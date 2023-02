Qantas: investimento milionario sulle lounge, inclusa una First Lounge a Londra Heathrow Investimento milionario per le lounge di Qantas: lo stanziamento di 100 milioni di dollari (70 milioni di dollari Usa) include la realizzazione di quattro nuove lounge, tra le quali spicca una First Lounge all’aeroporto di Londra Heathrow, la cui apertura è prevista per la fine del 2025, in concomitanza del lancio del primo volo per Sydney, all’interno del Project Sunrise. Oltre a quella di Londra, l’investimento – il più grande destinato a network delle lounge che Qantas ha messo in campo da oltre un decennio – include la riapertura della rinnovata Lounge internazionale di Hong Kong, la ristrutturazione completa dell’International Business Lounge di Sydney, l’ampliamento dell’International Business Lounge di Melbourne; e ancora il nuovo Qantas Club di Hobart, la nuova Broome Regional Lounge con il doppio dei posti a sedere, Attualmente Qantas conta 42 lounge in Australia (12 delle quali in destinazioni regionali) e 9 all’estero. Alan Joyce, ceo del gruppo, ha sottolineato come la ripresa più rapida del previsto della domanda di viaggio abbia permesso alla compagnia aerea di accelerare gli investimenti destinati alle lounge. “Essere tornati in attivo significa che siamo tornati a fare investimenti a lungo termine per i nostri passeggeri. Un percorso iniziato con l’importante ordine di aeromobili che abbiamo annunciato l’anno scorso e ora proseguiamo con un importante investimento nelle nostre lounge”. “Londra è una delle destinazioni più importanti del nostro network ed è la location perfetta per una First Lounge, soprattutto con il prossimo debutto dei nostri voli diretti Project Sunrise”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gnv ha programmato un anno di festeggiamenti per celebrare i suoi 30 anni di servizio: eventi con le istituzioni, con i b2b e i b2c, con i dipendenti e, in particolare, nella bellissima Genova, dove si trova l’head-quarter della compagnia di navigazione e dove tutto è iniziato. Appuntamenti che avranno anche una chiave di lettura sociale, con un’attenzione particolare a chi ne ha più bisogno. Gnv continua a crescere: la sua flotta ha raggiunto le 25 unità. «Negli ultimi 3 anni siamo cresciuti di 9 unità, in contro-tendenza con le dinamiche sociali del turismo e del mondo dei trasporti, che ha vissuto un tempo difficile. - ricorda Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv – Abbiamo raggiunto le 31 linee, l’ultima delle quali è l’Almería-Nador, dalla Spagna al Marocco. Stiamo aumentando la capacità su diverse tratte: in Sardegna è arrivata a 4 navi già nel 2022. In Marocco è salita prima a 5 e poi a 6 navi e tutte le isole delle Baleari sono servite da 4 navi, con partenze quotidiane da Barcellona e Valencia. C’è molto ottimismo. - prosegue Della Valle - In questo momento abbiamo già il 40% di prenotazioni in più rispetto al 2022. Su tutte le destinazioni. Sia da parte di italiani che da stranieri. Tedeschi, svizzeri, austriaci, inglesi, spagnoli, francesi: tutti sono tornati a confermare. Condizioni di vendita pre-pandemiche «Le condizioni di vendita sono quelle pre-pandemiche. Abbiamo finalmente una notizia positiva per tutto il mondo del turismo: i viaggiatori hanno ripreso a prenotare la vacanza sapendo che partiranno. E, in caso di timori, è possibile acquistare un’assicurazione: ai 9 ai 15 euro aggiunti al costo del biglietto, a seconda della tratta, permetteranno di cancellare il viaggio fino al giorno prima!». Per accrescere la sua capacità, nel 2024 GNV aspetta l’arrivo di nuove navi che sono in costruzione in un cantiere cinese e, come già accade nelle unità attive, rispondono alle richieste dell’attuale mercato dei traghetti. «È necessario avere un garage ampio, per poter trasportare automobili e camion; offriamo un grande comfort a bordo con ambienti snelli e funzionali; il wi-fi è disponibile in tutte le aree della nave, dalle cabine al garage, grazie a pacchetti simili a quelli degli aerei». Da ultimo, importante lo sguardo alla sostenibilità. «Negli ultimi anni Gnv ha investito oltre 80milioni di euro per mettere all’interno delle navi gli scrubber, delle marmitte catalitiche che utilizzano un particolare carburante a basso tenore di zolfo, che riduce le emissioni inquinanti. E’ un investimento che solo due operatori hanno fatto nel Mediterraneo. Ci stiamo impegnando per tornare in margine positivo, senza dimenticare che il costo del carburante è rimasto molto elevato». [post_title] => Gnv: 30 anni di servizio. I viaggiatori hanno ripreso a prenotare. [post_date] => 2023-02-21T12:30:57+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676982657000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439922 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Investimento milionario per le lounge di Qantas: lo stanziamento di 100 milioni di dollari (70 milioni di dollari Usa) include la realizzazione di quattro nuove lounge, tra le quali spicca una First Lounge all'aeroporto di Londra Heathrow, la cui apertura è prevista per la fine del 2025, in concomitanza del lancio del primo volo per Sydney, all'interno del Project Sunrise. Oltre a quella di Londra, l'investimento - il più grande destinato a network delle lounge che Qantas ha messo in campo da oltre