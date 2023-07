Msc – Italo, è quasi fatta: accordo raggiunto, si attende solo la firma Quattro miliardi di euro per ottenere il 99% della società dal fondo americano Gip. Il gruppo Msc sarebbe già alle battute finali della trattativa per l’acquisizione di Italo. L’accordo è stato raggiunto, mancherebbe solo la firma, riporta Milano Finanza. L’annuncio della chiusura del deal dovrebbe quindi arrivare a giorni, se non persino a ore. Le parti avrebbero insomma impresso una decisa accelerazione all’intera operazione, nonostante l’accordo di negoziazione in esclusiva concedesse tempo sino al termine di agosto. Dopo la fallita scalata a Ita Airways, il colosso italo-svizzero entrerebbe così ora nel comparto del trasporto passeggeri su rotaia, andando a creare un polo ad ampio respiro, in grado di includere logistica, crociere, tour operating e distribuzioni. Abbastanza evidenti appaiono, in particolare, le potenziali sinergie attivabili tra Italo e Msc Crociere, con possibilità di collegamenti agevolati verso molti dei principali porti d’imbarco della compagnia. Condividi

\r

L'ottimo posizionamento della compagnia aerea del gruppo Iag è quello certificato da Cirium, società di consulenza internazionale specializzata in analisi nel campo dell’aviazione. Guardando alla puntualità nelle partenze dagli aeroporti italiani, Vueling è stata la più puntuale del semestre a Roma Fiumicino, con un tasso del 77%. Spicca anche al Vespucci di Firenze, con un tasso di puntualità del 76,7%.\r

\r

I dati di Cirium mostrano anche che Vueling, tra le low cost, ha raggiunto il tasso di puntualità più alto nelle partenze da Barcellona (83,3%) Parigi-Orly (75,4%) e Charles de Gaulle (82,7%), sempre in riferimento alla prima metà del 2023.\r

\r

Nel mese di giugno, secondo il rapporto “The On-Time Performance Review”, Vueling si è attestata come il secondo vettore low cost più puntuale, con un tasso medio di puntualità del 76,9% sugli oltre 18.900 voli decollati.\r

\r

«Questi risultati in termini di puntualità - commenta Oliver Iffert, chief operations officer della compagnia aerea - sono il risultato del nostro fermo impegno nel raggiungimento di alti livelli di eccellenza nelle attività e negli sforzi profusi da tutti coloro che fanno parte di Vueling\".","post_title":"Vueling è il vettore low cost più puntuale d'Europa nel primo semestre 2023","post_date":"2023-07-24T12:42:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690202576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quattro miliardi di euro per ottenere il 99% della società dal fondo americano Gip. Il gruppo Msc sarebbe già alle battute finali della trattativa per l'acquisizione di Italo. L'accordo è stato raggiunto, mancherebbe solo la firma, riporta Milano Finanza. L'annuncio della chiusura del deal dovrebbe quindi arrivare a giorni, se non persino a ore. Le parti avrebbero insomma impresso una decisa accelerazione all'intera operazione, nonostante l'accordo di negoziazione in esclusiva concedesse tempo sino al termine di agosto.\r

\r

Dopo la fallita scalata a Ita Airways, il colosso italo-svizzero entrerebbe così ora nel comparto del trasporto passeggeri su rotaia, andando a creare un polo ad ampio respiro, in grado di includere logistica, crociere, tour operating e distribuzioni. Abbastanza evidenti appaiono, in particolare, le potenziali sinergie attivabili tra Italo e Msc Crociere, con possibilità di collegamenti agevolati verso molti dei principali porti d'imbarco della compagnia.","post_title":"Msc - Italo, è quasi fatta: accordo raggiunto, si attende solo la firma","post_date":"2023-07-24T11:42:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1690198954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450199","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Previsioni positive per American Airlines che a chiusura del secondo trimestre 2023 vede la parabola ascendente proseguire ulteriormente nei prossimi mesi. La compagni aeree nei tre mesi fra aprile e giugno ha realizzato 14,4 miliardi di dollari di ricavi con un utile netto che ha raggiunto quasi 1,4 miliardi di dollari.\r

\r

Le forti venditehanno contribuito a far registrare alla compagnia aerea il più alto fatturato trimestrale nella storia dell'azienda. I profitti sono stati favoriti anche da un calo del 35% del prezzo medio del carburante.\r

