Qatar Airways aumenta le frequenze su numerose rotte per tutto l’inverno Qatar Airways potenzia il network aumentando la frequenza dei voli verso diverse destinazioni, in risposta all’aumento della domanda durante il picco della stagione invernale. La compagnia punta a garantire maggiore scelta e una connettività senza pari ai passeggeri attraverso l’Aeroporto Internazionale di Hamad, sede e hub del vettore. “Qatar Airways continua a migliorare operativo e network aumentando le frequenze verso molte destinazioni chiave in tutto il mondo – ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Questo incremento offrirà una maggiore scelta ai nostri passeggeri business e leisure, che potranno raggiungere facilmente oltre 150 destinazioni attraverso l’Hamad International Airport”. Tra le rotte che vedranno un aumento dei voli ci sono quelle per Singapore: da 14 a 21 voli settimanali dal 30 ottobre 2022; Bali (Indonesia): da 7 a 14 voli settimanali dal 6 dicembre 2022; Abu Dhabi, da 21 a 28 voli settimanali dal 21 dicembre 2022; Almaty da 4 a 7 voli settimanali a partire dal 1° gennaio 2023; Città del Capo, Sudafrica: da 10 a 14 voli settimanali dal 6 gennaio 2023; Hong Kong da 7 a 11 voli settimanali dal 16 gennaio 2023; Lusaka e Harare da 5 a 7 voli settimanali a partire dal 17 gennaio 2023; Ho Chi Minh da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023; Hanoi da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023; Adelaide e Auckland da 5 a 7 voli settimanali dal 22 gennaio 2023.

