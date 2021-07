La Thailandia riparte da Phuket: le norme previste dalla Sandbox

La Thailandia riparte con Phuket: l’isola è infatti la destinazione pilota che da oggi, 1° luglio, torna ad accogliere i turisti internazionali.

Di seguito le informazioni e le raccomandazioni generali che la Tourism Authority of Thailand ha diffuso in vista della riapertura.

Consigliamo ai viaggiatori di evitare aree a rischio o luoghi affollati nei 14 giorni precedenti della data del viaggio per la Thailandia. Il paese/regione di provenienza dei viaggiatori in arrivo deve essere tra quelli approvati dal Ministero della Salute Pubblica (MoPH) come proposto dal Ministero del Turismo e dello Sport (MoTS) e da Tourism Authority of Thailand (Tat). I turisti in arrivo devono essere rimasti in questi paesi per non meno di 21 giorni prima della data del viaggio. Devono registrare il proprio viaggio tramite il sistema o il sito web designati ed essere in possesso dei seguenti documenti: un certificato di ingresso (COE); un certificato medico con un risultato di laboratorio (metodo RT-PRC) che indichi la non positività al Covid-19 nelle 72 ore precedenti alla data del viaggio. Copia, per ciascun viaggiatore, di una polizza assicurativa in inglese che copra le spese sanitarie e terapeutiche per Covid-19 per l’intera durata della permanenza in Thailandia con una copertura chiaramente identificata in non meno di 100.000 dollari statunitensi.

Copia della conferma di pagamento per un soggiorno di 14 notti e test RT-PCR presso hotel approvati da MoTS o TAT. Nel caso in cui la durata del soggiorno sia inferiore a 14 giorni, i viaggiatori devono presentare un biglietto confermato per il volo di ritorno dalla Thailandia. Un certificato di vaccinazione contro Covid-19 con un vaccino approvato dal MoPH o dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ottenuto non meno di 14 giorni prima della data del viaggio. I viaggiatori di età inferiore ai 18 anni, che viaggiano con genitori o tutori, devono avere un certificato medico con risultato di laboratorio di test RT-PRC che indichi la non positività Covid-19 nelle 72 ore precedenti al viaggio.

I viaggiatori devono essere sottoposti a screening in uscita prima della partenza.

All’arrivo in Thailandia, i viaggiatori devono essere sottoposti a screening di ingresso e procedure di immigrazione e doganali: i dettagli relativi ai requisiti per i viaggiatori su voli diretti o non diretti saranno presto disponibili.

Scaricare e installare un’applicazione di allerta e mantenerla attiva in qualsiasi momento per l’intera durata della permanenza in Thailandia. Raggiungere direttamente l’hotel prenotato con transfer aeroportuale approvato. Sottoporsi a un test Covid-19 (metodo RT-PCR) a proprie spese rispettando le seguenti modalità: sostenere il primo test all’arrivo e attenderne i risultati presso il proprio alloggio. Esecuzione di ulteriori test RT-PCR che rispettino i seguenti requisiti:

I viaggiatori che hanno prenotato soggiorni inferiori ai 7 giorni sono tenuti a sostenere un nuovo test al giorno 6 o 7 della loro permenenza nel Paese, o quanto altirmenti prescritto dalle linee guida del MoPH.

I viaggiatori che hanno prenotato soggiorni di durata compresa tra 10 e 14 giorni devono sostenere il secondo test al giorno 6 o 7 della loro permanenza e il terzo test al giorno 12 o 13 della loro permanenza, o quanto altrimenti prescritto dalle linee guida del MoPH.

Nel caso in cui i viaggiatori risultino positivi al test per il Covid-19 saranno indirizzati verso specifiche strutture sanitarie per cure mediche a proprie spese.

Se negativi al test, i viaggiatori possono visitare qualsiasi area di Phuket. I viaggiatori che hanno prenotato un soggiorno di durata inferiore a 14 giorni devono lasciare Phuket (Thailandia) immediatamente su un volo internazionale verso altro paese entro la data di partenza prevista. I viaggiatori che abbiano completato 14 notti a Phuket potranno continuare il loro viaggio verso altre destinazioni thailandesi.