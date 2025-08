Liquidi in bagaglio, alcuni scali non rispettano la regola. Costi per 130 euro Le nuove regole sul trasporto di liquidi nei bagagli rischiano di costare caro ai passeggeri che questa estate si sposteranno in aereo per raggiungere le mete di vacanza. Lo afferma Assoutenti, che segnala le elevate tariffe imposte dalle compagnie aeree a chi deve imbarcare all’ultimo momento in stiva il proprio trolley e il caos totale che vige negli aeroporti, con gli scali europei che sul tema dei liquidi procedono in ordine sparso. Gli scanner di nuova generazione che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni sopra i 100 ml, e fino a un massimo di due litri, sono già installati in numerosi aeroporti europei: Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Dublino, Belfast, Edimburgo, Parigi (Charles de Gaulle e Orly), Londra (Heathrow, Gatwick, Southend), Birmingham, Madrid, Palma di Maiorca, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Monaco di Baviera, Praga, Bratislava, Sarajevo, Malta – spiega Assoutenti –. Tuttavia non tutti gli scali hanno deciso di applicare la nuova regola sui liquidi e, pur essendo dotati di scanner di nuova generazione, continuano a far valere il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano. Confusione totale “Una situazione di confusione totale che rischia di costare caro ai passeggeri: chi infatti questa estate arriva in aeroporto con profumi, gel, creme, vini, liquori e altri liquidi in confezioni sopra i 100 ml scopre solo all’ultimo se potrà trasportare nel bagaglio a mano tali prodotti, o se dovrà lasciarli ai controlli di sicurezza o imbarcarli in stiva, affrontando i relativi costi” – denuncia il presidente Gabriele Melluso. Una spesa quella per il bagaglio da stiva acquistato in aeroporto che non è certo indifferente: ad esempio la compagnia Ryanair applica tariffe che vanno dai 35,99 ai 75 euro a volo, mentre per Vueling la spesa oscilla tra i 40 e i 75 euro; WizzAir fa pagare 70 euro, Easyjet 65 euro. Con Ita (per i biglietti economy light) si parte da 60 euro volando in Italia, 70 euro per i voli europei, e si arriva ad un massimo di 130 euro per alcune destinazioni come Giappone, Stati Uniti, Brasile, Thailandia. “Proprio per evitare costi non preventivati in capo ai viaggiatori e superare la situazione di caos che si sta determinando nel settore del trasporto aereo, chiediamo oggi all’Enac di pubblicare sul proprio sito una lista aggiornata degli aeroporti che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi sopra i 100 ml, in modo tale che i passeggeri siano preventivamente informati circa tale possibilità e possano fare scelte consapevoli evitando brutte sorprese negli scali da cui partiranno o transiteranno questa estate” – conclude Melluso. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495652 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air amplia il proprio network da Torino introducendo una nuova rotta internazionale per Sofia. I voli saranno operati a partire dal 28 ottobre 2025 con tre frequenze settimanali il martedì, il giovedì e il sabato, e saranno attivi per tutto l'anno. Tutti i voli saranno operati con i modernissimi aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la silenziosità e le minori emissioni. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l'app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €24.99. Sofia, la capitale della Bulgaria, è una città ricca di storia e cultura, dove si incontrano influenze romane, ottomane e sovietiche. Offre un affascinante mix di antiche chiese, moschee e monumenti del periodo comunista, oltre a vivaci mercati e una crescente scena artistica e culinaria. Circondata dalle montagne del Vitosha, è anche un punto di partenza ideale per gli amanti della natura e degli sport invernali. Con questa nuova rotta, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza a Torino. A seguito dei recenti annunci, nella stagione invernale 2025/2026, Sofia andrà ad aggiungersi alle altre 6 destinazioni della compagnia: Bucarest, Budapest, Catania, Iasi, Tirana e la ski route Varsavia. Questa nuova connessione è in linea con il Customer First Compass, il piano strategico della compagnia aerea che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni, volti a migliorare l'esperienza dei passeggeri, espandendo continuamente il network con nuove rotte e innovando i servizi forniti. [post_title] => Wizz Air allarga il network dallo scalo di Torino con la destinazione Sofia [post_date] => 2025-08-05T13:25:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754400333000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495650 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha iniziato il mese di agosto con lievi modifiche alla sua politica sui bagagli: a partire dal 1° agosto, il bagaglio gratuito incluso nella tariffa base potrà essere più alto di cinque centimetri. Le nuove dimensioni massime sono 40x20x30 centimetri, rispetto ai precedenti 40x20x25 centimetri. la capacità dei bagagli è aumentata da 20 a 24 litri. L'adeguamento segue l'accordo raggiunto a giugno dal Consiglio dell'Unione Europea per riformare