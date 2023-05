Qatar Airways ripristina il giornaliero diretto Doha-Auckland, dal 1° settembre Qatar Airways si prepara al ripristino del collegamento diretto Doha-Auckland, che decollerà il prossimo 1° settembre e opererà sette volte a settimana con partenza alle 01:50 ora locale. Sulla rotta sarà impiegato un Airbus A350-1000 con 46 posti in Business Class e 281 in Economy Class. “Il volo diretto Doha-Auckland si aggiunge a una serie di nuove rotte annunciate nelle ultime settimane e consente ai clienti dei principali mercati europei di ottimizzare il loro tempo di viaggio grazie a questo collegamento diretto – ha dichiarato l’ad del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker –. I passeggeri di Business Class a bordo dei nostri voli per Auckland potranno inoltre godere della privacy della Qsuite, premiata come Best Business Class Seat in the World”. Partendo dall’Italia, si può raggiungere Auckland attraverso Doha; qui si può approfittare dei pacchetti Stopover in Qatar, per scoprire una destinazione ideale per vivere avventure nel deserto, negozi, ristoranti di lusso e cultura, dai suq tradizionali ai musei e alle gallerie d’arte. I pacchetti di Discover Qatar includono soggiorni fino a 4 notti in hotel, tour ed esperienze memorabili, a partire da 14 dollari a persona per una notte.

\r

Il nuovo aeromobile si aggiungerà ai due A350-900 già in flotta e che attualmente volano verso destinazioni in Nord America, Asia e Australia. Come per l'A350-900, gli A350-1000 del vettore filippino saranno configurati in un layout premium con cabine separate di Business Class, Premium Economy ed Economy Class.\r

\r

Stanley K. Ng, presidente e coo di Philippine Airlines, ha sottolineato come il raggio d'azione dell'A350-1000 consentirà alla compagnia aerea di volare tutto l'anno su rotte transpacifiche e transpolari non-stop in entrambe le direzioni. Queste includono alcuni dei voli commerciali più lunghi al mondo, come quelli che collegano le Filippine con New York e Toronto. Con una flotta A350 ampliata, Philippine Airline sarà in grado di offrire nuovamente un collegamento diretto dalle Filippine all'Europa.\r

\r

Alla fine di aprile 2023, la Famiglia A350 aveva ottenuto 928 ordini fermi da 54 clienti in tutto il mondo, diventando uno degli aeromobili a fusoliera larga di maggior successo di sempre. Circa 530 aeromobili sono attualmente presenti nelle flotte di 40 compagnie aeree e volano principalmente su rotte a lungo raggio.\r

\r

Oltre all'A350 sulle rotte intercontinentali a lungo raggio, la flotta del vettore include anche gli A330-300 impiegati sui collegamenti per il Medio Oriente, l'Australia e vari punti dell'Asia. La compagnia di bandiera filippina opera anche una flotta di A320 e A321 a corridoio singolo sul network domestico e regionale a partire dagli hub di Manila e Cebu.","post_title":"Philippine Airlines amplierà la flotta lungo raggio con nove Airbus A350-1000","post_date":"2023-05-10T12:30:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683721804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445135","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Malesia, in collaborazione con Korean Air, incontrerà i tour operator a Milano il prossimo 18 maggio: un'occasione per per condividere punti di vista, idee, e presentare ai partecipanti i collegamenti della compagnia aerea verso Kuala Lumpur che, oltre a essere la porta d’ingresso della Malesia, è anche e soprattutto il punto di accesso privilegiato all’essenza delle diversità convergenti che ne fanno una destinazione unica al mondo. \r

Korean Air porrà l'accento sul network di collegamenti con la Malesia che, grazie a nuovi voli addizionali, è più vicina anche all'Italia: dal 3 luglio al 23 ottobre, da Milano Malpensa (il lunedì) e da Roma Fiumicino (giornalieri) tutti via Seul.\r

«Siamo davvero soddisfatti del rapporto che abbiamo instaurato con i tour operator in Italia - ha dichiaratodi Mohamad Libra Lee Haniff, direttore di Tourism Malaysia Parigi, responsabile per i mercati di Italia, Spagna e Portogallo -. Puntavamo ad avere con loro un legame esclusivo e privilegiato e, grazie ai nostri sforzi, ci siamo riusciti. Questo evento organizzato con Korean Air evidenzia un'importante collaborazione tra la Malesia e la compagnia aerea coreana che avvicina sempre di più il nostro Paese all’Italia».\r

