente al IV-V secolo d.C, che si trova nell’area archeologica. Dal 2019 ad oggi l’Area Archeologica collabora con Art Site Fest, una kermesse di arte contemporanea itinerante, attraverso la quale sono stati ospitati site specific di artisti sempre diversi provenienti da tutta l’Italia. Al centro della Nuvola, punto di incontro ideale tra la condivisione di progetti, di cibo e di cultura, c’è la Piazza Verde, aperta alla città, che fa dialogare l’headquarters con La Centrale e il Museo Lavazza, Condividere e il Bistrot Casa Lavazza con l’Area Archeologica e la sede dello Iaad. La Piazza Verde rappresenta una delle prime smart area di Torino, con illuminazione led a basso consumo. [gallery ids="495062,495143,495063"] [post_title] => Torino e la Nuvola Lavazza: esempio virtuoso di condivisione fra storia e futuro [post_date] => 2025-07-25T14:12:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753452746000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama "Como Open Pass" il nuovo biglietto proposto da Trenord e Asf Autolinee che combina il viaggio in treno con l’utilizzo delle linee bus urbane ed extraurbane, per scoprire le bellezze architettoniche del centro città o destinazioni fuori porta come Brunate, Menaggio, Bellagio, Argegno o la Val d’Intelvi. Il tutto in modo sostenibile. Il pacchetto nasce nell’ambito di “Gite in treno”, iniziativa di Trenord che propone itinerari e idee per raggiungere in treno le destinazioni del tempo libero, per un turismo sostenibile. Al costo di 15 euro, il biglietto speciale comprende un viaggio di andata e ritorno in treno da qualsiasi località della Lombardia alle stazioni di Como Lago o Como San Giovanni e spostamenti giornalieri illimitati sulle linee ASF locali, per esplorare Como città, Brunate e altre mete della provincia, tra cui Bellagio via Asso. “Como Open Pass” è ideato per chi vuole fare una gita fuori porta a Como e nei dintorni, evitando code e problemi di parcheggio. Il biglietto è in vendita online sul sito https://www.trenord.it/giteintreno/, nelle biglietterie Trenord e presso le rivendite autorizzate. Al momento dell’acquisto, è necessario indicare la data di utilizzo. Le principali stazioni della città sono Como San Giovanni e Como Lago, situate a pochi passi dal centro e dal lungolago. La stazione di Como San Giovanni è direttamente collegata a Milano Porta Garibaldi dai treni della linea S11 Milano-Como-Chiasso e a Milano Centrale dalla linea Tilo RE80. Como Lago è servita dalla linea Milano-Saronno-Como Lago. [post_title] => Trenord lancia il biglietto 'Como Open Pass': dal centro città alle località fuori porta [post_date] => 2025-07-25T13:13:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753449200000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495100 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo le tappe di Parigi, Londra, Dubai e Stoccolma, già svolte nel primo trimestre del 2025, l’evento di networking attivo dal 2019 approderà, nella sua versione B2B, a New York il 23 ottobre, segnando l’ultima destinazione internazionale dell’anno. I migliori buyer dell’area di New York incontreranno gli operatori italiani nel network di Travel Hashtag che giungeranno appositamente negli USA per promuovere le loro attività nei mercati leader per l’Incoming Italia. Tra i partner già a bordo anche Frecciarossa, Serravalle Designer Outlet, Visit Cremona, Visit Emilia, Food Valley Travel & Leisure, Parma Incoming, Limolane, Naturalis Bio Resort & SPA, Master Explorer, Travel Before, Grotte di Castellana, Martulli Viaggi. L’evento sarà ospitato presso il The Michelangelo a Manhattan. [caption id="attachment_478968" align="alignleft" width="300"] Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag[/caption] “Per il nostro terzo ritorno a New York - spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag - abbiamo scelto un approccio mirato e su misura per il mercato statunitense, organizzando un open day come sempre conviviale che permetterà ai nostri ospiti di vivere una giornata di networking proficua e di valore, fatta di incontri di qualità, senza timing serrati”. Una modalità che testimonia la capacità di Travel Hashtag di adattarsi con efficacia ai contesti internazionali con cui si confronta di volta in volta, sempre nell’interesse dei partner italiani che scelgono questo format come strumento di riferimento per la promozione dei propri prodotti e servizi all’estero. [post_title] => Travel Hashtag approda a New York: il 23 ottobre il meglio dell'Italia nella Grande Mela [post_date] => 2025-07-25T11:34:44+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => new-york [1] => travel-hastag ) [post_tag_name] => Array ( [0] => new york [1] => Travel Hastag ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753443284000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495075 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Accolto dal water cannon salute, lo scorso 21 giugno l’A350 di Emirates è atterrato a Bologna, e da quel momento lo scalo emiliano è entrato ufficialmente nella top 10 mondiale ad accogliere la nuova generazione del lungo raggio firmata Emirates. La prima città italiana, e tra le prime al mondo, ad accogliere l’A350 non lo è diventata per caso. "È il risultato di un percorso avviato nel 2015, quando Emirates scelse Bologna per il suo volo diretto su Dubai. Da allora sono passati dieci anni esatti, fatti di numeri che crescono, merci che volano, passeggeri che viaggiano, e traguardi – come i 10,8 milioni di passeggeri registrati nel 2024 – che testimoniano la centralità di questo scalo nel panorama aeroportuale italiano" - dichiara Nazareno Ventola, ceo dell’Aeroporto G. Marconi. Il rapporto tra Emirates e Bologna è in effetti una storia di crescita condivisa. E l’A350 rappresenta qualcosa di più di un nuovo aereo entrato nel mercato. Come commenta Flavio Ghiringhelli, country manager Emirates in Italia, “l’A350 è il simbolo di un nuovo capitolo, fatto di innovazione, qualità e nuove opportunità”. Premium Economy: eleganza accessibile Con l’A350 arriva una classe che fino a poco tempo fa non esisteva su questa rotta: la Premium Economy. Ventuno poltrone che trasmettono già a colpo d’occhio comfort, sobrietà ed eleganza. È la risposta Emirates alla domanda – cresciuta dopo la pandemia – di un volo più riservato, più comodo, ma senza i costi della business class. Ampio spazio personale, servizio dedicato, menù gourmet, prese di ricarica, tavolino laterale, champagne Chandon Vintage Brut 2016: dettagli che diventano strategia, in un segmento – il medio/alto spendente – sempre più rilevante per il trade. E non è un’iniziativa isolata. Emirates infatti ha avviato un programma di riammodernamento da 5 miliardi di dollari per portare la Premium Economy su A380 e B777. “A oggi, oltre 60 destinazioni nel mondo possono già vantare questa nuova esperienza - commenta Ghiringhelli - Tra queste, anche Milano Malpensa. E il nostro tasso di riempimento, superiore all’80%, conferma che stiamo andando nella direzione giusta”. Focus su sostenibilità e riciclo Uno dei punti di forza del nuovo A350 è l’efficienza ambientale. I motori di nuova generazione riducono i consumi e le emissioni, mentre a bordo non si trovano più oggetti in plastica monouso. Anche la manutenzione degli aeromobili segue logiche eco-compatibili. Come racconta Ghiringhelli, “gli aerei non vengono più lavati con acqua ma con sostanze speciali che consentono di risparmiare fino a 12 milioni di litri all’anno. Inoltre, stiamo riciclando i materiali dismessi degli A380 per produrre gadget, borse, zaini e persino ciabatte e trolley”. SkyCargo: export emiliano con vista su Dubai (e sul mondo) La presenza di Emirates a Bologna non è solo