Parco Cinque Terre, gli appuntamenti tra trekking, snorkeling e visite guidate Turismo attivo nel Parco Cinque Terre al ritmo delle stagioni con il Cinque Terre Walking Park, calendario di escursioni e visite nell’area protetta con guide esperte. Tra gli appuntamenti trekking nella ricca rete sentieristica del Parco, attraverso habitat naturali, insediamenti antichi, santuari e paesaggi terrazzati, e ancora, snorkeling, pedalate al tramonto e visite in cantina e nei borghi. Novità di quest’anno il foraging alla scoperta degli “erbi” ovvero le erbe spontanee come le chiamavo le nostre nonne, ancora oggi utilizzate nella cucina tradizionale. Da non perdere anche il plogging, attività che abbina la raccolta dei rifiuti, allo sport in natura, offrendo un’occasione di riflessione sulle abitudini quotidiane che impattano maggiormente sull’ambiente. La partenza è sempre presso uno dei Centri Accoglienza del Parco situati nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre, ad eccezione delle escursioni previste nella zona di Tramonti (a est dell’area protetta). Le iniziative del Cinque Terre Walking Park sono comprese tra i servizi offerti dalla Carta servizi Cinque Terre Card (sia treno che trekking), salvo diversa indicazione (previsti anche appuntamenti gratuiti). Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466515 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha invitato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ad agire per proteggere per legge i sorvoli durante gli scioperi dei controllori del traffico aereo, per consentire agli altri controllori europei di gestire i voli sulla Francia durante gli scioperi e per limitare il potere dei sindacati. L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato: "I controllori del traffico aereo francesi sono liberi di scioperare, è un loro diritto, ma dovremmo cancellare i voli francesi, non i voli in partenza dall'Irlanda, diretti in Italia, o i voli dalla Germania alla Spagna o alla Scandinavia". al Portogallo. “Per cinque anni la Commissione europea guidata da Ursulavon der Leyen non ha intrapreso alcuna azione per proteggere i sorvoli e il mercato unico dei viaggi aerei. Le chiediamo nuovamente di agire per proteggere i sorvoli, eliminando così oltre il 90% di queste cancellazioni di voli”. Queste le richieste di Ryanair. Ora due sono le cose: o O'Leary vuole cambiare la geografia dell'Europa oppure pensa che fra controllori di volo, anche di altri paesi, non vi sia solidarietà. Gli scioperi si fanno per creare problemi. Se non creano problemi è inutile fare sciopero. Questo concetto semplice semplice non riesce ad entrare in testa di O'Leary. Non si possono cambiare i confini dell'Europa per fare un piacere a lui. In quel giorno non partono 300 voli. Bene, questo è lo scopo dello sciopero. Far perdere soldi a chi soldi ne ha e non li vuole sborsare. Mi pare ovvio. [post_title] => O'Leary: "Cambiare la legge sui sorvoli". Ma gli scioperi servono [post_date] => 2024-04-30T14:53:34+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714488814000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466503 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «La tendenza in corso mostra un visitatore che si ferma più a lungo in Germania, scoprendo destinazioni che sono al di fuori dei principali centri cittadini»: Agata Marchetti, direttrice dell’Ente nazionale per il turismo germanico delinea andamento e prospettive per il settore. «Da tempo il turista si allontana dal centro delle città, per vicende non solo pandemiche ma anche storiche. Il risultato del 2023 è stato ottimo, anche se non abbiamo ancora recuperato i livelli del 2019. L’attuale recovery-rate è dell’81,9%, mentre nel 2023 ci siamo fermati a un 80,8%. In questi primi mesi del 2024 abbiamo già avuto una crescita del 13% rispetto al 2023, con circa 230.200 pernottamenti dal mercato italiano. Tra il 2022 e il 2023 l’Italia ha avuto il più alto tasso di crescita tra i paesi dell’Europa sud-occidentale. Una ricerca dell’organizzazione internazionale Iata ci dice che nel 2024 raggiungeremo i livelli di capacità del 2019 e questo ci aiuterà a recuperare un fetta di mercato». Sono numerose le indicazioni sul viaggiatore che raggiunge oggi la Germania. Ha un’età media di 39,7 anni e per il 34% viaggia con figli al di sotto dei 15 anni. Il 74% degli ospiti sceglie i city trips, il 68% i viaggi culturali e il 48% le vacanze attive e nella natura, magari nella Foresta Nera, con i suoi 22mila km di sentieri. Tutti trascorrono in Germania una media di 6,5 giorni. È un’informazione importante come il fatto che oggi il 49% dei visitatori si sposta in aereo, il 43% in auto e circa il 4% in treno e in bus. La Germania è un paese da conoscere, il terzo al mondo per numero di patrimoni Unesco, dopo l’Italia e la Cina. «I siti Unesco sono 52 e l’Entg ha reso disponibili sulla homepage 8 diversi itinerari, con tappe, distanze e consigli su cosa fare e visitare. Seguendo l’itinerario che sale verso nord dal lago di Costanza si può raggiungere una meta molto interessante: l’Europa Park, che si trova alle porte della Foresta Nera e a sola mezz’ora di viaggio da Friburgo. Nel 2025 festeggerà il suo 50esimo anniversario, testimoniando un successo che gli ha garantito per 8 anni consecutivi il Golden Ticket Award come miglior parco di divertimenti del mondo». Marchetti sottolinea l’impegno dell’Ente nei confronti di una tematica oggi imprescindibile: «La sostenibilità per noi è un leitmotiv: il nostro compito è quello di sviluppare degli atteggiamenti sostenibili anche nel turismo. Una ricerca condotta da Ernst & Young nel 2023 dice che gli italiani sono diventati più sensibili al tema della sostenibilità: un fattore decisivo quando programmano le proprie vacanze. La generazione Z, che avrà il maggiore potere d’acquisto nei prossimi anni, cambierà il comportamento di viaggio in un’ottica di sostenibilità. Una sezione specifica del nostro sito aiuta nella realizzazione di un viaggio sostenibile indicando alloggi, attività e ristorazione. Oltre a rendere disponibile un calcolatore di footprint». [post_title] => Germania: forte domanda per il 2024 e dall'Italia crescita a doppia cifra [post_date] => 2024-04-30T14:08:47+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714486127000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turismo attivo nel Parco Cinque Terre al ritmo delle stagioni con il Cinque Terre Walking Park, calendario di escursioni e visite nell'area protetta con guide esperte. Tra gli appuntamenti trekking nella ricca rete sentieristica del Parco, attraverso habitat naturali, insediamenti antichi, santuari e paesaggi terrazzati, e ancora, snorkeling, pedalate al tramonto e visite in cantina e nei borghi. Novità di quest’anno il foraging alla scoperta degli “erbi” ovvero le erbe spontanee come le chiamavo le nostre nonne, ancora oggi utilizzate nella cucina tradizionale. Da non perdere anche il plogging, attività che abbina la raccolta