[post_title] => Qatar Airways aumenta le frequenze su numerose rotte per tutto l'inverno [post_date] => 2022-11-04T10:36:12+00:00 Alessandro Azzola, managing director e fondatore della Cocoon Collection, ha annunciato in particolare che a maggio dell’anno prossimo aprirà una nuova struttura di proprietà, il resort Joy Island nell’atollo di Malé nord: “E' a soli 45 minuti di motoscafo dalla capitale e avrà 150 camere, di cui 60 over-water villas, un campo da tennis, uno da padel e un miniclub. In ogni destinazione noi offriamo una scelta molto ampia, dall’hotel più economico a quello più esclusivo”. Ambiziosi i prossimi progetti annunciati da Azzola tra i quali un nuovo albergo di proprietà a Zanzibar: “È presto per parlarne, ma posso anticipare che si dovrà aprire fra meno di due anni. Sarà un hotel eco-chic di 70 camere sull’isola di Bawe. La mia intenzione è quella di creare la struttura più bella di tutta l’Africa, almeno per i prossimi cinquant’anni”. [post_title] => Azzola, Azemar: al Joy Island di Malé nord seguirà entro due anni un hotel eco-chic a Zanzibar [post_date] => 2022-11-04T10:25:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667557549000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433489 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways trasferisce le operazioni di accettazione e i controlli di sicurezza di tutti i voli intercontinentali in partenza da Roma Fiumicino al Terminal 1 dello scalo romano, operazioni finora effettuate presso il Terminal 3. Le attività di check-in della compagnia per tutte le destinazioni, sia nazionali che internazionali e intercontinentali, saranno così concentrate in un unico terminal. Inoltre, tutti i passeggeri diretti verso destinazioni Nord America usufruiranno di varchi di sicurezza dedicati incluso un passaggio Fast Track per i clienti di Business Class o Top tiers Volare e SkyTeam. I passeggeri di Ita avranno a disposizione un numero di banchi dedicati esclusivamente alle destinazioni intercontinentali che includono una serie di prodotti personalizzati. Il trasferimento delle operazioni dal Terminal 3 al Terminal 1 garantisce inoltre una riduzione dei tempi di attesa per l’espletamento delle formalità di accettazione e per i controlli di sicurezza. [post_title] => Ita Airways concentra al T1 di Fiumicino tutte le operazioni di check-in, dal corto al lungo raggio [post_date] => 2022-11-04T09:37:41+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667554661000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433485 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian ha trasportato in ottobre 1,9 milioni di passeggeri, con un load factor dell'86%. Un dato che conferma "un altro mese forte in termini di traffico - ha sottolineato il ceo della compagnia, Geir Karlsen -. I nostri passeggeri hanno apprezzato particolarmente le rotte verso le destinazioni di vacanza. Per esempio, più di mezzo milione di viaggiatori nordici ha scelto di volare verso il Mediterraneo". Sempre in ottobre, Norwegian ha operato con una media di 67 aeromobili e il 99,4% dei voli programmati è stato completato. La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall'orario previsto, è stata dell'84,2%. "Considerato l'attuale contesto macroeconomico, riconosciamo che la domanda rallenterà nella prossima stagione invernale. Grazie a una buona collaborazione con i colleghi e i sindacati e a condizioni di leasing flessibili, Norwegian è ben posizionata per affrontare questo periodo. Inoltre, siamo fiduciosi che la nostra offerta di prodotti si adatti bene alle preferenze dei nostri viaggiatori e che questo contribuirà positivamente a conquistare quote di mercato". Norwegian sta attualmente reclutando 700 nuovi dipendenti per la stagione estiva 2023, quando opererà un numero maggiore di rotte e frequenze. [post_title] => Norwegian: il traffico leisure spinge i risultati di ottobre con 1,9 milioni di passeggeri [post_date] => 2022-11-04T09:32:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667554322000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433483 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair tornerà a operare il collegamento Trapani-Marsala/Napoli, con quattro voli settimanali, dal prossimo 15 dicembre. Decisione presa dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar "ritenendo che il decreto ministeriale che aveva imposto rotte in continuità territoriale da/per l'aeroporto di Trapani-Marsala violava i principi della normativa europea di settore". "Ryanair conferma poi l'estensione di questa rotta anche alla prossima estate, sottolineando la continua crescita e l'impegno della compagnia aerea nei confronti dell'aeroporto e della Regione - ha dichiarato Ray Kelliher, direttore sviluppo rotte della low cost -. La decisione di avviare una nuova rotta Trapani-Marsala/Napoli a seguito della decisione del Consiglio di Stato, ribadisce l'inutile assegnazione in continuità territoriale della rotta, che è costata ai contribuenti italiani milioni di euro all'anno, oltre a impedire ai passeggeri di volare alle tariffe più basse d'Europa". Fino a domani, 5 novembre, è possibile acquistare voli sulla rotta a partire da 19,99 euro solo andata per i viaggi tra dicembre e marzo 2023. [post_title] => Ryanair torna sulla Trapani-Napoli, dal 15 dicembre. Rotta confermata anche per l'estate [post_date] => 2022-11-04T09:07:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667552854000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Al via dall'11 novembre ai Musei di Strada Nuova nel capoluogo ligure una doppia mostra “Genova al tempo di Rubens uno sguardo ad oriente Figure persiane e l’arte safavide”, che sarà visitabile fino a febbraio 2023. Oggetto dell’itinerario espositivo sono una serie di preziose opere persiane di epoca Safavide, databili al XVI e agli inizi del XVII secolo, per la prima volta offerte al pubblico italiano. Gli splendidi tessuti serici e le affascinanti miniature di collezione privata sono accomunati dalla presenza di raffigurazioni di personaggi in costume persiano che si riallacciano ai soggetti rappresentati sui tappeti esposti a Palazzo Rosso. Nei primi anni del Seicento, queste raffinatissime ed esotiche figure hanno colpito l’attenzione anche di Pieter Paul Rubens, come testimoniano alcuni disegni ora conservati presso il British Museum, la cui riproduzione è visibile in mostra, insieme a quella dei numerosi dipinti in cui il grande maestro fiammingo ha inserito costumi, tappeti e tessuti persiani. Nella stessa sede è esposta anche un’opera eccezionale, una miniatura persiana a soggetto biblico (Susanna e i Vecchioni), eseguita da un pittore persiano ispirato proprio da un modello di Rubens, testimonianza di un dialogo interculturale che ha coinvolto profondamente anche gli artisti che lavoravano nell’ambito dell’impero Safavide. Una sezione della mostra è dedicata alla presenza di tappeti, tessuti e altri manufatti persiani nelle dimore nobiliari, attestata dai dipinti dell’epoca e dai documenti d’archivio, mentre la curiosità e l’attenzione della classe dirigente genovese nei confronti dell’Impero Safavide, in competizione con quello Ottomano, è rivelata anche dalle numerose opere a stampa dedicate alla storia e ai costumi persiani provenienti dalle biblioteche delle famiglie aristocratiche. La mostra, insieme all’esposizione “I magnifici tappeti Sanguszko. I tappeti più belli del mondo: un gruppo unico di capolavori dalla Persia del XVI secolo”, aperta nello stesso periodo in Palazzo Rosso, cui si ricollega strettamente, è inserita nel progetto Genova per Rubens. A Network, nato attorno alla mostra Rubens a Genova, curata da Nils Büttner e Anna Orlando (Genova, Palazzo Ducale, 6 ottobre 2022 - 22 gennaio 2023). [post_title] => Liguria: apre i battenti la mostra “Genova al tempo di Rubens”, fino a febbraio 2023 [post_date] => 2022-11-04T08:59:31+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667552371000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433460 