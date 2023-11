Lufthansa-Ita Airways, Meloni: «Invieremo la notifica all’Ue la prossima settimana» Sembra pronto a staccarsi dai blocchi di partenza dove è incollato ormai da quasi sei mesi il dossier Ita Airways-Lufthansa: «Siamo pronti la settimana prossima a inviare la notifica alla Commissione europea» ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, a seguito del vertice intergovernativo Italia-Germania e della sigla del Piano d’azione per la cooperazione strategica tra i due Paesi. La dichiarazione arriva dopo che la stessa Meloni lo scorso settembre, aveva sollecitato l’Ue a non «perdere altro tempo» sulla decisione del via libera all’operazione che prevede la cessione del 41% di Ita Airways ai tedeschi, per 325 milioni di euro, cifra che corrisponde a una valutazione di 792 milioni per l’intero capitale. «Abbiamo fatto un ottimo lavoro assieme», ha proseguito la presidente del Consiglio. La «cooperazione tra Lufthansa e Ita è buona e ci auguriamo un procedimento veloce, un trattamento giusto ed equo da parte della Commissione Ue» ha rimarcato Scholz. Condividi

