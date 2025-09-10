Southwest Airlines: la ristrutturazione non esclude la possibilità di aprire voli verso l’Europa Southwest Airlines sta valutando nuovi cambiamenti che andrebbero a incidere in modo radicale sul modello di business. Robert Jordan, ceo della compagnia, sta vagliando la possibilità di introdurre voli verso l’Europa e servizi come le lounge aeroportuali. Jordan ha sottolineato che, qualora decidesse di volare in Europa, Southwest avrebbe bisogno di un diverso tipo di aeromobile e quindi dovrebbe abbandonare la sua flotta composta esclusivamente da Boeing 737. Il ceo insiste sul fatto che tali idee sono solo allo studio e suggerisce che nessun cambiamento di questo tipo è imminente. «Continueremo a perseguire gli obiettivi dei clienti e a fornire loro ciò che desiderano – ha affermato Jordan durante il Global Aviation Summit della Camera di commercio degli Stati Uniti -. Abbiamo milioni di persone che amano Southwest Airlines e che, ad esempio, sarebbero felici di volare con noi in Europa». Southwest è protagonista di una significativa trasformazione aziendale volta ad aumentare i ricavi derivanti da passeggeri disposti a pagare di più per un prodotto migliorato. «Southwest Airlines non dispone di lounge… Non serviamo destinazioni oltre quelle che il 737 è in grado di servire (…) Non abbiamo ancora un vero prodotto premium… Una prima classe. Una business class”. così Jordan, che però ribadisce che attualmente «tutto è in fase di discussione in Southwest» Condividi

Southwest Airlines sta valutando nuovi cambiamenti che andrebbero a incidere in modo radicale sul modello di business. Robert Jordan, ceo della compagnia, sta vagliando la possibilità di introdurre voli verso l'Europa e servizi come le lounge aeroportuali. Jordan ha sottolineato che, qualora decidesse di volare in Europa, Southwest avrebbe bisogno di un diverso tipo di aeromobile e quindi dovrebbe abbandonare la sua flotta composta esclusivamente da Boeing 737. Il ceo insiste sul fatto che tali idee sono solo allo studio e suggerisce che nessun cambiamento di questo tipo è imminente. «Continueremo a perseguire gli obiettivi dei clienti e a fornire loro ciò che desiderano - ha affermato Jordan durante il Global Aviation Summit della Camera di commercio degli Stati Uniti -. Abbiamo milioni di persone che amano Southwest Airlines e che, ad esempio, sarebbero felici di volare con noi in Europa». Southwest è protagonista di una significativa trasformazione aziendale volta ad aumentare i ricavi derivanti da passeggeri disposti a pagare di più per un prodotto migliorato. «Southwest Airlines non dispone di lounge... Non serviamo destinazioni oltre quelle che il 737 è in grado di servire (...) Non abbiamo ancora un vero prodotto premium... Una prima classe. Una business class”. così Jordan, che però ribadisce che attualmente «tutto è in fase di discussione in Southwest» [post_title] => Southwest Airlines: la ristrutturazione non esclude la possibilità di aprire voli verso l'Europa [post_date] => 2025-09-10T11:11:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757502691000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496763 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova sede presso il World Trade Center Barcelona per Gnv. Si tratta di uno spazio dedicato a funzioni di rappresentanza con l’obiettivo di rafforzare i rapporti istituzionali e consolidare il legame con l’ecosistema marittimo e logistico locale. Dall’8 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 Disneyland® Paris si veste a festa per Il Magico Natale Disney, trasformandosi in un incantevole paese delle meraviglie invernali.\r

\r

Le strade del Parco Disneyland® si riempiono di decorazioni scintillanti e luci festive, mentre l’imponente albero di Natale in Town Square diventa protagonista di una cerimonia di accensione quotidiana che fa brillare lo sguardo di grandi e piccoli. Non manca la suggestione di una nevicata su Main Street, U.S.A.®, che aggiunge un tocco di sorpresa all’atmosfera già unica.\r

\r

Il programma prevede momenti spettacolari come la Sfavillante Parata Natalizia di Topolino! che due volte al giorno attraversa Main Street, U.S.A.® con carri ricchi di addobbi natalizi, animata da Topolino, i suoi amici, le Principesse Disney e Babbo Natale.\r