un decennio - include la riapertura della rinnovata Lounge internazionale di Hong Kong, la ristrutturazione completa dell'International Business Lounge di Sydney, l'ampliamento dell'International Business Lounge di Melbourne; e ancora il nuovo Qantas Club di Hobart, la nuova Broome Regional Lounge con il doppio dei posti a sedere, Attualmente Qantas conta 42 lounge in Australia (12 delle quali in destinazioni regionali) e 9 all'estero. Alan Joyce, ceo del gruppo, ha sottolineato come la ripresa più rapida del previsto della domanda di viaggio abbia permesso alla compagnia aerea di accelerare gli investimenti destinati alle lounge. "Essere tornati in attivo significa che siamo tornati a fare investimenti a lungo termine per i nostri passeggeri. Un percorso iniziato con l'importante ordine di aeromobili che abbiamo annunciato l'anno scorso e ora proseguiamo con un importante investimento nelle nostre lounge". "Londra è una delle destinazioni più importanti del nostro network ed è la location perfetta per una First Lounge, soprattutto con il prossimo debutto dei nostri voli diretti Project Sunrise". [post_title] => Qantas: investimento milionario sulle lounge, inclusa una First Lounge a Londra Heathrow [post_date] => 2023-02-21T11:58:59+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676980739000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Emirates realizzerà un nuovo centro di addestramento piloti, che ospiterà 6 simulatori di volo (FFS) per i nuovi Airbus A350 e Boeing 777X e che sarà operativo dal marzo 2024. "Questo investimento di 135 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo centro di addestramento per piloti garantirà la prontezza di Emirates nell'iniziare l'addestramento dei piloti in vista della consegna della sua nuova flotta di aerei a partire dal 2024 - ha sottolineato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo del gruppo Emirates -. L'edificio sarà dotato dei più recenti simulatori tecnologicamente avanzati per fornire il miglior addestramento ai piloti, utilizzando al contempo l'energia solare per ridurre il consumo energetico." Il nuovo edificio sarà adiacente alle strutture di addestramento Emirates già esistenti a Dubai, il che garantirà una grande integrazione e vicinanza a tutti gli altri centri di addestramento dei piloti. Con questo nuovo centro il vettore amplierà la propria capacità di formazione dei piloti del 54% all'anno. In tutti gli edifici di formazione della compagnia aerea, i piloti di Emirates avranno una maggiore flessibilità e strutture per affinare le loro abilità di volo con 17 postazioni di simulazione di volo complete che offrono una capacità di oltre 130.000 ore di formazione all'anno. [post_title] => Emirates investe 135 milioni di dollari per il nuovo centro di addestramento piloti a Dubai [post_date] => 2023-02-21T09:37:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676972243000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439879 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha programmato per le giornate che vanno da oggi, 21 febbraio, fino a giovedì 23 febbraio l'aggiornamento dei sistemi informatici. In altre parole diverrà effettivo il passaggio da Sabre alla piattaforma Amadeus. Un progetto "finalizzato a migliorare l’esperienza di viaggio e offrire servizi sempre più innovativi e personalizzati - si legge dal sito web di Ita -. Per effettuare questo upgrade, alcune funzionalità saranno temporaneamente non disponibili". In particolare, in questi giorni i passeggeri potranno effettuare il check-in dei propri voli soltanto nei banchi negli aeroporti di partenza. Ma "la limitazione dei servizi non comporterà alcun cambiamento nell’operativo dei voli". Fiumicino e Linate Nel dettaglio, spiega Ita Airways, "per tutti i voli in partenza dal 21 (22 da Roma Fiumicino e Milano Linate) al 23 febbraio sarà necessario effettuare il check-in esclusivamente presso i banchi accettazione dell’aeroporto di partenza. In caso di check-in in aeroporto, gratuito per tutte le tariffe inclusa la Light, vi invitiamo a presentarvi con sufficiente anticipo rispetto alla partenza del vostro volo: voli nazionali e con destinazione Area Schengen: almeno 2 ore prima; voli Intercontinentali ed Extra-Schengen: almeno 3 ore prima. Inoltre, dalle 18.00 del 22 alle 12.30 del 23 febbraio, il sito ita-airways.com e la app Ita Airways non saranno disponibili. "In questa fascia oraria non sarà possibile effettuare acquisti e/o cambi di biglietti neanche presso le biglietterie aeroportuali e il Customer Center Ita Airways". Infine, il vettore specifica che "è possibile continuare ad acquistare i servizi aggiuntivi al volo, tranne durante la chiusura temporanea del sito e app Ita Airways, prevista dalle ore 18.00 del 22 alle 12.30 del 23 febbraio. Se il volo è previsto nei giorni 21, 22 e 23 febbraio occorrerà presentare al desk dell’aeroporto di partenza la ricevuta del servizio acquistato (cartacea o digitale)". [post_title] => Ita Airways migra sulla piattaforma Amadeus: check-in solo in aeroporto [post_date] => 2023-02-21T08:45:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676969149000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439846 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sostenibilità per l’Indonesia e l’Africa, ritorno alle origini per il Nordamerica di Canada e Stati Uniti, meditazione per il lontano