sinonimo di passeggeri. È anche logistica intelligente, export d’eccellenza, connessioni strategiche. Grazie alla divisione Emirates SkyCargo, il Marconi è diventato un vero hub di esportazione per beni ad alto valore: dalla componentistica industriale alle auto di lusso, dalle forniture mediche ai prodotti alimentari freschi, tutto viaggia in sicurezza verso Dubai e da lì verso Asia, Africa, Medio Oriente. Un’infrastruttura come quella di Dubai – pensata per essere un crocevia globale – consente ai carichi bolognesi di raggiungere le proprie destinazioni in tempi rapidi e con affidabilità elevata. Per il territorio emiliano, fortemente orientato all’internazionalizzazione, questa connessione diretta è un acceleratore naturale per le esportazioni. Una rete di voli pensata per i mercati A completare il quadro c’è la rete capillare di Emirates in Italia: 49 voli settimanali da Bologna, Milano, Roma e Venezia verso Dubai, più altri 7 da Milano a New York. Il volo da Bologna parte ogni giorno alle 15.25 mentre quello proveniente da Dubai atterra alle 14.40, con orari pensati per massimizzare le connessioni intercontinentali. È un’architettura costruita su misura per chi viaggia per affari e per chi esporta, per chi organizza viaggi incentive e per chi costruisce business tra continenti. “Essere stati scelti come primo scalo italiano per l’A350 – ha sottolineato Ventola - è motivo di orgoglio. Ma è anche il frutto di una strategia che ha sempre guardato avanti, con infrastrutture all’altezza, una catchment area di 11 milioni di abitanti e 47.000 imprese con forte vocazione all’export”. L’arrivo dell’A350 a Bologna segna dunque un punto di svolta: non solo più comfort per i passeggeri, ma anche più opportunità per il trade e più valore per il territorio. [gallery ids="495083,495081,495082"] [post_title] => Emirates A350: eleganza in volo, export globale e partnership business [post_date] => 2025-07-25T10:35:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => aeroporto-bologna [1] => emirates ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Aeroporto Bologna [1] => Emirates ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753439733000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495086 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_482668" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina[/caption] L’ultimo weekend di luglio segna l’inizio della grande partenza verso le vacanze, con oltre 6,4 milioni di presenze attese nelle strutture ricettive italiane tra il 25 e il 27 luglio. Le prenotazioni raccolte sulle principali piattaforme online indicano un tasso di saturazione medio del 79%, quasi otto camere occupate su dieci. Un dato positivo, ma leggermente inferiore al 2024, quando nello stesso periodo era stato rilevato l’82%. In termini assoluti, la differenza corrisponde a circa 150mila pernottamenti. A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un’indagine condotta da Cst – Centro studi turistici di Firenze analizzando la disponibilità ricettiva sui principali portali delle ota per il periodo 25-27 luglio 2025 (2 notti). Attrattività L’analisi conferma la forte attrattività delle località dei laghi e marine, che registrano rispettivamente l’89% e l’88% di occupazione. Restano indietro le città d’arte, al 72%, in frenata rispetto allo scorso anno, mentre le località termali si fermano al 71%. Le destinazioni montane segnano un 76% di saturazione e quelle rurali e collinari il 75%. Anche per le macroaree geografiche la tendenza è differenziata. Il Nord Ovest guida la classifica con un tasso di occupazione dell’81%, trainato dalle buone performance della Liguria. Segue il Nord Est, con il 79%, soprattutto grazie alla buona performance delle strutture del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Sotto la media, invece, il Centro (76%) e il Sud con le Isole (75%), nonostante i buoni risultati di Sardegna e Puglia. “Dopo un avvio di stagione più lento del previsto, tra le imprese c’è attesa per l’accelerazione d’agosto”, dichiara Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. “Finora è stata un’estate anomala, con andamenti altalenanti e un ritorno del turismo ‘mordi e fuggi’ del weekend. Cresce la componente straniera, mentre la domanda interna procede con maggiore cautela. L’ultimo weekend di luglio rappresenta il primo vero banco di prova per il clou dell’estate, che soprattutto per il comparto balneare coincide con agosto: confidiamo che possa dare slancio alla stagione”. [post_title] => Assoturismo: prime prove di esodo nell'ultimo weekend di luglio [post_date] => 2025-07-25T09:51:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753437097000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495070 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spazi rinnovati, ambienti moderni e accoglienti, e uno stile che fonde design contemporaneo con l’eleganza raffinata della tradizione siciliana: questi gli atout dell'Nh Catania Centro a conclusione dell'importante intervento di ristrutturazione. Un progetto di restyling ha coinvolto tutti gli spazi dell’hotel, dalle camere alle aree comuni. Oltre all’intervento di interior design finalizzato a riqualificare l’immagine complessiva della struttura, è stata effettuata una rimodulazione parziale degli ambienti interni, accompagnata da un adeguamento degli impianti agli standard contemporanei di efficienza e innovazione tecnologica. La struttura dispone di 120 camere, distribuite su 9 piani, luminose e spaziose, alcune con vista panoramica sulla città. Le eleganti Suite e le Junior Suite, sei delle quali - con terrazza - si affacciano direttamente sull’Etna. Oltre alle camere, il progetto di restyling ha coinvolto la lobby, con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente e concepita come spazio multifunzionale, è il luogo ideale in cui gli ospiti possano rilassarsi, leggere o lavorare grazie alle comode postazioni e alla grande libreria con volumi e oggetti ispirati alla tradizione siciliana. La proposta gastronomica include il ristorante “The Seagull”, con il suo ricco menù di specialità che esalta le eccellenze del territorio; il lounge bar con dehor serve cocktail ricercati, vini locali e gustosi snack per accompagnare una piacevole conversazione e concedersi una pausa relax. Infine, uno spazio multifunzionale con 7 sale riunioni versatili, illuminate da luce naturale e in grado di accogliere fino a 200 persone. [post_title] => Nh Catania Centro: il restyling esalta l'eleganza siciliana in chiave moderna [post_date] => 2025-07-25T08:56:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753433760000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495011 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates ha scelto Bologna per presentare ufficialmente il suo nuovo Airbus A350, già operativo da circa un mese sulla rotta verso Dubai. Un evento che ha sottolineato l’importanza crescente dello scalo emiliano all’interno del network della compagnia, non solo per il traffico passeggeri, ma anche per quello cargo. «Per me è un piacere essere qui all'Aeroporto Marconi – ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates Italia – Bologna è una città che porto nel cuore, sia per motivi personali che professionali. Le sue colline, la Motor Valley, il dinamismo imprenditoriale e universitario la rendono un hub strategico». Un'affermazione che trova conferma nella decisione della compagnia di posizionare proprio qui l'A350, uno dei suoi aeromobili di ultima generazione. Un aeromobile di nuova generazione L’Airbus A350 è progettato per garantire massima efficienza operativa, comfort e sostenibilità. È configurato in tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Business. «La