\r

Gli incontri con i Personaggi Disney avvolti nei loro abiti natalizi più scintillanti rendono il periodo ancora più speciale, con la possibilità di scattare foto ricordo insieme a Babbo Natale fino al 25 dicembre. Dal 15 novembre, inoltre, si aggiungono appuntamenti quotidiani con i Personaggi Disney in tre luoghi iconici: a Town Square con Topolino e i suoi amici, a Central Plaza con le Principesse Disney e nel Cortile del Castello della Bella Addormentata nel Bosco con la Principessa Aurora e il Principe Filippo.\r

\r

[gallery columns=\"4\" size=\"medium\" ids=\"496569,496570,496571,496568\"]\r

\r

La musica del Natale trova la sua massima espressione nello spettacolo Let’s Sing Christmas! a Videopolis, dove Topolino, Minnie, Paperino, Paperina, Pippo e Clarabella invitano il pubblico a unirsi a loro intonando i più celebri canti natalizi.\r

\r

La gastronomia diventa parte integrante della festa con proposte a tema nei Parchi Disney® e negli Hotel Disney®, tra spuntini, bevande calde e specialità invernali. A completare l’offerta, il mercatino Les Chalets Gourmands, disponibile dall’8 novembre anche al Parco Walt Disney Studios®, crea l’ambiente perfetto per una pausa conviviale.\r

\r

La Magia continua negli Hotel Disney®, dove decorazioni scintillanti e atmosfere uniche permettono di estendere l’incanto del Natale anche al soggiorno, regalando ricordi indelebili.\r

\r

Prenota ora: link\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Magico Natale Disney: dall’8 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 a Disneyland® Paris","post_date":"2025-09-10T17:23:32+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757525012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496802","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il business legato al comparto delle crociere è resiliente e la vacanza resta una priorità, ma il mercato quest’anno è cambiato, con una forte tendenza al last minute. A confermarlo è Riccardo Fantoni, direttore commerciale di Costa Crociere, che sottolinea come la flessibilità dell’offerta e la dinamicità dei prezzi restino due frecce importanti all’arco dei crocieristi.\r

\r

«Proprio la flessibilità intrinseca al nostro comparto ci ha ad esempio consentito di riposizionare Costa Toscana sul Mediterraneo, dove opererà dal 7 novembre crociere di sette notti fra Italia, Francia e Spagna».\r

Saper ascoltare\r

Dall’ascolto dei partner e dall’analisi degli ultimi trend di mercato nascono alcune azioni che la compagnia ha in serbo per invertire il trend e spingere sulle prenotazioni anticipate. «L’advance booking resta un motore essenziale per garantire benefici a tutti i rappresentanti della filiera: a noi, agli agenti di viaggio e ai clienti finali». In quest’ottica Costa ha innanzitutto lanciato una speciale incentivo – fino a 300 euro di risparmio a cabina - per chi prenoterà entro il 10 ottobre una crociera nel periodo novembre 2025 – agosto 2026.\r

\r

Una seconda leva è quella offerta dal cosiddetto “acconto leggero”, che prevede il versamento di 100 euro a persona sulle crociere invernali nel Mediterraneo di Costa Toscana e Costa Smeralda in partenza dal 1 dicembre al 31 marzo. Questa facilitazione si estenderà poi a tutte le crociere in programma da 1 aprile al 31 agosto.\r

\r

«Si tratta di iniziative in linea con le tendenze del mercato, che vanno a rispondere sia all’esigenza di risparmio sia a quella di attribuire un valore sempre maggiore al prodotto». Proprio sul valore, «che deve essere sempre maggiore rispetto alla crescita del prezzi» un ruolo importante è quello giocato dalla segmentazione dell’offerta. «La personalizzazione delle esperienze, con la ‘clusterizzazione’ delle land experiences, rappresenta un driver determinante nella scelta del consumatore e un valore aggiunto per gli adv».\r

Le previsioni\r

Intanto, i primi riscontri sono positivi: «Malgrado le tensioni geopolitiche internazionali e altri fenomeni esterni, resto fiducioso sul 2026: i segnali che giungono dall’inverno sono confortanti e denotano fra l’altro l’importante percentuale di chi torna a sceglierci per una nuova vacanza».\r

