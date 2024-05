Air Transat: tornano i collegamenti da Venezia per il Canada, con un volo in più su Toronto Air Transat torna nei cieli di Venezia dove riprenderà i collegamenti stagionali per Toronto, dal prossimo 4 maggio e verso Montréal, da lunedì 6 maggio. Voli che saranno attivi fino ad ottobre 2024. Novità dell’estate il volo in più sulla rotta per Toronto: saranno così disponibili due voli settimanali verso Toronto e due voli settimanali per Montréal. «L’aeroporto di Venezia rappresenta un punto di riferimento consolidato per Air Transat e continua ad essere strategico per lo sviluppo del bacino del Nord-est – commenta Tiziana Della Serra, md di Rephouse Gsa, che rappresenta la compagnia aerea in Italia – per questa estate abbiamo la novità del raddoppio dei collegamenti da Venezia a Toronto. Nel dettaglio, i voli Venezia-Toronto ripartono sabato 4 maggio con un volo a settimana il sabato e dall’11 giugno 2 voli settimanali sabato e martedì; la rotta Venezia-Montréal riparte lunedì 6 maggio con 1 volo settimanale il lunedì e dal 14 giugno saranno 2 i voli settimanali lunedì e venerdì. Tutti i voli da Venezia partono alle ore 13:00 circa e sono stati pianificati per ottimizzare l’ampia connettività del network sia in Nord America che verso il Sud del Canada. Tutti i voli sono disponibili in gds». «Siamo molto soddisfatti per il rapporto di stretta collaborazione instaurato con Air Transat, che nel riproporre nell’attuale stagione estiva i collegamenti riattivati dal 2022, intensifica le frequenze raddoppiando i voli settimanali su Toronto” – dichiara Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Per il bacino d’utenza dell’aeroporto di Venezia, il Canada costituisce un mercato importante, con volumi di traffico alimentati da flussi turistici, d’affari e da viaggi per ricongiungimenti familiari». Condividi