«Korean Air vola su Roma sette volte a settimana, su Milano quattro volte a settimana e su Kuala Lumpur sette volte a settimana. Siamo in grado di fornire servizi convenienti e di alta qualità ai passeggeri che viaggiano verso la Malesia e non vediamo l'ora di ospitare i viaggiatori italiani a bordo di Korean Air” ha aggiunto Hyunjun Shim, general manager Francia, Italia, Spagna e Grecia del vettore.","post_title":"La Malesia fa coppia con Korean Air e invita i tour operator alla scoperta di Kuala Lumpur","post_date":"2023-05-09T12:22:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683634945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ampie critiche alla politica espansionistica del ceo di Lufthansa Carsten Spohr arrivano dagli azionisti di Francoforte pubblicati dal quotidiano economico tedesco Handelsblatt.com.\r

\r

Infatti, in vista dell'imminente ingresso in Ita Airways, gli azionisti lamentano la crescente confusione di brand del Gruppo Lufthansa . E' quanto emerge dai testi dei discorsi pubblicati in vista dell'assemblea virtuale degli azionisti.\r

\r

È positivo che il vettore stia svolgendo un ruolo attivo nel consolidamento dell'industria aeronautica europea, ha dichiarato Ingo Speich, head of sustainability and corporate governance di Deka Investment. «D'altra parte, Lufthansa è sulla buona strada da essere un negozio specializzato esclusivo a un emporio».\r

La difesa di\r

[caption id=\"attachment_328763\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Carsten Spohr[/caption]\r

\r

Henrik Pontzen, responsabile della sostenibilità di Union Investment, è stato ancora più esplicito: «Non ha una strategia chiara né una visione chiara. E non è chiaro se Lufthansa voglia posizionarsi come compagnia aerea low cost o come compagnia aerea premium».\r

\r

\r

Ita Airways sarebbe il dodicesimo brand aereo del gruppo. L'accordo dovrebbe essere concluso entro il 12 maggio.\r

\r

«La diversità del nostro gruppo di compagnie aeree non è una debolezza», il ceo carsten Spohr ha difeso l'acquisizione pianificata nel suo discorso. Sta diventando sempre più il fattore strategico centrale di successo. Ita è «l'ulteriore sviluppo di questa strategia», ha affermato Spohr. \r

\r

","post_title":"Lufthansa-Ita, gli azionisti criticano: «La compagnia sta diventando un emporio»","post_date":"2023-05-09T12:16:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683634569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445123","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tourism Western Australia e Qantas hanno dato il via alla campagna di promozione sul mercato italiano, che punta i riflettori su un territorio di spazi sconfinati, natura incontaminata e numerose occasioni di avvicinamento alla fauna selvaggia locale, oltre che di interessanti esperienze per entrare in contatto con le comunità aborigene.\r

\r

L’ispirazione a “vivere il sogno”, come recita il rinnovato branding di Tourism Western Australia, si trasforma in un concreto invito a partire, grazie al ritorno del volo diretto stagionale operato da Qantas da Roma a Perth, dal prossimo 18 giugno e fino al 3 ottobre 2023.\r

\r

La campagna, attiva fino al 21 maggio, prevede affissioni su maxischermi urbani, display digitali della rete metropolitana e della rete di bus nelle città che rappresentano i bacini più importanti per questo volo: Roma, Milano e Catania.\r

\r

Inoltre, a bordo degli aeromobili Qantas impiegati sulla tratta tra Roma e Perth, è prevista un’edizione limitata dell’amenity kit di bordo per i passeggeri di classe business. Il kit, disegnato e progettato dall'artista aborigeno del Western Australia Kevin Wilson, riprende anche in questo caso il claim “Vivi il Sogno” combinando elementi degli antichi paesaggi, dei corsi d'acqua e degli animali selvatici di Ningaloo Reef, Margaret River, Kimberley e Perth, esplorandone l’interconnessione tra le diverse aree del Paese e con la storia aborigena.","post_title":"Western Australia e Qantas: decolla la compagna promozionale sul mercato Italia","post_date":"2023-05-09T11:20:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1683631232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445109","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cresce il numero dei partner di Volare, il programma di fidelizzazione targato Ita Airways, con tre new entry: Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi. Dallo scorso 5 maggio i soci Volare possono quindi accumulare un punto per ogni euro speso in pernottamenti presso una delle tre strutture della collection Forte Village Resort. In parallelo è possibile utilizzare i punti Volare per acquistare un voucher soggiorno da sfruttare presso una delle tre strutture.\r