nostra Premium Economy – spiegano da Emirates – non è una semplice via di mezzo, ma una classe a sé stante, pensata per intercettare una domanda cresciuta notevolmente nel post-Covid, da parte di quei passeggeri che cercano più spazio e comfort senza passare direttamente alla business class». La classe Economy resta comunque un fiore all’occhiello per la compagnia. Come commenta Ghiringhelli, infatti, non è una economy qualsiasi, ma una “signora” economy, che si distingue per qualità dei servizi, attenzione al design e alla ristorazione. Nuove opportunità per il trade L’introduzione dell’A350 a Bologna rappresenta anche un’occasione importante per il mondo del trade. Emirates continua infatti a considerare gli agenti di viaggio un partner strategico: «Oggi circa il 70% delle nostre vendite in Italia passa ancora attraverso il canale indiretto. È fondamentale che i professionisti del turismo possano toccare con mano il prodotto, per raccontarlo al meglio ai clienti» ha dichiarato Ghiringhelli. Durante l’evento è stato possibile visitare l’aeromobile, con un tour esclusivo per agenti e media, per apprezzare da vicino la qualità dell’esperienza offerta a bordo. Bologna come snodo strategico A sottolineare il valore della partnership con Emirates è intervenuto anche il ceo dell’Aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola: «Nel 2025 celebriamo dieci anni di collaborazione con Emirates. In questo decennio abbiamo affrontato insieme sfide globali come la pandemia, dimostrando resilienza e capacità di ripresa. Lo scorso anno abbiamo superato i 10 milioni di passeggeri e prevediamo una crescita ulteriore per quest'anno». Il bacino servito dall’aeroporto non si limita all’Emilia-Romagna, ma si estende anche a regioni limitrofe come la Toscana. A ciò si aggiunge il ruolo di Bologna come terzo/quarto scalo nazionale per traffico cargo, grazie anche alla possibilità di utilizzare la stiva dell’A350 per l’export di prodotti di alta gamma: dalla meccanica all’automotive, fino all’agroalimentare fresco, diretto ogni giorno a Dubai e, da lì, nel resto del mondo. [gallery ids="495032,495031,495030"] [post_title] => Emirates a Bologna: riflettori accesi sull'Airbus A350 e sulla Premium Economy [post_date] => 2025-07-24T12:22:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => emirates ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Emirates ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753359753000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà nel 2027 La Badia, nuova acquisizione di Pellicano Hotels Italy immersa in una proprietà di 3.400 metri quadrati nelle colline umbre, appena fuori Orvieto. Un investimento di oltre 43 milioni di euro per il gruppo, che include sia l'acquisizione che gli ampi restauri della struttura, situata a soli 10 minuti dall’autostrada che collega Roma a Firenze. La proprietà - un’ex abbazia benedettina le cui origini risalgono tra il VI e il XII secolo - comprende una rara torre dodecagonale, una storica chiesa romanica, ampi giardini e quasi 30 ettari di boschi e terreni incontaminati. L’hotel, che operava in precedenza come struttura a 4 stelle con 27 camere, sarà completamente ripensato secondo la visione di eleganza senza tempo di Marie-Louise Sciò, valorizzando e esaltando il carattere unico e originario del complesso. Dopo il rinnovo, saranno 24 le camere disponibili, curate nei minimi dettagli, immerse in giardini progettati nel rispetto dello spirito e della serenità che si respira nell’antica abbazia. I servizi includeranno una piscina all’aperto, una spa con cabine per trattamenti, una boutique, un campo da tennis, un’area fitness, un ristorante e un bar. Il gruppo ha inoltre acquisito una proprietà adiacente, un’affascinante struttura con vista su Orvieto, che arricchirà l’offerta complessiva per gli ospiti, rafforzando l’impegno di Pellicano nel creare esperienze coinvolgenti e fortemente radicate nel territorio. Il progetto segna un nuovo avvincente capitolo nella missione di Pellicano Hotels: scoprire le destinazioni italiane più inattese e autentiche, lontane dai tradizionali percorsi turistici. Allo stesso tempo, rafforza il ruolo del gruppo come custode del patrimonio italiano, reinterpretandolo per il viaggiatore contemporaneo più esigente, pur rimanendo profondamente fedele all’essenza di ogni luogo. «La Badia è un progetto che rispecchia la nostra passione per la scoperta di meraviglie in angoli d’Italia inaspettati e discreti - ha dichiarato Marie-Louise Sciò, ceo e direttore creativo di Pellicano Hotels Italy -. Questa acquisizione, insieme a La Suvera a Pievescola – la cui riapertura è prevista per il 2027 - fa parte di un più ampio percorso di crescita del gruppo che è solo all’inizio». [post_title] => Pellicano Hotels Italy acquisisce per 43 mln di euro La Badia, storica proprietà nelle colline umbre [post_date] => 2025-07-24T11:46:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753357589000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495005 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo alberghiero europeo Meininger Hotels e l’Erasmus student network (Esn) hanno stretto una partnership strategica per promuovere insieme la mobilità internazionale degli studenti. I titolari della Esncard potranno da subito usufruire di sconti speciali prenotando tramite il sito ufficiale di Meininger, accedendo così a soluzioni di alloggio a breve termine a prezzi accessibili in tutte le strutture del gruppo. Attualmente Meininger gestisce 36 hotel in 26 città europee e sta preparando nuove aperture. L’Esn è una delle più grandi organizzazioni studentesche in Europa. Con oltre 1.000 istituti universitari in più di 40 paesi, la rete supporta ogni anno circa 150.000 giovani durante i loro soggiorni all’estero. L’organizzazione aiuta gli studenti a integrarsi nelle città ospitanti e fornisce loro informazioni utili sulla vita e lo studio. La partnership tra Esn e Meininger Hotels è un match perfetto: il concept ibrido di Meininger, che combina il comfort di un hotel con l’atmosfera di un ostello, risponde esattamente alle esigenze degli studenti in mobilità. Grazie a tipologie di camere flessibili, che spaziano da camere doppie private a camere multiple, e a un ottimo rapporto qualità-prezzo, l’azienda offre soluzioni abitative adatte agli studenti mobili in tutta Europa. «Meininger ed Esn si rivolgono allo stesso target: giovani di larghe vedute che vogliono scoprire nuove culture e Paesi. Per questo motivo questa collaborazione rappresenta per noi un passo logico e importante. Insieme creiamo le condizioni ideali per esperienze interculturali accessibili», commenta Malin Widmarc-Nilsson, vp commerce di Meininger Hotels, sulla collaborazione. La cooperazione copre l’intero portfolio Meininger, con hotel attualmente in dieci Paesi europei. Con aperture previste in città come Barcellona, Edimburgo e Strasburgo, il gruppo alberghiero continua ad espandere la sua presenza nelle popolari metropoli studentesche. [post_title] => Meininger Hotels partner esclusivo per l'Erasmus student network [post_date] => 2025-07-24T10:50:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1753354248000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "trenord lancia il biglietto como open pass dal centro citta alle localita fuori porta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3101,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495058","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un viaggio sensoriale ed emotivo attraverso una bella storia italiana, quella del caffè Lavazza, ad attendere i visitatori dell'ormai famosa Nuvola, quartier generale dell'arcinoto marchio torinese, inaugurata nel 2018.\r