dei rifiuti, allo sport in natura, offrendo un'occasione di riflessione sulle abitudini quotidiane che impattano maggiormente sull'ambiente. La partenza è sempre presso uno dei Centri Accoglienza del Parco situati nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre, ad eccezione delle escursioni previste nella zona di Tramonti (a est dell'area protetta). Le iniziative del Cinque Terre Walking Park sono comprese tra i servizi offerti dalla Carta servizi Cinque Terre Card (sia treno che trekking), salvo diversa indicazione (previsti anche appuntamenti gratuiti). [post_title] => Parco Cinque Terre, gli appuntamenti tra trekking, snorkeling e visite guidate [post_date] => 2024-04-30T13:46:27+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714484787000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 10 al 12 maggio torna il Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica, giunto alla seconda edizione. Nata per valorizzare l’arte della maiolica, la manifestazione è promossa dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria, coordinata da Confartigianato Savona, con il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari. «Riproponiamo anche quest'anno un evento di grande qualità – spiega il sindaco di Savona, Marco Russo – che ci rende orgogliosi e che unisce ancora di più i Comuni della Baia della Ceramica. Già lo scorso anno il Festival ha avuto un ottimo riscontro di pubblico che ha potuto apprezzare il valore e la creatività di artisti e artigiani in arrivo non soltanto dal nostro territorio, ma anche da molte città europee. Le premesse perché questo successo si ripeta ci sono tutte e il Festival della Maiolica 2024 sarà un tassello importante del percorso verso Savona Capitale Italiana della Cultura». «La tradizione promossa dal Festival della Maiolica rispecchia un autentico tesoro culturale ed economico, che è quello custodito dalla Baia della Ceramica. Un angolo di Liguria dal carattere unico, che per tre giorni diventa protagonista internazionale di un'antichissima arte - afferma il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Il Festival della Maiolica arricchisce il calendario di eventi in Liguria potenziando ulteriormente la già ricca offerta turistica della Regione, che si prepara a un 2024 da record per le proposte culturali messe a punto in sinergia con i territori». Dopo il successo dell’edizione 2023, i quattro Comuni liguri affacciati sul mare, uniti nel brand Baia della Ceramica, tornano a fare da palcoscenico a un evento che rappresenta importante occasione per valorizzare un patrimonio inestimabile e dare nuova linfa al tessuto artigianale, artistico, commerciale e turistico del territorio. «Per il secondo anno – aggiunge Nicoletta Negro, vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e Assessore alla Cultura del Comune di Savona – la Baia della Ceramica propone un programma articolato e diffuso su tutto il territorio. Cresce l'ambizione di essere sempre più polo attrattivo anche rispetto alle altre città d'Italia che condividono con noi l'antica tradizione ceramica. Tutto questo percorso è più che mai coerente con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura del 2027 rispetto alla quale stiamo già stringendo una bella collaborazione con la città di Agrigento e i suoi ceramisti». Con l’edizione 2024 la scommessa degli organizzatori è confermare la Baia della Ceramica come destinazione di arte cultura e turismo di qualità su scala nazionale. «Il Festival della Maiolica è l’atto più importante di un processo di promozione turistica territoriale dell’eccellenza artigianale locale, la ceramica che le quattro amministrazione della Baia portano avanti dal alcuni anni – spiegano dai comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure – Con questa manifestazione, che torna nei nostri territori dopo una prima edizione di successo, si vuole puntare i riflettori sul sistema culturale, museale e artistico della maiolica, con un taglio più innovativo, coinvolgente per i visitatori, raccontando le imprese e la tradizione». Con performances dal vivo, mostre, esposizioni, workshop e laboratori, visite guidate, degustazioni, le tre giornate del Festival coinvolgeranno ceramisti, artisti, gallerie ed atelier, associazioni, commercianti, cittadini e turisti: un programma ricco e variegato che vanta appuntamenti d’eccellenza come ad Albisola Superiore “CeramiCrack” - La rigenerazione della materia un progetto inedito di installazioni artistiche itineranti che si legano con i beni culturali e con opere in ceramica albisolese in un gemellaggio fra elementi rivoluzionario e la riapertura con un evento dedicato di Officina 900, spazio artistico e culturale che ha subito danni importanti a causa di un incendio alla fine dello scorso anno. [post_title] => Festival della Maiolica, dal 10 al 12 maggio a Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure [post_date] => 2024-04-30T13:45:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714484742000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466311 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La nuova stagione di Star Clipper prende il via con il desiderio di offrire ai propri ospiti un’esperienza autentica di vita sul mare dove un’eleganza antica si unisce a una navigazione attiva, con vele da issare, alberi maestri da risalire e l’immersione nella natura. La programmazione di Star Clippers prevede itinerari dalle tre fino alle 14 notti e include destinazioni nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, in Costa Rica e nei Caraibi, passaggi dal canale di Panama e traversate oceaniche. Le dimensioni ridotte dei velieri permettono scali in località dove le grandi navi da crociera non possono arrivare. Tante le novità in programma: "La nostra compagnia favorisce l’advanced-booking e stiamo già vendendo il prossimo inverno incentivando l’impegno degli agenti di viaggio - afferma Birgit Gfölner, responsabile vendite di Star Clippers per l’Italia e la Svizzera Italiana -. Per quest’estate siamo sul mercato con delle proposte complete sviluppate con gli operatori, che includono anche il trasferimento per raggiungere il porto di Atene o di Civitavecchia. Vogliamo offrire ai nostri clienti un pacchetto più completo possibile e lavoriamo con molti to italiani, soprattutto quelli specializzati in crociere come Gioco Viaggi, oppure in base alla destinazione, che siano i Caraibi, la Costa Rica o altro. Con una proposta a 360 gradi". Quest’anno uno degli homeport più importanti per Star Clippers è Cannes: "Un ottimo riferimento per i clienti di tutta la zona Nord-Ovest dell’Italia e da dove veleggiamo verso la Corsica e la Sardegna. Sono destinazioni adatte alla navigazione a vela, che per noi è fondamentale e viene sempre praticata quando possibile. Ai Caraibi, per esempio, navighiamo a vela fino al 65%-70% del tempo. È importante anche per la sostenibilità e l’impatto sull’ambiente. In caso di necessità utilizziamo gasolio purissimo e