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giver Viaggi e Crociere si prepara a un inverno di partenze con un programma ricco di proposte e di richieste. "La stagione fredda si focalizza sui nostri prodotti classici, che sono il Nord Europa e le crociere fluviali - spiega Giorgia Paciotta, responsabile commerciale dell'operatore -. Quest’anno il Rovaniemi, il Mondo di Babbo Natale, è partito molto presto. Le famiglie sono sempre particolarmente attente alla destinazione: quindi abbiamo da tempo sold-out la data dell’8-11 dicembre, ma restano dei posti per il 5-8 dicembre, perché abbiamo inserito un secondo charter diretto su Rovaniemi da Milano Malpensa. Poi abbiamo le partenze invernali legate al periodo di Capodanno e all’Epifania: tutti pacchetti Giver con la nostra assistenza esclusiva in loco e il charter diretto da Malpensa". Tornando al prodotto Grande Nord e inverno, "abbiamo ancora l’aurora boreale, che è un altro dei nostri cavalli di battaglia e anche su questo proponiamo pacchetti con voli charter diretti da Milano Malpensa - prosegue Giorgia Paciotta -. La prima partenza è quella del 7-11 dicembre su Tromsǿ, cui seguirà una programmazione sulla stessa destinazione da metà febbraio a metà marzo. Sono prodotti che abbiamo già offerto in passato e che il mercato conosce, ma che noi continuiamo a proporre con grande cura e attenzione. Così come le crociere fluviali. Quella invernale percorrerà Danubio e Reno con tre diverse partenze: sul Danubio, dedicata ai mercatini di Natale, dal 1 al 17 dicembre, a cui si aggiungono le due partenze di Capodanno sui due corsi d’acqua dal 27 dicembre al 2 gennaio". Da segnalare le difficoltà dovute alla situazione post-pandemica e alla guerra in corso: "Cerchiamo di tornare ai numeri degli anni passati - aggiunge la responsabile commerciale - ma abbiamo dovuto sospendere tutta la navigazione in Russia. Il prodotto per l’estate 2023 è in via di elaborazione e, come sempre, si focalizzerà su tour con accompagnatore e viaggi individuali al Nord e su crociere fluviali su Reno, Danubio, Rodano e Douro in Portogallo. In più quest’anno abbiamo dedicato una parte della programmazione alle crociere di esplorazione a marchio Hurtigruten, il postale dei fiordi norvegesi di cui Giver è da anni main agent Italia. Abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso: crociere di esplorazione che vanno dalle isole Svalbard all’Antartide, fino alla Patagonia cilena, alle Galapagos… I numeri delle prenotazioni e delle richieste in arrivo dimostrano l’interesse per questo prodotto di nicchia e per tutto il Nord". [post_title] => Paciotta, Giver: già sold out la prima data del Mondo di Babbo Natale, ma ci manca ancora la Russia [post_date] => 2022-11-03T13:22:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667481726000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433464 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_433465" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Roberto Naldi, ad di Toscana Aeroporti, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea, e Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti[/caption] Volotea investe sulla Toscana con la scelta di Firenze quale settima base in Italia (dopo Venezia, Verona, Palermo, Napoli, Cagliari e Olbia) e diciannovesima in Europa. Nel 2023 la compagnia posizionerà al Vespucci un Airbus A319 e lancerà 9 nuovi collegamenti alla volta di Palermo, Catania, Bari, Cagliari, Bilbao, Tolosa. Altre 3 nuove destinazioni saranno svelate nelle prossime settimane. Le new entry si aggiungono a quelle per Bordeaux e Nantes, per un totale di 11 collegamenti disponibili, pari a un’offerta totale di 305.000 biglietti. Delle 8 rotte in vendita al momento, 6 sono operate in esclusiva dal vettore. La compagnia, infine, stima la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro, 20 cabin crew e 10 piloti, legati all’apertura della base. “La Toscana è una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo - spiega Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea –: garantiremo tutto l’anno una maggiore connettività tra lo scalo di Firenze, il resto dell’Italia, le sue isole e mete internazionali, grazie a numerosi collegamenti esclusivi e a tariffe convenienti. Presso lo scalo, dove verranno create numerose nuove posizioni lavorative, saremo in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di un numero maggiore di passeggeri, proponendo orari di volo ancora più comodi e offrendo collegamenti verso numerose destinazioni domestiche e internazionali. Infine, ci attestiamo come la seconda compagnia a Firenze per numero di destinazioni collegate con voli diretti”. L’offerta Volotea presso il capoluogo fiorentino rispecchia perfettamente la strategia della compagnia che, per il 2023, punta a facilitare i viaggi verso le isole e verso l’estero: al Vespucci, più della metà dei posti in vendita (54%) sarà alla volta di Sardegna e Sicilia. Per il 2023, saranno disponibili collegamenti da Firenze alla volta di Francia (Bordeaux, Tolosa e Nantes), Spagna (Bilbao) e Italia (Palermo, Catania, Bari e Cagliari). Tre nuove rotte verranno annunciate nelle prossime settimane. “Le 11 nuove rotte operate da Volotea dall’aeroporto di Firenze rafforzano sempre più la connettività dello scalo con il resto d'Europa - aggiunge il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai -. Correva il mese di maggio 2020 quando, dopo solo due giorni dalla fine del lockdown, Volotea fu la prima compagnia aerea ad annunciare la ripresa del volo Pisa-Olbia. Un gesto che ci diede grande fiducia e che oggi, dopo più di due anni, viene riconfermata". Nel 2023 l’offerta del vettore in Italia prevede più di 4,3 milioni di posti in vendita, pari al 10% in più rispetto al 2019; in crescita anche il numero delle rotte che salgono a circa 130 per un totale di più di 25.000 voli. [post_title] => Lo scatto di Volotea da Firenze: settima base in Italia con 9 nuove rotte nel 2023 [post_date] => 2022-11-03T13:07:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667480844000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433448 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Kenya Airways ed Air Austral hanno siglato un codeshare che offrirà ai passeggeri più opzioni di viaggio e aumenterà la connettività tra l'Africa e le isole dell'oceano Indiano. L'accordo consente a entrambe le compagnie aeree di accedere a una gamma più ampia di destinazioni al di là dei rispettivi hub, ovvero Nairobi per Kenya Airways e Saint-Denis, Isola della Riunione per Air Austral. Attraverso l'hub di Nairobi di Kenya Airways, i passeggeri di Air Austral avranno collegamenti continui con la più ampia rete di Kenya Airways, che comprende Lagos, Dar es Salaam, Entebbe in Africa e Parigi, Londra e Amsterdam in Europa, oltre all'aeroporto internazionale JFK di New York. Il code sharing consente ai clienti di beneficiare di un'unica tariffa e di un unico biglietto per l'intero viaggio; potranno inoltre effettuare il check-in con il proprio bagaglio dalla città di partenza fino all'arrivo a destinazione. Nel frattempo, da oggi 3 novembre, Kenya Airways ha aumentato il numero delle frequenze dei voli sulla Nairobi-Londra a undici alla settimana, in risposta alla crescita della domanda sulla rotta. [post_title] => Kenya Airways in codeshare con Air Austral. Più frequenze sulla Nairobi-Londra [post_date] => 2022-11-03T12:05:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1667477159000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "qatar airways aumenta le frequenze su numerose rotte per tutto linverno" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3307,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways potenzia il network aumentando la frequenza dei voli verso diverse destinazioni, in risposta all'aumento della domanda durante il picco della stagione invernale. La compagnia punta a garantire maggiore scelta e una connettività senza pari ai passeggeri attraverso l'Aeroporto Internazionale di Hamad, sede e hub del vettore.\r