il Regolamento sui Diritti dei Passeggeri. La compagnia aerea ha indicato che saranno necessarie alcune settimane per adattare i dispositivi di misurazione dei bagagli negli aeroporti. Secondo le attuali normative Ryanair, qualsiasi bagaglio che non rispetti le dimensioni stabilite è soggetto a un supplemento in aeroporto. La compagnia mantiene questa politica e continua ad adattare i propri sistemi alle nuove dimensioni. [post_title] => Ryanair cambia la politica dei bagagli. Ora le dimensioni sono 40x20x30 [post_date] => 2025-08-05T13:18:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754399885000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495648 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_470383" align="alignleft" width="300"] Stefano Donnarumma[/caption] Buone notizie da Fs. Infatti l Gruppo chiude il primo semestre 2025 con risultati “in crescita al netto di partite non ricorrenti” che, sottolinea l’ad, Stefano Antonio Donnarumma, “confermano l’efficacia della strategia industriale intrapresa e la solidità del modello operativo”. Nei sei mesi, nel confronto con la prima metà dell’anno precedente, il gruppo riduce la perdita netta a 89 milioni con una variazione positiva di 110 milioni. I ricavi sono in aumento del 2%. “Investimenti record”, con un livello complessivo di spesa per investimenti tecnici che sale a 8,5 miliardi, +15%: il 98% degli investimenti è in Italia e quasi 7,5 miliardi di euro sono relativi ad infrastrutture ferroviarie e stradali. Investimenti “Con circa 8,5 miliardi di euro di investimenti tecnici – commenta Donnarumma – stiamo portando avanti un programma infrastrutturale senza precedenti per lo sviluppo della rete ferroviaria e stradale del Paese, migliorando l’esperienza di viaggio e garantendo al contempo la continuità del servizio, allo scopo di assicurare la piena mobilità del Paese”. Intanto il gruppo sta “dando piena attuazione al Pnrr: abbiamo raggiunto tutte le milestone europee previste per il periodo di riferimento e già consuntivato oltre 14 miliardi di euro, pari a circa il 56% delle risorse assegnate”. [post_title] => Donnarumma (Gruppo Fs): "Un semestre in linea con il piano strategico" [post_date] => 2025-08-05T13:13:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754399606000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495646 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Bel colpo per gli Ncc. Tutte le disposizioni del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha disciplinato le modalità di tenuta e di compilazione del Foglio di servizio elettronico (Fdse) per gli Ncc “devono ritenersi illegittime per eccesso di potere, violazione di legge e contrasto con i principi costituzionali ed eurounitari in materia di legalità, proporzionalità, libertà economica, protezione dei dati personali e concorrenza”. Così il Tar del Lazio nella sentenza con la quale ha deciso tre ricorsi proposti da CNA, 8PuntoZero e Ncc Italia, insieme con una serie di operatori del settore del noleggio con conducente. L’Associazione Ncc Italia, per mezzo del suo presidente Luca Notarbartolo, esprime “soddisfazione nella vittoria dell’associazione Ncc contro il ministero dei trasporti da sempre sordo alle nostre richieste. Si tuteli ora la legalità e il ruolo degli Ncc evitando di ledere in modo discriminatorio e illegale l’attività degli Ncc” [post_title] => Ncc: il Tar del Lazio decide che il foglio elettronico imposto da Salvini è illegittimo [post_date] => 2025-08-05T13:08:58+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754399338000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495643 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_495644" align="alignleft" width="300"] Massimiliano Schiavon[/caption] Primo bimestre d’estate positivo per gli albergatori veneti. A testimoniarlo i dati dell’osservatorio federato turismo regione Veneto H-Benchmark Federalberghi Veneto, che, tra giugno e luglio, ha registrato una crescita delle percentuali di occupazione in ogni comparto turistico della regione rispetto allo stesso periodo del 2024. Grandi conferme per lago e città d’arte, che, nel bimestre in esame, hanno replicato le prestazioni dell’annata precedente, evidenziando anche un leggero incremento. Crescite ancora più nette per mare e montagna, che, soprattutto a giugno, grazie anche a condizioni meteo favorevoli, hanno toccato percentuali decisamente elevate in confronto al 2024. L’occupazione complessiva degli alberghi della costa veneta (77%) si traduce in un +10,6%, quella delle strutture alberghiere in quota (73%) addirittura in un +14,1%. Luglio, caratterizzato da corpose percentuali di occupazione camere anche negli anni precedenti, con incrementi più contenuti, che hanno condotto comunque il mare all’85% e la montagna al 79%. Calo Le terme, nonostante l’occupazione del 66% di giugno (+0,8% sul 2024), hanno presentato una flessione a luglio (-4,4%, per un totale del 63%), ma possono guardare alla fine dell’estate con maggiore ottimismo: l’acquisito attuale supera dell’1,6% quello di agosto 2024 e del 10,1% quello di settembre. Si prospetta un mese di agosto in crescita anche per gli hotel della montagna (+5,8%) che conferma ormai un trend positivo trainato