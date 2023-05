L’Europa annulla gli aiuti di Stato Covid anche per Neos, Air Dolomiti e Blue Panorama Il Tribunale dell’Unione europea contesta l’approvazione da parte della Commissione di un pacchetto da 130 milioni di euro, di aiuti finanziari garantito dall’Italia nel 2020 a tre compagnie aeree, durante la pandemia da Covid-19. Si tratta di Neos, Blue Panorama ed Air Dolomiti. Quello che riguarda i tre vettori italiani è il secondo caso in poche settimane, dopo l’annullamento di un pacchetto di aiuti finanziari da sei miliardi di euro della Germania a Lufthansa. Entrambe le misure di sostegno sono stati concesse per sostenere le compagnie aeree a fonte dell’eccezionale perdita di introiti causata dalla pandemia, ed entrambe sono state impugnate da Ryanair, che in un comunicato stampa accoglie favorevolmente la decisione e definisce gli aiuti di Stato “discriminatori”. La compagnia irlandese contesta in totale 40 miliardi di euro di aiuti di Stato forniti dai governi dell’Ue alle proprie compagnie aeree, che reputa “distorsivi del mercato”. Come nel caso di Lufthansa – riferisce Euronews – il Tribunale ha riscontrato errori nella valutazione della Commissione. In particolare, una delle condizioni di ammissibilità previste per beneficiare dell’aiuto di Stato era la retribuzione da garantire ai dipendenti di stanza in Italia, che doveva essere pari o superiore a quella minima stabilita dal contratto collettivo nazionale del trasporto aereo. Secondo la sentenza del Tribunale, la Commissione europea ha sbagliato a non avviare un procedimento d’indagine formale sull’aiuto di Stato in questione e la sua decisione viene quindi annullata.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446230 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' scettico Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways, sull'obiettivo dell'industria aeronautica di raggiungere le zero emissioni di CO2 entro il 2050. Il ceo, uno dei protagonisti dell'intero settore del trasporto aereo a livello mondiale, segnala infatti l'inadeguatezza delle forniture di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf) e i progetti alternativi all'idrogeno, che sono ancora agli albori. «Non credo che saremo in grado di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Tutti ne parlano, ma siamo realistici: non c'è una produzione sufficiente di carburante sostenibile per l'aviazione", ha dichiarato Al Baker in occasione del Qatar Economic Forum, organizzato da Bloomberg e ripreso da Reuters. L'avvertimento del numero uno di Qatar Airways arriva pochi giorni prima che le compagnie aeree globali discutano come mettere in pratica l'impegno per il clima durante l'assemblea annuale della Iata, che si terrà a Istanbul il prossimo giugno. Poiché le emissioni dell'aviazione sono considerate difficili da ridurre senza una tecnologia radicale, l'attenzione si è concentrata soprattutto sui carburanti "drop-in" che possono essere inseriti nell'attuale generazione di motori a reazione, come il Saf a base di piante o rifiuti e le alternative sintetiche. "L'unico contributo significativo in termini di cambiamento tecnologico è il Sustainable Aviation Fuel. È l'unica cosa che può spostare l'ago della bilancia da qui al 2050", ha affermato anche il ceo di Boeing, Dave Calhoun, durante il medesimo evento a Doha. [post_title] => Al Baker, Qatar Airways: l'obiettivo zero emissioni entro il 2050 sarebbe irraggiungibile [post_date] => 2023-05-24T10:35:28+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684924528000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446182 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eva Air si è aggiudicata per l'ottavo anno consecutivo la certificazione 5-Star Airline di Skytrax. La compagnia aerea privata di Taiwan - tra le sole dieci al mondo ad ottenere la medesima certificazione - vede dunque riconfermata la qualità del proprio servizio. “Raggiungere per l’ottavo anno consecutivo l’asticella più alta per aggiudicarsi le 5 Stelle negli audit annuali delle compagnie aeree di Skytrax è un onore ed è anche la migliore conferma dell’ottimo lavoro che i nostri dipendenti svolgono ogni giorno - ha commentato Clay Sun, presidente della compagnia aerea -. Questo ci sprona a migliorare continuamente i nostri servizio. Il nostro obiettivo è sempre stato sin dal 1989, anno della fondazione di Eva Air, quello di essere la migliore compagnia aerea al mondo per i servizi offerti. Non perderemo la nostra attenzione volta a migliorare, innovare e introdurre servizi più personalizzati”. [post_title] => Eva Air conquista le cinque stelle Skytrax per l'ottavo anno consecutivo [post_date] => 2023-05-23T12:11:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684843890000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_446166" align="alignleft" width="300"] Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia[/caption] Allianz Partners lancia Allyz, una piattaforma digitale che accompagna i viaggiatori prima, durante e dopo il viaggio, con prodotti e soluzioni fornite sia direttamente sia da altri attori del settore. La nuova piattaforma integra in un unico ecosistema una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart: un travel wallet per salvare i dettagli del viaggio, aggiungere prenotazioni di voli e ricevere aggiornamenti sul viaggio. Un servizio di alert con aggiornamenti in tempo reale su situazione sanitaria e sicurezza relativi alla propria