\r

Forte di questo dato, Costa rilancia sui repeater del C Club, ai quali riserva la possibilità di triplicare i punti-fedeltà sulle prenotazioni fino al 10 ottobre. Inoltre, verranno offerti crediti a bordo fino al 500 euro a cabina su una selezione di partenze di Costa Smeralda e Costa Toscana in programma per la prossima stagione.\r

\r

«Durante l’inverno si moltiplicano le opportunità di scegliere un prodotto a lungo raggio usufruendo del collegamento aereo. Un prodotto che deve quindi essere prenotato con anticipo. Proprio per questo, in questa fase la spinta maggiore va indirizzata al Mediterraneo, che invece è più condizionato dal sotto data».\r

Al fianco delle adv\r

La potenza di fuoco di tutti questi strumenti rappresenterà una leva decisiva per gli agenti di viaggio che vorranno giocare la partita insieme a Costa. «Ci concentreremo su tutte le agenzie che collaborano attivamente con noi, alcune delle quali possono esprimere un potenziale ancora maggiore». A loro si indirizzano le nuove funzionalità di e-commerce attivate sulla piattaforma b2b per aggiungere item ad hoc alle prenotazioni, tutti commissionabili.\r

\r

Sempre agli agenti è riservato il ciclo di incontri “one to many”: 11 tappe in giro per l’Italia per raccontare ai partner della distribuzione il volto nuovo della “Destinazione Wonder” di Costa Crociere.","post_title":"Costa Crociere, Fantoni: «Spingiamo sul Mediterraneo»","post_date":"2025-09-10T14:13:20+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1757513600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496781","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel cuore di Cortina d’Ampezzo, a pochi passi da Corso Italia e dalla funivia Faloria, aprirà nella stagione invernale 2025/2026 il Grand Hotel Ampezzo. La nuova struttura rappresenta un’importante operazione di posizionamento per DHOM Collection, gruppo emergente dell’hôtellerie di alta gamma, già proprietario del Grand Hotel Savoia – A Radisson Collection, del Boutique Hotel Lajadira e del Residence Savoia Palace.\r

Il progetto nasce dal recupero di una storica struttura ampezzana degli anni ’20, trasformata in un moderno cinque stelle grazie al restauro firmato dallo Studio Zuretti Design di Nizza.\r

\r

«Un progetto che trascende la semplice architettura, elevandosi a visione. Qui, l'accoglienza si trasforma in un'atmosfera avvolgente, dove ogni dettaglio sussurra una storia. Luce calda tra legni dai sapori antichi, un'ambientazione senza tempo, dove il passato e il presente si incontrano in un abbraccio elegante. Un ritorno che incanta, un'eleganza che resta» ha commentato Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection.\r

\r

L’intervento ha permesso di coniugare l’identità alpina con un design contemporaneo e funzionale, pensato per attrarre un target internazionale di viaggiatori high-end in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.\r

Caratteristiche principali e gestione\r

L’hotel dispone di 70 camere, tra cui 26 suite con vista sulle Dolomiti. Tra queste anche la Royal Suite, di 110 metri quadri. Il benessere è protagonista dell'offerta grazie a una Spa di 1000 metri quadri, tra le più ampie di Cortina. Qui gli ospiti possono rilassarsi nella piscina panoramica, rigenerarsi nell’hammam, nelle saune o nella suggestiva ice room.\r

L’esperienza gastronomica è curata nei minimi dettagli dal ristorante “Cucina” e dal lounge bar “Ampezzino Cafè”,.\r

Per eventi e incontri di lavoro, l’hotel offre spazi Mice moderni ed eleganti, con meeting room attrezzate e aree lounge affacciate direttamente sui monti Cristallo e Faloria,. A completare l’offerta, un garage coperto con 80 posti auto. La gestione è affidata a Rosanna Conti, cluster general manager di DHOM Collection, già alla guida del Grand Hotel Savoia.\r

\r

Con l’apertura del Grand Hotel Ampezzo, DHOM Collection rafforza la propria presenza a Cortina, puntando a intercettare la crescente domanda di turismo luxury legata sia agli sport invernali che agli eventi internazionali.\r