dai fenomeni pre-olimpici. Tutti gli altri comparti evidenziano invece al momento del rilievo un calo che si aggira attorno al 3%, perlopiù dovuto ad una dinamica di prenotazione quest’anno più sotto data rispetto al periodo di osservazione dell’anno precedente. Schiavon “I dati relativi a giugno e luglio” commenta Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto “evidenziano la bontà del lavoro del comparto alberghiero Veneto che, nella maggior parte dei frangenti, è andato oltre al 2024. Il meteo può avere agevolato, ma nessun risultato si ottiene per caso nel nostro settore: i clienti hanno riconosciuto ancora una volta l’eccellenza dell’ospitalità veneta, che investe con costanza sull’innovazione e sulla qualità dei propri servizi per soddisfare una domanda sempre più esigente" . [post_title] => Federalberghi Veneto: giugno e luglio molto positivi. Leggero calo in agosto [post_date] => 2025-08-05T12:08:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754395710000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495641 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le nuove regole sul trasporto di liquidi nei bagagli rischiano di costare caro ai passeggeri che questa estate si sposteranno in aereo per raggiungere le mete di vacanza. Lo afferma Assoutenti, che segnala le elevate tariffe imposte dalle compagnie aeree a chi deve imbarcare all’ultimo momento in stiva il proprio trolley e il caos totale che vige negli aeroporti, con gli scali europei che sul tema dei liquidi procedono in ordine sparso. Gli scanner di nuova generazione che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni sopra i 100 ml, e fino a un massimo di due litri, sono già installati in numerosi aeroporti europei: Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Dublino, Belfast, Edimburgo, Parigi (Charles de Gaulle e Orly), Londra (Heathrow, Gatwick, Southend), Birmingham, Madrid, Palma di Maiorca, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Monaco di Baviera, Praga, Bratislava, Sarajevo, Malta – spiega Assoutenti –. Tuttavia non tutti gli scali hanno deciso di applicare la nuova regola sui liquidi e, pur essendo dotati di scanner di nuova generazione, continuano a far valere il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano. Confusione totale “Una situazione di confusione totale che rischia di costare caro ai passeggeri: chi infatti questa estate arriva in aeroporto con profumi, gel, creme, vini, liquori e altri liquidi in confezioni sopra i 100 ml scopre solo all’ultimo se potrà trasportare nel bagaglio a mano tali prodotti, o se dovrà lasciarli ai controlli di sicurezza o imbarcarli in stiva, affrontando i relativi costi” – denuncia il presidente Gabriele Melluso. Una spesa quella per il bagaglio da stiva acquistato in aeroporto che non è certo indifferente: ad esempio la compagnia Ryanair applica tariffe che vanno dai 35,99 ai 75 euro a volo, mentre per Vueling la spesa oscilla tra i 40 e i 75 euro; WizzAir fa pagare 70 euro, Easyjet 65 euro. Con Ita (per i biglietti economy light) si parte da 60 euro volando in Italia, 70 euro per i voli europei, e si arriva ad un massimo di 130 euro per alcune destinazioni come Giappone, Stati Uniti, Brasile, Thailandia. “Proprio per evitare costi non preventivati in capo ai viaggiatori e superare la situazione di caos che si sta determinando nel settore del trasporto aereo, chiediamo oggi all’Enac di pubblicare sul proprio sito una lista aggiornata degli aeroporti che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi sopra i 100 ml, in modo tale che i passeggeri siano preventivamente informati circa tale possibilità e possano fare scelte consapevoli evitando brutte sorprese negli scali da cui partiranno o transiteranno questa estate” – conclude Melluso. [post_title] => Liquidi in bagaglio, alcuni scali non rispettano la regola. Costi per 130 euro [post_date] => 2025-08-05T12:02:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754395378000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495639 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => “Accogliamo con favore l’introduzione dell’Elenco nazionale delle guide temporanee ma chiediamo che venga accompagnato da controlli rigorosi e sistematici. Troppo spesso, la modalità ‘temporanea e occasionale’ è stata utilizzata come copertura per forme di esercizio abusivo della professione di guida turistica e di evasione fiscale, con danni ingenti per l’erario e per le guide regolarmente abilitate”. È quanto afferma in una nota Micol Caramello, presidente Federagit Confesercenti. “Federagit - prosegue Caramello - è pronta a collaborare con le istituzioni per garantire che il nuovo sistema non diventi una scorciatoia per chi opera al di fuori delle regole, ma uno strumento di trasparenza e legalità a tutela del turismo di qualità.” Con l’attivazione a partire dall’8 agosto del nuovo Elenco nazionale delle guide temporanee, previsto dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190, diventa operativo uno strumento decisivo nell’esercizio e nella tutela della professione di guida turistica, introducendo criteri chiari per l’esercizio temporaneo e occasionale da parte di professionisti abilitati in altri Paesi dell’Ue, dello