«Il posizionamento dei brand, la varietà di esperienze personalizzate e il livello di servizio offerto fanno di queste tre strutture i partner strategici per Ita Airways e per Volare, i cui valori fondanti sono anch’essi orientati all’offerta tailor made e alla cura del cliente - afferma Emiliana Limosani, cco del vettore e ceo di Volare -. L'ingresso delle tre strutture rappresenta un'ulteriore opportunità per i nostri soci che potranno accumulare punti Volare quando soggiornano in questi esclusivi hotel. La partnership è solo il primo passo di un percorso che abbiamo disegnato insieme a Forte Village, Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio per poter offrire ai nostri clienti ulteriori esperienze personalizzate ed esclusive.”\r

«Essere tra i partner della nostra compagnia di bandiera è per noi motivo di grande orgoglio e riconferma il forte rapporto instaurato dalle nostre aziende negli ultimi anni - aggiunge Lorenzo Giannuzzi, ceo e gm Forte Village nonché founder di Palazzo Fiuggi e Palazzo Doglio -. Ita Airways rappresenta per noi un supporto imprescindibile che, facilitando i collegamenti non solo con l’Italia ma anche con le più importanti destinazioni internazionali, ci consente di operare nei nostri principali mercati di riferimento nel mondo”.","post_title":"Ita: tre nuovi partner per Volare con l'ingresso di Forte Village, Palazzo Doglio e Palazzo Fiuggi","post_date":"2023-05-09T11:08:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683630537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445090","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' prevista per oggi a Palermo la presentazione di Gesap e Aeroitalia sui prossimi sviluppi della compagnia in Sicilia. Un incontro che arriva poche ore dopo l'affondo di Gaetano Intrieri, ceo della compagnia aerea, nei confronti di Ryanair, a seguito dell'annuncio di quest'ultima sul potenziamento delle frequenze sulla Roma-Palermo da inizio giugno, in concomitanza al debutto di Aeroitalia sulla medesima tratta. \r

«I nostri amici irlandesi - scrive Intrieri sulla propria pagina Facebook - hanno pensato di aggiungere altre due frequenze sulla rotta Roma Palermo esattamente a partire dal 1 giugno che è il giorno in cui Aeroitalia inizia le operazioni su quella rotta e guarda caso questi due voli sono stati aggiunti negli stessi identici orari in cui decolleranno i nostri voli. Ci siamo in qualche modo abituati visto che abbiamo leso l’onore di sua eminenza 'Europe favourite airline' già sulla Milano Bergamo - Catania dove malgrado loro, voliamo con un sempre maggiore numero di passeggeri. Ma a loro non basta nulla, loro vogliono l’oligopolio di fatto. Quindi ecco pronti voli a 20 euro francobollati ai nostri. Della serie: “voi da lì ve ne dovete andare”, perché Palermo e la Sicilia è “cosa nostra”».\r

\r

Il ceo vede però una sorta di \"complicità\" da parte del governo italiano, senza tralasciare stoccate sulla vision più globale dell'intero comparto aereo del nostro Paese: «Sanno bene che siamo in Italia dove tutto a loro è concesso dove persino i ministri vanno in pellegrinaggio alle loro celebrazioni (...) Loro che atterrano a Roma indistintamente nel city airport e nell’hub. Loro che ormai trattano gli aeroporti italiani come bancomat impartendo regole e disponendone a piacimento (...) Siamo ormai un Paese di gnomi, piegati alla tracotanza ed alla arroganza di un cluster di irlandesi ed allo stesso tempo esultanti perché tra qualche giorno regaleremo ai tedeschi quel che rimane della nostra compagnia di bandiera che oggi non ha più neanche il nome che dovrebbe avere, perché siamo stati anche capaci di buttare nel cesso uno dei marchi con maggior segno di valore nella storia del trasporto aereo.\r

\r

Insomma, diciamocelo con franchezza gli irlandesi sono bravi a manovrare gli aerei, ma noi con la nostra idea di “sistema Paese” gli abbiamo dato una grossa mano».\r