\r

[gallery ids=\"496786,496784,496785\"]","post_title":"Grand Hotel Ampezzo: nuovo 5 stelle DHOM Collection nel cuore di Cortina","post_date":"2025-09-10T12:46:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["cortina","dhom-collection"],"post_tag_name":["Cortina","Dhom Collection"]},"sort":[1757508403000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Southwest Airlines sta valutando nuovi cambiamenti che andrebbero a incidere in modo radicale sul modello di business. Robert Jordan, ceo della compagnia, sta vagliando la possibilità di introdurre voli verso l'Europa e servizi come le lounge aeroportuali.\r

\r

Jordan ha sottolineato che, qualora decidesse di volare in Europa, Southwest avrebbe bisogno di un diverso tipo di aeromobile e quindi dovrebbe abbandonare la sua flotta composta esclusivamente da Boeing 737.\r

\r

Il ceo insiste sul fatto che tali idee sono solo allo studio e suggerisce che nessun cambiamento di questo tipo è imminente.\r

\r

«Continueremo a perseguire gli obiettivi dei clienti e a fornire loro ciò che desiderano - ha affermato Jordan durante il Global Aviation Summit della Camera di commercio degli Stati Uniti -. Abbiamo milioni di persone che amano Southwest Airlines e che, ad esempio, sarebbero felici di volare con noi in Europa».\r

\r

Southwest è protagonista di una significativa trasformazione aziendale volta ad aumentare i ricavi derivanti da passeggeri disposti a pagare di più per un prodotto migliorato.\r

\r

«Southwest Airlines non dispone di lounge... Non serviamo destinazioni oltre quelle che il 737 è in grado di servire (...) Non abbiamo ancora un vero prodotto premium... Una prima classe. Una business class”. così Jordan, che però ribadisce che attualmente «tutto è in fase di discussione in Southwest»\r

\r

","post_title":"Southwest Airlines: la ristrutturazione non esclude la possibilità di aprire voli verso l'Europa","post_date":"2025-09-10T11:11:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757502691000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496763","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova sede presso il World Trade Center Barcelona per Gnv. Si tratta di uno spazio dedicato a funzioni di rappresentanza con l’obiettivo di rafforzare i rapporti istituzionali e consolidare il legame con l’ecosistema marittimo e logistico locale.\r

\r

L'evento si è svolto alla presenza ddel ceo Matteo Catani, del direttore generale in Spagna della compagnia, Matteo De Candia, di José Alberto Carbonell, presidente del porto e di Ádlex García Formatjé, direttore generale.\r

Un mercato dall'elevato potenziale\r

«Operiamo a Barcellona dal 1996 e proprio la linea Genova-Barcellona era citata nel libro bianco dell’Unione europea come esempio virtuoso di sviluppo delle Autostrade del mare. L’apertura di questa sede rappresenta un passo avanti nella nostra presenza locale e una chiara opportunità di mercato. Il costante aumento dei volumi trasportati da e verso questo porto dimostra la solidità della nostra rete nella regione e l’importanza strategica della città per la nostra crescita, soprattutto dal punto di vista del trasporto merci - ha dichiarato Catani -. Il nostro piano di rinnovamento della flotta, basato su asset e tecnologie allineati con gli obiettivi di decarbonizzazione, ci consentirà di essere sempre più competitivi nei prossimi anni. In particolare, abbiamo diverse navi in costruzione con maggiore capacità e alimentate a gnl. Tra le opportunità di mercato e l’innovazione tecnologica che stiamo introducendo, vediamo la possibilità di offrire un servizio sempre migliore e un maggiore supporto allo sviluppo del traffico tra Barcellona e le Baleari».\r

\r

Dall’inizio dell’anno, Gnv ha registrato una crescita significativa dei volumi trasportati a Barcellona rispetto al 2024, con un incremento del 36% nelle linee che collegano la città catalana ai diversi porti del Mediterraneo.\r

\r

«L’espansione a Barcellona - aggiunge De Candia - riflette il nostro impegno verso il mercato spagnolo. I risultati raggiunti dimostrano il potenziale della regione nel generare occupazione e nel dinamizzare l’economia locale».","post_title":"Gnv, nuova sede al World Trade Center di Barcellona","post_date":"2025-09-10T11:06:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757502376000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496741","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo Un Tourism, tra gennaio e giugno 2025 hanno viaggiato a livello internazionale quasi 690 milioni di turisti, circa 33 milioni in più rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

