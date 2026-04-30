Decreto primo maggio: i salari bassi (indecenti) diventano regola

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Bonus giovani 2026: esonero al 100% fino a 500 euro mensili (650 euro nelle aree ZES) per under 35 senza impiego stabile;

Bonus ZES: incentivo specifico per le imprese del Mezzogiorno, con particolare attenzione alle aziende fino a 10 dipendenti. Sono quindi questi i salari che il governo prende in considerazione: 650 euro per le donne e 500 per i giovani (quindi per la stragrande maggioranza per il lavoro estivo). In questi casi il datore di lavoro non paga contributi. Bene. Ma vi sembra degno pagare qualcuno anche che abbia 35 anni 500 euro? Ma sapete quanto sono aumentati i prezzi in questi anni. Con 500 euro, se sei fortunato, a Milano, affitti una camera, e i soldi sono già finiti. L’inganno del TEC Secondo. E qui, siccome la materia diventa complicata, chiedi aiuto all’Unione sindacale di base che scrive: «Ma una novità di un certo rilievo nel decreto Primo maggio c’è e non è positiva. All’articolo 7 il decreto stabilisce il criterio di “salario giusto” al quale dovrebbero attenersi i datori di lavoro che intendano accedere alle decontribuzioni previste dal decreto stesso. E qui si nasconde l’imbroglio: il contratto adottato deve prevedere un trattamento economico complessivo, il cosiddetto TEC, non inferiore al trattamento economico complessivo previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni più rappresentative. Ma il TEC è una misura estremamente diversificata da contratto a contratto, poiché comprende i minimi tabellari (il cosiddetto trattamento economico minimo, TEM) più tutte le figure accessorie della retribuzione, dalla 13esima alla 14esima, alle più diverse indennità, al welfare aziendale, ai premi di produttività, ecc. Confrontare i TEC di due diversi contratti è un’operazione molto complessa che apre la strada a infiniti contenziosi». Quindi tribunali strapieni di cause. Ottimo lavoro Giorgia. Infine la sintesi di Landini, che mi sembra quella più efficace: «In questo decreto, i 960 milioni che hanno stanziato vanno alle imprese. I lavoratori non prendono un euro». Il ministro Mazzi dovrebbe abbassare i toni davanti ai problemi reali dei lavoratori, anche quelli del turismo. Altro che: «valorizzare le peculiarità proprie di alcuni settori economici, come il turismo». Non avete nessuna idea di cosa sia la valorizzazione dei lavoratori. Condividi

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L'evento prevede un pranzo curato dall’executive chef Paolo Antinori, che proporrà un menù elaborato ad hoc, servito nell’elegante Bistrò panoramico dell'hotel.\r

L'andamento del 2026\r

In quadro globale complesso, questa prima parte dell'anno è cominciata comunque bene per la Croazia. «I messaggi di comunicazione sono stati definiti in linea con le attuali circostanze, ponendo in primo piano la sicurezza, la qualità e la varietà dell’offerta turistica. Il nostro obiettivo è di far percepire la Croazia in Italia come una destinazione sostenibile, moderna, accessibile e attraente in ogni stagione, adatta a diversi profili di viaggiatori».\r

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Durante il ponte di Pasqua, dal 3 al 6 aprile, la destinazione ha totalizzato «144.364 arrivi e 501.014 pernottamenti. I principali mercati di provenienza dei visitatori sono stati Germania, Italia, Slovenia, Austria e Slovacchia. Questi risultati confermano la Croazia come meta sicura e di qualità, apprezzata dai turisti europei per le sue bellezze naturali e culturali».\r

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Appuntamento quindi ad Ancona, il 5 maggio: a questo link tutte le informazioni e il form per registrarsi all'evento.\r

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","post_title":"Croazia: appuntamento il 5 maggio al SeePort Hotel di Ancona per scoprire le novità 2026","post_date":"2026-04-30T14:28:42+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777559322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513152","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Turchia fa i conti con un inizio 2026 complesso, che impone cautela nei confronti dei prossimi mesi, considerato che la guerra in Iran e la conseguente fase di incertezza hanno già provocato cancellazioni e un aumento delle prenotazioni last minute.\r