\r

Grazie a questi risultati, la compagnia aerea ha alzato le sue previsioni di guadagno per il 2023 che sono ora comprese tra 3 a 3,75 dollari per azione, rispetto alla precedente previsione di 2,50-3,50 dollari.\r

\r

«Le nostre operazioni si stanno svolgendo a livelli storicamente forti, e abbiamo lavorato per rinnovare la flotta e costruire un network globale completo, il che ha contribuito a produrre ricavi record nel secondo trimestre\", ha dichiarato il ceo, Robert Isom.","post_title":"American Airlines: previsioni al rialzo dopo un trimestre con profitti per 1,4 mld di dollari","post_date":"2023-07-24T11:16:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1690197370000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Piscina, centro benessere, palestra, campo da tennis, sport acquatici (Sup e canoa), giardini paesaggistici e parcheggio gratuito. Sono alcune delle novità che attendono gli ospiti al Mangia's Santa Teresa Resort. Il 5 stelle sardo ha da poco riaperto i propri battenti, dopo un restyling da 12 milioni di euro. L'intervento è parte del piano di investimenti previsto dalla joint venture Insulae, siglata a fine 2021 dal gruppo siciliano con Hotel Investment Partners (controllata da Blackstone).\r

\r

Situata nella piccola baia di Santa Reparata nel Nord dell'isola, la struttura vanta 199 camere completamente rinnovate e arredate in stile made in Italy locale. Molte delle soluzioni di alloggio sono provviste di vista mare o terrazza privata. Il resort gode anche di una spiaggia privata attrezzata e di un servizio di navetta per i più bei lidi della zona. Tra le novità dell'estate 2024, è già in calendario un nuovo beach club in prossimità della struttura. Due i ristoranti: il nuovissimo Donna Floriana Bistrot, che presenta piatti italiani tradizionali e contemporanei, nonché il rinnovato Perseo Restaurant, con un buffet internazionale che include anche specialità locali. Gli ospiti possono inoltre sorseggiare un drink al tramonto presso il Lime Pool Bar, pure oggetto di restyling, con musica lounge e jazz.\r

\r

","post_title":"Dopo un restyling da 12 milioni ha riaperto in Sardegna il Mangia's Santa Teresa Resort","post_date":"2023-07-24T11:10:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690197025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Scali nelle città di Kusadasi e Istanbul (con soggiorno prolungato) in Turchia, al Pireo vicino ad Atene in Grecia e a Genova, Palermo e Civitavecchia per Roma in Italia. Per il prossimo autunno, la Msc Poesia propone un itinerario di crociera unico, che accompagnerà gli ospiti in un viaggio alla scoperta della cultura e della bellezza di alcune delle destinazioni più ambite del Mediterraneo. \r

\r

Da settembre a novembre 2023, la Poesia offrirà questo programma di undici notti che darà agli ospiti l'opportunità di immergersi completamente nei siti storici, nell'architettura, nelle specialità culinarie e nei paesaggi di Italia, Grecia e Turchia, approfittando del piacevole clima autunnale, perfetto per le visite turistiche e le attività all'aperto. Sia a bordo sia a terra, Msc proporrà una vasta gamma di attività ed escursioni divertenti per gli ospiti di tutte le età.","post_title":"Le crociere autunnali di Msc Poesia: Italia, Grecia e Turchia in un unico viaggio","post_date":"2023-07-24T10:28:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690194494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

In dieci anni, sono scomparsi 2.790 hotel a 1 e 2 stelle, sempre più schiacciati dalle aggressive politiche tariffarie delle strutture di categoria superiore e al tempo stesso sopraffatti dall’aumento delle proposte di appartamenti in affitto. Sulle principali piattaforme di locazioni turistiche brevi si contano infatti ormai circa 500 mila proposte. Un boom che sta avendo un grave impatto sul mondo dell’accoglienza alberghiera in Italia. In particolare, su alberghi e pensioni a gestione familiare, che un tempo rappresentavano un punto di forza del sistema ricettivo nazionale, ma che ora faticano a restare sul mercato. È quanto emerge da un’analisi sul sistema ricettivo italiano condotto da Cst per Assohotel, l’associazione che riunisce le imprese della ricettività turistica alberghiera Confesercenti.\r