di alta qualità a basso tenore di zolfo, per il quale l’azienda ha ottenuto il certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico". Altro homeport di rilievo è poi quello di Atene, "meta tanto amata dai passeggeri italiani, con itinerari settimanali estivi per le Cicladi e le Sporadi, oltre ad alcune partenze per Istambul a inizio stagione. Per provare l’esperienza a bordo dei nostri velieri promuoviamo anche delle minicrociere di tre, quattro o cinque notti nel Mediterraneo. Quest’estate ne abbiamo tre sulla Royal e c’è ancora una buona disponibilità per le date del 16 e del 27 luglio con andata e ritorno da Civitavecchia. L’11 settembre ci sarà poi una partenza per Cannes, passando per la Corsica. Sono molto richiesti pure gli itinerari circolari da Venezia: un’esperienza davvero unica. Lavoriamo con molti gruppi sia incentive che leisure e spingiamo il mercato a muoversi con il maggiore anticipo possibile, anche da un anno all’altro per i clienti repeaters. Diamo la possibilità di noleggiare e personalizzare un intero veliero, decidendo quali scali fare". Nel 2025 in Francia si aggiungerà a quello di Cannes l’homeport di Nizza, che è molto vicina all’Italia e ben collegata sia in treno sia in aereo. "Un’altra novità per il 2026 sarà l’homeport di Grenada, nei Caraibi. Da lì svilupperemo alcuni itinerari di dieci/undici notti: una novità in termini di programmazione invernale. Fra una stagione e l’altra tutti e tre i velieri di Star Clippers fanno poi la traversata oceanica. La crociera è regolarmente acquistabile da catalogo e prevede lo spostamento del veliero dai Caraibi nel Mediterraneo, come sta avvenendo in questi giorni, oppure dal Mediterraneo ai Caraibi, alla fine della stagione estiva". Nel Mediterraneo sono previsti in particolare diversi itinerari, con partenze settimanali da Civitavecchia e Venezia: "Veleggiando verso il Sud Italia arriviamo fino alle isole Eolie e in Sicilia. I velieri passano pure dalla Sardegna e dalla Corsica, mentre da Venezia scendono lungo la costa della Croazia e del Montenegro, per arrivare fino in Grecia con alcuni percorsi più lunghi". Quanto alla stagione invernale, la Royal Clipper e la Star Flyer la trascorrono nel mar dei Caraibi visitando diverse isole: la prima salpa da Barbados, facendo rotta verso le Windward o le Grenadine; la Star Flyer offre invece vari itinerari verso le isole Leeward o del Tesoro con partenze settimanali da Saint Maarten. Il terzo veliero, lo Star Clipper, si trova invece in Centro America: naviga dal Costa Rica, da Puerto Caldera, con belle escursioni a terra. I progetti di Star Clippers sono tanti, accompagnati da un’interessante offerta gastronomica: quest’estate sono in programma in particolare quattro partenze a tema food&wine experience: le prime tre sulla Star Flyer il 15 e 29 di giugno e il 3 di agosto, mentre il 14 settembre, a bordo della Royal Clipper, lo chef Armando Bisceglia terrà la Chef Armando Experience. Per la prossima estate sul Mediterraneo si è infatti puntato molto sul tema dell’enogastronomia, con un’attenzione particolare ai territori attraversati. C’è anche un ricco calendario invernale con esperienze a tema fotografia, ma anche benessere, yoga, astrologia e tanto altro. [post_title] => Tutte le novità di Star Clippers che punta su un prodotto più completo possibile [post_date] => 2024-04-30T12:20:08+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714479608000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466439 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le Cinque Terre si confermano le più gettonate nei Ponti Primaverili, con le strutture occupate per circa il 90% delle disponibilità in particolare a Vernazza e Corniglia e il Ponente segue a poca distanza con l'85% delle disponibilità esaurite, è Genova a registrare dati record: oltre il 94% delle strutture ricettive del capoluogo ligure risulta sold-out. Per quanto riguarda le altre località liguri, affluenza significativa di turisti italiani e stranieri a Sestri Levante, Camogli, Portofino, Ventimiglia, Alassio e Finale Ligure. «Quest'anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - l'incertezza meteorologica favorisce le decisioni last minute. Tuttavia, ciò non ha affatto scoraggiato i turisti, principalmente italiani, che considerano la Liguria una destinazione ideale per le proprie vacanze, che siano di due giorni o di una settimana. Genova, poi, merita una particolare menzione poiché continua ad attrarre visitatori grazie alla sua vivace offerta di attività e eventi culturali, confermando il successo delle politiche turistiche di una regione in costante espansione a prescindere dal meteo». «Malgrado un meteo incerto la Liguria continua a essere una meta molto richiesta merito sia delle politiche promozionali messe in atto dalla Regione sia anche per una maggiore facilità a raggiungere le nostre località - aggiunge l'assessore al Turismo e ai Trasporti Augusto Sartori - Ricordo che da un paio di settimane sono attivi i 'Treni del Mare' che garantiscono nuovi collegamenti in più per la Liguria con la Lombardia e il Piemonte. Per quel che riguarda la Lombardia sono ventuno i collegamenti aggiuntivi: dieci il sabato e undici nei giorni festivi grazie alla collaborazione fra Trenitalia, Trenord, Regione Liguria e Regione Lombardia. Per quel che riguarda il Piemonte sono 18 i collegamenti 'Ponente Line' programmati da Trenitalia con la Regione Piemonte tra Torino, Savona, Albenga e Imperia che si sommano ai 18 collegamenti giornalieri tra il capoluogo piemontese e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia con fermate nelle località della riviera di Ponente) e ai due treni in più per il 24 giugno tra Torino e Imperia». [post_title] => Liguria, Genova e le Cinque Terre le più richieste nei ponti primaverili [post_date] => 2024-04-30T10:23:09+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714472589000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è chiuso lo scorso 30 novembre con un fatturato di 4,1 miliardi di euro il bilancio di esercizio 2023 di Costa Crociere. Un bel salto in avanti per la compagnia del gruppo Carnival, che 12 mesi prima si era invece fermata a quota 2,2 miliardi, causa ovviamente la coda lunga dell'effetto pandemia. Ma soprattutto, rivela Shipping Italy, dopo gli anni difficili del Covid la società guidata da Mario Zanetti ha visto finalmente i propri conti tornare in territorio positivo: i margini operativi lordi (ebitda), in particolare, sono passati dal rosso di 2 miliardi del 2022 a un attivo di 487 milioni. Discorso simile anche per il risultato netto che da una cifra negativa per oltre 2 miliardi, ha visto il 2023 chiudersi con utili per 371 milioni (385 milioni a livello consolidato). I profitti sono stati quindi destinati per 7,6 milioni a riserva rivalutazione partecipazioni e per 363 milioni a coprire le perdite rinviate a nuovo. A trainare le performance della società, il ritorno prepotente della domanda di mercato, che