Ryanair cambia la politica dei bagagli. Ora le dimensioni sono 40x20x30 Ryanair ha iniziato il mese di agosto con lievi modifiche alla sua politica sui bagagli: a partire dal 1° agosto, il bagaglio gratuito incluso nella tariffa base potrà essere più alto di cinque centimetri. Le nuove dimensioni massime sono 40x20x30 centimetri, rispetto ai precedenti 40x20x25 centimetri. la capacità dei bagagli è aumentata da 20 a 24 litri. L’adeguamento segue l’accordo raggiunto a giugno dal Consiglio dell’Unione Europea per riformare il Regolamento sui Diritti dei Passeggeri. La compagnia aerea ha indicato che saranno necessarie alcune settimane per adattare i dispositivi di misurazione dei bagagli negli aeroporti. Secondo le attuali normative Ryanair, qualsiasi bagaglio che non rispetti le dimensioni stabilite è soggetto a un supplemento in aeroporto. La compagnia mantiene questa politica e continua ad adattare i propri sistemi alle nuove dimensioni. Condividi

La compagnia mantiene questa politica e continua ad adattare i propri sistemi alle nuove dimensioni. [post_title] => Ryanair cambia la politica dei bagagli. Ora le dimensioni sono 40x20x30 [post_date] => 2025-08-05T13:18:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754399885000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495641 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le nuove regole sul trasporto di liquidi nei bagagli rischiano di costare caro ai passeggeri che questa estate si sposteranno in aereo per raggiungere le mete di vacanza. Lo afferma Assoutenti, che segnala le elevate tariffe imposte dalle compagnie aeree a chi deve imbarcare all’ultimo momento in stiva il proprio trolley e il caos totale che vige negli aeroporti, con gli scali europei che sul tema dei liquidi procedono in ordine sparso. Gli scanner di nuova generazione che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni sopra i 100 ml, e fino a un massimo di due litri, sono già installati in numerosi aeroporti europei: Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Dublino, Belfast, Edimburgo, Parigi (Charles de Gaulle e Orly), Londra (Heathrow, Gatwick, Southend), Birmingham, Madrid, Palma di Maiorca, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Monaco di Baviera, Praga, Bratislava, Sarajevo, Malta – spiega Assoutenti –. Tuttavia non tutti gli scali hanno deciso di applicare la nuova regola sui liquidi e, pur essendo dotati di scanner di nuova generazione, continuano a far valere il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano. Confusione totale “Una situazione di confusione totale che rischia di costare caro ai passeggeri: chi infatti questa estate arriva in aeroporto con profumi, gel, creme, vini, liquori e altri liquidi in confezioni sopra i 100 ml scopre solo all’ultimo se potrà trasportare nel bagaglio a mano tali prodotti, o se dovrà lasciarli ai controlli di sicurezza o imbarcarli in stiva, affrontando i relativi costi” – denuncia il presidente Gabriele Melluso. Una spesa quella per il bagaglio da stiva acquistato in aeroporto che non è certo indifferente: ad esempio la compagnia Ryanair applica tariffe che vanno dai 35,99 ai 75 euro a volo, mentre per Vueling la spesa oscilla tra i 40 e i 75 euro; WizzAir fa pagare 70 euro, Easyjet 65 euro. Con Ita (per i biglietti economy light) si parte da 60 euro volando in Italia, 70 euro per i voli europei, e si arriva ad un massimo di 130 euro per alcune destinazioni come Giappone, Stati Uniti, Brasile, Thailandia. “Proprio per evitare costi non preventivati in capo ai viaggiatori e superare la situazione di caos che si sta determinando nel settore del trasporto aereo, chiediamo oggi all’Enac di pubblicare sul proprio sito una lista aggiornata degli aeroporti che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi sopra i 100 ml, in modo tale che i passeggeri siano preventivamente informati circa tale possibilità e possano fare scelte consapevoli evitando brutte sorprese negli scali da cui partiranno o transiteranno questa estate” – conclude Melluso. [post_title] => Liquidi in bagaglio, alcuni scali non rispettano la regola. Costi per 130 euro [post_date] => 2025-08-05T12:02:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754395378000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Caribe Bay è il parco a tema acquatico più premiato d’Italia. Situato a Jesolo, a pochi chilometri da Venezia, Caribe Bay accoglie ogni anno migliaia di famiglie da tutta Europa, offrendo un’esperienza unica che combina divertimento, relax e un pizzico di adrenalina. Cuore pulsante di questo universo pensato per i più piccoli è Pirates’ Bay, una baia scenografica e sicura, dove palme, sabbia bianca e acqua bassa a 28 gradi ricreano un autentico angolo di Caraibi: il luogo ideale per giocare con paletta e secchiello! Non sorprende che proprio le famiglie rappresentino oggi la principale fascia di pubblico del Parco: costituiscono infatti il 60% dei clienti italiani e l’86% di quelli internazionali. Un dato che conferma la capacità di Caribe Bay di rispondere alle esigenze dei bambini e dei loro accompagnatori, con spazi tematici immersivi e attrazioni su misura. Per