\r

I piccoli alberghi non riescono più a competere non solo con le strutture medio/grandi, che hanno una maggiore capacità finanziaria ed economica, ma anche con il fenomeno degli appartamenti, che hanno costi di gestione del tutto marginali rispetto a quelli delle imprese ricettive e sono privi di obblighi sul livello minimo dei servizi. Le difficoltà gestionali dei piccoli hotel derivano anche dalla necessità di assicurare lo standard delle dotazioni e dei servizi quotidiani previsti dalle rispettive normative regionali, oltre che dalla necessità di presidiare le principali piattaforme online le quali, come è noto, chiedono commissioni elevate. Insomma, un sistema fin troppo competitivo e difficile da governare per un numero sempre maggiore di piccole imprese.\r

\r

Nel 2011 in Italia c’erano 10.266 hotel a 1 e 2 stelle che offrivano il 13,3% dei posti letto del settore alberghiero. Oggi ne restano 7.476 e garantiscono il 9,6% dei posti letto del comparto. Il loro ridimensionamento non è legato alle difficoltà del periodo pandemico, visto che dal 2011 il calo medio annuo è stato del 3%. Dieci anni fa gli hotel a 1 stella in Italia erano 3.612 e nel 2022 sono scesi a 2.385. Stesso trend per i 2 stelle che nel 2011 contavano 6.654 imprese e nel 2022 si sono ridotti a 5.091. In termini percentuali il calo dei primi è stato del 34% e la diminuzione dei secondi si ferma al 23,5%. Una situazione particolare, dalla quale non sfuggono nemmeno i 3 stelle che in dieci anni hanno registrato una diminuzione del -2,5%.\r

\r

Nel 2022 il maggior numero di hotel a 1 e 2 stelle era concentrato nelle regioni del Nord Est (43,7%), mentre nelle regioni del Sud e isole erano distribuite solo il 13,5% del totale. Proprio in queste aree negli ultimi dieci anni si è registrata la diminuzione percentuale più elevata, a differenza delle regioni del Centro dove la diminuzione si è fermata al -20%.\r

\r

“La deregulation di fatto in cui si è sviluppato il mercato degli affitti brevi in Italia sta portando a gravi squilibri nel comparto ricettivo - commenta Vittorio Messina, presidente di Assohotel Confesercenti -. Stiamo favorendo le non-imprese a tutto svantaggio delle attività imprenditoriali, che sono sottoposte a un prelievo fiscale più oneroso e sostengono costi maggiori per essere in regola con la normativa, per esempio per le questioni di sicurezza. Condividiamo dunque pienamente l’obiettivo principale della proposta di legge sulle locazioni brevi del Governo, ossia quello di regolamentare il fenomeno, auspicando che vada effettivamente nella direzione di eliminare ogni incertezza normativa e ogni forma di concorrenza sleale”.","post_title":"Assohotel: la deregulation degli affitti brevi cancella i piccoli alberghi a conduzione familiare","post_date":"2023-07-24T10:18:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1690193938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450170","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà il logo di Moby a campeggiare sulle maglie del Cagliari per le prossime due stagioni. L'accordo di sponsorizzazione biennale è stato firmato venerdì scorso a bordo del Fantasy, alla presenza dell'amministratore delegato del gruppo Moby, Achille Onorato, e del presidente rossoblù, Tommaso Giulini.\r

\r

“Quest’accordo – spiega lo stesso Onorato – rafforza ulteriormente il legame tra la nostra compagnia, la Sardegna che serviamo dalla fine del 1800 e il mondo dello sport. Solo un mese fa la campionessa di sci Sofia Goggia è stata la madrina di battesimo del traghetto più grande del mondo, mentre oggi ospitiamo sulla nostra ammiraglia i rappresentanti del Cagliari Calcio, squadra che vanta una lunga storia di successi e tradizioni. Per noi è un orgoglio firmare questa partnership a bordo del Fantasy e avere il logo della nostra compagnia sulle maglie rossoblù. Il Cagliari è la squadra della nostra isola del cuore: con oltre 1,5 milioni di tifosi in tutto il mondo, la sua lunga storia e tradizione fatta di valori, impegno e resilienza si accomuna a quella di Moby. Siamo orgogliosi con questa partnership di condividere un progetto e una visione comune e di rafforzare il legame fra la Moby e la Sardegna. Nelle prossime settimane, in correlazione a questa iniziativa, annunceremo delle novità e delle azioni congiunte dedicate ai nostri passeggeri.”.","post_title":"Il logo Moby campeggerà sulle maglie del Cagliari per le prossime due stagioni","post_date":"2023-07-24T10:06:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1690193199000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Catania è chiuso anche oggi e nulla lascia presagire una riapertura del terminal A per domani, 25 luglio, giorno indicato come potenzialmente utile per una prima ripartenza delle operazioni, dopo che lo stesso era stato interessato da un incendio lo scorso 16 luglio.\r