\r

Come riporta TravelDailyNews, il segretario generale uscente di Un Tourism, Zurab Pololikashvili, ha dichiarato: «Di fronte alle sfide globali, il turismo internazionale continua a registrare un forte slancio e una buona resilienza. La prima metà del 2025 ha portato un aumento del numero di arrivi e dei ricavi per la maggior parte delle destinazioni in tutto il mondo, contribuendo alle economie locali, all'occupazione e ai mezzi di sussistenza».\r

\r

\r

\r

L'ultima edizione del World Tourism Barometer indica l'Africa come la regina della crescita. Il continente ha infatti messo a segno un aumento del 12% nel periodo gennaio-giugno 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sia il Nord Africa (+14%) che l'Africa subsahariana (+11%) hanno registrato una crescita a due cifre in questo periodo.\r

\r

L'Europa ha accolto quasi 340 milioni di turisti internazionali nella prima metà del 2025, circa il 4% in più rispetto al 2024 e il 7% in più rispetto al 2019. L'Europa mediterranea settentrionale, occidentale e meridionale ha registrato una crescita del 3% in questo periodo, nonostante risultati mensili irregolari. L'Europa centrale e orientale ha continuato a riprendersi con forza (+9%), ma è rimasta dell'11% al di sotto dei livelli del 2019, secondo i dati disponibili.\r

\r

Le Americhe hanno registrato una crescita del 3% nel periodo gennaio-giugno 2025, con risultati contrastanti nelle diverse sottoregioni. Mentre il Sud America (+14%) ha continuato a registrare una solida crescita, l'America Centrale ha registrato un aumento del 2% degli arrivi e il Nord America ha registrato risultati stabili (+0%), principalmente a causa di lievi cali negli Stati Uniti e in Canada. Anche i Caraibi (+0%) hanno registrato una performance più debole, in parte a causa del calo della domanda proveniente dal loro principale mercato di origine, gli Stati Uniti.\r

\r

Il Medio Oriente ha registrato il 4% di arrivi in ​​meno in questo periodo di sei mesi, sebbene dopo una fortissima ripresa post-pandemia, con il 29% di arrivi in ​​più rispetto allo stesso periodo del 2019, il risultato regionale più forte rispetto al 2019.\r

\r

Gli arrivi in ​​Asia e nel Pacifico sono cresciuti dell'11% in questo periodo, pari al 92% del dato pre-pandemia (-8% rispetto al 2019). Il Nord-Est asiatico (+20%) ha registrato la performance migliore rispetto al 2024, sebbene sia rimasto dell'8% inferiore ai livelli del 2019.\r

\r

Tra le principali destinazioni, nel primo semestre del 2025, si sono registrati tra i tassi di crescita più elevati quelli di Giappone e Vietnam (+21%), Repubblica di Corea (+15%), Marocco (+19%), Messico e Paesi Bassi (+7%). Malesia e Indonesia hanno entrambe registrato una crescita del 9% e Hong Kong (Cina) del 7%, sebbene gli arrivi siano rimasti leggermente al di sotto dei livelli del 2019 in queste destinazioni. Anche Francia (+5% fino a maggio) e Spagna (+5%), hanno registrato una solida crescita degli arrivi in ​​questo periodo.\r

\r

Secondo la Iata, sia il traffico aereo internazionale sia la capacità aerea internazionale sono cresciuti del 7% nel periodo gennaio-giugno 2025 rispetto al 2024. L'occupazione globale nelle strutture ricettive ha raggiunto il 69% a giugno 2025, leggermente al di sotto del 70% a giugno 2024. L'occupazione ha raggiunto il 71% a luglio 2025 (lo stesso di luglio 2024).\r

I ricavi\r

I dati mensili sulle entrate del turismo internazionale mostrano forti guadagni fino a giugno 2025 nelle principali destinazioni come Giappone (+18%), Regno Unito (+13% fino a marzo), Francia (+9%), Spagna (+8%) e Turchia (+8%).\r

\r

Una forte domanda di viaggi si può osservare anche nella spesa in uscita da alcuni grandi mercati come la Cina (+16% fino a marzo), la Spagna (+16%), il Regno Unito (+15% fino a marzo), Singapore (+10%) e la Repubblica di Corea (+8%).\r

