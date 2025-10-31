Trenitalia e l’avanzata in Europa del Frecciarossa 1000 Ruota attorno al Frecciarossa 1000 l’avanzata europea di Trenitalia, che fa rotta su Francia e Spagna. A riportare in primo piano le ambizioni di sviluppo in Europa della società ferroviaria italiana è stato l’amministratore delegato, Giampiero Strisciuglio, intervenuto al Made in Italy summit organizzato dal Sole 24 Ore. Ruota attorno alche fa rotta suA riportare in primo piano le ambizioni di sviluppo in Europa della società ferroviaria italiana è stato l’amministratore delegato,, intervenuto al Made in Italy summit organizzato dal Sole 24 Ore. La tabella di marcia dell’espansione nel Vecchio Continente prevede l’apertura del collegamento Milano-Monaco che, come sottolinea Strisciuglio, «partirà entro il primo trimestre 2027, per poi estendersi verso Roma e Napoli e in Germania verso Berlino». Ma tra le priorità del Gruppo Fs, come più volte ribadito anche dall’ad di gruppo Stefano Antonio Donnarumma, c’è il Parigi-Londra, tratta che, evidenzia Strisciuglio, «vogliamo percorrere con il nostro Frecciarossa entro il 2029». Fiore all’occhiello del progetto, l’eccellenza tecnologica e sostenibile dei treni abbinata all’alto livello del servizio. Per questo Trenitalia è impegnata in un ammodernamento della flotta, come testimoniato dall’arrivo sui binari del nuovo Frecciarossa. «Alta velocità ma non solo, visto che per quel che riguarda i treni del Regionale – ha evidenziato Giampiero Strisciuglio nel suo intervento – entro il 2027 su 1300 treni ben 1000 saranno completamente nuovi, più dell’80% della flotta. E l’età media dei convogli sarà di 10 anni, ben sotto la soglia europea dei 20 anni di anzianità dei treni». E l’ammodernamento dei treni sta coinvolgendo anche gli Intercity sempre più sostenibili e confortevoli. Il tutto senza distogliere lo sguardo dall’impegno prioritario di Trenitalia: la puntualità che, come ha ammesso Strisciuglio, è «in cima ai target del lavoro quotidiano di decine di migliaia di ferrovieri». Condividi