ha permesso ai tassi di occupazione medi delle due flotte della compagnia, Costa e Aida, di salire dal 63% del 2022 al 96% dell'anno scorso, con un picco del 109% totalizzato nel terzo trimestre d'esercizio. Nel corso del 2023 Costa ha anche proceduto a una razionalizzazione dell'offerta, con la vendita della AidaVita a marzo per circa 10,3 milioni e della AidaAura a novembre per 28 milioni. Cedute inoltre anche le Costa Venezie e Firenze alla consorella Carnival rispettivamente a marzo 2023 e a febbraio 2024. La compagnia ha infine chiuso definitivamente ogni joint venture e sede di rappresentanza in Cina, nonostante il ritorno all'operatività nell'area con la Costa Serena in Asia. [post_title] => Costa Crociere torna in territorio positivo: nel 2023 utili per 371 mln di euro [post_date] => 2024-04-29T13:30:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714397431000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466401 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si terrà a Sorrento l’ultima tappa della campagna di recruiting di Gnv finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse, in vista della prossima stagione estiva, e alla presentazione delle opportunità di lavoro a bordo delle navi. La compagnia ha organizzato negli scorsi mesi una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati: dopo le tappe di Torre del Greco, Potenza, Catanzaro, Bari e Palermo, Gnv ora approda a Sorrento per l’appuntamento conclusivo, che si terrà nelle giornate di mercoledì 8 dalle ore 11:30 alle 18 e giovedì 9 maggio dalle ore 11 alle 18 presso l’Msc Training Center (via Cocumella 4, Sant'Agnello). La compagnia ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, ma anche staff per la gestione dell’hotel, come commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare la lingua araba, il francese e lo spagnolo. Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center, che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione Lavora con noi. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it [post_title] => Gnv: a Sorrento l'ultimo open day della campagna di recruiting estate 2024 [post_date] => 2024-04-29T12:38:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714394325000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466392 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_466393" align="alignleft" width="300"] Giuseppe Cavallo[/caption] Parte dall'accordo appena siglato con l'operatore francese Top of Trave il nuovo progetto incoming del gruppo Nicolaus. “Stiamo lavorando da anni per l’attivazione di un’attività di questo genere, che sia consistente, rilevante per l’ampliamento e la diversificazione del business e che rappresenti un’innovativa messa a sistema di una progettualità e di una operatività già parte del nostro dna, strettamente connesso al nostro territorio - spiega Danilo Pomes, international sales manager dell'operatore pugliese -. Siamo, quindi, particolarmente orgogliosi di aver costruito questa operazione in sinergia con un player prestigioso come Top of Travel, lavorando a stretto contatto con il contesto locale, e che un piano importante per l’ampliamento del nostro business parta proprio dalla Puglia: primo passo di un percorso che ci vedrà lavorare in diverse aree del Sud Italia, anche in qualità di dmc”. In un certo senso, si può parlare di ritorno alle origini, visto che la fase di avvio delle attività di quello che è diventato uno dei nomi in evidenza del tour operating e dell’hospitality italiana era prevalentemente concentrata sulla creazione di opportunità di viaggio e servizi a terra per alcuni mercati stranieri, con esperienze a stretto contatto con i contesti locali, operando appunto anche in chiave di dmc. La nuova visione dell’incoming Nicolaus parte in particolare da tre elementi chiave: l’attivazione di un dialogo con il territorio in chiave proattiva e sinergica; il riavvio e l’attivazione ex novo di interazioni privilegiate con mercati ad alto valore aggiunto; la sistematizzazione dei servizi di dmc, con un ampliamento del raggio di azione, finalizzato a rendere le realtà locali ancora più protagoniste. Al centro dell’operazione la struttura a gestione diretta Nicolaus Prime il Gabbiano, affacciata sulla baia delle Canne di Marina di Pulsano. Unitamente al soggiorno, la formula di accoglienza declinata ad hoc prevede servizi speciali nel resort e un ricco portfolio di esperienze modellate di concerto con diverse realtà locali, dopo un attento studio e attività di indagine di marketing, tese a soddisfare le attese degli ospiti francesi. In funzione territoriale, focus particolare anche su noleggio mezzi e trasferimenti, grazie a specifici accordi con compagnie di noleggio e di taxi, che nel corso della prima giornata di soggiorno prevede la presenza costante di due vetture in struttura. Per garantire, inoltre, la possibilità di raggiungere il centro di Pulsano, vivendo la località e i dintorni, è attivo quotidianamente anche un servizio di navetta, con partenze e rientri a orari prestabiliti. “La nostra interlocuzione privilegiata rimane, naturalmente, quella con la distribuzione nazionale, dimostrata anche dai numeri di camere garantite nel periodo rilevante per le vacanze degli ospiti italiani - puntualizza l'amministratore dell’hospitality company del gruppo, Giuseppe Cavallo -. Pensiamo, però, che l’allungamento della stagione, andando a intercettare mercati stranieri di valore, sia sempre più cruciale per dare, da una parte, irrinunciabile solidità a organizzazioni come la nostra, alle strutture alberghiere e a chi eroga servizi, e, dall’altra, continuità economica a certi territori per far sì che il turismo sia sempre meno un fenomeno carsico e sempre più una risorsa con una forte sostenibilità sociale”. [post_title] => Nicolaus, ritorno alle origini: al via un progetto incoming con il to francese Top of Travel [post_date] => 2024-04-29T12:11:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714392698000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "parco cinque terre gli appuntamenti trekking snorkeling visite guidate" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":54,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2507,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466515","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha invitato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ad agire per proteggere per legge i sorvoli durante gli scioperi dei controllori del traffico aereo, per consentire agli altri controllori europei di gestire i voli sulla Francia durante gli scioperi e per limitare il potere dei sindacati. L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha dichiarato: \"I controllori del traffico aereo francesi sono liberi di scioperare, è un loro diritto, ma dovremmo cancellare i voli francesi, non i voli in partenza dall'Irlanda, diretti in Italia, o i voli dalla Germania alla Spagna o alla Scandinavia\". al Portogallo.\r