spazio economico europeo e della Svizzera, che potranno operare in Italia per un massimo di 60 giorni all’anno, di cui non più di 20 consecutivi, previo invio della comunicazione con i periodi di lavoro temporaneo in Italia e del possesso dei requisiti al ministero del turismo il quale, dopo le verifiche della documentazione, rilascerà tesserino identificativo con QR Code per agevolare i controlli sul territorio e nei luoghi della cultura. Federagit Confesercenti rinnova l’appello al Ministero del Turismo affinché vengano attivati meccanismi di verifica incrociata, anche in collaborazione con le autorità locali e le forze dell’ordine, per contrastare ogni forma di esercizio abusivo della professione. [post_title] => Federagit: bene l'elenco delle guide temporanee ma servono più controlli [post_date] => 2025-08-05T11:55:51+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754394951000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qantas ha annunciato oggi la nomina di Darsh Chapman a nuova direttrice generale regionale per Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa, con inizio dell’incarico previsto per agosto 2025. La signora Chapman sarà basata nell’ufficio Qantas di Londra, assumendo il ruolo precedentemente ricoperto da Georgia Blackburn, che ha guidato i team regionali del Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa negli ultimi tre anni. La signora Chapman porta con sé una vasta e solida esperienza operativa e commerciale, maturata nella sua funzione dirigenziale alla guida di Global Airports di Qantas dal 2021, oltre a precedenti ruoli dirigenziali ricoperti nel team Vendite e Distribuzione della compagnia aerea. La nomina arriva in un momento in cui Qantas continua a crescere nella regione. Dopo aver recentemente celebrato un anno di voli diretti da Parigi a Perth, la compagnia lancerà presto la nuova rotta Johannesburg–Perth a dicembre, mentre continua i preparativi per i voli del Progetto Sunrise, che collegheranno la costa orientale dell’Australia direttamente con Londra. Nel suo nuovo ruolo, la signora Chapman si concentrerà sull’espansione della presenza di Qantas sia nei mercati già consolidati che in quelli nuovi della regione, continuando a rafforzare il marchio Qantas e le principali partnership nel Regno Unito, in Europa, Medio Oriente ed Africa. [post_title] => Qantas: Darsh Chapman guida Uk, Europa, Medio Oriente e Africa [post_date] => 2025-08-05T11:46:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754394416000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495634 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => ME by Meliá anuncia l’apertura ufficiale di ME Lisbon. Con il suo spirito audace e lifestyle-oriented, l’hotel segna l’arrivo del brand ME by Meliá in Portogallo e l’avvio di una nuova era dell’ospitalità di lusso contemporanea nella capitale. Dalle selezioni di vinili in camera ai corridoi decorati con opere d’arte, fino alle esperienze locali su misura, ME Lisbon invita a immergersi nell’energia vibrante della capitale portoghese, dove ogni soggiorno è una dichiarazione d’intenti e ogni momento è inconfondibilmente ME. Costruito ex novo e strategicamente situato tra Avenida da Liberdade e il cuore storico di Marquês de Pombal, ME Lisbon è un capolavoro di architettura moderna progettato dallo studio João Paciência, con interni firmati Broadway Malyan. L’estetica interna è arricchita da una collezione d’arte contemporanea portoghese, selezionata dalla visionaria curatrice Guta Moura Guedes, che include opere di Fernanda Fragateiro, “Sunny” di Silva!, René Cruz Tavares e altri. All’interno dell’hotel, decorazioni ispirate ai fiori di jacaranda, ceramiche scultoree e installazioni video immersive, riflettono l’energia creativa e la luce unica di Lisbona. Con le sue 213 camere e suite, ME Lisbon offre un’esperienza unica di comfort, personalità e viste mozzafiato — da scorci alberati su Parque Eduardo VII al Castello di São Jorge e fino al fiume Tago. In cima all’edificio si trova la Ultimate ME+ Suite, un santuario di 107m² con servizi esclusivi ME+ e vista ininterrotta sullo skyline della città. Pensato per essere un faro culturale per residenti e viaggiatori internazionali, con un calendario artistico e sociale per celebrare arte, musica, moda e innovazione in collaborazione con importanti eventi locali come ARCO Lisboa e Lisbon Design Week, ME Lisbon accende i suoi spazi con happening ad alta energia – dall’imponente lobby con soffitto alto 6 metri alla vivace terrazza panoramica. Al centro dell’esperienza, due proposte gastronomiche d’autore pronte a ridefinire la scena culinaria di Lisbona [post_title] => ME by Meliá apre ufficialmente il nuovo albergo ME Lisbon [post_date] => 2025-08-05T11:37:41+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754393861000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "liquidi in bagaglio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":45,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":9924,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495652","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air amplia il proprio network da Torino introducendo una nuova rotta internazionale per Sofia.\r