\r

L'indagine di settembre del Panel of Tourism Experts prevede che l'inflazione turistica diminuirà dall'8% nel 2024 al 6,8% nel 2025, ma rimarrà ben al di sopra del valore pre-pandemia del 3,1% e significativamente al di sopra dell'inflazione complessiva (4,3%). Secondo il Panel, i turisti continueranno a cercare un buon rapporto qualità-prezzo, ma potrebbero anche viaggiare più vicino a casa, fare viaggi più brevi o spendere meno, in risposta all'aumento dei prezzi.\r

\r

Anche l'incertezza derivante dalle tensioni economiche e geopolitiche può incidere sulla fiducia nei viaggi. La minore fiducia dei consumatori è stata classificata come il terzo fattore principale che influenza il turismo nell'indagine di settembre 2025, mentre i rischi geopolitici (oltre ai conflitti in corso) si sono classificati al quarto posto. Anche l'aumento delle tariffe commerciali (5° posto) e dei requisiti di viaggio (6° posto) sono stati tra le principali preoccupazioni espresse dal gruppo di esperti.\r

\r

L'ultimo indice di fiducia del turismo delle Nazioni Unite mostra un leggero aumento dei livelli di fiducia per gli ultimi quattro mesi del 2025. Su una scala da 0 a 200, gli esperti del panel hanno assegnato al periodo settembre-dicembre 2025 un punteggio di 120, in aumento rispetto ai 114 di maggio-agosto.\r

\r

\r

","post_title":"Un Tourism: nel primo semestre 2025 turisti a quota 690 milioni","post_date":"2025-09-10T09:52:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757497955000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496738","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aggiunge un nuovo tassello al mosaico di alleanze commerciali su scala internazionale con la sigla dell'accordo di codeshare con United Airlines, che va ad aumentare la connettività tra Italia e Stati Uniti.\r

I biglietti sono già in vendita da oggi per volare a partire dal 15 settembre.\r

L’accordo si inserisce nella strategia di crescita delle connessioni di lungo raggio del vettore e dell’aumento delle destinazioni intercontinentali raggiungibili dall’hub di Roma Fiumicino, così da cogliere le opportunità offerte dai mercati in crescita e rispondere alla domanda di una clientela sempre più internazionale.\r

«L’accordo di codeshare con United Airlines rappresenta per Ita Airways un passo significativo nella sua strategia di espansione del network verso nuove destinazioni intercontinentali - ha dichiarato Joerg Eberhart, ceo e direttore generale di Ita Airways -. Grazie a questa partnership consolidiamo la nostra presenza sul mercato statunitense – il secondo per importanza dopo quello nazionale – offrendo ai passeggeri la possibilità di raggiungere ulteriori mete negli Stati Uniti attraverso i collegamenti offerti dal nostro nuovo partner, United Airlines, e saremo felici di trasportare passeggeri americani sui nostri voli da Roma Fiumicino verso destinazioni italiane e internazionali.\r

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di crescita sui mercati internazionali, che culminerà con l’ingresso di Ita in Star Alliance, previsto per il 2026, a seguito dell’integrazione nel Gruppo Lufthansa».\r

«United serve l’Italia da oltre 33 anni e oggi opera collegamenti diretti da Roma, Milano, Napoli, Venezia e Palermo verso gli Stati Uniti - ha precisato Patrick Quayle, svp, global network planning and alliances di United Airlines -. Ita Airways e United condividono l’impegno di offrire ai nostri clienti più scelte, più destinazioni e maggiori opportunità di esplorare – e con questa nuova collaborazione in ambito loyalty e codeshare, i nostri clienti beneficeranno di una connettività ancora maggiore e di un’esperienza di viaggio più fluida viaggiando sulle reti reciproche».\r

I passeggeri potranno accumulare e utilizzare punti nei rispettivi programmi frequent flyer, Volare e MileagePlus e potranno inoltre accedere alle lounge a seconda del tier di appartenenza.\r

\r

Tra le destinazioni raggiungibili dai passeggeri italiani grazie all'intesa tra i due vettori ci sono ad esempio Dallas, Denver, Honolulu, Houston e Newark in aggiunta alle rotte già operate dalla compagnia italiana di riferimento che, nell’attuale summer vola a Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Washington.\r

