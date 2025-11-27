Lo Stato ricapitalizza Croatia Airlines tramite la conversione del debito in capitale Croatia Airlines ha convocato un’assemblea straordinaria degli azionisti per il 29 dicembre, durante la quale sarà votata una proposta di aumento del capitale sociale di 43 milioni di euro, mediante la conversione in azioni dei prestiti concessi dallo Stato. Secondo l’annuncio pubblico pubblicato lo scorso martedì, il piano prevede la trasformazione dei crediti del governo croato in una partecipazione azionaria attraverso l’emissione di nuove azioni. Se approvato, il capitale sociale totale della compagnia aerea di bandiera salirebbe a 135,4 milioni di euro. Tutte le azioni di nuova emissione sarebbero acquisite dalla Repubblica di Croazia e l’aumento di capitale verrebbe pertanto eseguito senza un’offerta pubblica di acquisto. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di ristrutturazione e stabilizzazione finanziaria del vettore croato. Nel 2019, Croatia Airlines aveva ricevuto dal governo croato un prestito azionario di 33,2 milioni di euro destinato a stabilizzare la compagnia in vista di un processo di privatizzazione, poi abbandonato a causa delle complicazioni legate allo scoppio della pandemia. Il prestito avrebbe dovuto essere rimborsato diversi anni fa, ma la compagnia aerea ha ottenuto più rinvii. Condividi