\r

Uno spazio aperto per la condivisione di progetti, cibo e cultura: questa è l’idea di fondo sulla quale è stato realizzato il progetto Nuvola Lavazza, nome che riflette la volontà di Lavazza di guardare al futuro, promuovendo la condivisione, la circolazione di idee e l'apertura al mondo, mantenendo un forte legame con la città di Torino, luogo delle sue origini (qui fu fondato nel 1895 il brand).\r

\r

Situata nel quartiere Aurora, l'edificio di 30.000 metri quadrati dall'architettura contemporanea si sviluppa in modo fluido e leggero, con ampie vetrate che riflettono il cielo, conferendo alla struttura un aspetto simile appunto a quello di una nuvola. Al suo interno, oltre agli uffici, ci sono un ristorante gourmet, un bistrot, un museo interattivo, un grande spazio eventi, un’area archeologica e la sede dell’Istituto d’Arte Applicata e Design (Iaad).\r

\r

\r

\r

\r

Il progetto - curato da Cino Zucchi - recupera e valorizza l’area dismessa dell’ex centrale elettrica nel quartiere Aurora. Nel luogo dove erano in funzione rumorosi macchinari, oggi ci sono diversi spazi modulabili, per un totale di oltre 4.500 metri quadrati che continuano a produrre energia ma sotto un’altra forma, attraverso gli eventi. Qui, nel corpo principale dell’edificio, sorge il grande spazio eventi della Nuvola Lavazza: Lo Spazio, de La Centrale è in grado di accogliere fino a mille persone.\r

La proposta gastronomica\r

\r

\r

\r

Il ristorante gourmet “Condividere by Lavazza” è stato studiato insieme allo chef catalano Ferran Adrià, con la scenografia disegnata da Dante Ferretti e la cucina di Federico Zanasi. Una proposta di eccellenza, con un concept inedito espressione di una nuova filosofia del gusto e di una nuova modalità di consumo del cibo ispirata alla condivisione informale dei piatti d’autore. Condividere mette al centro la materia prima, la sostanza, il cibo e la sua qualità, riscoprendo il senso profondo di spontanei- tà e di allegria dell’ospitalità italiana. Il tempo riacquista valore e qualità, appare quasi sospeso. Un ristorante che, grazie ai piatti di Zanasi, vuole cambiare il paradigma della cucina italiana contemporanea. Inoltre, per la prima volta Condividere, grazie a un’area dedicata, separata e appositamente attrezzata, nella quale ci si sposterà al termine del pasto, dà più valore alla degustazione dei dolci e al rito finale del caffè. Condividere nel 2019, dopo solo un anno dall’apertura ha conquistato la Stella Michelin.\r