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I dati resi noti dal governo indicano in realtà un modesto aumento del 5% a marzo - il primo mese completo a scontare il peso del conflitto - su base annua, con 2,46 milioni di visitatori stranieri, con albergatori e operatori turistici che hanno segnalato un calo delle prenotazioni e una maggiore cautela da parte dei viaggiatori.\r

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«Si prospetta un secondo trimestre difficile, durante il quale gli effetti negativi della guerra si faranno sentire con forza» ha dichiarato il ministro del Turismo Mehmet Nuri Ersoy, ripreso da Reuters, illustrando i dati del trimestre.\r

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Tra gennaio e marzo gli arrivi sono cresciuti del 2,2% a 6,84 milioni, mentre dati separati hanno mostrato che i ricavi del turismo sono aumentati del 4,2% a 9,9 miliardi di dollari.\r

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Ersoy ha affermato che la ripresa è ovviamente legata ad un cessate il fuoco duraturo, e che le prenotazioni dell'ultimo minuto stanno acquisendo sempre più rilevanza.\r

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Nel 2025 le entrate turistiche della Turchia erano cresciute del 6,8% rispetto all'anno precedente, raggiungendo la cifra record di 65,2 miliardi di dollari. L'obiettivo del Governo, in base alle proiezioni dello scorso anno - e dunque prima dell'inizio della guerra - era quello di raggiungere nel 2026 i 68 miliardi di dollari.","post_title":"Turchia: la vision sull'estate sconta l'incertezza dei viaggiatori","post_date":"2026-04-30T14:05:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1777557939000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' operativo il primo collegamento diretto tra Seattle e Roma di Alaska Airlines, un traguardo che segna l’ingresso ufficiale del vettore nel mercato europeo e una tappa chiave nella sua strategia di espansione globale. Il servizio stagionale, con frequenza giornaliera, è partito il 28 aprile e resterà attivo fino al 23 ottobre.\r

Il lancio della nuova rotta coincide con il debutto delle nuove Suites di business class internazionale, pensate per elevare l’esperienza di bordo mentre la compagnia rafforza la propria presenza sui mercati internazionali, con particolare attenzione a Europa e Asia.\r

«Il lancio del nostro primo volo verso l’Europa rappresenta un passo significativo nell’attuazione della nostra strategia di crescita di lungo periodo - ha dichiarato Ben Minicucci, ceo di Alaska Air Group -. Per me, che ho origini italiane, è motivo di grande soddisfazione poter collegare direttamente Seattle a Roma e vedere questo come il primo collegamento diretto di Alaska Airlines dall’Europa. Questa rotta amplia il modo in cui connettiamo i nostri passeggeri al mondo e rafforza il ruolo di Seattle come hub globale. Tutto questo è reso possibile dalle nostre persone, che garantiscono sicurezza, attenzione e performance in ogni volo».\r

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Operativo stagionale e orari\r

Il decollo dal Seattle-Tacoma International Airport è schedulato alle 17:30 con arrivo a Roma alle 13:15 del giorno successivo, offrendo ai passeggeri la possibilità di iniziare immediatamente la visita della città. Il rientro da Roma è previsto alle 15:25, con arrivo a Seattle alle 17:45. La rotta consente inoltre connessioni efficienti tra le Hawaii e l’Europa via Seattle, aprendo nuove opportunità per i flussi turistici e business tra le due aree.\r

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Reazioni istituzionali e impatto sul mercato\r

«Il nuovo volo diretto di Alaska Airlines per Roma apre uno dei più grandi mercati finora non serviti da Seattle - ha dichiarato Ryan Calkins, presidente della commissione del Port of Seattle -. Questo collegamento rafforza gli scambi tra Italia e Pacific Northwest, valorizzando interessi comuni in ambito culturale, gastronomico e naturale».\r

Soddisfazione anche da parte di Aeroporti di Roma. «Diamo il benvenuto ad Alaska Airlines con grande soddisfazione – ha affermato Ivan Bassato, chief aviation officer -. Questo collegamento rappresenta un approdo strategico per un vettore in forte espansione globale e rafforza il ruolo di Fiumicino come gateway privilegiato tra Europa e Nord America. Avremo un volo giornaliero per tutta l’estate, un segnale concreto della forte crescita del traffico tra Roma e il Nord America negli ultimi anni».\r