I voli saranno operati a partire dal 28 ottobre 2025 con tre frequenze settimanali il martedì, il giovedì e il sabato, e saranno attivi per tutto l'anno. Tutti i voli saranno operati con i modernissimi aeromobili Airbus A321neo, noti per il loro comfort, la silenziosità e le minori emissioni.\r

I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l'app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da soli €24.99.\r

\r

Sofia, la capitale della Bulgaria, è una città ricca di storia e cultura, dove si incontrano influenze romane, ottomane e sovietiche. Offre un affascinante mix di antiche chiese, moschee e monumenti del periodo comunista, oltre a vivaci mercati e una crescente scena artistica e culinaria. Circondata dalle montagne del Vitosha, è anche un punto di partenza ideale per gli amanti della natura e degli sport invernali.\r

\r

Con questa nuova rotta, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza a Torino. A seguito dei recenti annunci, nella stagione invernale 2025/2026, Sofia andrà ad aggiungersi alle altre 6 destinazioni della compagnia: Bucarest, Budapest, Catania, Iasi, Tirana e la ski route Varsavia. Questa nuova connessione è in linea con il Customer First Compass, il piano strategico della compagnia aerea che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni, volti a migliorare l'esperienza dei passeggeri, espandendo continuamente il network con nuove rotte e innovando i servizi forniti.","post_title":"Wizz Air allarga il network dallo scalo di Torino con la destinazione Sofia","post_date":"2025-08-05T13:25:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754400333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495650","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha iniziato il mese di agosto con lievi modifiche alla sua politica sui bagagli: a partire dal 1° agosto, il bagaglio gratuito incluso nella tariffa base potrà essere più alto di cinque centimetri. Le nuove dimensioni massime sono 40x20x30 centimetri, rispetto ai precedenti 40x20x25 centimetri.\r

\r

la capacità dei bagagli è aumentata da 20 a 24 litri. L'adeguamento segue l'accordo raggiunto a giugno dal Consiglio dell'Unione Europea per riformare il Regolamento sui Diritti dei Passeggeri. La compagnia aerea ha indicato che saranno necessarie alcune settimane per adattare i dispositivi di misurazione dei bagagli negli aeroporti.\r

\r

Secondo le attuali normative Ryanair, qualsiasi bagaglio che non rispetti le dimensioni stabilite è soggetto a un supplemento in aeroporto. La compagnia mantiene questa politica e continua ad adattare i propri sistemi alle nuove dimensioni.","post_title":"Ryanair cambia la politica dei bagagli. Ora le dimensioni sono 40x20x30","post_date":"2025-08-05T13:18:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754399885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495648","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_470383\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Stefano Donnarumma[/caption]\r

\r

Buone notizie da Fs. Infatti l Gruppo chiude il primo semestre 2025 con risultati “in crescita al netto di partite non ricorrenti” che, sottolinea l’ad, Stefano Antonio Donnarumma, “confermano l’efficacia della strategia industriale intrapresa e la solidità del modello operativo”. Nei sei mesi, nel confronto con la prima metà dell’anno precedente, il gruppo riduce la perdita netta a 89 milioni con una variazione positiva di 110 milioni.\r