\"Qatar Airways continua a migliorare operativo e network aumentando le frequenze verso molte destinazioni chiave in tutto il mondo - ha dichiarato Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways -. Questo incremento offrirà una maggiore scelta ai nostri passeggeri business e leisure, che potranno raggiungere facilmente oltre 150 destinazioni attraverso l'Hamad International Airport”.\r

Tra le rotte che vedranno un aumento dei voli ci sono quelle per Singapore: da 14 a 21 voli settimanali dal 30 ottobre 2022; Bali (Indonesia): da 7 a 14 voli settimanali dal 6 dicembre 2022; Abu Dhabi, da 21 a 28 voli settimanali dal 21 dicembre 2022; Almaty da 4 a 7 voli settimanali a partire dal 1° gennaio 2023; Città del Capo, Sudafrica: da 10 a 14 voli settimanali dal 6 gennaio 2023; Hong Kong da 7 a 11 voli settimanali dal 16 gennaio 2023; Lusaka e Harare da 5 a 7 voli settimanali a partire dal 17 gennaio 2023; Ho Chi Minh da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023; Hanoi da 7 a 10 voli settimanali a partire dal 20 gennaio 2023; Adelaide e Auckland da 5 a 7 voli settimanali dal 22 gennaio 2023.","post_title":"Qatar Airways aumenta le frequenze su numerose rotte per tutto l'inverno","post_date":"2022-11-04T10:36:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667558172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Serata capitolina per Azemar che ha presentato alle agenzie partner i nuovi prodotti, insieme al partner Ita Airways, che ha annunciato il nuovo volo diretto da Roma alle Maldive in partenza dall’aeroporto di Fiumicino dal 17 dicembre. E sono proprio le Maldive, insieme a Zanzibar, i due punti d’eccellenza nell’oceano Indiano dell’operatore milanese. Alessandro Azzola, managing director e fondatore della Cocoon Collection, ha annunciato in particolare che a maggio dell’anno prossimo aprirà una nuova struttura di proprietà, il resort Joy Island nell’atollo di Malé nord: “E' a soli 45 minuti di motoscafo dalla capitale e avrà 150 camere, di cui 60 over-water villas, un campo da tennis, uno da padel e un miniclub. In ogni destinazione noi offriamo una scelta molto ampia, dall’hotel più economico a quello più esclusivo”.\r