La Sac, società di gestione dello scalo di Fontanarossa, precisa che è «operativa la tensostruttura di supporto all’area partenze del Terminal C che agevolerà la gestione dei flussi di passeggeri. Per aumentare ancora di più la capienza del terminal, inoltre, Sac e Aeronautica Militare procederanno a posizionare due tensostrutture di 54 mq ciascuna, da allestire in area airside, in corrispondenza dei Gate C1 e C5, per le operazioni di preimbarco e imbarco».\r

Voli cancellati e trasferiti sugli altri scali siciliani stanno mettendo a dura prova l'intero sistema di trasporto aereo proprio in alcuni dei giorni di maggiore traffico: ecco allora che la polemica sulla gestione dell'emergenza arriva al Governo, con il ministro del Made in Italy Adolfo Urso: «Ormai è evidente che ci sia stata una mancata programmazione e che siano state carenti le verifiche sui programmi infrastrutturali, annunciati e mai realizzati - afferma il ministro ripreso da Il Sole 24 Ore -. Il danno al sistema produttivo di Catania e della Sicilia orientale è grave, sia per l’impatto immediato, e non solo sul campo turistico nel pieno della stagione, sia per quello reputazionale, che rischia di perdurare nel tempo. È passata una settimana e ancora non è chiaro quando ritorneremo alla cosiddetta normalità».\r

Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, risponde: «C’è chi, come il ministro Urso, preferisce alimentare sterili polemiche adombrando dubbi su carenze infrastrutturali di un sistema aeroportuale che, ricordo al ministro, sino alla vigilia dell’incidente individuava in Fontanarossa un significativo hub internazionale, sia sotto il profilo dei movimenti aerei e passeggeri, che sulla qualità dei servizi di terra».\r

\r

La controreplica di Urso in serata: «Nessuna polemica e massima collaborazione come sempre, ma ho il dovere istituzionale di far presente quali siano le gravi ricadute».\r

\r

C'è anche l'intervento del ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, il quale spiega che «al più presto» saranno convocati tutti i soggetti interessati alla gestione dell’aeroporto di Catania «per accelerare il ritorno alla normalità». Il ministro conferma la disponibilità a mettere a disposizione anche un supporto tecnico per fare piena luce sulla situazione.\r

","post_title":"Catania, l'aeroporto resta chiuso. Ed è polemica sulla gestione dell'emergenza","post_date":"2023-07-24T10:05:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1690193126000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"450154","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un nuovo prodotto, che necessita del pieno supporto da parte delle agenzie di viaggio. Così il direttore commerciale di Msc Crociere ed Explora Journeys, Luca Valentini, definisce il marchio lusso che ha preso ufficialmente vita ieri con la consegna della Explora I presso gli stabilimenti Fincantieri di Monfalcone. Fin da subito è quindi prevista una forte spinta alla formazione degli adv.\r

\r

\"Si tratta di una proposta che deve essere spiegata e comunicata ai consumatori - racconta Valentini -. In Italia il target del turismo di lusso nelle crociere non ha molti protagonisti. Non c’è una numerica tale da poter dire che esiste un vero target del crocierista di lusso. Allo stesso tempo l’Italia è però uno dei paesi con il più alto numero di crocieristi. Il connubio dunque, tra un mercato crocieristico che cresce tantissimo e un mercato che nella crocieristica non ha ancora trovato il segmento di lusso, può passare solo tramite l’agente di viaggio. Questi deve essere messo allora nelle condizioni di poter spiegare e comunicare il prodotto al cliente alla ricerca di servizi luxury. Oggi sono quindi tre i nostri target da distinguere: il prodotto Msc Crociere, il prodotto Premium, che è il nostro Yacht Club, e il prodotto di lusso. Oggi, il viaggiatore che sceglie Explora ha un approccio diverso alla vacanza: senza orari per lo spettacolo, per i pasti e per l’intrattenimento. Quest'ultimo viene offerto nelle 18 lounge esclusive della nave, come la cigar room, dove ognuno si muove con i propri tempi. Noi oggi, con Explora Journeys, siamo insomma certi di poter sviluppare in Italia il target del cliente crocierista di lusso”.","post_title":"Valentini: Explora Journeys è un nuovo prodotto che richiede il sostegno delle agenzie di viaggio","post_date":"2023-07-21T14:58:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1689951499000]}]}}