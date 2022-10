Sea, Brunini: “Recupero del traffico al 97% dei livelli pre-Covid”. Riapertura d’estate per il T2 di Malpensa Il recupero del sistema aeroportuale di Milano viaggia a pieno ritmo, tanto da lasciare spazio a nuovi elementi di positività, inclusa la prossima riapertura del T2 di Malpensa. A spiegarlo Armando Brunini, amministratore delegato di Sea Aeroporti, ieri in occasione della serata di gala che si è svolta a Palazzo Serbelloni, nel cuore di Milano, per l’apertura dei voli di Eva Air tra l’Italia e Taiwan. “Da quando l’industria è ripartita, grazie alle progressive aperture delle frontiere e all rimozione delle restrizioni di viaggio, il traffico sta ritornando alla normalità, anche se insistono ancora rischi legati al conflitto in corso in Europa. Il nostro sistema aeroportuale ha recuperato in fretta, raggiungendo a settembre un volume di passeggeri pari al 97% del traffico pre-pandemia. Oggi, possiamo contare su un portafoglio commerciale quasi completamente ricostruito, con più di 195 destinazioni, grazie alla presenza di 75 compagnie aeree”. In fieri il ritorno all’attività del Terminal 2 dello scalo di Malpensa che, salvo imprevisti esterni, potrebbe essere riaperto “per la summer 2023” afferma Brunini e con qualche novità che, se non strutturale “certamente dal punto di vista tecnologico”.