\r

L'accento si sposta su Comiso, dove Aeroitalia ha fatto il proprio ingresso dopo l'inversione di marcia di Ryanair con il plauso della Regione Sicilia che vi ha individuato una possibilità di bilanciamento per i prezzi elevati dei biglietti a fronte dello storico duopolio di Ita Airways e della low cost irlandese: «Comiso non era nei nostri piani nell’immediato ma per noi oggi ha un valore simbolico enorme, anzi lo ha per me che sono italiano, che ho avuto la fortuna di imparare quel che so di questo mestiere da chi questo mestiere lo conosce come nessuno ovvero gli americani.\r

«Inizieremo le nostre operazioni a Palermo ed a Comiso sapendo che faranno di tutto per renderci la vita difficilissima e non pochi ahimè soprattutto tra gli addetti ai lavori o presunti tali di questo Paese saranno contenti se i cari irlandesi ci faranno a pezzi anche a costo poi di ripagare nuovamente 500 euro per 1 ora di volo quando si saranno sbarazzati di noi. Ce la metteremo tutta come stiamo facendo in Sardegna dove voliamo da tre mesi con il 97% di puntualità e cercando di fare il massimo per i nostri numerosi passeggeri.\r

In Sicilia sarà diverso perché è diverso lo scenario, in Sicilia sappiamo che sarà una guerra vera perché almeno sino a quando ci saremo noi le tariffe a 500 euro a tratta non saranno più ammissibili ed allora come stanno già facendo arriveranno anche a volare sotto il prezzo delle tasse pur di spazzarci via e poter riaffermare che la Sicilia è “cosa loro”».","post_title":"Aeroitalia a muso duro contro Ryanair. Oggi a Palermo incontro con Gesap","post_date":"2023-05-09T10:12:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1683627131000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways dopo aver celebrato nel 2022 i 70 anni dalla nascita, festeggia quest’anno il trentesimo anniversario della rotta Francoforte-Tokyo e presenta le tante novità di una flotta in continua crescita che, anche grazie a nuove livree, racconta di una grande attenzione per i suoi passeggeri e per la sostenibilità.\r

\r

«Già nel 1985 il numero totale dei passeggeri trasportati sulle rotte domestiche raggiungeva i 300 milioni; nel 1986 è stato attivato il servizio su Guam e poi su Los Angeles e, tre anni dopo, il primo volo Ana tra l’Europa e il Giappone, in partenza da Londra - ricorda Katsuya Goto, executive vice president Emea -. Nel 1999 siamo entrati in Star Alliance di cui fa parte anche Lufthansa e nel 2011 abbiamo avviato con il vettore tedesco una joint-venture per le rotte Europa-Giappone. Se inizialmente il nostro percorso è stato difficile, oggi siamo fra le linee aeree principali che collegano l’Europa a una delle più attrattive destinazioni turistiche del mondo: il Giappone».\r

\r

Guardando all’attualità, finalmente il Giappone ha annullato tutte le restrizioni legate alla pandemia: «Il Covid ha cambiato molte cose. Prima Ana connetteva molte città europee come Londra, Parigi, Francoforte, Monaco, Düsseldorf, Vienna e Bruxelles e da aprile a luglio del 2020 erano state annunciate quattro nuove rotte verso Milano, Stoccolma, Istanbul e Mosca. Con l’arrivo della pandemia molti voli sono stati sospesi. Ma il nuovo problema per noi è la crisi russa, anche dal punto di vista geo-politico. Non possiamo volare sul territorio russo e dobbiamo aggirarlo. Questo significa più piloti, più aeromobili, più ore di volo e maggiori consumi. Sarà una sfida raggiungere la capacità precedente al 2019».\r