\r

“Per cinque anni la Commissione europea guidata da Ursulavon der Leyen non ha intrapreso alcuna azione per proteggere i sorvoli e il mercato unico dei viaggi aerei. Le chiediamo nuovamente di agire per proteggere i sorvoli, eliminando così oltre il 90% di queste cancellazioni di voli”.\r

\r

Queste le richieste di Ryanair. Ora due sono le cose: o O'Leary vuole cambiare la geografia dell'Europa oppure pensa che fra controllori di volo, anche di altri paesi, non vi sia solidarietà. Gli scioperi si fanno per creare problemi. Se non creano problemi è inutile fare sciopero. Questo concetto semplice semplice non riesce ad entrare in testa di O'Leary. Non si possono cambiare i confini dell'Europa per fare un piacere a lui. In quel giorno non partono 300 voli. Bene, questo è lo scopo dello sciopero. Far perdere soldi a chi soldi ne ha e non li vuole sborsare. Mi pare ovvio.\r

","post_title":"O'Leary: \"Cambiare la legge sui sorvoli\". Ma gli scioperi servono","post_date":"2024-04-30T14:53:34+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1714488814000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466503","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«La tendenza in corso mostra un visitatore che si ferma più a lungo in Germania, scoprendo destinazioni che sono al di fuori dei principali centri cittadini»: Agata Marchetti, direttrice dell’Ente nazionale per il turismo germanico delinea andamento e prospettive per il settore.\r

\r

«Da tempo il turista si allontana dal centro delle città, per vicende non solo pandemiche ma anche storiche. Il risultato del 2023 è stato ottimo, anche se non abbiamo ancora recuperato i livelli del 2019. L’attuale recovery-rate è dell’81,9%, mentre nel 2023 ci siamo fermati a un 80,8%. In questi primi mesi del 2024 abbiamo già avuto una crescita del 13% rispetto al 2023, con circa 230.200 pernottamenti dal mercato italiano. Tra il 2022 e il 2023 l’Italia ha avuto il più alto tasso di crescita tra i paesi dell’Europa sud-occidentale. Una ricerca dell’organizzazione internazionale Iata ci dice che nel 2024 raggiungeremo i livelli di capacità del 2019 e questo ci aiuterà a recuperare un fetta di mercato».\r

\r

Sono numerose le indicazioni sul viaggiatore che raggiunge oggi la Germania. Ha un’età media di 39,7 anni e per il 34% viaggia con figli al di sotto dei 15 anni. Il 74% degli ospiti sceglie i city trips, il 68% i viaggi culturali e il 48% le vacanze attive e nella natura, magari nella Foresta Nera, con i suoi 22mila km di sentieri. Tutti trascorrono in Germania una media di 6,5 giorni. È un’informazione importante come il fatto che oggi il 49% dei visitatori si sposta in aereo, il 43% in auto e circa il 4% in treno e in bus.\r

\r

La Germania è un paese da conoscere, il terzo al mondo per numero di patrimoni Unesco, dopo l’Italia e la Cina. «I siti Unesco sono 52 e l’Entg ha reso disponibili sulla homepage 8 diversi itinerari, con tappe, distanze e consigli su cosa fare e visitare. Seguendo l’itinerario che sale verso nord dal lago di Costanza si può raggiungere una meta molto interessante: l’Europa Park, che si trova alle porte della Foresta Nera e a sola mezz’ora di viaggio da Friburgo. Nel 2025 festeggerà il suo 50esimo anniversario, testimoniando un successo che gli ha garantito per 8 anni consecutivi il Golden Ticket Award come miglior parco di divertimenti del mondo».\r

\r

Marchetti sottolinea l’impegno dell’Ente nei confronti di una tematica oggi imprescindibile: «La sostenibilità per noi è un leitmotiv: il nostro compito è quello di sviluppare degli atteggiamenti sostenibili anche nel turismo. Una ricerca condotta da Ernst & Young nel 2023 dice che gli italiani sono diventati più sensibili al tema della sostenibilità: un fattore decisivo quando programmano le proprie vacanze. La generazione Z, che avrà il maggiore potere d’acquisto nei prossimi anni, cambierà il comportamento di viaggio in un’ottica di sostenibilità. Una sezione specifica del nostro sito aiuta nella realizzazione di un viaggio sostenibile indicando alloggi, attività e ristorazione. Oltre a rendere disponibile un calcolatore di footprint».","post_title":"Germania: forte domanda per il 2024 e dall'Italia crescita a doppia cifra","post_date":"2024-04-30T14:08:47+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1714486127000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turismo attivo nel Parco Cinque Terre al ritmo delle stagioni con il Cinque Terre Walking Park, calendario di escursioni e visite nell'area protetta con guide esperte.\r

\r

Tra gli appuntamenti trekking nella ricca rete sentieristica del Parco, attraverso habitat naturali, insediamenti antichi, santuari e paesaggi terrazzati, e ancora, snorkeling, pedalate al tramonto e visite in cantina e nei borghi. Novità di quest’anno il foraging alla scoperta degli “erbi” ovvero le erbe spontanee come le chiamavo le nostre nonne, ancora oggi utilizzate nella cucina tradizionale.\r

\r

Da non perdere anche il plogging, attività che abbina la raccolta dei rifiuti, allo sport in natura, offrendo un'occasione di riflessione sulle abitudini quotidiane che impattano maggiormente sull'ambiente.\r

\r

La partenza è sempre presso uno dei Centri Accoglienza del Parco situati nelle stazioni ferroviarie dei borghi delle Cinque Terre, ad eccezione delle escursioni previste nella zona di Tramonti (a est dell'area protetta).\r