\r

\r

\r

Il Bistrot Casa Lavazza - in collaborazione con Slow Food - propone un menù rigorosamente selezionato, attento alla qualità dei cibi e alla composizione nutrizionale, che pone al centro la persona, anche attraverso uno spazio in cui l'estetica richiama i valori di eccellenza e di sostenibilità del Gruppo Lavazza.\r

\r

\r

\r

\r

Proprio la qualità e la varietà del cibo sono le caratteristiche distintive: i menù, freschi e attenti ai valori nutrizionali, ruotano quoti-dianamente e sono divisi in tre “isole-ristoranti”: ¡Tierra! per la cucina green e consapevole, San Tommaso 10 per lo street food italiano, Murisengo per i piatti della tradizione nazionale e piemontese. A fine 2022, c’è stato un cambio gestione del Bistrot con una nuova guida ispiratrice, Federico Zanasi, chef di Condividere, che supporta Steve Caruso, ex sous chef di Condividere e oggi responsabile della cucina del Bistrot.\r

\r

\r

\r

\r

\r

Il Museo Lavazza\r

\r

\r

\r

\r

\r

“Il caffè è sempre l’inizio di qualcosa”. La frase di Francesca Lavazza riassume il potere intrinseco del caffè, capace di favorire la nascita di un’idea, di allargare lo sguardo, e ispira il progetto del Museo Lavazza: uno spazio interattivo progettato dallo studio internazionale di Ralph Appelbaum. Il museo propone ai suoi visitatori un viaggio sensoriale-emotivo nella storia di questa gustosa bevanda così importante nella cultura italiana. Un racconto, con spazi multimediale e interattivi, che spazia dalla storia della Famiglia Lavazza a quella dell’industria italiana del XX secolo. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Attiguo al Museo è l’Archivio Storico Lavazza. Uno spazio che racchiude la memoria aziendale attra- verso migliaia di documenti, storie e immagini, permettendo una ricostruzione ricca di dati, dettagli e aneddoti:\r

\r

\r

\r

\r

\r

Infine, all’interno è possibile ammirare i resti di un’antica basilica paleocristiana, risalente al IV-V secolo d.C, che si trova nell’area archeologica. Dal 2019 ad oggi l’Area Archeologica collabora con Art Site Fest, una kermesse di arte contemporanea itinerante, attraverso la quale sono stati ospitati site specific di artisti sempre diversi provenienti da tutta l’Italia.\r

\r

\r

Al centro della Nuvola, punto di incontro ideale tra la condivisione di progetti, di cibo e di cultura, c’è la Piazza Verde, aperta alla città, che fa dialogare l’headquarters con La Centrale e il Museo Lavazza, Condividere e il Bistrot Casa Lavazza con l’Area Archeologica e la sede dello Iaad. La Piazza Verde rappresenta una delle prime smart area di Torino, con illuminazione led a basso consumo. \r

\r

\r

[gallery ids=\"495062,495143,495063\"]\r

\r

","post_title":"Torino e la Nuvola Lavazza: esempio virtuoso di condivisione fra storia e futuro","post_date":"2025-07-25T14:12:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753452746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama \"Como Open Pass\" il nuovo biglietto proposto da Trenord e Asf Autolinee che combina il viaggio in treno con l’utilizzo delle linee bus urbane ed extraurbane, per scoprire le bellezze architettoniche del centro città o destinazioni fuori porta come Brunate, Menaggio, Bellagio, Argegno o la Val d’Intelvi. Il tutto in modo sostenibile. \r

Il pacchetto nasce nell’ambito di “Gite in treno”, iniziativa di Trenord che propone itinerari e idee per raggiungere in treno le destinazioni del tempo libero, per un turismo sostenibile.\r

\r

Al costo di 15 euro, il biglietto speciale comprende un viaggio di andata e ritorno in treno da qualsiasi località della Lombardia alle stazioni di Como Lago o Como San Giovanni e spostamenti giornalieri illimitati sulle linee ASF locali, per esplorare Como città, Brunate e altre mete della provincia, tra cui Bellagio via Asso. “Como Open Pass” è ideato per chi vuole fare una gita fuori porta a Como e nei dintorni, evitando code e problemi di parcheggio.\r

Il biglietto è in vendita online sul sito https://www.trenord.it/giteintreno/, nelle biglietterie Trenord e presso le rivendite autorizzate. Al momento dell’acquisto, è necessario indicare la data di utilizzo.\r

\r

Le principali stazioni della città sono Como San Giovanni e Como Lago, situate a pochi passi dal centro e dal lungolago. La stazione di Como San Giovanni è direttamente collegata a Milano Porta Garibaldi dai treni della linea S11 Milano-Como-Chiasso e a Milano Centrale dalla linea Tilo RE80. Como Lago è servita dalla linea Milano-Saronno-Como Lago.\r

","post_title":"Trenord lancia il biglietto 'Como Open Pass': dal centro città alle località fuori porta","post_date":"2025-07-25T13:13:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1753449200000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495100","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo le tappe di Parigi, Londra, Dubai e Stoccolma, già svolte nel primo trimestre del 2025, l’evento di networking attivo dal 2019 approderà, nella sua versione B2B, a New York il 23 ottobre, segnando l’ultima destinazione internazionale dell’anno.\r

\r

I migliori buyer dell’area di New York incontreranno gli operatori italiani nel network di Travel Hashtag che giungeranno appositamente negli USA per promuovere le loro attività nei mercati leader per l’Incoming Italia.\r

Tra i partner già a bordo anche Frecciarossa, Serravalle Designer Outlet, Visit Cremona, Visit Emilia, Food Valley Travel & Leisure, Parma Incoming, Limolane, Naturalis Bio Resort & SPA, Master Explorer, Travel Before, Grotte di Castellana, Martulli Viaggi.\r

\r

L’evento sarà ospitato presso il The Michelangelo a Manhattan.\r

\r

[caption id=\"attachment_478968\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag[/caption]\r

\r

“Per il nostro terzo ritorno a New York - spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag - abbiamo scelto un approccio mirato e su misura per il mercato statunitense, organizzando un open day come sempre conviviale che permetterà ai nostri ospiti di vivere una giornata di networking proficua e di valore, fatta di incontri di qualità, senza timing serrati”. \r