Oriente... La programmazione 2023 di Going punta alla riscoperta delle esperienze culturali e alla full immersion nell’essenza delle destinazioni. La geografia di viaggio dell’anno in corso conferma infatti tutti i punti di riferimento di sempre dell'operatore: America settentrionale con i Caraibi inclusi, Far East, Medio Oriente, Africa, Emirati Arabi e oceano Indiano tutto. Il comune denominatore è però questa volta la scelta di tour esperienziali e strutture ricettive, nonché crociere di lusso, in grado di esaltare la ricerca dei territori, per un turismo che faccia attenzione ai principi di inclusione culturale e responsabilità verso l’ambiente. Questo significa avere introdotto esperienze che suggeriscono ai viaggiatori di entrare nelle tradizioni, magari condividendo qualche ora con un insegnante, una famiglia, un’artista locali. «Abbiamo voluto puntare al cuore delle destinazioni in tutte le linee di prodotto, compresa Going4Cruise che propone itinerari pre e post crociera pensati come viaggi nella loro completezza – commenta Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going -. Invece, per Going Resort stiamo preparando le location della stagione estiva e parallelamente la winter 23/24. Le novità saranno lanciate con una conferenza stampa in programma durante la prima settimana di marzo». [post_title] => Esperienze e full immersion nelle destinazioni i focus della programmazione 2023 di Going [post_date] => 2023-02-20T13:36:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676900212000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439820 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_439822" align="alignleft" width="300"] Michaël Delafosse, sindaco di Montpellier[/caption] Montpellier introdurrà il trasporto pubblico gratuito. Sarà la più grande città francese ad introdurre un tale sistema. A partire dal 21 dicembre 2023, i residenti potranno utilizzare un pass gratuito per i trasporti attraverso la rete di autobus e tram della città. Il sistema mira a ridurre le emissioni, l’inquinamento e migliorare l’accessibilità per gli abitanti della città. «Introducendo il trasporto libero, abbiamo il coraggio di prendere una grande misura di giustizia sociale, di progresso, che funziona per la transizione ecologica». Ha twittato il sindaco di Montpellier, Michaël Delafosse. Montpellier sperimenta il trasporto gratuito nei fine settimana da settembre 2020. Nel 2021 era stato esteso ai giorni feriali per gli under 18 e over 65. L’ulteriore estensione del progetto rientra nella spesa della città di 150 milioni di euro a favore della mobilità a zero emissioni. Che comprende anche investimenti nelle piste ciclabili e la creazione di una zona a basse emissioni. Quali altri paesi europei offrono il trasporto gratuito? Due paesi europei si distinguono per i loro pionieristici sistemi di trasporto gratuito. La capitale estone Tallinn ha introdotto il trasporto pubblico gratuito nel 2013. Nel 2020, Lussemburgo è diventato il primo paese al mondo ad abolire le tariffe su tutti i trasporti pubblici. La Spagna sta sperimentando l'introduzione di biglietti ferroviari gratuiti per i viaggi a breve e media distanza nell'ambito di un programma che durerà fino alla fine dell'anno. Essa mira a ridurre l'impatto della crisi del costo della vita, riducendo al contempo le emissioni di CO2. La Germania ha introdotto una misura analoga tra giugno e agosto dello scorso anno, con un pass nazionale scontato per i trasporti pubblici. Ha consentito ai viaggiatori di usufruire senza limiti dei servizi locali e regionali a soli 9 euro al mese. Insieme, la Francia e la Germania regalano quest'estate 60.000 biglietti ferroviari gratuiti ai giovani per incoraggiare gli scambi culturali. Più di 50 città europee hanno introdotto il trasporto pubblico gratuito, citando le ambizioni climatiche e l'uguaglianza sociale come loro principali motivazioni. [post_title] => Montpellier: da dicembre 2023 i trasporti pubblici saranno gratuiti [post_date] => 2023-02-20T11:42:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676893346000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439795 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cambio di direzione in casa Ludwig House Valpolicella, alla cui guida è ora Philippe Nicolas Gonzalez: la villa palladiana di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, è il primo indirizzo del nuovo brand omonimo lanciato l'anno scorso da Eugenio Gallina, quarantenne imprenditore dell’ospitalità bresciano. Nato in provincia di Bologna nel 1985 da una famiglia di origini internazionali, Gonzalez trascorre l’infanzia in Francia e si trasferisce poi sul Garda. Il grande amore per i viaggi, e la curiosità per le culture del mondo, lo convincono a iscriversi e a laurearsi in lingue e culture dell'Asia orientale con specializzazione in giapponese, presso l'università Cà Foscari di Venezia. Il suo percorso accademico lo porta quindi a una carriera nell’ospitalità di lusso, a Londra, dove tra le altre attività si occupa dell’apertura dell'Hilton Bankside, nonché dal 2017 a Venezia. L’ultima esperienza prima della direzione, è quella di shift leader presso l'hotel St. Regis Venice per il quale, durante la delicata fase di rebranding della struttura, cura in prima persona gestione e organizzazione di tutti gli aspetti operativi. “Sono entusiasta di questa opportunità professionale – commenta Gonzalez –. Mi sono innamorato del progetto Ludwig House fin dal primo contatto con Eugenio Gallina: un imprenditore illuminato con una visione reale, innovativa e creativa di un’azienda dell’ospitalità”. [post_title] => Philippe Nicolas Gonzalez nuovo direttore della Ludwig House Valpolicella [post_date] => 2023-02-20T10:27:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676888825000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' l'isola di Boa Vista, a Capo Verde, l'ultima novità in casa Alpitour World: una struttura ex Iberostar ora a gestione Voihotels e brandizzata Bravo. "Entrerà in portfolio a partire dal prossimo 3 maggio - racconta il chief product officer tour operating del gruppo, Franco Campazzo -. Al momento stiamo ipotizzando tre rotazioni settimanali Neos da Milano, Roma e Verona. Ma siamo già pronti a far salire a quattro i collegamenti, se la risposta del mercato dovesse essere particolarmente buona, con un raddoppio su uno dei tre scali già serviti". Interessante l'idea alla base dell'operazione: "Capo Verde è una delle poche destinazioni a medio raggio non ancora inflazionata dall'offerta low cost, con la loro chimera, spesso non reale, delle tariffe super-scontate - spiega sempre Campazzo -. E' quindi perfetta per pacchetti tour operating. Da qui la decisione di un investimento importante su una struttura da 200 camere complessive". Per il resto, il gruppo sta lavorando su un paio di ulteriori progetti ma è ancora troppo presto per svelarne i dettagli. Preoccupa invece un po' la questione inflazione, prosegue Campazzo, "se non altro perché, a fronte di aumenti prevedibili, le persone si aspettano inevitabilmente di più. Il rischio è quello di rimanere al di sotto delle aspettative crescenti dei clienti. Ciò detto, le nostre contrattazioni procedono bene. Nella maggior parte dei casi gli incrementi sono organici, niente di sopra le righe. Fanno eccezione quelle strutture che durante la pandemia hanno abbassato un po' troppo i prezzi, per paura di perdere troppa domanda. Ora cercano di tornare su valori economicamente più sostenibili, ma se l'aumento è eccessivo diventa difficile. Per agevolare il mercato, quello che possiamo fare noi di Alpitour, è rinunciare a una parte di profitto, non incrementando i nostri margini proporzionalmente alla crescita delle tariffe, come invece normalmente dovrebbe accadere (un'opzione, quest'ultima, già anticipata a noi di Travel Quotidiano, in un'intervista di inizio gennaio, dal general manager tour operating, Pier Ezhaya, ndr)". [post_title] => Alpitour e la novità Capo Verde: "Dove le low cost non arrivano" [post_date] => 2023-02-17T12:32:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676637175000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 439723 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_335181" align="alignleft" width="300"] L'assessore al turismo della regione Emilia Romagna, Andrea Corsini[/caption] Parte in Emilia-Romagna una maxioperazione per riqualificare le strutture ricettive. Si tratta di 300 milioni di euro, metà concessi da Bei, Banca europea per gli investimenti, e metà messi da quattro istituti di credito, Intesa Sanpaolo, Bnl, Bper e Bcc Banca Iccrea. Per sostenere questa manovra, la regione, attraverso un bando, contribuisce con ulteriori 3 milioni e mezzo nel triennio 2023-25. Il contributo regionale per gli albergatori e dal prossimo anno anche per i gestori di campeggi, si propone di favorire l'accesso ai finanziamenti, ammortizzando i tassi d'interesse, erogato in un'unica soluzione per un importo massimo di 200 mila euro per impresa ed è a fondo perduto. Il tasso Il programma prevede che il tasso applicato dalle banche intermediarie alle imprese sia inferiore al tasso normalmente applicato. I prestiti, della durata da 2 a 12 anni (estesa a 15 anni in caso di investimenti che riguardino il rinnovamento energetico) non possono essere inferiori a 400 mila euro e non possono superare l'importo massimo di 5 milioni di euro. «Un progetto nuovo, uno strumento di agevolazione che consentirà agli albergatori che vorranno partecipare al bando di fare degli investimenti di carattere strutturale per riqualificare i loro alberghi - spiega l'assessore regionale al turismo, Andrea Corsini - una misura importante che di solito viene adottata nelle industrie, e siccome noi riteniamo che il turismo sia un'industria, ha bisogno anche di strumenti di questo tipo». [post_title] => Emilia-Romagna: maxi investimento da 300 milioni di euro [post_date] => 2023-02-17T11:47:02+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1676634422000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "qantas investimento milionario sulle lounge inclusa una first lounge a londra heathrow" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":72,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2373,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gnv ha programmato un anno di festeggiamenti per celebrare i suoi 30 anni di servizio: eventi con le istituzioni, con i b2b e i b2c, con i dipendenti e, in particolare, nella bellissima Genova, dove si trova l’head-quarter della compagnia di navigazione e dove tutto è iniziato. Appuntamenti che avranno anche una chiave di lettura sociale, con un’attenzione particolare a chi ne ha più bisogno. Gnv continua a crescere: la sua flotta ha raggiunto le 25 unità.\r