i più piccoli, fino a 140 cm di altezza, ci sono mini-scivoli e giochi dedicati, come le movimentate discese di Boopi River o le sfide di velocità di Capitan Cordero mentre i più grandicelli possono divertirsi su attrazioni pensate per essere condivise con gli amici o con i genitori, tra cui le imperdibili e scenografiche rapide di Silver Waterfalls e il percorso sul fiume lento di Roatan. Completano l’offerta alcune attività all’asciutto, ideate per stimolare la curiosità e lo spirito di esplorazione anche dei piccolissimi, come le macchinine di Mexico Discovery e la navigazione tra i tentacoli di Octopus. Per i genitori, il relax è sempre a portata di mano. Oltre agli ombrelloni, attrezzati con doppio lettino king-size, a Pirates’ Bay è possibile prenotare le casette-gazebo tematizzate, ideali per i gruppi più numerosi, per chi cerca maggiore privacy e per chi visita il Parco con bambini molto piccoli, che necessitano di spazi al coperto. 3 in tutto, sono dotate di uno spazio esterno con lettini e ombrellone e di una zona lounge interna, allestita con divanetti e frigobar. Tanti anche i servizi pensati proprio per le esigenze delle famiglie, come la nursery attrezzata, dotata di microonde, scalda biberon, fasciatoi, servizi igienici baby-size e zona allattamento. Anche la pausa pranzo è un momento da godere con calma: all’interno del parco, diversi chiringuitos ombreggiati e attrezzati offrono menù dedicati ai più piccoli, spazi comodi per sedersi in famiglia e ambientazioni tropicali dove l’attesa si trasforma in un momento di gioco. [post_title] => Caribe Bay, non solo per i piccoli con Pirates' Bay, anche per i genitori [post_date] => 2025-08-05T11:33:40+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754393620000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495618 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => e Asiana Airlines sono state multate per una cifra record di 12,1 miliardi di won (8,7 milioni di dollari) dalla Korea Fair Trade Commission ( FTC ) per non aver rispettato le condizioni imposte durante la loro fusione. La sanzione, la più elevata mai imposta per violazione delle misure correttive in materia di concentrazioni dal 1991, è stata inflitta dopo che l'autorità di regolamentazione ha scoperto che le compagnie aeree avevano superato i limiti di aumento tariffario consentiti , calcolati in relazione all'inflazione del 2019, su diverse rotte. Secondo il rapporto della FTC, le tariffe in business class sulle rotte Incheon-Barcellona, Incheon-Francoforte e Incheon-Roma sono aumentate tra l'1,3% e il 28,2% rispetto al dato di riferimento del 2019. Incrementi simili sono stati registrati in classe economica sulla rotta Gwangju-Jeju e in entrambe le classi sulla rotta Incheon-Roma. In totale, circa 20.000 passeggeri sono stati interessati da questi sovrapprezzi indebiti, con un guadagno illecito di 680 milioni di won (460.000 euro) per la compagnia aerea. Mantenimento delle capacità Si ricorda che la fusione, convalidata a determinate condizioni, prevedeva in particolare il mantenimento delle capacità (numero di posti) fino al 2034, la garanzia di un livello di servizio equivalente, in particolare per quanto riguarda le franchigie bagaglio e la spaziatura dei posti, nonché l'obbligo di cedere alcune linee alla concorrenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante e tutelare i consumatori . Il mancato rispetto del tetto tariffario, considerato il cardine dell'accordo, ha spinto la FTC a deferire il caso alla procura per un eventuale procedimento penale. Asiana Airlines ha attribuito la violazione a "errori di configurazione" nel suo sistema di gestione delle tariffe. Oltre alla questione dei prezzi, la FTC ha bloccato, nel giugno 2025, anche il tentativo di integrare i programmi fedeltà dei due vettori, ritenendo il progetto troppo poco chiaro per gli attuali membri, con una richiesta di revisione per chiarire i termini degli scambi di miglia e garantire migliori vantaggi. [post_title] => Super multa di 8,7 milioni di dollari per Korean Air e Asiana Airlines [post_date] => 2025-08-05T09:40:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754386833000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495594 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495595" align="alignleft" width="300"] Qatar Travel Mart 2024[/caption] La città di Doha si prepara ad accendere i riflettori su una stagione fieristica straordinaria a conferma di come il Qatar sia un polo strategico per eventi internazionali, turismo, ospitalità, innovazione e diplomazia globale. Tra settembre e dicembre 2025, il calendario della capitale si arricchirà di manifestazioni di grande richiamo, destinate ad attrarre migliaia di operatori, espositori e visitatori da tutto il mondo. Il primo appuntamento è con il Qatar Event Show in programma il 2 e 3 settembre 2025. Si tratta della principale fiera B2B dedicata all’industria degli eventi e dell’intrattenimento in Qatar. L’evento si rivolge a fornitori di servizi, aziende di produzione eventi, operatori AV, gestori di location, pianificatori di matrimoni, clienti corporate e istituzionali, offrendo