\r

Una modalità che testimonia la capacità di Travel Hashtag di adattarsi con efficacia ai contesti internazionali con cui si confronta di volta in volta, sempre nell’interesse dei partner italiani che scelgono questo format come strumento di riferimento per la promozione dei propri prodotti e servizi all’estero.","post_title":"Travel Hashtag approda a New York: il 23 ottobre il meglio dell'Italia nella Grande Mela","post_date":"2025-07-25T11:34:44+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["new-york","travel-hastag"],"post_tag_name":["new york","Travel Hastag"]},"sort":[1753443284000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495075","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Accolto dal water cannon salute, lo scorso 21 giugno l’A350 di Emirates è atterrato a Bologna, e da quel momento lo scalo emiliano è entrato ufficialmente nella top 10 mondiale ad accogliere la nuova generazione del lungo raggio firmata Emirates.\r

\r

La prima città italiana, e tra le prime al mondo, ad accogliere l’A350 non lo è diventata per caso.\r

\"È il risultato di un percorso avviato nel 2015, quando Emirates scelse Bologna per il suo volo diretto su Dubai. Da allora sono passati dieci anni esatti, fatti di numeri che crescono, merci che volano, passeggeri che viaggiano, e traguardi – come i 10,8 milioni di passeggeri registrati nel 2024 – che testimoniano la centralità di questo scalo nel panorama aeroportuale italiano\" - dichiara Nazareno Ventola, ceo dell’Aeroporto G. Marconi.\r

\r

Il rapporto tra Emirates e Bologna è in effetti una storia di crescita condivisa. E l’A350 rappresenta qualcosa di più di un nuovo aereo entrato nel mercato. Come commenta Flavio Ghiringhelli, country manager Emirates in Italia, “l’A350 è il simbolo di un nuovo capitolo, fatto di innovazione, qualità e nuove opportunità”.\r

Premium Economy: eleganza accessibile\r

Con l’A350 arriva una classe che fino a poco tempo fa non esisteva su questa rotta: la Premium Economy. Ventuno poltrone che trasmettono già a colpo d’occhio comfort, sobrietà ed eleganza. È la risposta Emirates alla domanda – cresciuta dopo la pandemia – di un volo più riservato, più comodo, ma senza i costi della business class. Ampio spazio personale, servizio dedicato, menù gourmet, prese di ricarica, tavolino laterale, champagne Chandon Vintage Brut 2016: dettagli che diventano strategia, in un segmento – il medio/alto spendente – sempre più rilevante per il trade.\r

\r

E non è un’iniziativa isolata. Emirates infatti ha avviato un programma di riammodernamento da 5 miliardi di dollari per portare la Premium Economy su A380 e B777.\r

“A oggi, oltre 60 destinazioni nel mondo possono già vantare questa nuova esperienza - commenta Ghiringhelli - Tra queste, anche Milano Malpensa. E il nostro tasso di riempimento, superiore all’80%, conferma che stiamo andando nella direzione giusta”.\r

Focus su sostenibilità e riciclo\r

Uno dei punti di forza del nuovo A350 è l’efficienza ambientale. I motori di nuova generazione riducono i consumi e le emissioni, mentre a bordo non si trovano più oggetti in plastica monouso. Anche la manutenzione degli aeromobili segue logiche eco-compatibili. Come racconta Ghiringhelli, “gli aerei non vengono più lavati con acqua ma con sostanze speciali che consentono di risparmiare fino a 12 milioni di litri all’anno. Inoltre, stiamo riciclando i materiali dismessi degli A380 per produrre gadget, borse, zaini e persino ciabatte e trolley”.\r

SkyCargo: export emiliano con vista su Dubai (e sul mondo)\r

La presenza di Emirates a Bologna non è solo sinonimo di passeggeri. È anche logistica intelligente, export d’eccellenza, connessioni strategiche. Grazie alla divisione Emirates SkyCargo, il Marconi è diventato un vero hub di esportazione per beni ad alto valore: dalla componentistica industriale alle auto di lusso, dalle forniture mediche ai prodotti alimentari freschi, tutto viaggia in sicurezza verso Dubai e da lì verso Asia, Africa, Medio Oriente.\r

\r

Un’infrastruttura come quella di Dubai – pensata per essere un crocevia globale – consente ai carichi bolognesi di raggiungere le proprie destinazioni in tempi rapidi e con affidabilità elevata. Per il territorio emiliano, fortemente orientato all’internazionalizzazione, questa connessione diretta è un acceleratore naturale per le esportazioni.\r

Una rete di voli pensata per i mercati\r

A completare il quadro c’è la rete capillare di Emirates in Italia: 49 voli settimanali da Bologna, Milano, Roma e Venezia verso Dubai, più altri 7 da Milano a New York. Il volo da Bologna parte ogni giorno alle 15.25 mentre quello proveniente da Dubai atterra alle 14.40, con orari pensati per massimizzare le connessioni intercontinentali. \r

È un’architettura costruita su misura per chi viaggia per affari e per chi esporta, per chi organizza viaggi incentive e per chi costruisce business tra continenti.\r

\r

“Essere stati scelti come primo scalo italiano per l’A350 – ha sottolineato Ventola - è motivo di orgoglio. Ma è anche il frutto di una strategia che ha sempre guardato avanti, con infrastrutture all’altezza, una catchment area di 11 milioni di abitanti e 47.000 imprese con forte vocazione all’export”.\r

\r

L’arrivo dell’A350 a Bologna segna dunque un punto di svolta: non solo più comfort per i passeggeri, ma anche più opportunità per il trade e più valore per il territorio. \r

\r

[gallery ids=\"495083,495081,495082\"]","post_title":"Emirates A350: eleganza in volo, export globale e partnership business","post_date":"2025-07-25T10:35:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["aeroporto-bologna","emirates"],"post_tag_name":["Aeroporto Bologna","Emirates"]},"sort":[1753439733000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495086","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_482668\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina[/caption]\r