\r

«Negli ultimi 3 anni siamo cresciuti di 9 unità, in contro-tendenza con le dinamiche sociali del turismo e del mondo dei trasporti, che ha vissuto un tempo difficile. - ricorda Matteo Della Valle, passengers sales & marketing staff director di Gnv – Abbiamo raggiunto le 31 linee, l’ultima delle quali è l’Almería-Nador, dalla Spagna al Marocco. Stiamo aumentando la capacità su diverse tratte: in Sardegna è arrivata a 4 navi già nel 2022. In Marocco è salita prima a 5 e poi a 6 navi e tutte le isole delle Baleari sono servite da 4 navi, con partenze quotidiane da Barcellona e Valencia. C’è molto ottimismo. - prosegue Della Valle - In questo momento abbiamo già il 40% di prenotazioni in più rispetto al 2022. Su tutte le destinazioni. Sia da parte di italiani che da stranieri. Tedeschi, svizzeri, austriaci, inglesi, spagnoli, francesi: tutti sono tornati a confermare.\r

Condizioni di vendita pre-pandemiche\r

«Le condizioni di vendita sono quelle pre-pandemiche. Abbiamo finalmente una notizia positiva per tutto il mondo del turismo: i viaggiatori hanno ripreso a prenotare la vacanza sapendo che partiranno. E, in caso di timori, è possibile acquistare un’assicurazione: ai 9 ai 15 euro aggiunti al costo del biglietto, a seconda della tratta, permetteranno di cancellare il viaggio fino al giorno prima!». Per accrescere la sua capacità, nel 2024 GNV aspetta l’arrivo di nuove navi che sono in costruzione in un cantiere cinese e, come già accade nelle unità attive, rispondono alle richieste dell’attuale mercato dei traghetti.\r

\r

«È necessario avere un garage ampio, per poter trasportare automobili e camion; offriamo un grande comfort a bordo con ambienti snelli e funzionali; il wi-fi è disponibile in tutte le aree della nave, dalle cabine al garage, grazie a pacchetti simili a quelli degli aerei».\r

\r

Da ultimo, importante lo sguardo alla sostenibilità. «Negli ultimi anni Gnv ha investito oltre 80milioni di euro per mettere all’interno delle navi gli scrubber, delle marmitte catalitiche che utilizzano un particolare carburante a basso tenore di zolfo, che riduce le emissioni inquinanti. E’ un investimento che solo due operatori hanno fatto nel Mediterraneo. Ci stiamo impegnando per tornare in margine positivo, senza dimenticare che il costo del carburante è rimasto molto elevato».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gnv: 30 anni di servizio. I viaggiatori hanno ripreso a prenotare.","post_date":"2023-02-21T12:30:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676982657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Investimento milionario per le lounge di Qantas: lo stanziamento di 100 milioni di dollari (70 milioni di dollari Usa) include la realizzazione di quattro nuove lounge, tra le quali spicca una First Lounge all'aeroporto di Londra Heathrow, la cui apertura è prevista per la fine del 2025, in concomitanza del lancio del primo volo per Sydney, all'interno del Project Sunrise.\r

\r

Oltre a quella di Londra, l'investimento - il più grande destinato a network delle lounge che Qantas ha messo in campo da oltre un decennio - include la riapertura della rinnovata Lounge internazionale di Hong Kong, la ristrutturazione completa dell'International Business Lounge di Sydney, l'ampliamento dell'International Business Lounge di Melbourne; e ancora il nuovo Qantas Club di Hobart, la nuova Broome Regional Lounge con il doppio dei posti a sedere,\r

\r

Attualmente Qantas conta 42 lounge in Australia (12 delle quali in destinazioni regionali) e 9 all'estero.\r