una piattaforma dinamica per scoprire innovazioni, costruire reti commerciali e consolidare partnership strategiche. Dal 28 al 30 ottobre 2025, sempre al DECC, si celebrerà il decimo anniversario di Hospitality Qatar un evento che ha segnato un decennio di crescita per il settore dell’ospitalità nel Paese. La fiera rappresenta da anni un punto di riferimento per le imprese e i professionisti dell’ospitalità, offrendo opportunità di formazione, business networking e aggiornamento sulle ultime tendenze globali. Questa edizione speciale metterà in luce l’evoluzione del comparto e l’impatto della trasformazione digitale e sostenibile nel settore. Dal 24 al 26 novembre, il Qatar Travel Mart 2025 si preannuncia come una tappa fondamentale per il settore turistico globale. L’evento si propone di rafforzare il posizionamento del Qatar come porta d’accesso al Golfo e centro nevralgico per il turismo internazionale. Saranno protagonisti i segmenti più attuali del settore: turismo sportivo, d'affari (MICE), culturale, medicale, halal e di lusso. La manifestazione vedrà la partecipazione di enti turistici, DMC, catene alberghiere, operatori crocieristici, agenzie di viaggio, aziende tech e associazioni del settore, con l’obiettivo di creare nuove sinergie e attrarre flussi turistici verso il Paese. Infine, dal 6 al 17 dicembre 2025, il palcoscenico sarà riservato al Doha Forum un appuntamento internazionale di primo piano per il dialogo politico e strategico. Con il tema “Diplomacy, Dialogue, Diversity”, il Forum si conferma come spazio essenziale di confronto tra leader globali, responsabili politici, accademici e attivisti. L’obiettivo è quello di affrontare le grandi sfide globali con approcci multilaterali e soluzioni condivise, promuovendo una cultura della cooperazione e della responsabilità collettiva. [post_title] => Tutti gli appuntamenti fieristici fra settembre e dicembre del Qatar [post_date] => 2025-08-04T12:03:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754309027000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495562 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I lavoratori di terra Ryanair all'aeroporto di Barajas sono chiamati a scioperare durante le date chiave della stagione estiva. Lo sciopero, indetto da Ugt e Cgt, prevede 22 giorni di sciopero e inizierà il 15 agosto, in concomitanza con il ponte del 15 agosto. L'Ugt sostiene di aver preso questa decisione in risposta alla "grave situazione in cui versa il nostro posto di lavoro, che l'azienda continua a rifiutarsi di risolvere". Cita, ad esempio, "le sanzioni massicce e repressive contro chi si rifiuta di lavorare ore non obbligatorie, con punizioni fino a 36 giorni senza impiego e senza retribuzione". Assunzioni Accusa inoltre l'azienda di aver messo in atto "pratiche di assunzione fraudolente che impediscono a gran parte della forza lavoro di ottenere l'anzianità e la mantengono in condizioni precarie", nonché di aver portato avanti "continui attacchi all'azione sindacale: omissione di informazioni, blocco del comitato e utilizzo di sanzioni come punizione". D'altro canto, l'Ugt sostiene che la compagnia aerea non ha rispettato "le decisioni ferme e ha discriminato i dipendenti part-time" e "ha implementato un sistema di assorbimento e compensazione abusivo, impedendo qualsiasi reale progresso economico". Il programma dello sciopero è il seguente: 15, 16 e 17 agosto; 23 e 24 agosto; 11 e 12 ottobre; 1 e 2 novembre; 30 e 31 agosto; 6 e 7 settembre; 8 e 9 novembre; 20 e 21 dicembre; 13 e 14 settembre; 27, 28 e 31 dicembre. [post_title] => Sciopero Ryanair a Madrid Barajas dal 15 agosto per 22 giorni [post_date] => 2025-08-04T09:08:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754298509000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495560 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Iag (British Airways, Aer Lingus, Iberia, Vueling e Level) ha registrato utili per 1,68 miliardi di euro nel secondo trimestre di quest'anno, in crescita del 35% rispetto all'anno precedente. Il gruppo Lufthansa (Air Brussels, Swiss, Austrian, ITA, Eurowings, Discover e Lufthansa) ha registrato la cifra di 1 miliardo di euro, mentre Air France KLM (Transavia, KLM e Air France) ha registrato 900 milioni di euro. Gli utili di un gruppo aziendale dipendono da due componenti principali: gli utili ordinari, derivanti dalla normale gestione del core business, e gli utili straordinari, derivanti da operazioni eccezionali come cessioni di attività o rivalutazioni dovute a fluttuazioni dei tassi di cambio. In questo caso, non vi è nulla di eccezionale, tranne nel caso di Lufthansa, che ha alcuni utili derivanti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. In ogni caso, dopo la pandemia, seppur in misura minore, la tendenza è rimasta la stessa: IAG sta superando i suoi concorrenti, seguita da Lufthansa con le sue compagnie aeree e infine da Air France KLM con le sue compagnie aeree. L'unica cosa che è cambiata è che IAG si è un po' rafforzata, come si può vedere anche dal forte apprezzamento delle sue azioni in borsa. Il gruppo Air France è migliorato molto lentamente. Ma quando Air