(Quirino Falessi)\r

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Decreto primo maggio (cioè quello per i lavoratori. Diciamo).\r

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Iniziamo con le dichiarazioni entusiasmanti del ministro Mazzi: « Questi provvedimenti rappresentano un passo importante verso la stabilità e la crescita di un comparto centrale per il Paese, che richiede molta manodopera e presenta peculiarità di produttività non facilmente standardizzabili». Deve essere un grande ottimista il ministro Mazzi (del resto l'ha detto già).\r

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Comunque andiamolo ad analizzare questo passo importante. Iniziamo dai bonus.\r

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Bonus donne 2026: esonero contributivo al 100% fino a 650 euro mensili (800 euro nelle regioni ZES (regioni del sud ndr)) per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate.\r

Bonus giovani 2026: esonero al 100% fino a 500 euro mensili (650 euro nelle aree ZES) per under 35 senza impiego stabile;\r

Bonus ZES: incentivo specifico per le imprese del Mezzogiorno, con particolare attenzione alle aziende fino a 10 dipendenti. \r

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Sono quindi questi i salari che il governo prende in considerazione: 650 euro per le donne e 500 per i giovani (quindi per la stragrande maggioranza per il lavoro estivo). In questi casi il datore di lavoro non paga contributi. Bene.\r

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Ma vi sembra degno pagare qualcuno anche che abbia 35 anni 500 euro? Ma sapete quanto sono aumentati i prezzi in questi anni. Con 500 euro, se sei fortunato, a Milano, affitti una camera, e i soldi sono già finiti.\r

L'inganno del TEC\r

Secondo. E qui, siccome la materia diventa complicata, chiedi aiuto all'Unione sindacale di base che scrive: «Ma una novità di un certo rilievo nel decreto Primo maggio c’è e non è positiva. All’articolo 7 il decreto stabilisce il criterio di “salario giusto” al quale dovrebbero attenersi i datori di lavoro che intendano accedere alle decontribuzioni previste dal decreto stesso.\r

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E qui si nasconde l’imbroglio: il contratto adottato deve prevedere un trattamento economico complessivo, il cosiddetto TEC, non inferiore al trattamento economico complessivo previsto dal CCNL stipulato dalle organizzazioni più rappresentative. Ma il TEC è una misura estremamente diversificata da contratto a contratto, poiché comprende i minimi tabellari (il cosiddetto trattamento economico minimo, TEM) più tutte le figure accessorie della retribuzione, dalla 13esima alla 14esima, alle più diverse indennità, al welfare aziendale, ai premi di produttività, ecc. Confrontare i TEC di due diversi contratti è un’operazione molto complessa che apre la strada a infiniti contenziosi».\r

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Quindi tribunali strapieni di cause. Ottimo lavoro Giorgia.\r

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Infine la sintesi di Landini, che mi sembra quella più efficace: «In questo decreto, i 960 milioni che hanno stanziato vanno alle imprese. I lavoratori non prendono un euro».\r

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Il ministro Mazzi dovrebbe abbassare i toni davanti ai problemi reali dei lavoratori, anche quelli del turismo. Altro che: «valorizzare le peculiarità proprie di alcuni settori economici, come il turismo». Non avete nessuna idea di cosa sia la valorizzazione dei lavoratori.","post_title":"Decreto primo maggio: i salari bassi (indecenti) diventano regola","post_date":"2026-04-30T12:47:05+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1777553225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513133","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A Palazzo Sanzio sono stati ultimati i lavori di riqualificazione. La struttura alberghiera interamente di proprietà attraverso il fondo Ihf gestito da Castello Sgr, è ospitata in un palazzo storico situato in Lungotevere Raffaello Sanzio 15, a Roma, e si avvicina alle fasi finali prima dell'apertura, prevista per quest'estate, come hotel cinque stelle lusso con il brand Radisson Collection.\r