\r

L’ultimo weekend di luglio segna l’inizio della grande partenza verso le vacanze, con oltre 6,4 milioni di presenze attese nelle strutture ricettive italiane tra il 25 e il 27 luglio. Le prenotazioni raccolte sulle principali piattaforme online indicano un tasso di saturazione medio del 79%, quasi otto camere occupate su dieci. Un dato positivo, ma leggermente inferiore al 2024, quando nello stesso periodo era stato rilevato l’82%. In termini assoluti, la differenza corrisponde a circa 150mila pernottamenti.\r

\r

A stimarlo è Confesercenti, sulla base di un’indagine condotta da Cst – Centro studi turistici di Firenze analizzando la disponibilità ricettiva sui principali portali delle ota per il periodo 25-27 luglio 2025 (2 notti).\r

Attrattività\r

L’analisi conferma la forte attrattività delle località dei laghi e marine, che registrano rispettivamente l’89% e l’88% di occupazione. Restano indietro le città d’arte, al 72%, in frenata rispetto allo scorso anno, mentre le località termali si fermano al 71%. Le destinazioni montane segnano un 76% di saturazione e quelle rurali e collinari il 75%.\r

\r

Anche per le macroaree geografiche la tendenza è differenziata. Il Nord Ovest guida la classifica con un tasso di occupazione dell’81%, trainato dalle buone performance della Liguria. Segue il Nord Est, con il 79%, soprattutto grazie alla buona performance delle strutture del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Sotto la media, invece, il Centro (76%) e il Sud con le Isole (75%), nonostante i buoni risultati di Sardegna e Puglia.\r

\r

“Dopo un avvio di stagione più lento del previsto, tra le imprese c’è attesa per l’accelerazione d’agosto”, dichiara Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. “Finora è stata un’estate anomala, con andamenti altalenanti e un ritorno del turismo ‘mordi e fuggi’ del weekend. Cresce la componente straniera, mentre la domanda interna procede con maggiore cautela. L’ultimo weekend di luglio rappresenta il primo vero banco di prova per il clou dell’estate, che soprattutto per il comparto balneare coincide con agosto: confidiamo che possa dare slancio alla stagione”.\r

\r

","post_title":"Assoturismo: prime prove di esodo nell'ultimo weekend di luglio","post_date":"2025-07-25T09:51:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1753437097000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495070","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spazi rinnovati, ambienti moderni e accoglienti, e uno stile che fonde design contemporaneo con l’eleganza raffinata della tradizione siciliana: questi gli atout dell'Nh Catania Centro a conclusione dell'importante intervento di ristrutturazione.\r

\r

Un progetto di restyling ha coinvolto tutti gli spazi dell’hotel, dalle camere alle aree comuni. Oltre all’intervento di interior design finalizzato a riqualificare l’immagine complessiva della struttura, è stata effettuata una rimodulazione parziale degli ambienti interni, accompagnata da un adeguamento degli impianti agli standard contemporanei di efficienza e innovazione tecnologica.\r

\r

La struttura dispone di 120 camere, distribuite su 9 piani, luminose e spaziose, alcune con vista panoramica sulla città. Le eleganti Suite e le Junior Suite, sei delle quali - con terrazza - si affacciano direttamente sull’Etna. Oltre alle camere, il progetto di restyling ha coinvolto la lobby, con l’obiettivo di valorizzare l’ambiente e concepita come spazio multifunzionale, è il luogo ideale in cui gli ospiti possano rilassarsi, leggere o lavorare grazie alle comode postazioni e alla grande libreria con volumi e oggetti ispirati alla tradizione siciliana. \r

\r

La proposta gastronomica include il ristorante “The Seagull”, con il suo ricco menù di specialità che esalta le eccellenze del territorio; il lounge bar con dehor serve cocktail ricercati, vini locali e gustosi snack per accompagnare una piacevole conversazione e concedersi una pausa relax.\r

\r

Infine, uno spazio multifunzionale con 7 sale riunioni versatili, illuminate da luce naturale e in grado di accogliere fino a 200 persone. \r

\r

","post_title":"Nh Catania Centro: il restyling esalta l'eleganza siciliana in chiave moderna","post_date":"2025-07-25T08:56:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753433760000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495011","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates ha scelto Bologna per presentare ufficialmente il suo nuovo Airbus A350, già operativo da circa un mese sulla rotta verso Dubai. Un evento che ha sottolineato l’importanza crescente dello scalo emiliano all’interno del network della compagnia, non solo per il traffico passeggeri, ma anche per quello cargo.\r

\r

«Per me è un piacere essere qui all'Aeroporto Marconi – ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, country manager di Emirates Italia – Bologna è una città che porto nel cuore, sia per motivi personali che professionali. Le sue colline, la Motor Valley, il dinamismo imprenditoriale e universitario la rendono un hub strategico».\r

Un'affermazione che trova conferma nella decisione della compagnia di posizionare proprio qui l'A350, uno dei suoi aeromobili di ultima generazione.\r

Un aeromobile di nuova generazione\r

L’Airbus A350 è progettato per garantire massima efficienza operativa, comfort e sostenibilità. È configurato in tre classi di servizio: Economy, Premium Economy e Business.\r

«La nostra Premium Economy – spiegano da Emirates – non è una semplice via di mezzo, ma una classe a sé stante, pensata per intercettare una domanda cresciuta notevolmente nel post-Covid, da parte di quei passeggeri che cercano più spazio e comfort senza passare direttamente alla business class».\r

\r

La classe Economy resta comunque un fiore all’occhiello per la compagnia. Come commenta Ghiringhelli, infatti, non è una economy qualsiasi, ma una “signora” economy, che si distingue per qualità dei servizi, attenzione al design e alla ristorazione.\r

Nuove opportunità per il trade\r

L’introduzione dell’A350 a Bologna rappresenta anche un’occasione importante per il mondo del trade. Emirates continua infatti a considerare gli agenti di viaggio un partner strategico: «Oggi circa il 70% delle nostre vendite in Italia passa ancora attraverso il canale indiretto. È fondamentale che i professionisti del turismo possano toccare con mano il prodotto, per raccontarlo al meglio ai clienti» ha dichiarato Ghiringhelli.\r

\r

Durante l’evento è stato possibile visitare l’aeromobile, con un tour esclusivo per agenti e media, per apprezzare da vicino la qualità dell’esperienza offerta a bordo.\r