\r

Contemporaneamente, i passeggeri United Airlines vedranno amplificate le loro opportunità di viaggio non solo nel Bel Paese – dove potranno usufruire dei voli in connessione per visitare diverse destinazioni (Bari, Bologna, Firenze, Catania, Torino solo per citarne alcune) ma anche in Europa e oltre tra cui ad esempio, Atene , Amsterdam, Malta e Monaco.","post_title":"Ita Airways, decolla il codeshare con United Airlines sulle rotte verso gli Stati Uniti","post_date":"2025-09-10T09:32:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757496763000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggigiovani rilancia su Tunisia, Guatemala e Senegal: tre protagoniste di un nuovo modo di viaggiare, che mira a esplorare luoghi autentici dove si può ancora scoprire qualcosa di inedito.\r

\r

Il fenomeno delle ‘dupe destinations’, nuova tendenza del turismo mondiale, nasce dall'esigenza crescente di trovare alternative al turismo tradizionale. Sono luoghi ancora poco battuti che regalano le stesse emozioni delle destinazioni classiche, ma a costi contenuti e con un impatto più sostenibile.\r

Le proposte\r

In Tunisia, Viaggigiovani.it ha in programma un nuovo tour in piccolo gruppo, del quale i partecipanti saranno i pionieri: dalla visita della città di Kairouan, all’esperienza all’interno di una casa troglodita presso una famiglia berbera, fino alla notte in campo tendato nel deserto del Sahara.\r

\r

\r

\r

Guatemala Express, dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, include la navigazione lungo il Rio Dulce per poi sfociare nel mar dei Caraibi, l’escursione a piedi alle pendici del vulcano Pacaya e infine la partecipazione ai rituali delle comunità maya lungo le rive del lago Atitlán. Il Guatemala è proposto altresì, come viaggio su misura da ottobre ad aprile\r

\r

\r

\r

Infine, il Senegal rappresenta un'Africa autentica e accogliente, lontana dagli stereotipi. I tour sul Senegal di Viaggigiovani.it annoverano tra le esperienze più significative la visita alla Maison des Esclaves sull'isola di Gorée, le passeggiate sull'isola di conchiglie di Fadiouth e le navigazioni tra le mangrovie del delta del Saloum.","post_title":"Viaggigiovani presenta un modo nuovo di viaggiare in Tunisia, Senegal e Guatemala","post_date":"2025-09-09T13:52:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757425926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le compagnie aeree potrebbero dover affrontare gravi difficoltà di approvvigionamento di carburante nei prossimi anni. L'ultimo rapporto della Iata avverte che la produzione è crollata a causa della chiusura di raffinerie obsolete e inefficienti, mentre la domanda di voli continua a crescere, costringendo l'Europa a fare sempre più affidamento sulle importazioni.\r

\r

Come spiegato in dettaglio, molte raffinerie stanno chiudendo perché non possono competere con strutture più moderne al di fuori dell'Europa e devono conformarsi a normative ambientali sempre più severe che rendono la loro manutenzione non fattibile nel breve e medio termine.\r

\r

Si prevede infatti che entro il 2025 un terzo del carburante per aerei dipenderà dalle importazioni e il divario tra produzione e domanda potrebbe aumentare ulteriormente. Questa situazione minaccia il normale funzionamento delle compagnie aeree e sottolinea la vulnerabilità dell'Europa alle interruzioni della catena di approvvigionamento.\r

Carburante SAF\r

In questo contesto di incertezza, il carburante per l'aviazione sostenibile (SAF) sembra rappresentare un'alternativa strategica, in grado di supportare la disponibilità di carburante e contribuire alla riduzione delle emissioni del settore. Tuttavia, occorre considerare che il suo costo attuale è molto più elevato rispetto a quello del carburante convenzionale.\r

\r

Gli esperti avvertono che lo sviluppo di un settore SAF competitivo richiede politiche chiare, incentivi a lungo termine e collaborazione tra aziende e governi. A loro avviso, queste misure mirano ad attrarre investimenti, accelerare l'innovazione tecnologica e garantire una catena di approvvigionamento più sicura e sostenibile per l'aviazione europea.","post_title":"Trasporto aereo, preoccupazione per l'approvvigionamento di carburante","post_date":"2025-09-09T12:30:54+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757421054000]}]}}