Lufthansa sostegno allo sciopero dei piloti del 97,6%. Chiedono un aumento del 5,5%

A parte il conflitto tra lo staff Lufthansa rappresentato dal sindacato Verdi, che mercoledì scorso ha paralizzato la compagnia aerea, i piloti avevano indetto una votazione per sapere quale sostegno avrebbe avuto uno sciopero: questa domenica si sapeva il risultato, che è un sostegno di 97 0,6 per cento, riporta il sindacato Vereingung Cockpit (VC).

Al momento,questo voto non è altro che un’arma che il sindacato mette sul tavolo perché non lo costringe allo sciopero, ma permette all’azienda di vedere che sostegno ha.

Vereingung Cockpit chiede un aumento salariale del 5,5% quest’anno e da qui indicizzare i guadagni all’inflazione.

Questo voto riguarda solo Lufthansa come compagnia aerea, non il gruppo. Ma, allo stesso tempo, il sindacato Aeropers, dei piloti svizzeri, ha riferito che l’ottanta per cento degli iscritti ha votato contro il contratto proposto da Swiss, una delle controllate Lufthansa, per il futuro.

In entrambi i casi, i sindacati affermano che il management dell’azienda deve cambiare atteggiamento nei confronti delle loro richieste e che deve adattare la remunerazione alle richieste.