\r

Importante il rapporto con il mercato italiano: «Gli italiani sono affascinati dal Giappone tanto quanto i giapponesi amano l’Italia. Se i nostri ospiti europei arrivano principalmente da Regno Unito, Germania e Francia, al quarto posto c’è l’Italia. I viaggiatori italiani scelgono Ana per l’ottimo servizio. Grazie alle connessioni garantite dal Gruppo Lufthansa possono volare verso il Giappone dagli aeroporti di: Francoforte (2 voli al giorno), Monaco di Baviera (3 voli a settimana, 4 a partire da giugno) e Bruxelles (2 voli a settimana). Una volta arrivati a Tokyo, grazie ai nostri collegamenti domestici, potranno raggiungere oltre 40 destinazioni nel paese. All Nippon Airways ha ottenuto molti premi e ha ricevuto per il decimo anno consecutivo il riconoscimento di compagnia a 5 stelle di Skytrax. Gli aeromobili sono dotati di tre classi di servizio: la business con poltrone che si trasformano in letti con accesso diretto al corridoio, la premium economy che garantisce spazio personale e comfort e l’economy con poltrone slim che offrono più spazio per le gambe».\r

\r

[gallery ids=\"445079,445078,445080\"]\r

\r

","post_title":"Ana: la crescita e i successi della compagnia in Europa e l’alleanza con Lufthansa","post_date":"2023-05-09T09:36:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683625002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445057","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha lanciato il nuovo servizio “Blocca la tariffa” che consente di bloccare il prezzo del volo selezionato durante la fase di acquisto del biglietto per 72 ore pagando un supplemento.\r

\r

Diventa così possibile bloccare la tariffa dei voli Ita scegliendo tra le 64 destinazioni offerte dalla compagnia, comprese le due nuove rotte intercontinentali da Roma Fiumicino verso Washington, dal 2 giugno, e San Francisco dal 1° luglio.\r

\r

Il servizio è disponibile sul sito ufficiale del vettore e sull'app mobile e prevede un supplemento variabile da 5 a 15 euro a passeggero in base alla destinazione del volo, ad eccezione dei bambini con età inferiore ai 2 anni per i quali il servizio è gratuito.\r

\r

“Blocca la tariffa” è disponibile fino a otto giorni prima della data di partenza del volo e per le prenotazioni di andata e ritorno dovrà essere acquistato su entrambi i voli.","post_title":"Ita Airways: è attivo il nuovo servizio \"Blocca la tariffa\", fino a otto giorni prima della partenza","post_date":"2023-05-08T13:42:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683553357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445003","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France e Klm hanno siglato un accordo con Aci blueteam che prevede la connessione diretta Ndc sulla piattaforma di selfbooking WonderMiles, della quale la tmc è distributore in esclusiva per l’Italia. \r

\r

Grazie all’implementazione della piattaforma WonderMiles sarà possibile accedere a tariffe dedicate, promozioni e servizi garantiti solo sul canale diretto Ndc. L’integrazione offre quindi un prodotto funzionale e intuitivo, che va dalla ricerca disponibilità passando per la prenotazione, l’emissione del biglietto, il cambio del volo, la cancellazione, fino all’eventuale rimborso. Tutto questo con l’aggiunta della possibilità di gestire le corporate fares dell’azienda, il programma BlueBiz e loyalty Flying Blue.\r

\r

“Le compagnie aeree dedicano tariffe, promozioni e prodotti solo sul canale diretto Ndc. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di investire sull’Ndc di Air France e Klm, per poter offrire ai nostri clienti le migliori opportunità commerciali e dare loro un importante vantaggio competitivo – dichiara Massimo Gardini, industry relations director di Aci blueteam –. Avere il contenuto diretto Ndcdi Air France e Klm significa, per l’utente WonderMiles, sia esso un’agenzia di viaggi o un cliente corporate, poter consultare tutto il tariffario delle compagnie aeree e accedere con pochi click ai prodotti ancillari e a tutte le funzioni disponibili in piattaforma. Solo così l’Ndc è davvero fruibile, velocizzando il processo operativo per l’Aagenzia di viaggio”.\r

\r

“Ndc ha un ruolo chiave nella strategia di distribuzione di Air France e Klm. Vogliamo che tali contenuti siano sempre più disponibili attraverso un maggior numero di distributori e ci impegniamo a moltiplicare servizi e connessioni – dichiara Fabio Andaloro, direttore vendite Air France-Klm in Italia -. Tra le diverse azioni che metteremo in campo per sviluppare le vendite, attraverso tutti i canali indiretti, c’è proprio quella di implementare le nostre soluzioni Ndc con diversi partner selezionati, dando loro l’opportunità di differenziare e migliorare l’offerta”.","post_title":"Air France-Klm: intesa con Aci blueteam per la connessione diretta Ndc","post_date":"2023-05-08T10:16:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1683540979000]}]}}