France migliora, KLM tende a peggiorare. Ora il gruppo sta incorporando SAS, che è migliorata ma ha ancora molta strada da fare. [post_title] => Iag: utili per 1,68 miliardi di euro. Il gruppo Lufthansa si ferma a 1 miliardo [post_date] => 2025-08-04T09:03:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754298229000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495529 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_225054" align="alignleft" width="300"] Michael O'Leary ceo di Ryanair[/caption] Ryanair ha chiesto oggi alla Commissione europea e ai governi di adottare misure urgenti per riformare i propri inefficienti servizi di controllo del traffico aereo. Ryanair ha pubblicato la sua " League of Delays “di luglio, mostrando che Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia sono i peggiori fornitori di servizi ATC per ritardi a causa della loro incapacità di essere adeguatamente equipaggiati e gestiti in modo efficiente. Questi peggiori ritardi del controllo del traffico aereo sono messi in evidenza dai servizio di controllo del traffico aereo notevolmente migliori offerti da ATC meglio gestiti (senza cattiva amministrazione o carenza di personale) in Irlanda, Slovacchia, Danimarca, Paesi Bassi e Belgio, che hanno causato il minor numero di ritardi ATC in Europa quest’anno. Se questi Paesi riescono a gestire e dotare adeguatamente di personale i loro servizi ATC e a minimizzare i ritardi, perché i passeggeri non possono aspettarsi un servizio simile dagli ATC molto ben finanziati, ma mal gestiti, di Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia? Ryanair da tempo si batte per una riforma dell’Ue che garantisca un adeguato organico ai servizi di controllo del traffico aereo, ma i ritardi causati dagli ATC stanno peggiorando. "È passato un altro mese e gli ATC con le peggiori prestazioni in Europa, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia continuano a infliggere ritardi evitabili a migliaia di voli Ryanair e milioni di passeggeri Ryanair a causa di una cattiva gestione e di un'imperdonabile carenza di personale - ha affermato Michael O'Leary -. Eppure, né la Commissione europea né i ministri dei trasporti nazionali responsabili di questi servizi ATC inefficienti hanno intrapreso alcuna azione per riparare i servizi ATC interrotti in Europa. In netto contrasto, paesi come l'Irlanda, la Slovacchia, la Danimarca, i Paesi Bassi e il Belgio stanno fornendo i servizi ATC più efficienti d'Europa, il che dimostra che un ATC ben gestito e dotato di personale adeguato non solo è possibile, ma è già fornito da molti Stati dell'UE. Allora perché Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia non possono fare lo stesso? La risposta è semplice: possono, ma in quanto monopoli di Stato compiacenti e protetti, non hanno alcun incentivo a preoccuparsi dei ritardi o dei passeggeri. [post_title] => Ryanair richiede (di nuovo) alla Commissione europea di riformare il traffico aereo [post_date] => 2025-08-01T11:54:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754049291000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambi ai vertici di Lufthansa Airlines, dal prossimo 1° settembre: Francesco Sciortino entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del vettore e assumerà la responsabilità di hub manager per Francoforte, oltre ad assumere il ruolo di accountable manager Lufthansa. Sciortino è attualmente membro del cda e chief operating officer di Austrian Airlines. In precedenza, è stato aministratore delegato e accountable manager di Germanwings e SunExpress; è anche comandante di Airbus A330/340 in Lufthansa. Il precedente hub manager per Francoforte, Klaus Froese, ha assunto il ruolo ad interim e, come previsto, passerà alla flotta Boeing 747 di Lufthansa come comandante. Heiko Reitz, membro del cda di Lufthansa Airlines, assumerà il ruolo di hub manager per Monaco di Baviera il 1° settembre 2025. Jens Ritter, che ricopre questa carica in aggiunta al suo ruolo di ceo si concentrerà sull'ulteriore sviluppo di Lufthansa Airlines in qualità di ceo e promuoverà l'implementazione coerente del programma di turnaround per il futuro. All'inizio del 2025, Lufthansa Airlines ha introdotto due hub manager con la responsabilità esplicita di migliorare i processi operativi tra i team Lufthansa e i loro partner nelle sedi di Francoforte e Monaco. Da allora, la stabilità operativa e la puntualità sono migliorate significativamente. [post_title] => Lufthansa Airlines: da settembre novità nel top management del vettore [post_date] => 2025-08-01T11:10:32+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754046632000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ryanair cambia la politica dei bagagli piccole modifiche" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1973,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha iniziato il mese di agosto con lievi modifiche alla sua politica sui bagagli: a partire dal 1° agosto, il bagaglio gratuito incluso nella tariffa base potrà essere più alto di cinque centimetri. Le nuove dimensioni massime sono 40x20x30 centimetri, rispetto ai precedenti 40x20x25 centimetri.\r