\r

Ambiziosi i prossimi progetti annunciati da Azzola tra i quali un nuovo albergo di proprietà a Zanzibar: “È presto per parlarne, ma posso anticipare che si dovrà aprire fra meno di due anni. Sarà un hotel eco-chic di 70 camere sull’isola di Bawe. La mia intenzione è quella di creare la struttura più bella di tutta l’Africa, almeno per i prossimi cinquant’anni”.","post_title":"Azzola, Azemar: al Joy Island di Malé nord seguirà entro due anni un hotel eco-chic a Zanzibar","post_date":"2022-11-04T10:25:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667557549000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433489","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways trasferisce le operazioni di accettazione e i controlli di sicurezza di tutti i voli intercontinentali in partenza da Roma Fiumicino al Terminal 1 dello scalo romano, operazioni finora effettuate presso il Terminal 3.\r

Le attività di check-in della compagnia per tutte le destinazioni, sia nazionali che internazionali e intercontinentali, saranno così concentrate in un unico terminal. Inoltre, tutti i passeggeri diretti verso destinazioni Nord America usufruiranno di varchi di sicurezza dedicati incluso un passaggio Fast Track per i clienti di Business Class o Top tiers Volare e SkyTeam. I passeggeri di Ita avranno a disposizione un numero di banchi dedicati esclusivamente alle destinazioni intercontinentali che includono una serie di prodotti personalizzati.\r

Il trasferimento delle operazioni dal Terminal 3 al Terminal 1 garantisce inoltre una riduzione dei tempi di attesa per l’espletamento delle formalità di accettazione e per i controlli di sicurezza.\r

","post_title":"Ita Airways concentra al T1 di Fiumicino tutte le operazioni di check-in, dal corto al lungo raggio","post_date":"2022-11-04T09:37:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667554661000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433485","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian ha trasportato in ottobre 1,9 milioni di passeggeri, con un load factor dell'86%. Un dato che conferma \"un altro mese forte in termini di traffico - ha sottolineato il ceo della compagnia, Geir Karlsen -. I nostri passeggeri hanno apprezzato particolarmente le rotte verso le destinazioni di vacanza. Per esempio, più di mezzo milione di viaggiatori nordici ha scelto di volare verso il Mediterraneo\". \r