Bologna come snodo strategico\r

A sottolineare il valore della partnership con Emirates è intervenuto anche il ceo dell’Aeroporto di Bologna, Nazareno Ventola: «Nel 2025 celebriamo dieci anni di collaborazione con Emirates. In questo decennio abbiamo affrontato insieme sfide globali come la pandemia, dimostrando resilienza e capacità di ripresa. Lo scorso anno abbiamo superato i 10 milioni di passeggeri e prevediamo una crescita ulteriore per quest'anno».\r

\r

Il bacino servito dall’aeroporto non si limita all’Emilia-Romagna, ma si estende anche a regioni limitrofe come la Toscana. A ciò si aggiunge il ruolo di Bologna come terzo/quarto scalo nazionale per traffico cargo, grazie anche alla possibilità di utilizzare la stiva dell’A350 per l’export di prodotti di alta gamma: dalla meccanica all’automotive, fino all’agroalimentare fresco, diretto ogni giorno a Dubai e, da lì, nel resto del mondo.\r

\r

[gallery ids=\"495032,495031,495030\"]","post_title":"Emirates a Bologna: riflettori accesi sull'Airbus A350 e sulla Premium Economy","post_date":"2025-07-24T12:22:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["emirates"],"post_tag_name":["Emirates"]},"sort":[1753359753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà nel 2027 La Badia, nuova acquisizione di Pellicano Hotels Italy immersa in una proprietà di 3.400 metri quadrati nelle colline umbre, appena fuori Orvieto. Un investimento di oltre 43 milioni di euro per il gruppo, che include sia l'acquisizione che gli ampi restauri della struttura, situata a soli 10 minuti dall’autostrada che collega Roma a Firenze.\r

\r

La proprietà - un’ex abbazia benedettina le cui origini risalgono tra il VI e il XII secolo - comprende una rara torre dodecagonale, una storica chiesa romanica, ampi giardini e quasi 30 ettari di boschi e terreni incontaminati. L’hotel, che operava in precedenza come struttura a 4 stelle con 27 camere, sarà completamente ripensato secondo la visione di eleganza senza tempo di Marie-Louise Sciò, valorizzando e esaltando il carattere unico e originario del complesso.\r

\r

Dopo il rinnovo, saranno 24 le camere disponibili, curate nei minimi dettagli, immerse in giardini progettati nel rispetto dello spirito e della serenità che si respira nell’antica abbazia. I servizi includeranno una piscina all’aperto, una spa con cabine per trattamenti, una boutique, un campo da tennis, un’area fitness, un ristorante e un bar.\r

\r

Il gruppo ha inoltre acquisito una proprietà adiacente, un’affascinante struttura con vista su Orvieto, che arricchirà l’offerta complessiva per gli ospiti, rafforzando l’impegno di Pellicano nel creare esperienze coinvolgenti e fortemente radicate nel territorio.\r

\r

Il progetto segna un nuovo avvincente capitolo nella missione di Pellicano Hotels: scoprire le destinazioni italiane più inattese e autentiche, lontane dai tradizionali percorsi turistici. Allo stesso tempo, rafforza il ruolo del gruppo come custode del patrimonio italiano, reinterpretandolo per il viaggiatore contemporaneo più esigente, pur rimanendo profondamente fedele all’essenza di ogni luogo.\r

\r

«La Badia è un progetto che rispecchia la nostra passione per la scoperta di meraviglie in angoli d’Italia inaspettati e discreti - ha dichiarato Marie-Louise Sciò, ceo e direttore creativo di Pellicano Hotels Italy -. Questa acquisizione, insieme a La Suvera a Pievescola – la cui riapertura è prevista per il 2027 - fa parte di un più ampio percorso di crescita del gruppo che è solo all’inizio».","post_title":"Pellicano Hotels Italy acquisisce per 43 mln di euro La Badia, storica proprietà nelle colline umbre","post_date":"2025-07-24T11:46:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753357589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495005","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo alberghiero europeo Meininger Hotels e l’Erasmus student network (Esn) hanno stretto una partnership strategica per promuovere insieme la mobilità internazionale degli studenti. I titolari della Esncard potranno da subito usufruire di sconti speciali prenotando tramite il sito ufficiale di Meininger, accedendo così a soluzioni di alloggio a breve termine a prezzi accessibili in tutte le strutture del gruppo. Attualmente Meininger gestisce 36 hotel in 26 città europee e sta preparando nuove aperture.\r

\r

L’Esn è una delle più grandi organizzazioni studentesche in Europa. Con oltre 1.000 istituti universitari in più di 40 paesi, la rete supporta ogni anno circa 150.000 giovani durante i loro soggiorni all’estero. L’organizzazione aiuta gli studenti a integrarsi nelle città ospitanti e fornisce loro informazioni utili sulla vita e lo studio.\r

\r

La partnership tra Esn e Meininger Hotels è un match perfetto: il concept ibrido di Meininger, che combina il comfort di un hotel con l’atmosfera di un ostello, risponde esattamente alle esigenze degli studenti in mobilità. Grazie a tipologie di camere flessibili, che spaziano da camere doppie private a camere multiple, e a un ottimo rapporto qualità-prezzo, l’azienda offre soluzioni abitative adatte agli studenti mobili in tutta Europa. \r

\r

«Meininger ed Esn si rivolgono allo stesso target: giovani di larghe vedute che vogliono scoprire nuove culture e Paesi. Per questo motivo questa collaborazione rappresenta per noi un passo logico e importante. Insieme creiamo le condizioni ideali per esperienze interculturali accessibili», commenta Malin Widmarc-Nilsson, vp commerce di Meininger Hotels, sulla collaborazione. La cooperazione copre l’intero portfolio Meininger, con hotel attualmente in dieci Paesi europei. Con aperture previste in città come Barcellona, Edimburgo e Strasburgo, il gruppo alberghiero continua ad espandere la sua presenza nelle popolari metropoli studentesche.\r

\r

","post_title":"Meininger Hotels partner esclusivo per l'Erasmus student network","post_date":"2025-07-24T10:50:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1753354248000]}]}}