\r

la capacità dei bagagli è aumentata da 20 a 24 litri. L'adeguamento segue l'accordo raggiunto a giugno dal Consiglio dell'Unione Europea per riformare il Regolamento sui Diritti dei Passeggeri. La compagnia aerea ha indicato che saranno necessarie alcune settimane per adattare i dispositivi di misurazione dei bagagli negli aeroporti.\r

\r

Secondo le attuali normative Ryanair, qualsiasi bagaglio che non rispetti le dimensioni stabilite è soggetto a un supplemento in aeroporto. La compagnia mantiene questa politica e continua ad adattare i propri sistemi alle nuove dimensioni.","post_title":"Ryanair cambia la politica dei bagagli. Ora le dimensioni sono 40x20x30","post_date":"2025-08-05T13:18:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754399885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le nuove regole sul trasporto di liquidi nei bagagli rischiano di costare caro ai passeggeri che questa estate si sposteranno in aereo per raggiungere le mete di vacanza. Lo afferma Assoutenti, che segnala le elevate tariffe imposte dalle compagnie aeree a chi deve imbarcare all’ultimo momento in stiva il proprio trolley e il caos totale che vige negli aeroporti, con gli scali europei che sul tema dei liquidi procedono in ordine sparso.\r

Gli scanner di nuova generazione che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni sopra i 100 ml, e fino a un massimo di due litri, sono già installati in numerosi aeroporti europei: Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Dublino, Belfast, Edimburgo, Parigi (Charles de Gaulle e Orly), Londra (Heathrow, Gatwick, Southend), Birmingham, Madrid, Palma di Maiorca, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Monaco di Baviera, Praga, Bratislava, Sarajevo, Malta – spiega Assoutenti –. Tuttavia non tutti gli scali hanno deciso di applicare la nuova regola sui liquidi e, pur essendo dotati di scanner di nuova generazione, continuano a far valere il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano.\r

\r

Confusione totale\r

“Una situazione di confusione totale che rischia di costare caro ai passeggeri: chi infatti questa estate arriva in aeroporto con profumi, gel, creme, vini, liquori e altri liquidi in confezioni sopra i 100 ml scopre solo all’ultimo se potrà trasportare nel bagaglio a mano tali prodotti, o se dovrà lasciarli ai controlli di sicurezza o imbarcarli in stiva, affrontando i relativi costi” – denuncia il presidente Gabriele Melluso.\r

Una spesa quella per il bagaglio da stiva acquistato in aeroporto che non è certo indifferente: ad esempio la compagnia Ryanair applica tariffe che vanno dai 35,99 ai 75 euro a volo, mentre per Vueling la spesa oscilla tra i 40 e i 75 euro; WizzAir fa pagare 70 euro, Easyjet 65 euro. Con Ita (per i biglietti economy light) si parte da 60 euro volando in Italia, 70 euro per i voli europei, e si arriva ad un massimo di 130 euro per alcune destinazioni come Giappone, Stati Uniti, Brasile, Thailandia.\r

“Proprio per evitare costi non preventivati in capo ai viaggiatori e superare la situazione di caos che si sta determinando nel settore del trasporto aereo, chiediamo oggi all’Enac di pubblicare sul proprio sito una lista aggiornata degli aeroporti che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi sopra i 100 ml, in modo tale che i passeggeri siano preventivamente informati circa tale possibilità e possano fare scelte consapevoli evitando brutte sorprese negli scali da cui partiranno o transiteranno questa estate” – conclude Melluso.","post_title":"Liquidi in bagaglio, alcuni scali non rispettano la regola. Costi per 130 euro","post_date":"2025-08-05T12:02:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754395378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Caribe Bay è il parco a tema acquatico più premiato d’Italia. Situato a Jesolo, a pochi chilometri da Venezia, Caribe Bay accoglie ogni anno migliaia di famiglie da tutta Europa, offrendo un’esperienza unica che combina divertimento, relax e un pizzico di adrenalina. Cuore pulsante di questo universo pensato per i più piccoli è Pirates’ Bay, una baia scenografica e sicura, dove palme, sabbia bianca e acqua bassa a 28 gradi ricreano un autentico angolo di Caraibi: il luogo ideale per giocare con paletta e secchiello! \r

\r

Non sorprende che proprio le famiglie rappresentino oggi la principale fascia di pubblico del Parco: costituiscono infatti il 60% dei clienti italiani e l’86% di quelli internazionali. Un dato che conferma la capacità di Caribe Bay di rispondere alle esigenze dei bambini e dei loro accompagnatori, con spazi tematici immersivi e attrazioni su misura.\r

