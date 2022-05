Star Alliance compie 25 anni e lancia il nuovo claim: “Together. Better. Connected.”

Star Alliance e i suoi 26 vettori membri festeggiano domani, 14 maggio, il 25° anniversario della prima e principale alleanza aerea globale al mondo.

“Riflettiamo sui successi ottenuti da Star Alliance nell’unire le principali compagnie aeree globali, con lo sguardo rivolto a un futuro in cui il cliente continua a essere al centro del nostro lavoro e della nostra rete globale – ha dichiarato Jeffrey Goh, ceo di Star Alliance -. Sono molto entusiasta delle innovazioni portate avanti da Star Alliance e dai nostri vettori membri, con l’obiettivo di essere l’alleanza aerea più avanzata dal punto di vista digitale, in grado di offrire esperienze di viaggio senza soluzione di continuità con una proposta di fidelizzazione unica. Quest’anno ci aspettiamo ulteriori sviluppi nella connettività senza soluzione di continuità, come nuove innovazioni digitali e mobili, e interessanti offerte all’avanguardia nel settore che i clienti fedeli dei nostri vettori membri apprezzeranno”.

In concomitanza con le celebrazioni dell’anniversario, sono state lanciate campagne e innovazioni per i clienti con il nuovo slogan “Together. Better. Connected.”: il claim esprime l’intento di promuovere migliori connessioni umane attraverso la rete globale di Star Alliance e la connettività digitale senza soluzione di continuità.