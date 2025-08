Lufthansa Airlines: da settembre novità nel top management del vettore Cambi ai vertici di Lufthansa Airlines, dal prossimo 1° settembre: Francesco Sciortino entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del vettore e assumerà la responsabilità di hub manager per Francoforte, oltre ad assumere il ruolo di accountable manager Lufthansa. Sciortino è attualmente membro del cda e chief operating officer di Austrian Airlines. In precedenza, è stato aministratore delegato e accountable manager di Germanwings e SunExpress; è anche comandante di Airbus A330/340 in Lufthansa. Il precedente hub manager per Francoforte, Klaus Froese, ha assunto il ruolo ad interim e, come previsto, passerà alla flotta Boeing 747 di Lufthansa come comandante. Heiko Reitz, membro del cda di Lufthansa Airlines, assumerà il ruolo di hub manager per Monaco di Baviera il 1° settembre 2025. Jens Ritter, che ricopre questa carica in aggiunta al suo ruolo di ceo si concentrerà sull’ulteriore sviluppo di Lufthansa Airlines in qualità di ceo e promuoverà l’implementazione coerente del programma di turnaround per il futuro. All’inizio del 2025, Lufthansa Airlines ha introdotto due hub manager con la responsabilità esplicita di migliorare i processi operativi tra i team Lufthansa e i loro partner nelle sedi di Francoforte e Monaco. Da allora, la stabilità operativa e la puntualità sono migliorate significativamente. Condividi