\r

Per i più piccoli, fino a 140 cm di altezza, ci sono mini-scivoli e giochi dedicati, come le movimentate discese di Boopi River o le sfide di velocità di Capitan Cordero mentre i più grandicelli possono divertirsi su attrazioni pensate per essere condivise con gli amici o con i genitori, tra cui le imperdibili e scenografiche rapide di Silver Waterfalls e il percorso sul fiume lento di Roatan. Completano l’offerta alcune attività all’asciutto, ideate per stimolare la curiosità e lo spirito di esplorazione anche dei piccolissimi, come le macchinine di Mexico Discovery e la navigazione tra i tentacoli di Octopus. \r

\r

Per i genitori, il relax è sempre a portata di mano. Oltre agli ombrelloni, attrezzati con doppio lettino king-size, a Pirates’ Bay è possibile prenotare le casette-gazebo tematizzate, ideali per i gruppi più numerosi, per chi cerca maggiore privacy e per chi visita il Parco con bambini molto piccoli, che necessitano di spazi al coperto. 3 in tutto, sono dotate di uno spazio esterno con lettini e ombrellone e di una zona lounge interna, allestita con divanetti e frigobar.\r

\r

Tanti anche i servizi pensati proprio per le esigenze delle famiglie, come la nursery attrezzata, dotata di microonde, scalda biberon, fasciatoi, servizi igienici baby-size e zona allattamento. Anche la pausa pranzo è un momento da godere con calma: all’interno del parco, diversi chiringuitos ombreggiati e attrezzati offrono menù dedicati ai più piccoli, spazi comodi per sedersi in famiglia e ambientazioni tropicali dove l’attesa si trasforma in un momento di gioco.\r

\r

","post_title":"Caribe Bay, non solo per i piccoli con Pirates' Bay, anche per i genitori","post_date":"2025-08-05T11:33:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754393620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495618","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" e Asiana Airlines sono state multate per una cifra record di 12,1 miliardi di won (8,7 milioni di dollari) dalla Korea Fair Trade Commission ( FTC ) per non aver rispettato le condizioni imposte durante la loro fusione.\r

\r

La sanzione, la più elevata mai imposta per violazione delle misure correttive in materia di concentrazioni dal 1991, è stata inflitta dopo che l'autorità di regolamentazione ha scoperto che le compagnie aeree avevano superato i limiti di aumento tariffario consentiti , calcolati in relazione all'inflazione del 2019, su diverse rotte.\r

\r

Secondo il rapporto della FTC, le tariffe in business class sulle rotte Incheon-Barcellona, Incheon-Francoforte e Incheon-Roma sono aumentate tra l'1,3% e il 28,2% rispetto al dato di riferimento del 2019. Incrementi simili sono stati registrati in classe economica sulla rotta Gwangju-Jeju e in entrambe le classi sulla rotta Incheon-Roma. In totale, circa 20.000 passeggeri sono stati interessati da questi sovrapprezzi indebiti, con un guadagno illecito di 680 milioni di won (460.000 euro) per la compagnia aerea.\r

Mantenimento delle capacità\r

Si ricorda che la fusione, convalidata a determinate condizioni, prevedeva in particolare il mantenimento delle capacità (numero di posti) fino al 2034, la garanzia di un livello di servizio equivalente, in particolare per quanto riguarda le franchigie bagaglio e la spaziatura dei posti, nonché l'obbligo di cedere alcune linee alla concorrenza, al fine di evitare qualsiasi abuso di posizione dominante e tutelare i consumatori .\r

\r

Il mancato rispetto del tetto tariffario, considerato il cardine dell'accordo, ha spinto la FTC a deferire il caso alla procura per un eventuale procedimento penale. Asiana Airlines ha attribuito la violazione a \"errori di configurazione\" nel suo sistema di gestione delle tariffe.\r

\r

Oltre alla questione dei prezzi, la FTC ha bloccato, nel giugno 2025, anche il tentativo di integrare i programmi fedeltà dei due vettori, ritenendo il progetto troppo poco chiaro per gli attuali membri, con una richiesta di revisione per chiarire i termini degli scambi di miglia e garantire migliori vantaggi.","post_title":"Super multa di 8,7 milioni di dollari per Korean Air e Asiana Airlines","post_date":"2025-08-05T09:40:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754386833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495594","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495595\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Qatar Travel Mart 2024[/caption]\r

\r

La città di Doha si prepara ad accendere i riflettori su una stagione fieristica straordinaria a conferma di come il Qatar sia un polo strategico per eventi internazionali, turismo, ospitalità, innovazione e diplomazia globale. Tra settembre e dicembre 2025, il calendario della capitale si arricchirà di manifestazioni di grande richiamo, destinate ad attrarre migliaia di operatori, espositori e visitatori da tutto il mondo.\r

\r

Il primo appuntamento è con il Qatar Event Show in programma il 2 e 3 settembre 2025. Si tratta della principale fiera B2B dedicata all’industria degli eventi e dell’intrattenimento in Qatar. L’evento si rivolge a fornitori di servizi, aziende di produzione eventi, operatori AV, gestori di location, pianificatori di matrimoni, clienti corporate e istituzionali, offrendo una piattaforma dinamica per scoprire innovazioni, costruire reti commerciali e consolidare partnership strategiche. \r

