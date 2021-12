Ryanair apre a Norimberga l’ottava base tedesca. Voli anche per Cagliari e Venezia

Ryanair ha inaugurato la sua ottava base in Germania, a Norimberga: qui – con un investimento di 200 milioni di dollari e 60 posti di lavoro diretti locali – la low cost ha posizionato due aeromobili e lanciato 13 nuove rotte per l’estate 2022 (complessivamente 27, per un totale di 85 voli alla settimana), quando allo scalo saranno collegati 13 paesi in tutta Europa. Nel dettaglio, le new entry sono: Banja Luka, Cagliari, Chania, Dublino, Faro, Girona, Ibiza, Lviv, Madeira, Sofia, Tallinn, Valencia e Venezia.

Con l’aggiunta di oltre 560 nuove rotte e l’apertura di 16 nuove basi nel 2021, Ryanair punta ad una crescita ancora maggiore per la prossima summer con 65 nuovi velivoli B737-8200 ‘Gamechanger’, che offrono il 4% di posti in più, e garantiscono la riduzione delle emissioni di Co2 del 16% e del 40% quelle di rumore.

«Siamo lieti di investire nell’aeroporto di Norimberga in un momento in cui il governo tedesco sta abbandonando i suoi aeroporti regionali a favore delle compagnie aeree tradizionali e dei grandi aeroporti – ha commentato il ceo di Ryanair, Eddie Wilson -. L’apertura della nostra nuova base a Norimberga prevede 13 nuove rotte – 27 in totale – e fornirà una maggiore connettività, facendo da traino al turismo e alla crescita per la regione mentre si riprende dopo la pandemia. Questo investimento di 200 milioni di dollari non solo stimolerà l’economia tedesca guidando il turismo vitale, ma creerà anche più di 60 posti di lavoro diretti e quasi 1.000 posti di lavoro nella regione. In un momento in cui Lufthansa sta riducendo la sua flotta, tagliando posti di lavoro e chiudendo le rotte mentre spreca 9 miliardi di euro di denaro dei contribuenti in aiuti di Stato, Ryanair sta raddoppiando il suo orario per l’estate 2022 a Norimberga, ricostruendo il turismo e creando posti di lavoro ben pagati in Germania con zero aiuti di Stato».