\r

Alan Joyce, ceo del gruppo, ha sottolineato come la ripresa più rapida del previsto della domanda di viaggio abbia permesso alla compagnia aerea di accelerare gli investimenti destinati alle lounge. \"Essere tornati in attivo significa che siamo tornati a fare investimenti a lungo termine per i nostri passeggeri. Un percorso iniziato con l'importante ordine di aeromobili che abbiamo annunciato l'anno scorso e ora proseguiamo con un importante investimento nelle nostre lounge\".\r

\r

\r

\r

\"Londra è una delle destinazioni più importanti del nostro network ed è la location perfetta per una First Lounge, soprattutto con il prossimo debutto dei nostri voli diretti Project Sunrise\".","post_title":"Qantas: investimento milionario sulle lounge, inclusa una First Lounge a Londra Heathrow","post_date":"2023-02-21T11:58:59+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676980739000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates realizzerà un nuovo centro di addestramento piloti, che ospiterà 6 simulatori di volo (FFS) per i nuovi Airbus A350 e Boeing 777X e che sarà operativo dal marzo 2024.\r

\r

\"Questo investimento di 135 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo centro di addestramento per piloti garantirà la prontezza di Emirates nell'iniziare l'addestramento dei piloti in vista della consegna della sua nuova flotta di aerei a partire dal 2024 - ha sottolineato Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e ceo del gruppo Emirates -. L'edificio sarà dotato dei più recenti simulatori tecnologicamente avanzati per fornire il miglior addestramento ai piloti, utilizzando al contempo l'energia solare per ridurre il consumo energetico.\"\r

\r

Il nuovo edificio sarà adiacente alle strutture di addestramento Emirates già esistenti a Dubai, il che garantirà una grande integrazione e vicinanza a tutti gli altri centri di addestramento dei piloti.\r

\r

Con questo nuovo centro il vettore amplierà la propria capacità di formazione dei piloti del 54% all'anno. In tutti gli edifici di formazione della compagnia aerea, i piloti di Emirates avranno una maggiore flessibilità e strutture per affinare le loro abilità di volo con 17 postazioni di simulazione di volo complete che offrono una capacità di oltre 130.000 ore di formazione all'anno.\r

\r

","post_title":"Emirates investe 135 milioni di dollari per il nuovo centro di addestramento piloti a Dubai","post_date":"2023-02-21T09:37:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676972243000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439879","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha programmato per le giornate che vanno da oggi, 21 febbraio, fino a giovedì 23 febbraio l'aggiornamento dei sistemi informatici. In altre parole diverrà effettivo il passaggio da Sabre alla piattaforma Amadeus. Un progetto \"finalizzato a migliorare l’esperienza di viaggio e offrire servizi sempre più innovativi e personalizzati - si legge dal sito web di Ita -. Per effettuare questo upgrade, alcune funzionalità saranno temporaneamente non disponibili\".\r

\r

In particolare, in questi giorni i passeggeri potranno effettuare il check-in dei propri voli soltanto nei banchi negli aeroporti di partenza. Ma \"la limitazione dei servizi non comporterà alcun cambiamento nell’operativo dei voli\".\r

Fiumicino e Linate\r

Nel dettaglio, spiega Ita Airways, \"per tutti i voli in partenza dal 21 (22 da Roma Fiumicino e Milano Linate) al 23 febbraio sarà necessario effettuare il check-in esclusivamente presso i banchi accettazione dell’aeroporto di partenza. In caso di check-in in aeroporto, gratuito per tutte le tariffe inclusa la Light, vi invitiamo a presentarvi con sufficiente anticipo rispetto alla partenza del vostro volo: voli nazionali e con destinazione Area Schengen: almeno 2 ore prima; voli Intercontinentali ed Extra-Schengen: almeno 3 ore prima.\r

\r

Inoltre, dalle 18.00 del 22 alle 12.30 del 23 febbraio, il sito ita-airways.com e la app Ita Airways non saranno disponibili. \"In questa fascia oraria non sarà possibile effettuare acquisti e/o cambi di biglietti neanche presso le biglietterie aeroportuali e il Customer Center Ita Airways\".\r

\r

Infine, il vettore specifica che \"è possibile continuare ad acquistare i servizi aggiuntivi al volo, tranne durante la chiusura temporanea del sito e app Ita Airways, prevista dalle ore 18.00 del 22 alle 12.30 del 23 febbraio. Se il volo è previsto nei giorni 21, 22 e 23 febbraio occorrerà presentare al desk dell’aeroporto di partenza la ricevuta del servizio acquistato (cartacea o digitale)\".","post_title":"Ita Airways migra sulla piattaforma Amadeus: check-in solo in aeroporto","post_date":"2023-02-21T08:45:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1676969149000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439846","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sostenibilità per l’Indonesia e l’Africa, ritorno alle origini per il Nordamerica di Canada e Stati Uniti, meditazione per il lontano Oriente... La programmazione 2023 di Going punta alla riscoperta delle esperienze culturali e alla full immersion nell’essenza delle destinazioni.\r