\r

Dal 28 al 30 ottobre 2025, sempre al DECC, si celebrerà il decimo anniversario di Hospitality Qatar un evento che ha segnato un decennio di crescita per il settore dell’ospitalità nel Paese. La fiera rappresenta da anni un punto di riferimento per le imprese e i professionisti dell’ospitalità, offrendo opportunità di formazione, business networking e aggiornamento sulle ultime tendenze globali. Questa edizione speciale metterà in luce l’evoluzione del comparto e l’impatto della trasformazione digitale e sostenibile nel settore.\r

\r

Dal 24 al 26 novembre, il Qatar Travel Mart 2025 si preannuncia come una tappa fondamentale per il settore turistico globale. L’evento si propone di rafforzare il posizionamento del Qatar come porta d’accesso al Golfo e centro nevralgico per il turismo internazionale. Saranno protagonisti i segmenti più attuali del settore: turismo sportivo, d'affari (MICE), culturale, medicale, halal e di lusso. La manifestazione vedrà la partecipazione di enti turistici, DMC, catene alberghiere, operatori crocieristici, agenzie di viaggio, aziende tech e associazioni del settore, con l’obiettivo di creare nuove sinergie e attrarre flussi turistici verso il Paese.\r

\r

Infine, dal 6 al 17 dicembre 2025, il palcoscenico sarà riservato al Doha Forum un appuntamento internazionale di primo piano per il dialogo politico e strategico. Con il tema “Diplomacy, Dialogue, Diversity”, il Forum si conferma come spazio essenziale di confronto tra leader globali, responsabili politici, accademici e attivisti. L’obiettivo è quello di affrontare le grandi sfide globali con approcci multilaterali e soluzioni condivise, promuovendo una cultura della cooperazione e della responsabilità collettiva.","post_title":"Tutti gli appuntamenti fieristici fra settembre e dicembre del Qatar","post_date":"2025-08-04T12:03:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1754309027000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495562","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I lavoratori di terra Ryanair all'aeroporto di Barajas sono chiamati a scioperare durante le date chiave della stagione estiva. Lo sciopero, indetto da Ugt e Cgt, prevede 22 giorni di sciopero e inizierà il 15 agosto, in concomitanza con il ponte del 15 agosto.\r

\r

L'Ugt sostiene di aver preso questa decisione in risposta alla \"grave situazione in cui versa il nostro posto di lavoro, che l'azienda continua a rifiutarsi di risolvere\". Cita, ad esempio, \"le sanzioni massicce e repressive contro chi si rifiuta di lavorare ore non obbligatorie, con punizioni fino a 36 giorni senza impiego e senza retribuzione\".\r

Assunzioni\r

Accusa inoltre l'azienda di aver messo in atto \"pratiche di assunzione fraudolente che impediscono a gran parte della forza lavoro di ottenere l'anzianità e la mantengono in condizioni precarie\", nonché di aver portato avanti \"continui attacchi all'azione sindacale: omissione di informazioni, blocco del comitato e utilizzo di sanzioni come punizione\".\r

\r

D'altro canto, l'Ugt sostiene che la compagnia aerea non ha rispettato \"le decisioni ferme e ha discriminato i dipendenti part-time\" e \"ha implementato un sistema di assorbimento e compensazione abusivo, impedendo qualsiasi reale progresso economico\".\r

\r

Il programma dello sciopero è il seguente: 15, 16 e 17 agosto; 23 e 24 agosto; 11 e 12 ottobre; 1 e 2 novembre; 30 e 31 agosto; 6 e 7 settembre; 8 e 9 novembre; 20 e 21 dicembre; 13 e 14 settembre; 27, 28 e 31 dicembre.","post_title":"Sciopero Ryanair a Madrid Barajas dal 15 agosto per 22 giorni","post_date":"2025-08-04T09:08:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1754298509000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Iag (British Airways, Aer Lingus, Iberia, Vueling e Level) ha registrato utili per 1,68 miliardi di euro nel secondo trimestre di quest'anno, in crescita del 35% rispetto all'anno precedente. Il gruppo Lufthansa (Air Brussels, Swiss, Austrian, ITA, Eurowings, Discover e Lufthansa) ha registrato la cifra di 1 miliardo di euro, mentre Air France KLM (Transavia, KLM e Air France) ha registrato 900 milioni di euro.\r

\r

Gli utili di un gruppo aziendale dipendono da due componenti principali: gli utili ordinari, derivanti dalla normale gestione del core business, e gli utili straordinari, derivanti da operazioni eccezionali come cessioni di attività o rivalutazioni dovute a fluttuazioni dei tassi di cambio. In questo caso, non vi è nulla di eccezionale, tranne nel caso di Lufthansa, che ha alcuni utili derivanti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.\r