\r

Sempre in ottobre, Norwegian ha operato con una media di 67 aeromobili e il 99,4% dei voli programmati è stato completato. La puntualità, misurata dal numero di voli in partenza entro 15 minuti dall'orario previsto, è stata dell'84,2%.\r

\r

\"Considerato l'attuale contesto macroeconomico, riconosciamo che la domanda rallenterà nella prossima stagione invernale. Grazie a una buona collaborazione con i colleghi e i sindacati e a condizioni di leasing flessibili, Norwegian è ben posizionata per affrontare questo periodo. Inoltre, siamo fiduciosi che la nostra offerta di prodotti si adatti bene alle preferenze dei nostri viaggiatori e che questo contribuirà positivamente a conquistare quote di mercato\".\r

\r

Norwegian sta attualmente reclutando 700 nuovi dipendenti per la stagione estiva 2023, quando opererà un numero maggiore di rotte e frequenze.","post_title":"Norwegian: il traffico leisure spinge i risultati di ottobre con 1,9 milioni di passeggeri","post_date":"2022-11-04T09:32:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667554322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433483","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair tornerà a operare il collegamento Trapani-Marsala/Napoli, con quattro voli settimanali, dal prossimo 15 dicembre. Decisione presa dopo che il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar \"ritenendo che il decreto ministeriale che aveva imposto rotte in continuità territoriale da/per l'aeroporto di Trapani-Marsala violava i principi della normativa europea di settore\".\r

\r

\"Ryanair conferma poi l'estensione di questa rotta anche alla prossima estate, sottolineando la continua crescita e l'impegno della compagnia aerea nei confronti dell'aeroporto e della Regione - ha dichiarato Ray Kelliher, direttore sviluppo rotte della low cost -. La decisione di avviare una nuova rotta Trapani-Marsala/Napoli a seguito della decisione del Consiglio di Stato, ribadisce l'inutile assegnazione in continuità territoriale della rotta, che è costata ai contribuenti italiani milioni di euro all'anno, oltre a impedire ai passeggeri di volare alle tariffe più basse d'Europa\".\r

\r

Fino a domani, 5 novembre, è possibile acquistare voli sulla rotta a partire da 19,99 euro solo andata per i viaggi tra dicembre e marzo 2023.","post_title":"Ryanair torna sulla Trapani-Napoli, dal 15 dicembre. Rotta confermata anche per l'estate","post_date":"2022-11-04T09:07:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667552854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via dall'11 novembre ai Musei di Strada Nuova nel capoluogo ligure una doppia mostra “Genova al tempo di Rubens uno sguardo ad oriente Figure persiane e l’arte safavide”, che sarà visitabile fino a febbraio 2023.\r

\r

Oggetto dell’itinerario espositivo sono una serie di preziose opere persiane di epoca Safavide, databili al XVI e agli inizi del XVII secolo, per la prima volta offerte al pubblico italiano. Gli splendidi tessuti serici e le affascinanti miniature di collezione privata sono accomunati dalla presenza di raffigurazioni di personaggi in costume persiano che si riallacciano ai soggetti rappresentati sui tappeti esposti a Palazzo Rosso. \r

\r

Nei primi anni del Seicento, queste raffinatissime ed esotiche figure hanno colpito l’attenzione anche di Pieter Paul Rubens, come testimoniano alcuni disegni ora conservati presso il British Museum, la cui riproduzione è visibile in mostra, insieme a quella dei numerosi dipinti in cui il grande maestro fiammingo ha inserito costumi, tappeti e tessuti persiani. \r

\r

Nella stessa sede è esposta anche un’opera eccezionale, una miniatura persiana a soggetto biblico (Susanna e i Vecchioni), eseguita da un pittore persiano ispirato proprio da un modello di Rubens, testimonianza di un dialogo interculturale che ha coinvolto profondamente anche gli artisti che lavoravano nell’ambito dell’impero Safavide. \r

\r

Una sezione della mostra è dedicata alla presenza di tappeti, tessuti e altri manufatti persiani nelle dimore nobiliari, attestata dai dipinti dell’epoca e dai documenti d’archivio, mentre la curiosità e l’attenzione della classe dirigente genovese nei confronti dell’Impero Safavide, in competizione con quello Ottomano, è rivelata anche dalle numerose opere a stampa dedicate alla storia e ai costumi persiani provenienti dalle biblioteche delle famiglie aristocratiche.\r

