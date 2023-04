Saudia, dal 23 giugno voli giornalieri su Milano Malpensa: tre nuove frequenze da Riyadh Saudia si appresta a potenziare ulteriormente il numero delle frequenze operate dall’Arabia Saudita verso le principali destinazioni internazionali del proprio network. Un ampliamento che riguarda anche i collegamenti verso Milano Malpensa che, dal prossimo 23 giugno, diverranno giornalieri: la compagnia introdurrà infatti tre nuovi voli settimanali da Riyadh, in aggiunta agli attuali quattro servizi settimanali da Jeddah. Entro la metà dell’anno, la compagnia opererà 56 collegamenti settimanali aggiuntivi a livello internazionale da e per 14 destinazioni. “Offriamo ai nostri passeggeri un maggior numero di voli verso le più importanti città europee – ha dichiarato il ceo di Saudia, Ibrahim Koshy – L’aumento delle frequenze rappresenta anche una maggiore connettività al nostro network in crescita e l’opportunità di accogliere più visitatori nel Regno”. Oltre che su Milano i collegamenti verranno rafforzati sulle rotte per Atene, Londra (dal 1° maggio verrà aggiunto il terzo volo giornaliero da Riyadh mentre, dal 1° luglio, aumenteranno i voli tra Jeddah e Londra fino a raddoppiare i voli giornalieri. Per Londra saranno quindi attivi 35 voli settimanali, con 14 voli da Jeddah e 21 da Riyad); Ginevra, Barcellona, Vienna, Parigi e Istanbul. Al di fuori dell’Europa sono previsti incrementi sulle rotte per Bangkok, Seul, Guangzhou, Kuala Lumpur, Singapore e Giacarta. Attualmente Saudia opera con una flotta di 142 aeromobili.

