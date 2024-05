Preferred: arrivano 15 nuovi affiliati. Ci sono anche gli italiani Ara Maris e Grand Hotel Imperiale Ci sono anche l’Ara Maris di Sorrento e il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi tra i 15 nuovi affiliati del soft brand Preferred Hotels & Resorts nel primo trimestre del 2024. Entrambe le strutture italiane sono entrate a far parte della Lux Collection, insieme alle altre novità: il Faro Hotel di Cascais, in Portogallo, l’Himalayan Wildlife Sanctuary di Chitwan in Nepal, l’hotel Mousai Cancun – A Tafer Resort in Messico, il Glee Hotel di Nairobi, in Kenya, l’Only You Hotel Malaga in Spagna, il South Place Hotel di Londra, nel Regno Unito, l’Scp Corcovado Wilderness Lodge di Bahia Drake, in Costa Rica nonché gli statunitensi Cordevalle di San Martin in California e Pendry Natirar di Gladstone, nel New Jersey. Sono stati invece accolti nella Lifestyle Collection lo spagnolo Nixe Palace di Maiorca, la svedese Villa Dahlia di Stoccolma e negli Usa, il Durando Casino & Resort di Las Vegas. “Siamo orgogliosi di accogliere questi 15 nuovi affiliati, tra cui sei nuove aperture, nel nostro portfolio globale di hotel indipendenti di lusso – sottolinea Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. Fornire ai nostri clienti e alla comunità di viaggiatori globali nuove località esclusive e opportunità per vivere le migliori esperienze alberghiere indipendenti è la promessa fondamentale del nostro brand. Ognuno di questi nuovi hotel, distribuiti su ben 13 paesi e quattro continenti, rappresenta per noi una crescita continua, che amplifica ulteriormente la presenza del marchio in mercati fondamentali”. Condividi