\r

La mostra, insieme all’esposizione “I magnifici tappeti Sanguszko. I tappeti più belli del mondo: un gruppo unico di capolavori dalla Persia del XVI secolo”, aperta nello stesso periodo in Palazzo Rosso, cui si ricollega strettamente, è inserita nel progetto Genova per Rubens. A Network, nato attorno alla mostra Rubens a Genova, curata da Nils Büttner e Anna Orlando (Genova, Palazzo Ducale, 6 ottobre 2022 - 22 gennaio 2023).\r

\r

","post_title":"Liguria: apre i battenti la mostra “Genova al tempo di Rubens”, fino a febbraio 2023","post_date":"2022-11-04T08:59:31+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1667552371000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433460","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Giver Viaggi e Crociere si prepara a un inverno di partenze con un programma ricco di proposte e di richieste. \"La stagione fredda si focalizza sui nostri prodotti classici, che sono il Nord Europa e le crociere fluviali - spiega Giorgia Paciotta, responsabile commerciale dell'operatore -. Quest’anno il Rovaniemi, il Mondo di Babbo Natale, è partito molto presto. Le famiglie sono sempre particolarmente attente alla destinazione: quindi abbiamo da tempo sold-out la data dell’8-11 dicembre, ma restano dei posti per il 5-8 dicembre, perché abbiamo inserito un secondo charter diretto su Rovaniemi da Milano Malpensa. Poi abbiamo le partenze invernali legate al periodo di Capodanno e all’Epifania: tutti pacchetti Giver con la nostra assistenza esclusiva in loco e il charter diretto da Malpensa\".\r

\r

Tornando al prodotto Grande Nord e inverno, \"abbiamo ancora l’aurora boreale, che è un altro dei nostri cavalli di battaglia e anche su questo proponiamo pacchetti con voli charter diretti da Milano Malpensa - prosegue Giorgia Paciotta -. La prima partenza è quella del 7-11 dicembre su Tromsǿ, cui seguirà una programmazione sulla stessa destinazione da metà febbraio a metà marzo. Sono prodotti che abbiamo già offerto in passato e che il mercato conosce, ma che noi continuiamo a proporre con grande cura e attenzione. Così come le crociere fluviali. Quella invernale percorrerà Danubio e Reno con tre diverse partenze: sul Danubio, dedicata ai mercatini di Natale, dal 1 al 17 dicembre, a cui si aggiungono le due partenze di Capodanno sui due corsi d’acqua dal 27 dicembre al 2 gennaio\".\r

\r

Da segnalare le difficoltà dovute alla situazione post-pandemica e alla guerra in corso: \"Cerchiamo di tornare ai numeri degli anni passati - aggiunge la responsabile commerciale - ma abbiamo dovuto sospendere tutta la navigazione in Russia. Il prodotto per l’estate 2023 è in via di elaborazione e, come sempre, si focalizzerà su tour con accompagnatore e viaggi individuali al Nord e su crociere fluviali su Reno, Danubio, Rodano e Douro in Portogallo. In più quest’anno abbiamo dedicato una parte della programmazione alle crociere di esplorazione a marchio Hurtigruten, il postale dei fiordi norvegesi di cui Giver è da anni main agent Italia. Abbiamo deciso di proporre qualcosa di diverso: crociere di esplorazione che vanno dalle isole Svalbard all’Antartide, fino alla Patagonia cilena, alle Galapagos… I numeri delle prenotazioni e delle richieste in arrivo dimostrano l’interesse per questo prodotto di nicchia e per tutto il Nord\".","post_title":"Paciotta, Giver: già sold out la prima data del Mondo di Babbo Natale, ma ci manca ancora la Russia","post_date":"2022-11-03T13:22:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1667481726000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433464","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_433465\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, Roberto Naldi, ad di Toscana Aeroporti, Dario Nardella, sindaco di Firenze, Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea, e Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti[/caption]\r