\r

I ricavi sono in aumento del 2%. “Investimenti record”, con un livello complessivo di spesa per investimenti tecnici che sale a 8,5 miliardi, +15%: il 98% degli investimenti è in Italia e quasi 7,5 miliardi di euro sono relativi ad infrastrutture ferroviarie e stradali.\r

Investimenti\r

“Con circa 8,5 miliardi di euro di investimenti tecnici – commenta Donnarumma – stiamo portando avanti un programma infrastrutturale senza precedenti per lo sviluppo della rete ferroviaria e stradale del Paese, migliorando l’esperienza di viaggio e garantendo al contempo la continuità del servizio, allo scopo di assicurare la piena mobilità del Paese”.\r

\r

Intanto il gruppo sta “dando piena attuazione al Pnrr: abbiamo raggiunto tutte le milestone europee previste per il periodo di riferimento e già consuntivato oltre 14 miliardi di euro, pari a circa il 56% delle risorse assegnate”.","post_title":"Donnarumma (Gruppo Fs): \"Un semestre in linea con il piano strategico\"","post_date":"2025-08-05T13:13:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754399606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495646","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Bel colpo per gli Ncc. Tutte le disposizioni del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha disciplinato le modalità di tenuta e di compilazione del Foglio di servizio elettronico (Fdse) per gli Ncc “devono ritenersi illegittime per eccesso di potere, violazione di legge e contrasto con i principi costituzionali ed eurounitari in materia di legalità, proporzionalità, libertà economica, protezione dei dati personali e concorrenza”.\r

\r

Così il Tar del Lazio nella sentenza con la quale ha deciso tre ricorsi proposti da CNA, 8PuntoZero e Ncc Italia, insieme con una serie di operatori del settore del noleggio con conducente.\r

\r

L’Associazione Ncc Italia, per mezzo del suo presidente Luca Notarbartolo, esprime “soddisfazione nella vittoria dell’associazione Ncc contro il ministero dei trasporti da sempre sordo alle nostre richieste. Si tuteli ora la legalità e il ruolo degli Ncc evitando di ledere in modo discriminatorio e illegale l’attività degli Ncc”","post_title":"Ncc: il Tar del Lazio decide che il foglio elettronico imposto da Salvini è illegittimo","post_date":"2025-08-05T13:08:58+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754399338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495643","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_495644\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Schiavon[/caption]\r

Primo bimestre d’estate positivo per gli albergatori veneti. A testimoniarlo i dati dell’osservatorio federato turismo regione Veneto H-Benchmark Federalberghi Veneto, che, tra giugno e luglio, ha registrato una crescita delle percentuali di occupazione in ogni comparto turistico della regione rispetto allo stesso periodo del 2024.\r

Grandi conferme per lago e città d’arte, che, nel bimestre in esame, hanno replicato le prestazioni dell’annata precedente, evidenziando anche un leggero incremento. \r

Crescite ancora più nette per mare e montagna, che, soprattutto a giugno, grazie anche a condizioni meteo favorevoli, hanno toccato percentuali decisamente elevate in confronto al 2024. L’occupazione complessiva degli alberghi della costa veneta (77%) si traduce in un +10,6%, quella delle strutture alberghiere in quota (73%) addirittura in un +14,1%. Luglio, caratterizzato da corpose percentuali di occupazione camere anche negli anni precedenti, con incrementi più contenuti, che hanno condotto comunque il mare all’85% e la montagna al 79%.\r

\r

Calo\r

Le terme, nonostante l’occupazione del 66% di giugno (+0,8% sul 2024), hanno presentato una flessione a luglio (-4,4%, per un totale del 63%), ma possono guardare alla fine dell’estate con maggiore ottimismo: l’acquisito attuale supera dell’1,6% quello di agosto 2024 e del 10,1% quello di settembre.\r

Si prospetta un mese di agosto in crescita anche per gli hotel della montagna (+5,8%) che conferma ormai un trend positivo trainato dai fenomeni pre-olimpici. Tutti gli altri comparti evidenziano invece al momento del rilievo un calo che si aggira attorno al 3%, perlopiù dovuto ad una dinamica di prenotazione quest’anno più sotto data rispetto al periodo di osservazione dell’anno precedente.\r

\r

Schiavon\r

“I dati relativi a giugno e luglio” commenta Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto “evidenziano la bontà del lavoro del comparto alberghiero Veneto che, nella maggior parte dei frangenti, è andato oltre al 2024. Il meteo può avere agevolato, ma nessun risultato si ottiene per caso nel nostro settore: i clienti hanno riconosciuto ancora una volta l’eccellenza dell’ospitalità veneta, che investe con costanza sull’innovazione e sulla qualità dei propri servizi per soddisfare una domanda sempre più esigente\"\r