\r

Le iniziative del Cinque Terre Walking Park sono comprese tra i servizi offerti dalla Carta servizi Cinque Terre Card (sia treno che trekking), salvo diversa indicazione (previsti anche appuntamenti gratuiti).","post_title":"Parco Cinque Terre, gli appuntamenti tra trekking, snorkeling e visite guidate","post_date":"2024-04-30T13:46:27+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1714484787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 10 al 12 maggio torna il Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica, giunto alla seconda edizione.\r

\r

Nata per valorizzare l’arte della maiolica, la manifestazione è promossa dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria, coordinata da Confartigianato Savona, con il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari.\r

\r

«Riproponiamo anche quest'anno un evento di grande qualità – spiega il sindaco di Savona, Marco Russo – che ci rende orgogliosi e che unisce ancora di più i Comuni della Baia della Ceramica. Già lo scorso anno il Festival ha avuto un ottimo riscontro di pubblico che ha potuto apprezzare il valore e la creatività di artisti e artigiani in arrivo non soltanto dal nostro territorio, ma anche da molte città europee. Le premesse perché questo successo si ripeta ci sono tutte e il Festival della Maiolica 2024 sarà un tassello importante del percorso verso Savona Capitale Italiana della Cultura».\r

\r

«La tradizione promossa dal Festival della Maiolica rispecchia un autentico tesoro culturale ed economico, che è quello custodito dalla Baia della Ceramica. Un angolo di Liguria dal carattere unico, che per tre giorni diventa protagonista internazionale di un'antichissima arte - afferma il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Il Festival della Maiolica arricchisce il calendario di eventi in Liguria potenziando ulteriormente la già ricca offerta turistica della Regione, che si prepara a un 2024 da record per le proposte culturali messe a punto in sinergia con i territori».\r

\r

Dopo il successo dell’edizione 2023, i quattro Comuni liguri affacciati sul mare, uniti nel brand Baia della Ceramica, tornano a fare da palcoscenico a un evento che rappresenta importante occasione per valorizzare un patrimonio inestimabile e dare nuova linfa al tessuto artigianale, artistico, commerciale e turistico del territorio.\r

\r

«Per il secondo anno – aggiunge Nicoletta Negro, vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e Assessore alla Cultura del Comune di Savona – la Baia della Ceramica propone un programma articolato e diffuso su tutto il territorio. Cresce l'ambizione di essere sempre più polo attrattivo anche rispetto alle altre città d'Italia che condividono con noi l'antica tradizione ceramica. Tutto questo percorso è più che mai coerente con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura del 2027 rispetto alla quale stiamo già stringendo una bella collaborazione con la città di Agrigento e i suoi ceramisti».\r

\r

Con l’edizione 2024 la scommessa degli organizzatori è confermare la Baia della Ceramica come destinazione di arte cultura e turismo di qualità su scala nazionale.\r

«Il Festival della Maiolica è l’atto più importante di un processo di promozione turistica territoriale dell’eccellenza artigianale locale, la ceramica che le quattro amministrazione della Baia portano avanti dal alcuni anni – spiegano dai comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure – Con questa manifestazione, che torna nei nostri territori dopo una prima edizione di successo, si vuole puntare i riflettori sul sistema culturale, museale e artistico della maiolica, con un taglio più innovativo, coinvolgente per i visitatori, raccontando le imprese e la tradizione».\r

\r

Con performances dal vivo, mostre, esposizioni, workshop e laboratori, visite guidate, degustazioni, le tre giornate del Festival coinvolgeranno ceramisti, artisti, gallerie ed atelier, associazioni, commercianti, cittadini e turisti: un programma ricco e variegato che vanta appuntamenti d’eccellenza come ad Albisola Superiore “CeramiCrack” - La rigenerazione della materia un progetto inedito di installazioni artistiche itineranti che si legano con i beni culturali e con opere in ceramica albisolese in un gemellaggio fra elementi rivoluzionario e la riapertura con un evento dedicato di Officina 900, spazio artistico e culturale che ha subito danni importanti a causa di un incendio alla fine dello scorso anno.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Festival della Maiolica, dal 10 al 12 maggio a Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure","post_date":"2024-04-30T13:45:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714484742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La nuova stagione di Star Clipper prende il via con il desiderio di offrire ai propri ospiti un’esperienza autentica di vita sul mare dove un’eleganza antica si unisce a una navigazione attiva, con vele da issare, alberi maestri da risalire e l’immersione nella natura. La programmazione di Star Clippers prevede itinerari dalle tre fino alle 14 notti e include destinazioni nel Mediterraneo Occidentale e Orientale, in Costa Rica e nei Caraibi, passaggi dal canale di Panama e traversate oceaniche. Le dimensioni ridotte dei velieri permettono scali in località dove le grandi navi da crociera non possono arrivare.\r

\r

Tante le novità in programma: \"La nostra compagnia favorisce l’advanced-booking e stiamo già vendendo il prossimo inverno incentivando l’impegno degli agenti di viaggio - afferma Birgit Gfölner, responsabile vendite di Star Clippers per l’Italia e la Svizzera Italiana -. Per quest’estate siamo sul mercato con delle proposte complete sviluppate con gli operatori, che includono anche il trasferimento per raggiungere il porto di Atene o di Civitavecchia. Vogliamo offrire ai nostri clienti un pacchetto più completo possibile e lavoriamo con molti to italiani, soprattutto quelli specializzati in crociere come Gioco Viaggi, oppure in base alla destinazione, che siano i Caraibi, la Costa Rica o altro. Con una proposta a 360 gradi\".\r

\r

Quest’anno uno degli homeport più importanti per Star Clippers è Cannes: \"Un ottimo riferimento per i clienti di tutta la zona Nord-Ovest dell’Italia e da dove veleggiamo verso la Corsica e la Sardegna. Sono destinazioni adatte alla navigazione a vela, che per noi è fondamentale e viene sempre praticata quando possibile. Ai Caraibi, per esempio, navighiamo a vela fino al 65%-70% del tempo. È importante anche per la sostenibilità e l’impatto sull’ambiente. In caso di necessità utilizziamo gasolio purissimo e di alta qualità a basso tenore di zolfo, per il quale l’azienda ha ottenuto il certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico\".\r

