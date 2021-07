Qatar Airways ritorna a Phuket con quattro voli settimanali da Doha

Qatar Airways ha fatto ritorno sull’isola di Phuket dopo che l’isola thailandese ha riaperto i confini per accogliere i turisti internazionali completamente vaccinati. La compagnia aerea opera oggi quattro voli settimanali tra Doha e Phuket serviti da un Airbus A350, configurato con 36 posti in Business Class e 247 in Economy Class.

Oltre ai suoi 12 voli settimanali per Bangkok, Qatar Airways propone 16 voli settimanali verso la Thailandia, fornendo una connettività e una continuità per i passeggeri che viaggiano dall’Europa, dal Medio Oriente e dagli Stati Uniti attraverso il più collegato e migliore aeroporto del Medio Oriente e il “terzo migliore aeroporto del mondo”, l’aeroporto internazionale di Hamad.

“Con la ripresa dei voli per Phuket, Qatar Airways segna una tappa importante nella ripresa del turismo internazionale – afferma Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Sappiamo che molti dei nostri clienti sono entusiasti di tornare a volare e di visitare alcune delle loro destinazioni preferite, come Phuket. Famosa per le sue numerose spiagge esotiche, l’atmosfera familiare, le acque turchesi e la deliziosa cucina locale, Phuket è una destinazione ideale per una fuga estiva. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner in Thailandia per sostenere la ripresa del loro settore turistico”.

“È estremamente incoraggiante vedere vettori leader a livello mondiale come Qatar Airways tornare a Phuket nel momento stesso in cui la destinazione riapre, e farlo con fiducia, come si può vedere nella programmazione di più voli settimanali – ha aggiunto il governatore dell’Autorità per il Turismo della Thailandia, Yuthasak Supasorn -. È un’indicazione meravigliosa della popolarità di Phuket tra i turisti internazionali, che sono ovviamente desiderosi di godere ancora una volta delle leggendarie spiagge e dell’accogliente ospitalità dell’isola”.