\r

In ogni caso, dopo la pandemia, seppur in misura minore, la tendenza è rimasta la stessa: IAG sta superando i suoi concorrenti, seguita da Lufthansa con le sue compagnie aeree e infine da Air France KLM con le sue compagnie aeree. L'unica cosa che è cambiata è che IAG si è un po' rafforzata, come si può vedere anche dal forte apprezzamento delle sue azioni in borsa.\r

\r

Il gruppo Air France è migliorato molto lentamente. Ma quando Air France migliora, KLM tende a peggiorare. Ora il gruppo sta incorporando SAS, che è migliorata ma ha ancora molta strada da fare. ","post_title":"Iag: utili per 1,68 miliardi di euro. Il gruppo Lufthansa si ferma a 1 miliardo","post_date":"2025-08-04T09:03:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754298229000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495529","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_225054\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michael O'Leary ceo di Ryanair[/caption]\r

\r

Ryanair ha chiesto oggi alla Commissione europea e ai governi di adottare misure urgenti per riformare i propri inefficienti servizi di controllo del traffico aereo. Ryanair ha pubblicato la sua \" League of Delays “di luglio, mostrando che Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia sono i peggiori fornitori di servizi ATC per ritardi a causa della loro incapacità di essere adeguatamente equipaggiati e gestiti in modo efficiente.\r

\r

Questi peggiori ritardi del controllo del traffico aereo sono messi in evidenza dai servizio di controllo del traffico aereo notevolmente migliori offerti da ATC meglio gestiti (senza cattiva amministrazione o carenza di personale) in Irlanda, Slovacchia, Danimarca, Paesi Bassi e Belgio, che hanno causato il minor numero di ritardi ATC in Europa quest’anno. Se questi Paesi riescono a gestire e dotare adeguatamente di personale i loro servizi ATC e a minimizzare i ritardi, perché i passeggeri non possono aspettarsi un servizio simile dagli ATC molto ben finanziati, ma mal gestiti, di Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia?\r

\r

Ryanair da tempo si batte per una riforma dell’Ue che garantisca un adeguato organico ai servizi di controllo del traffico aereo, ma i ritardi causati dagli ATC stanno peggiorando. \r

\r

\"È passato un altro mese e gli ATC con le peggiori prestazioni in Europa, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia continuano a infliggere ritardi evitabili a migliaia di voli Ryanair e milioni di passeggeri Ryanair a causa di una cattiva gestione e di un'imperdonabile carenza di personale - ha affermato Michael O'Leary -. Eppure, né la Commissione europea né i ministri dei trasporti nazionali responsabili di questi servizi ATC inefficienti hanno intrapreso alcuna azione per riparare i servizi ATC interrotti in Europa.\r

\r

In netto contrasto, paesi come l'Irlanda, la Slovacchia, la Danimarca, i Paesi Bassi e il Belgio stanno fornendo i servizi ATC più efficienti d'Europa, il che dimostra che un ATC ben gestito e dotato di personale adeguato non solo è possibile, ma è già fornito da molti Stati dell'UE. Allora perché Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Grecia non possono fare lo stesso? La risposta è semplice: possono, ma in quanto monopoli di Stato compiacenti e protetti, non hanno alcun incentivo a preoccuparsi dei ritardi o dei passeggeri.","post_title":"Ryanair richiede (di nuovo) alla Commissione europea di riformare il traffico aereo","post_date":"2025-08-01T11:54:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754049291000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambi ai vertici di Lufthansa Airlines, dal prossimo 1° settembre: Francesco Sciortino entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del vettore e assumerà la responsabilità di hub manager per Francoforte, oltre ad assumere il ruolo di accountable manager Lufthansa.\r

\r

Sciortino è attualmente membro del cda e chief operating officer di Austrian Airlines. In precedenza, è stato aministratore delegato e accountable manager di Germanwings e SunExpress; è anche comandante di Airbus A330/340 in Lufthansa. \r

\r

Il precedente hub manager per Francoforte, Klaus Froese, ha assunto il ruolo ad interim e, come previsto, passerà alla flotta Boeing 747 di Lufthansa come comandante. \r

\r

Heiko Reitz, membro del cda di Lufthansa Airlines, assumerà il ruolo di hub manager per Monaco di Baviera il 1° settembre 2025. Jens Ritter, che ricopre questa carica in aggiunta al suo ruolo di ceo si concentrerà sull'ulteriore sviluppo di Lufthansa Airlines in qualità di ceo e promuoverà l'implementazione coerente del programma di turnaround per il futuro. \r

\r

All'inizio del 2025, Lufthansa Airlines ha introdotto due hub manager con la responsabilità esplicita di migliorare i processi operativi tra i team Lufthansa e i loro partner nelle sedi di Francoforte e Monaco. Da allora, la stabilità operativa e la puntualità sono migliorate significativamente. ","post_title":"Lufthansa Airlines: da settembre novità nel top management del vettore","post_date":"2025-08-01T11:10:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754046632000]}]}}