\r

La geografia di viaggio dell’anno in corso conferma infatti tutti i punti di riferimento di sempre dell'operatore: America settentrionale con i Caraibi inclusi, Far East, Medio Oriente, Africa, Emirati Arabi e oceano Indiano tutto. Il comune denominatore è però questa volta la scelta di tour esperienziali e strutture ricettive, nonché crociere di lusso, in grado di esaltare la ricerca dei territori, per un turismo che faccia attenzione ai principi di inclusione culturale e responsabilità verso l’ambiente. Questo significa avere introdotto esperienze che suggeriscono ai viaggiatori di entrare nelle tradizioni, magari condividendo qualche ora con un insegnante, una famiglia, un’artista locali.\r

\r

«Abbiamo voluto puntare al cuore delle destinazioni in tutte le linee di prodotto, compresa Going4Cruise che propone itinerari pre e post crociera pensati come viaggi nella loro completezza – commenta Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going -. Invece, per Going Resort stiamo preparando le location della stagione estiva e parallelamente la winter 23/24. Le novità saranno lanciate con una conferenza stampa in programma durante la prima settimana di marzo».","post_title":"Esperienze e full immersion nelle destinazioni i focus della programmazione 2023 di Going","post_date":"2023-02-20T13:36:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676900212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439820","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Michaël Delafosse, sindaco di Montpellier[/caption]\r

\r

Montpellier introdurrà il trasporto pubblico gratuito. Sarà la più grande città francese ad introdurre un tale sistema.\r

\r

A partire dal 21 dicembre 2023, i residenti potranno utilizzare un pass gratuito per i trasporti attraverso la rete di autobus e tram della città. Il sistema mira a ridurre le emissioni, l’inquinamento e migliorare l’accessibilità per gli abitanti della città.\r

\r

«Introducendo il trasporto libero, abbiamo il coraggio di prendere una grande misura di giustizia sociale, di progresso, che funziona per la transizione ecologica». Ha twittato il sindaco di Montpellier, Michaël Delafosse.\r

\r

Montpellier sperimenta il trasporto gratuito nei fine settimana da settembre 2020. Nel 2021 era stato esteso ai giorni feriali per gli under 18 e over 65. L’ulteriore estensione del progetto rientra nella spesa della città di 150 milioni di euro a favore della mobilità a zero emissioni. Che comprende anche investimenti nelle piste ciclabili e la creazione di una zona a basse emissioni.\r

Quali altri paesi europei offrono il trasporto gratuito?\r

Due paesi europei si distinguono per i loro pionieristici sistemi di trasporto gratuito. La capitale estone Tallinn ha introdotto il trasporto pubblico gratuito nel 2013. Nel 2020, Lussemburgo è diventato il primo paese al mondo ad abolire le tariffe su tutti i trasporti pubblici.\r

\r

La Spagna sta sperimentando l'introduzione di biglietti ferroviari gratuiti per i viaggi a breve e media distanza nell'ambito di un programma che durerà fino alla fine dell'anno. Essa mira a ridurre l'impatto della crisi del costo della vita, riducendo al contempo le emissioni di CO2.\r

\r

La Germania ha introdotto una misura analoga tra giugno e agosto dello scorso anno, con un pass nazionale scontato per i trasporti pubblici. Ha consentito ai viaggiatori di usufruire senza limiti dei servizi locali e regionali a soli 9 euro al mese.\r

\r

Insieme, la Francia e la Germania regalano quest'estate 60.000 biglietti ferroviari gratuiti ai giovani per incoraggiare gli scambi culturali.\r

\r

Più di 50 città europee hanno introdotto il trasporto pubblico gratuito, citando le ambizioni climatiche e l'uguaglianza sociale come loro principali motivazioni.","post_title":"Montpellier: da dicembre 2023 i trasporti pubblici saranno gratuiti","post_date":"2023-02-20T11:42:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676893346000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439795","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cambio di direzione in casa Ludwig House Valpolicella, alla cui guida è ora Philippe Nicolas Gonzalez: la villa palladiana di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, è il primo indirizzo del nuovo brand omonimo lanciato l'anno scorso da Eugenio Gallina, quarantenne imprenditore dell’ospitalità bresciano.\r

\r

Nato in provincia di Bologna nel 1985 da una famiglia di origini internazionali, Gonzalez trascorre l’infanzia in Francia e si trasferisce poi sul Garda. Il grande amore per i viaggi, e la curiosità per le culture del mondo, lo convincono a iscriversi e a laurearsi in lingue e culture dell'Asia orientale con specializzazione in giapponese, presso l'università Cà Foscari di Venezia. Il suo percorso accademico lo porta quindi a una carriera nell’ospitalità di lusso, a Londra, dove tra le altre attività si occupa dell’apertura dell'Hilton Bankside, nonché dal 2017 a Venezia. L’ultima esperienza prima della direzione, è quella di shift leader presso l'hotel St. Regis Venice per il quale, durante la delicata fase di rebranding della struttura, cura in prima persona gestione e organizzazione di tutti gli aspetti operativi.\r