\r

Volotea investe sulla Toscana con la scelta di Firenze quale settima base in Italia (dopo Venezia, Verona, Palermo, Napoli, Cagliari e Olbia) e diciannovesima in Europa. Nel 2023 la compagnia posizionerà al Vespucci un Airbus A319 e lancerà 9 nuovi collegamenti alla volta di Palermo, Catania, Bari, Cagliari, Bilbao, Tolosa. Altre 3 nuove destinazioni saranno svelate nelle prossime settimane. Le new entry si aggiungono a quelle per Bordeaux e Nantes, per un totale di 11 collegamenti disponibili, pari a un’offerta totale di 305.000 biglietti. Delle 8 rotte in vendita al momento, 6 sono operate in esclusiva dal vettore. La compagnia, infine, stima la creazione di circa 30 nuovi posti di lavoro, 20 cabin crew e 10 piloti, legati all’apertura della base.\r

\r

“La Toscana è una delle regioni più importanti nelle nostre strategie di sviluppo - spiega Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea –: garantiremo tutto l’anno una maggiore connettività tra lo scalo di Firenze, il resto dell’Italia, le sue isole e mete internazionali, grazie a numerosi collegamenti esclusivi e a tariffe convenienti. Presso lo scalo, dove verranno create numerose nuove posizioni lavorative, saremo in grado di soddisfare le esigenze di viaggio di un numero maggiore di passeggeri, proponendo orari di volo ancora più comodi e offrendo collegamenti verso numerose destinazioni domestiche e internazionali. Infine, ci attestiamo come la seconda compagnia a Firenze per numero di destinazioni collegate con voli diretti”.\r

\r

L’offerta Volotea presso il capoluogo fiorentino rispecchia perfettamente la strategia della compagnia che, per il 2023, punta a facilitare i viaggi verso le isole e verso l’estero: al Vespucci, più della metà dei posti in vendita (54%) sarà alla volta di Sardegna e Sicilia. Per il 2023, saranno disponibili collegamenti da Firenze alla volta di Francia (Bordeaux, Tolosa e Nantes), Spagna (Bilbao) e Italia (Palermo, Catania, Bari e Cagliari). Tre nuove rotte verranno annunciate nelle prossime settimane.\r

\r

“Le 11 nuove rotte operate da Volotea dall’aeroporto di Firenze rafforzano sempre più la connettività dello scalo con il resto d'Europa - aggiunge il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai -. Correva il mese di maggio 2020 quando, dopo solo due giorni dalla fine del lockdown, Volotea fu la prima compagnia aerea ad annunciare la ripresa del volo Pisa-Olbia. Un gesto che ci diede grande fiducia e che oggi, dopo più di due anni, viene riconfermata\".\r

\r

Nel 2023 l’offerta del vettore in Italia prevede più di 4,3 milioni di posti in vendita, pari al 10% in più rispetto al 2019; in crescita anche il numero delle rotte che salgono a circa 130 per un totale di più di 25.000 voli.","post_title":"Lo scatto di Volotea da Firenze: settima base in Italia con 9 nuove rotte nel 2023","post_date":"2022-11-03T13:07:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667480844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kenya Airways ed Air Austral hanno siglato un codeshare che offrirà ai passeggeri più opzioni di viaggio e aumenterà la connettività tra l'Africa e le isole dell'oceano Indiano. L'accordo consente a entrambe le compagnie aeree di accedere a una gamma più ampia di destinazioni al di là dei rispettivi hub, ovvero Nairobi per Kenya Airways e Saint-Denis, Isola della Riunione per Air Austral.\r

\r

Attraverso l'hub di Nairobi di Kenya Airways, i passeggeri di Air Austral avranno collegamenti continui con la più ampia rete di Kenya Airways, che comprende Lagos, Dar es Salaam, Entebbe in Africa e Parigi, Londra e Amsterdam in Europa, oltre all'aeroporto internazionale JFK di New York.\r

Il code sharing consente ai clienti di beneficiare di un'unica tariffa e di un unico biglietto per l'intero viaggio; potranno inoltre effettuare il check-in con il proprio bagaglio dalla città di partenza fino all'arrivo a destinazione.\r

\r

Nel frattempo, da oggi 3 novembre, Kenya Airways ha aumentato il numero delle frequenze dei voli sulla Nairobi-Londra a undici alla settimana, in risposta alla crescita della domanda sulla rotta.","post_title":"Kenya Airways in codeshare con Air Austral. Più frequenze sulla Nairobi-Londra","post_date":"2022-11-03T12:05:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1667477159000]}]}}