Costruito all'inizio del XX secolo, Palazzo Sanzio rappresenta un punto di riferimento architettonico prestigioso affacciato direttamente sul Tevere, a pochi passi dalle principali destinazioni culturali, ricreative e commerciali di Roma. A seguito di un ampio e accurato intervento architettonico e di interior design eseguito dallo studio internazionale De.Tales, il palazzo è stato completamente trasformato in una destinazione di lusso a cinque stelle, che coniuga il carattere architettonico storico con un design contemporaneo di lusso e standard operativi internazionali.\r

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La struttura\r

Una volta completata, la struttura comprenderà 70 fra camere e suite, oltre a un'offerta gastronomica raffinata, un esclusivo centro benessere e fitness e una terrazza panoramica con una vista eccezionale sul fiume e sullo skyline di Roma. L'hotel opererà con il brand Radisson Collection, parte del portfolio globale premium di Radisson Hotel Group.\r

Michelangelo Ripamonti, responsabile hospitality Iinvestments di Castello Sgr, ha spiegato: «Il completamento di Palazzo Sanzio, futuro Radisson Collection Hotel, consolida la leadership di Castello Sgr nel settore luxury hospitality a Roma. Questa operazione segue il successo delle aperture dell'InterContinental Rome Ambasciatori Palace e del Leonardo Boutique Hotel Rome Monti, oltre al finanziamento strategico per il Nobu Hotel Roma e l'Orient Express Hotel La Minerva. L'impegno di Castello Sgr nella Capitale continua ad accelerare, come dimostra la recente acquisizione di una nuova struttura situata tra Via Veneto e Piazza Barberini. Questi investimenti confermano il nostro impegno per valorizzare l’asset class dell’hospitality e per elevare l’heritage hospitality italiana ai più alti standard internazionali di eccellenza, assicurandoci così che Roma rimanga una destinazione primaria per il turismo di lusso globale».\r

Emanuel Arbib, ceo di Iam Capital, ha aggiunto: «Siamo lieti di annunciare l'imminente apertura del nostro primo hotel di lusso a Roma, nonché la nostra partnership con Rhg, con cui collaboriamo da quasi due anni per creare quello che potrebbe essere il miglior hotel Rhg Collection al mondo. Non abbiamo lesinato spese né sforzi per offrire ai nostri ospiti la migliore esperienza possibile a Roma. Palazzo Sanzio, la terza struttura alberghiera del gruppo, è il primo di quattro progetti di hotel e resort che prevediamo di inaugurare in Italia nei prossimi due anni e dimostra il nostro forte impegno nel settore hospitality in Italia, sia per il nostro gruppo che per i suoi fondi».\r

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Italo conferma il proprio impegno nella valorizzazione della cultura e delle eccellenze del sistema Paese attraverso un programma strutturato di iniziative e partnership che mettono al centro l’esperienza del viaggio e l’accesso a eventi di rilievo nazionale. In questo contesto si inserisce il sostegno di Italo ai David di Donatello 2026.\r

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E per l'occasione Italo lancia il concorso “Vinci una notte da Red Carpet\": dal oggi al 3 maggio 2026, gli iscritti al programma fedeltà Italo Più possono partecipare ad un contest che offre l’opportunità di vivere un’esperienza esclusiva legata alla prestigiosa cerimonia di premiazione dei David di Donatello. In palio un viaggio Italo a/r in ambiente Prima Business, una notte presso l’Nyx Hotel Rome di Leonardo Hotels (4 stelle), transfer dedicati in partnership con Uber e due inviti per la cerimonia di premiazione dei David di Donatello. \r

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Italo sarà, inoltre, presente alla serata finale delle premiazioni con contenuti ed ospiti per sugellare la vicinanza del treno al grande cinema italiano e ospiterà i protagonisti della serata finale a bordo per raggiungere Roma. \r