\r

“Sono entusiasta di questa opportunità professionale – commenta Gonzalez –. Mi sono innamorato del progetto Ludwig House fin dal primo contatto con Eugenio Gallina: un imprenditore illuminato con una visione reale, innovativa e creativa di un’azienda dell’ospitalità”.","post_title":"Philippe Nicolas Gonzalez nuovo direttore della Ludwig House Valpolicella","post_date":"2023-02-20T10:27:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676888825000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' l'isola di Boa Vista, a Capo Verde, l'ultima novità in casa Alpitour World: una struttura ex Iberostar ora a gestione Voihotels e brandizzata Bravo. \"Entrerà in portfolio a partire dal prossimo 3 maggio - racconta il chief product officer tour operating del gruppo, Franco Campazzo -. Al momento stiamo ipotizzando tre rotazioni settimanali Neos da Milano, Roma e Verona. Ma siamo già pronti a far salire a quattro i collegamenti, se la risposta del mercato dovesse essere particolarmente buona, con un raddoppio su uno dei tre scali già serviti\". Interessante l'idea alla base dell'operazione: \"Capo Verde è una delle poche destinazioni a medio raggio non ancora inflazionata dall'offerta low cost, con la loro chimera, spesso non reale, delle tariffe super-scontate - spiega sempre Campazzo -. E' quindi perfetta per pacchetti tour operating. Da qui la decisione di un investimento importante su una struttura da 200 camere complessive\".\r

\r

Per il resto, il gruppo sta lavorando su un paio di ulteriori progetti ma è ancora troppo presto per svelarne i dettagli. Preoccupa invece un po' la questione inflazione, prosegue Campazzo, \"se non altro perché, a fronte di aumenti prevedibili, le persone si aspettano inevitabilmente di più. Il rischio è quello di rimanere al di sotto delle aspettative crescenti dei clienti. Ciò detto, le nostre contrattazioni procedono bene. Nella maggior parte dei casi gli incrementi sono organici, niente di sopra le righe. Fanno eccezione quelle strutture che durante la pandemia hanno abbassato un po' troppo i prezzi, per paura di perdere troppa domanda. Ora cercano di tornare su valori economicamente più sostenibili, ma se l'aumento è eccessivo diventa difficile. Per agevolare il mercato, quello che possiamo fare noi di Alpitour, è rinunciare a una parte di profitto, non incrementando i nostri margini proporzionalmente alla crescita delle tariffe, come invece normalmente dovrebbe accadere (un'opzione, quest'ultima, già anticipata a noi di Travel Quotidiano, in un'intervista di inizio gennaio, dal general manager tour operating, Pier Ezhaya, ndr)\".","post_title":"Alpitour e la novità Capo Verde: \"Dove le low cost non arrivano\"","post_date":"2023-02-17T12:32:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676637175000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439723","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_335181\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'assessore al turismo della regione Emilia Romagna, Andrea Corsini[/caption]\r

\r

Parte in Emilia-Romagna una maxioperazione per riqualificare le strutture ricettive. Si tratta di 300 milioni di euro, metà concessi da Bei, Banca europea per gli investimenti, e metà messi da quattro istituti di credito, Intesa Sanpaolo, Bnl, Bper e Bcc Banca Iccrea.\r

\r

Per sostenere questa manovra, la regione, attraverso un bando, contribuisce con ulteriori 3 milioni e mezzo nel triennio 2023-25. Il contributo regionale per gli albergatori e dal prossimo anno anche per i gestori di campeggi, si propone di favorire l'accesso ai finanziamenti, ammortizzando i tassi d'interesse, erogato in un'unica soluzione per un importo massimo di 200 mila euro per impresa ed è a fondo perduto.\r

Il tasso\r

Il programma prevede che il tasso applicato dalle banche intermediarie alle imprese sia inferiore al tasso normalmente applicato. I prestiti, della durata da 2 a 12 anni (estesa a 15 anni in caso di investimenti che riguardino il rinnovamento energetico) non possono essere inferiori a 400 mila euro e non possono superare l'importo massimo di 5 milioni di euro.\r

\r

«Un progetto nuovo, uno strumento di agevolazione che consentirà agli albergatori che vorranno partecipare al bando di fare degli investimenti di carattere strutturale per riqualificare i loro alberghi - spiega l'assessore regionale al turismo, Andrea Corsini - una misura importante che di solito viene adottata nelle industrie, e siccome noi riteniamo che il turismo sia un'industria, ha bisogno anche di strumenti di questo tipo».","post_title":"Emilia-Romagna: maxi investimento da 300 milioni di euro","post_date":"2023-02-17T11:47:02+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676634422000]}]}}