Messina (Assoturismo): bene la norma sulle recensioni online “L’approvazione della norma sulle recensioni online rappresenta un passo importante verso un mercato turistico più trasparente e corretto. Per anni le imprese del settore hanno dovuto convivere con il fenomeno delle recensioni false o manipolate, che possono danneggiare in modo significativo la reputazione di una struttura e condizionare le scelte dei viaggiatori”, commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. “Le nuove regole introducono criteri più chiari sull’autenticità delle recensioni e vietano la compravendita di giudizi online, rafforzando così la tutela sia dei consumatori, che potranno contare su informazioni più affidabili, sia degli imprenditori che operano correttamente. È un primo passo nella giusta direzione: ora sarà fondamentale garantirne piena applicazione e un monitoraggio efficace, perché la reputazione digitale delle imprese turistiche si basi su esperienze reali e non su pratiche scorrette”. Condividi