\r

Altro homeport di rilievo è poi quello di Atene, \"meta tanto amata dai passeggeri italiani, con itinerari settimanali estivi per le Cicladi e le Sporadi, oltre ad alcune partenze per Istambul a inizio stagione. Per provare l’esperienza a bordo dei nostri velieri promuoviamo anche delle minicrociere di tre, quattro o cinque notti nel Mediterraneo. Quest’estate ne abbiamo tre sulla Royal e c’è ancora una buona disponibilità per le date del 16 e del 27 luglio con andata e ritorno da Civitavecchia. L’11 settembre ci sarà poi una partenza per Cannes, passando per la Corsica. Sono molto richiesti pure gli itinerari circolari da Venezia: un’esperienza davvero unica. Lavoriamo con molti gruppi sia incentive che leisure e spingiamo il mercato a muoversi con il maggiore anticipo possibile, anche da un anno all’altro per i clienti repeaters. Diamo la possibilità di noleggiare e personalizzare un intero veliero, decidendo quali scali fare\".\r

\r

Nel 2025 in Francia si aggiungerà a quello di Cannes l’homeport di Nizza, che è molto vicina all’Italia e ben collegata sia in treno sia in aereo. \"Un’altra novità per il 2026 sarà l’homeport di Grenada, nei Caraibi. Da lì svilupperemo alcuni itinerari di dieci/undici notti: una novità in termini di programmazione invernale. Fra una stagione e l’altra tutti e tre i velieri di Star Clippers fanno poi la traversata oceanica. La crociera è regolarmente acquistabile da catalogo e prevede lo spostamento del veliero dai Caraibi nel Mediterraneo, come sta avvenendo in questi giorni, oppure dal Mediterraneo ai Caraibi, alla fine della stagione estiva\".\r

\r

Nel Mediterraneo sono previsti in particolare diversi itinerari, con partenze settimanali da Civitavecchia e Venezia: \"Veleggiando verso il Sud Italia arriviamo fino alle isole Eolie e in Sicilia. I velieri passano pure dalla Sardegna e dalla Corsica, mentre da Venezia scendono lungo la costa della Croazia e del Montenegro, per arrivare fino in Grecia con alcuni percorsi più lunghi\". Quanto alla stagione invernale, la Royal Clipper e la Star Flyer la trascorrono nel mar dei Caraibi visitando diverse isole: la prima salpa da Barbados, facendo rotta verso le Windward o le Grenadine; la Star Flyer offre invece vari itinerari verso le isole Leeward o del Tesoro con partenze settimanali da Saint Maarten. Il terzo veliero, lo Star Clipper, si trova invece in Centro America: naviga dal Costa Rica, da Puerto Caldera, con belle escursioni a terra.\r

\r

I progetti di Star Clippers sono tanti, accompagnati da un’interessante offerta gastronomica: quest’estate sono in programma in particolare quattro partenze a tema food&wine experience: le prime tre sulla Star Flyer il 15 e 29 di giugno e il 3 di agosto, mentre il 14 settembre, a bordo della Royal Clipper, lo chef Armando Bisceglia terrà la Chef Armando Experience. Per la prossima estate sul Mediterraneo si è infatti puntato molto sul tema dell’enogastronomia, con un’attenzione particolare ai territori attraversati. C’è anche un ricco calendario invernale con esperienze a tema fotografia, ma anche benessere, yoga, astrologia e tanto altro.","post_title":"Tutte le novità di Star Clippers che punta su un prodotto più completo possibile","post_date":"2024-04-30T12:20:08+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714479608000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466439","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le Cinque Terre si confermano le più gettonate nei Ponti Primaverili, con le strutture occupate per circa il 90% delle disponibilità in particolare a Vernazza e Corniglia e il Ponente segue a poca distanza con l'85% delle disponibilità esaurite, è Genova a registrare dati record: oltre il 94% delle strutture ricettive del capoluogo ligure risulta sold-out. Per quanto riguarda le altre località liguri, affluenza significativa di turisti italiani e stranieri a Sestri Levante, Camogli, Portofino, Ventimiglia, Alassio e Finale Ligure.\r

\r

«Quest'anno - commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - l'incertezza meteorologica favorisce le decisioni last minute. Tuttavia, ciò non ha affatto scoraggiato i turisti, principalmente italiani, che considerano la Liguria una destinazione ideale per le proprie vacanze, che siano di due giorni o di una settimana. Genova, poi, merita una particolare menzione poiché continua ad attrarre visitatori grazie alla sua vivace offerta di attività e eventi culturali, confermando il successo delle politiche turistiche di una regione in costante espansione a prescindere dal meteo».\r

\r

«Malgrado un meteo incerto la Liguria continua a essere una meta molto richiesta merito sia delle politiche promozionali messe in atto dalla Regione sia anche per una maggiore facilità a raggiungere le nostre località - aggiunge l'assessore al Turismo e ai Trasporti Augusto Sartori - Ricordo che da un paio di settimane sono attivi i 'Treni del Mare' che garantiscono nuovi collegamenti in più per la Liguria con la Lombardia e il Piemonte. Per quel che riguarda la Lombardia sono ventuno i collegamenti aggiuntivi: dieci il sabato e undici nei giorni festivi grazie alla collaborazione fra Trenitalia, Trenord, Regione Liguria e Regione Lombardia. Per quel che riguarda il Piemonte sono 18 i collegamenti 'Ponente Line' programmati da Trenitalia con la Regione Piemonte tra Torino, Savona, Albenga e Imperia che si sommano ai 18 collegamenti giornalieri tra il capoluogo piemontese e Savona (di cui 6 proseguono fino a Ventimiglia con fermate nelle località della riviera di Ponente) e ai due treni in più per il 24 giugno tra Torino e Imperia».","post_title":"Liguria, Genova e le Cinque Terre le più richieste nei ponti primaverili","post_date":"2024-04-30T10:23:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714472589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è chiuso lo scorso 30 novembre con un fatturato di 4,1 miliardi di euro il bilancio di esercizio 2023 di Costa Crociere. Un bel salto in avanti per la compagnia del gruppo Carnival, che 12 mesi prima si era invece fermata a quota 2,2 miliardi, causa ovviamente la coda lunga dell'effetto pandemia. Ma soprattutto, rivela Shipping Italy, dopo gli anni difficili del Covid la società guidata da Mario Zanetti ha visto finalmente i propri conti tornare in territorio positivo: i margini operativi lordi (ebitda), in particolare, sono passati dal rosso di 2 miliardi del 2022 a un attivo di 487 milioni. Discorso simile anche per il risultato netto che da una cifra negativa per oltre 2 miliardi, ha visto il 2023 chiudersi con utili per 371 milioni (385 milioni a livello consolidato). I profitti sono stati quindi destinati per 7,6 milioni a riserva rivalutazione partecipazioni e per 363 milioni a coprire le perdite rinviate a nuovo.\r