\r

.","post_title":"Federalberghi Veneto: giugno e luglio molto positivi. Leggero calo in agosto","post_date":"2025-08-05T12:08:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754395710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le nuove regole sul trasporto di liquidi nei bagagli rischiano di costare caro ai passeggeri che questa estate si sposteranno in aereo per raggiungere le mete di vacanza. Lo afferma Assoutenti, che segnala le elevate tariffe imposte dalle compagnie aeree a chi deve imbarcare all’ultimo momento in stiva il proprio trolley e il caos totale che vige negli aeroporti, con gli scali europei che sul tema dei liquidi procedono in ordine sparso.\r

Gli scanner di nuova generazione che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni sopra i 100 ml, e fino a un massimo di due litri, sono già installati in numerosi aeroporti europei: Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Dublino, Belfast, Edimburgo, Parigi (Charles de Gaulle e Orly), Londra (Heathrow, Gatwick, Southend), Birmingham, Madrid, Palma di Maiorca, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Monaco di Baviera, Praga, Bratislava, Sarajevo, Malta – spiega Assoutenti –. Tuttavia non tutti gli scali hanno deciso di applicare la nuova regola sui liquidi e, pur essendo dotati di scanner di nuova generazione, continuano a far valere il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano.\r

\r

Confusione totale\r

“Una situazione di confusione totale che rischia di costare caro ai passeggeri: chi infatti questa estate arriva in aeroporto con profumi, gel, creme, vini, liquori e altri liquidi in confezioni sopra i 100 ml scopre solo all’ultimo se potrà trasportare nel bagaglio a mano tali prodotti, o se dovrà lasciarli ai controlli di sicurezza o imbarcarli in stiva, affrontando i relativi costi” – denuncia il presidente Gabriele Melluso.\r

Una spesa quella per il bagaglio da stiva acquistato in aeroporto che non è certo indifferente: ad esempio la compagnia Ryanair applica tariffe che vanno dai 35,99 ai 75 euro a volo, mentre per Vueling la spesa oscilla tra i 40 e i 75 euro; WizzAir fa pagare 70 euro, Easyjet 65 euro. Con Ita (per i biglietti economy light) si parte da 60 euro volando in Italia, 70 euro per i voli europei, e si arriva ad un massimo di 130 euro per alcune destinazioni come Giappone, Stati Uniti, Brasile, Thailandia.\r

“Proprio per evitare costi non preventivati in capo ai viaggiatori e superare la situazione di caos che si sta determinando nel settore del trasporto aereo, chiediamo oggi all’Enac di pubblicare sul proprio sito una lista aggiornata degli aeroporti che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi sopra i 100 ml, in modo tale che i passeggeri siano preventivamente informati circa tale possibilità e possano fare scelte consapevoli evitando brutte sorprese negli scali da cui partiranno o transiteranno questa estate” – conclude Melluso.","post_title":"Liquidi in bagaglio, alcuni scali non rispettano la regola. Costi per 130 euro","post_date":"2025-08-05T12:02:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754395378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Accogliamo con favore l’introduzione dell’Elenco nazionale delle guide temporanee ma chiediamo che venga accompagnato da controlli rigorosi e sistematici. Troppo spesso, la modalità ‘temporanea e occasionale’ è stata utilizzata come copertura per forme di esercizio abusivo della professione di guida turistica e di evasione fiscale, con danni ingenti per l’erario e per le guide regolarmente abilitate”.\r

È quanto afferma in una nota Micol Caramello, presidente Federagit Confesercenti.\r

\r

“Federagit - prosegue Caramello - è pronta a collaborare con le istituzioni per garantire che il nuovo sistema non diventi una scorciatoia per chi opera al di fuori delle regole, ma uno strumento di trasparenza e legalità a tutela del turismo di qualità.”\r

Con l’attivazione a partire dall’8 agosto del nuovo Elenco nazionale delle guide temporanee, previsto dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190, diventa operativo uno strumento decisivo nell’esercizio e nella tutela della professione di guida turistica, introducendo criteri chiari per l’esercizio temporaneo e occasionale da parte di professionisti abilitati in altri Paesi dell’Ue, dello spazio economico europeo e della Svizzera, che potranno operare in Italia per un massimo di 60 giorni all’anno, di cui non più di 20 consecutivi, previo invio della comunicazione con i periodi di lavoro temporaneo in Italia e del possesso dei requisiti al ministero del turismo il quale, dopo le verifiche della documentazione, rilascerà tesserino identificativo con QR Code per agevolare i controlli sul territorio e nei luoghi della cultura.\r

