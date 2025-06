Neos è operativa sulla New York-Bari. Obiettivo 12.700 passeggeri nel primo anno di attività E’ operativa da questa mattina la nuova rotta tra New York e Bari di Neos: sulla tratta, attiva fino al prossimo 15 ottobre con una frequenza alla settimana, viene impiegato un Boeing 787-9 Dreamliner configurato con due classi di servizio (Premium ed Economy) e dotato di un totale di 355 posti. «Il nuovo volo diretto da New York a Bari è un collegamento strategico che conferma il forte potenziale di crescita del mercato pugliese – afferma Carlo Stradiotti, amministratore delegato Neos -. Il nostro obiettivo è di trasportare circa 12.700 viaggiatori nel primo anno di operatività, contribuendo a rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti e a promuovere lo sviluppo dei flussi leisure e business tra i due Paesi. Dopo il successo del collegamento che dalla scorsa estate ha unito la Sicilia agli Stati Uniti, questa nuova tratta rappresenta un’ulteriore espansione delle nostre connessioni internazionali, servendo un’altra importante regione come la Puglia. Grazie a questo volo, avremo un’offerta giornaliera da New York verso l’Italia con quattro frequenze da Milano, due da Palermo e ora anche una da Bari». «Il volo per New York – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – è l’emblema dello straordinario lavoro che ha permesso alla rete aeroportuale pugliese di diventare un riferimento nel bacino del Mediterraneo. È il simbolo, altresì, della passione con la quale le donne e gli uomini di Aeroporti di Puglia operano, quotidianamente, consapevoli di quanto il loro impegno sia fondamentale per consentire la crescita, economica e sociale, della nostra amata Puglia. Grazie a questo collegamento la nostra regione si proietta con decisione su un mercato ad altissimo potenziale di crescita che in questo volo trova un fattore decisivo per dare slancio alle ambizioni di crescita dei flussi incoming da un’area che vede nella Puglia una meta di straordinaria attrattiva per la bellezza dei paesaggi, la storia di civiltà millenarie e la straordinaria bontà della sua enogastronomia». Neos amplia quindi il proprio network verso il Nord America, dove è già presente dal 2021 sulla Milano Malpensa-New York oggi servita da quattro frequenze settimanali e, da aprile 2023, con un volo non stop da Malpensa a Toronto. Inoltre, dallo scorso anno la compagnia ha introdotto il diretto Palermo-New York con due frequenze settimanali, operative dal 6 giugno fino ad ottobre, che ha fatto registrare performance molto positive. Condividi