\r

A trainare le performance della società, il ritorno prepotente della domanda di mercato, che ha permesso ai tassi di occupazione medi delle due flotte della compagnia, Costa e Aida, di salire dal 63% del 2022 al 96% dell'anno scorso, con un picco del 109% totalizzato nel terzo trimestre d'esercizio. Nel corso del 2023 Costa ha anche proceduto a una razionalizzazione dell'offerta, con la vendita della AidaVita a marzo per circa 10,3 milioni e della AidaAura a novembre per 28 milioni. Cedute inoltre anche le Costa Venezie e Firenze alla consorella Carnival rispettivamente a marzo 2023 e a febbraio 2024. La compagnia ha infine chiuso definitivamente ogni joint venture e sede di rappresentanza in Cina, nonostante il ritorno all'operatività nell'area con la Costa Serena in Asia.","post_title":"Costa Crociere torna in territorio positivo: nel 2023 utili per 371 mln di euro","post_date":"2024-04-29T13:30:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1714397431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà a Sorrento l’ultima tappa della campagna di recruiting di Gnv finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse, in vista della prossima stagione estiva, e alla presentazione delle opportunità di lavoro a bordo delle navi. La compagnia ha organizzato negli scorsi mesi una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati: dopo le tappe di Torre del Greco, Potenza, Catanzaro, Bari e Palermo, Gnv ora approda a Sorrento per l’appuntamento conclusivo, che si terrà nelle giornate di mercoledì 8 dalle ore 11:30 alle 18 e giovedì 9 maggio dalle ore 11 alle 18 presso l’Msc Training Center (via Cocumella 4, Sant'Agnello).\r

\r

La compagnia ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di macchina e di coperta, come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi, ma anche staff per la gestione dell’hotel, come commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare la lingua araba, il francese e lo spagnolo.\r

\r

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio cv aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, il libretto di navigazione e la documentazione relativa ai corsi Sctw. La candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati economicamente nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione e seguiti in tutto l’iter per ottenere il libretto di navigazione. Una volta in possesso della documentazione necessaria, i candidati avranno la possibilità di partecipare a delle sessioni di training a bordo organizzate in collaborazione con l'Msc Training Center, che permetteranno loro di familiarizzare con l’ambiente della nave e le mansioni legate al mestiere. Per l’invio dei cv è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione Lavora con noi. Per ulteriori informazioni scrivere a crew@gnv.it","post_title":"Gnv: a Sorrento l'ultimo open day della campagna di recruiting estate 2024","post_date":"2024-04-29T12:38:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714394325000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_466393\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giuseppe Cavallo[/caption]\r

\r

Parte dall'accordo appena siglato con l'operatore francese Top of Trave il nuovo progetto incoming del gruppo Nicolaus. “Stiamo lavorando da anni per l’attivazione di un’attività di questo genere, che sia consistente, rilevante per l’ampliamento e la diversificazione del business e che rappresenti un’innovativa messa a sistema di una progettualità e di una operatività già parte del nostro dna, strettamente connesso al nostro territorio - spiega Danilo Pomes, international sales manager dell'operatore pugliese -. Siamo, quindi, particolarmente orgogliosi di aver costruito questa operazione in sinergia con un player prestigioso come Top of Travel, lavorando a stretto contatto con il contesto locale, e che un piano importante per l’ampliamento del nostro business parta proprio dalla Puglia: primo passo di un percorso che ci vedrà lavorare in diverse aree del Sud Italia, anche in qualità di dmc”.\r

\r

In un certo senso, si può parlare di ritorno alle origini, visto che la fase di avvio delle attività di quello che è diventato uno dei nomi in evidenza del tour operating e dell’hospitality italiana era prevalentemente concentrata sulla creazione di opportunità di viaggio e servizi a terra per alcuni mercati stranieri, con esperienze a stretto contatto con i contesti locali, operando appunto anche in chiave di dmc. La nuova visione dell’incoming Nicolaus parte in particolare da tre elementi chiave: l’attivazione di un dialogo con il territorio in chiave proattiva e sinergica; il riavvio e l’attivazione ex novo di interazioni privilegiate con mercati ad alto valore aggiunto; la sistematizzazione dei servizi di dmc, con un ampliamento del raggio di azione, finalizzato a rendere le realtà locali ancora più protagoniste.\r

\r

Al centro dell’operazione la struttura a gestione diretta Nicolaus Prime il Gabbiano, affacciata sulla baia delle Canne di Marina di Pulsano. Unitamente al soggiorno, la formula di accoglienza declinata ad hoc prevede servizi speciali nel resort e un ricco portfolio di esperienze modellate di concerto con diverse realtà locali, dopo un attento studio e attività di indagine di marketing, tese a soddisfare le attese degli ospiti francesi. In funzione territoriale, focus particolare anche su noleggio mezzi e trasferimenti, grazie a specifici accordi con compagnie di noleggio e di taxi, che nel corso della prima giornata di soggiorno prevede la presenza costante di due vetture in struttura. Per garantire, inoltre, la possibilità di raggiungere il centro di Pulsano, vivendo la località e i dintorni, è attivo quotidianamente anche un servizio di navetta, con partenze e rientri a orari prestabiliti.\r

\r

“La nostra interlocuzione privilegiata rimane, naturalmente, quella con la distribuzione nazionale, dimostrata anche dai numeri di camere garantite nel periodo rilevante per le vacanze degli ospiti italiani - puntualizza l'amministratore dell’hospitality company del gruppo, Giuseppe Cavallo -. Pensiamo, però, che l’allungamento della stagione, andando a intercettare mercati stranieri di valore, sia sempre più cruciale per dare, da una parte, irrinunciabile solidità a organizzazioni come la nostra, alle strutture alberghiere e a chi eroga servizi, e, dall’altra, continuità economica a certi territori per far sì che il turismo sia sempre meno un fenomeno carsico e sempre più una risorsa con una forte sostenibilità sociale”.\r

\r

","post_title":"Nicolaus, ritorno alle origini: al via un progetto incoming con il to francese Top of Travel","post_date":"2024-04-29T12:11:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1714392698000]}]}}