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«Siamo sempre pronti a supportare l’arte, in tutte le sue forme. Il cinema è uno dei simboli del Made in Italy, attraverso pellicole italiane ed internazionali riusciamo anche a far conoscere le nostre bellezze, come testimonia il fenomeno sempre crescente del cineturismo in Italia. È con orgoglio che promuoviamo un premio prestigioso come i David di Donatello» commenta Dora Bonadies, responsabile network & market development di Italo.","post_title":"Italo è mobility partner dei David di Donatello 2026","post_date":"2026-04-30T12:12:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1777551164000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"513124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour ed Equilibra proseguono il rapporto di collaborazione lanciando due nuovi concorsi nazionali dedicati alle linee Solari e Integratori, attivi nel periodo compreso tra aprile e luglio 2026.\r

Le iniziative coinvolgeranno i principali canali della grande distribuzione organizzata e prevedono un piano di comunicazione integrato, tra attività retail e digital.\r

Il primo concorso\r

Il primo concorso, “Vinci la tua vacanza a Zanzibar”, sarà attivo fino al 31 luglio 2026 nei punti vendita della gdo e gds aderenti, tra cui Coop, Crai, Conad, Il Gigante, Pam, Despar. Acquistando almeno due prodotti della linea Solari Equilibra in un unico scontrino, i consumatori potranno partecipare all’estrazione settimanale di 17 buoni vacanza Alpitour del valore di 1.000 euro, oltre a concorrere all’estrazione finale di un soggiorno presso il Bravo Kiwengwa a Zanzibar.\r

L’iniziativa sarà supportata da attività di visibilità nei punti vendita attraverso materiali dedicati, da una campagna social sui canali Equilibra e da una pianificazione digital su Meta e TikTok nei mesi di giugno e luglio. Sono, inoltre, previste distribuzioni di confezioni personalizzate Equilibra e Alpitour all’interno di una selezione di villaggi Alpiclub durante la stagione estiva.\r

Il secondo concorso, “Equilibra speciale Esselunga”, sarà attivo dal 17 maggio al 31 luglio 2026 in esclusiva nei punti vendita Esselunga e LaEsse, oltre che sul canale online della catena distributiva. Con una spesa minima di 20 euro in prodotti della linea Integratori Equilibra, i consumatori potranno partecipare all’estrazione finale di una vacanza per due adulti e due bambini presso il Bravo viva Azteca in Messico.\r

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«Con questo ulteriore pacchetto di vantaggi Miles&More, rendiamo i viaggi con Ita Airways ancora più vantaggiosi e flessibili per i nostri clienti - afferma Lorenza Maggio, chief strategy, integration, IT & Touchpoints della compagnia -. Dalle nuove opzioni di utilizzo delle miglia a un accesso più agevole ai servizi, vogliamo offrire ai soci una scelta più ampia e un’esperienza più fluida in ogni fase del loro viaggio. Si tratta di un altro passo importante verso la garanzia di un servizio di alta qualità, all’altezza delle aspettative dei nostri passeggeri».\r

Tra le principali novità introdotte, i soci potranno beneficiare di nuove modalità di utilizzo delle miglia, tra cui l’accesso ai voli premio in Premium Economy, una più ampia gamma di opportunità di upgrade con miglia o eVoucher e offerte promozionali mensili (“Mileage Bargains”) su rotte selezionate.\r

Il programma si arricchisce inoltre di nuove opzioni pensate per rendere il viaggio più flessibile e accessibile anche alle famiglie, con il ‘Child Award’.\r

Per i membri Senators e Hon Circle vengono introdotti ulteriori elementi di flessibilità e servizio, tra cui una garanzia di prenotazione anche su voli completamente esauriti, la possibilità di prenotare voli ‘Companion Award’ e il trasporto gratuito di un’attrezzatura da golf.\r

I membri Hon Circle beneficeranno anche di una maggiore disponibilità di voli premio. Inoltre, molti vantaggi di status saranno estesi anche a un accompagnatore che viaggia insieme al membro Hon Circle nella stessa prenotazione.\r

Questi nuovi vantaggi si aggiungono a quelli già introdotti negli ultimi mesi — tra cui priorità in lista d’attesa e in aeroporto, fast track, bagaglio aggiuntivo e accesso alle lounge – completando il percorso di integrazione e armonizzazione dei servizi avviato nel 2025.","post_title":"Ita Airways: aumentano i vantaggi per gli iscritti al programma Miles&More","post_date":"2026-04-30T10:20:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1777544424000]}]}}