\r

Federagit Confesercenti rinnova l’appello al Ministero del Turismo affinché vengano attivati meccanismi di verifica incrociata, anche in collaborazione con le autorità locali e le forze dell’ordine, per contrastare ogni forma di esercizio abusivo della professione.","post_title":"Federagit: bene l'elenco delle guide temporanee ma servono più controlli","post_date":"2025-08-05T11:55:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1754394951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qantas ha annunciato oggi la nomina di Darsh Chapman a nuova direttrice generale regionale per Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa, con inizio dell’incarico previsto per agosto 2025.\r

\r

La signora Chapman sarà basata nell’ufficio Qantas di Londra, assumendo il ruolo precedentemente ricoperto da Georgia Blackburn, che ha guidato i team regionali del Regno Unito, Europa, Medio Oriente e Africa negli ultimi tre anni.\r

\r

La signora Chapman porta con sé una vasta e solida esperienza operativa e commerciale, maturata nella sua funzione dirigenziale alla guida di Global Airports di Qantas dal 2021, oltre a precedenti ruoli dirigenziali ricoperti nel team Vendite e Distribuzione della compagnia aerea.\r

\r

La nomina arriva in un momento in cui Qantas continua a crescere nella regione. Dopo aver recentemente celebrato un anno di voli diretti da Parigi a Perth, la compagnia lancerà presto la nuova rotta Johannesburg–Perth a dicembre, mentre continua i preparativi per i voli del Progetto Sunrise, che collegheranno la costa orientale dell’Australia direttamente con Londra.\r

\r

Nel suo nuovo ruolo, la signora Chapman si concentrerà sull’espansione della presenza di Qantas sia nei mercati già consolidati che in quelli nuovi della regione, continuando a rafforzare il marchio Qantas e le principali partnership nel Regno Unito, in Europa, Medio Oriente ed Africa.","post_title":"Qantas: Darsh Chapman guida Uk, Europa, Medio Oriente e Africa","post_date":"2025-08-05T11:46:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754394416000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495634","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"ME by Meliá anuncia l’apertura ufficiale di ME Lisbon. Con il suo spirito audace e lifestyle-oriented, l’hotel segna l’arrivo del brand ME by Meliá in Portogallo e l’avvio di una nuova era dell’ospitalità di lusso contemporanea nella capitale.\r

Dalle selezioni di vinili in camera ai corridoi decorati con opere d’arte, fino alle esperienze locali su misura, ME Lisbon invita a immergersi nell’energia vibrante della capitale portoghese, dove ogni soggiorno è una dichiarazione d’intenti e ogni momento è inconfondibilmente ME.\r

\r

Costruito ex novo e strategicamente situato tra Avenida da Liberdade e il cuore storico di Marquês de Pombal, ME Lisbon è un capolavoro di architettura moderna progettato dallo studio João Paciência, con interni firmati Broadway Malyan. L’estetica interna è arricchita da una collezione d’arte contemporanea portoghese, selezionata dalla visionaria curatrice Guta Moura Guedes, che include opere di Fernanda Fragateiro, “Sunny” di Silva!, René Cruz Tavares e altri. All’interno dell’hotel, decorazioni ispirate ai fiori di jacaranda, ceramiche scultoree e installazioni video immersive, riflettono l’energia creativa e la luce unica di Lisbona.\r

\r

Con le sue 213 camere e suite, ME Lisbon offre un’esperienza unica di comfort, personalità e viste mozzafiato — da scorci alberati su Parque Eduardo VII al Castello di São Jorge e fino al fiume Tago. In cima all’edificio si trova la Ultimate ME+ Suite, un santuario di 107m² con servizi esclusivi ME+ e vista ininterrotta sullo skyline della città.\r

\r

Pensato per essere un faro culturale per residenti e viaggiatori internazionali, con un calendario artistico e sociale per celebrare arte, musica, moda e innovazione in collaborazione con importanti eventi locali come ARCO Lisboa e Lisbon Design Week, ME Lisbon accende i suoi spazi con happening ad alta energia – dall’imponente lobby con soffitto alto 6 metri alla vivace terrazza panoramica.\r

\r

Al centro dell’esperienza, due proposte gastronomiche d’autore pronte a ridefinire la scena culinaria di Lisbona","post_title":"ME by Meliá apre ufficialmente il nuovo albergo ME Lisbon","post_date":"2025-08-05T11:37:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1754393861000]}]}}