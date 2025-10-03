I piloti di Lufthansa hanno votato per lo sciopero. Non si sa ancora la data I piloti della Lufthansa e della sua sussidiaria cargo hanno votato per uno sciopero dopo che i colloqui tra il loro sindacato e la compagnia aerea sulle pensioni sono giunti a un punto morto. I lavoratori, membri del sindacato Vereinigung Cockpit, chiedono alla compagnia aerea di aumentare i contributi pensionistici per i suoi 4.800 piloti, sostenendo che la loro situazione pensionistica è peggiorata negli ultimi otto anni. La Lufthansa non ha avuto giri di parole, rispondendo che era assolutamente impossibile apportare modifiche perché le richieste erano troppo costose. Ancora niente data I piloti hanno votato a favore della proposta di sciopero, che è stata approvata a maggioranza, ma non è stata ancora fissata una data o una tempistica. Vista la risposta della compagnia aerea, che ha escluso radicalmente qualsiasi possibile modifica al sistema pensionistico, uno sciopero sembra probabile. Il conflitto non riguarda il personale di nessuna delle altre compagnie aeree del gruppo Lufthansa, nemmeno quelle tedesche come Discover o Eurowings, e tanto meno quelle dei paesi limitrofi, che hanno normative sul lavoro diverse. Condividi