destinazione. Accesso alla sala lounge dell’aeroporto in caso di ritardo del volo e verifica dell’idoneità ad un eventuale risarcimento in caso di cancellazione del volo. Servizio Digital Access to Care, con servizi di teleassistenza h24, come il controllo dei sintomi tramite assistente virtuale o la chat online con un medico. «Questo è un traguardo importante per Allianz Partners Italia: anticipiamo i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e sviluppiamo un nuovo modo di raggiungere e soddisfare le esigenze dei diversi tipi di viaggiatori, inclusi quelli più giovani -afferma Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia -. Di fronte a una ripresa del turismo che continua a ritmi sostenuti, siamo pronti ad accompagnare i viaggiatori con soluzioni di prodotto che ispirano fiducia e offrono semplicità in termini di fruizione del servizio stesso e protezione. Allianz Partners mira a diventare il compagno di viaggio che garantisce serenità ai clienti in tutte le aree di business in cui operiamo, e non vediamo l'ora di lanciare nuove offerte simili nelle aree salute, mobilità e casa». Allyz funziona secondo un modello di membership "freemium", con diversi vantaggi disponibili a seconda del tipo di account scelto dall'utente. La registrazione alla piattaforma dà accesso a una serie di servizi gratuiti di grande valore, quali consigli di viaggio per ricevere informazioni in tempo reale sulla situazione sanitaria e sicurezza del Paese di destinazione, un Trip Planner per gestire al meglio prenotazioni ed eventi del proprio viaggio, sale lounge aereoportuali in caso di ritardo del volo. In questa fase di lancio, gli utenti potranno accedere alla membership Allyz Plus e ai vantaggi riservati acquistando una delle polizze idonee, su allianz-assistance.it. La piattaforma è ora disponibile in Italia, Paesi Bassi, Spagna, Germania e Francia ed è in fase di implementazione a livello globale. «Per Allianz Partners la nascita di Allyz segna un cambiamento nel modo in cui ci relazioniamo con i clienti. Abbiamo assistito a sconvolgimenti e crisi profonde per il settore dei viaggi e, in un mondo post Covid-19, i viaggiatori si aspettano di più dagli operatori, in particolare per il loro benessere e la loro sicurezza. Questo nuovo cambiamento di mentalità, che ci porta a pensare per ecosistemi, ci offre maggiori opportunità di differenziarci e allo stesso tempo di creare relazioni a lungo termine con i clienti, basate sulla fedeltà e sulla fiducia», ha commentato Lydie Hippon Darde, global head of the new models unit di Allianz Partners. La costruzione di un ecosistema di viaggio olistico non può prescindere dall'inclusione di altri attori del settore. Allianz Partners sta lavorando con una serie di fornitori di servizi di viaggio che condividono la stessa visione e la stessa volontà di far parte di questo nuovo modello collaborativo di business, in cui tutti beneficiano dell'ecosistema e lavorano insieme a supporto dei viaggiatori. [post_title] => Arriva Allyz, la piattaforma digitale di Allianz Partners [post_date] => 2023-05-23T11:07:33+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684840053000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446157 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha preso il via sotto i migliori auspici l'edizione 2023 dell'Ipw. Brand Usa, sponsor principale dell'evento annuale organizzato dalla U.S. Travel Association, che si svolge per la prima volta a San Antonio, in Texas, ha alzato il sipario sull'ultima campagna di consumer marketing, sulle previsioni di viaggio internazionali e sulle analisi del sentiment dei consumatori. Focus su destinazioni e attrazioni iconiche ma anche su quelle meno conosciute, sui luoghi migliori per provare la cucina locale e quelli ideali per immergersi nei testi delle canzoni o nelle location dei film, per farsi coccolare nel lusso o vivere gli Stati Uniti da vero sportivo. "Non c'è nessun'altra destinazione come gli Stati Uniti - afferma Chris Thompson, presidente e ceo di Brand Usa -. Ciò che differenzia gli Stati Uniti è la diversità della geografia, delle esperienze proposte, l’eterogeneità della popolazione e la cultura pop unica nel suo genere". Thompson, ottimista riguardo agli arrivi turistici verso gli Stati Uniti, ha fornito esempi di come la domanda, rimasta latente negli scorsi anni, stia guidando la ripresa economica di tutto il Paese. Durante la conferenza stampa Thompson ha sottolineato come due ostacoli ai viaggi siano stati finalmente eliminati: le compagnie aeree prevedono un ritorno della connettività vicino al 100% entro la fine dell'anno e, a partire dal 12 maggio, ai viaggiatori internazionali non è più richiesta la vaccinazione Covid-19 per entrare negli Stati. Brand Usa ha recentemente lanciato una campagna di marketing in dieci mercati chiave. La campagna mostra come gli Stati Uniti mantengano la promessa fatta ai consumatori: chiunque vogliate essere e qualunque esperienza desideriate, gli Stati Uniti sono il luogo ideale. [post_title] => Ipw 2023, Brand Usa: "Gli Stati Uniti sono una destinazione di viaggio unica" [post_date] => 2023-05-23T10:56:49+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684839409000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air Tahiti Nui tornerà a operare il volo diretto dall'hub di Tahiti-Faa'a a Tokyo Narita, dal prossimo 30 ottobre e con due frequenze alla settimana. La compagnia aveva deciso nel novembre 2022 di posticipare tale riapertura nell’attesa di condizioni di mercato più favorevoli. Dopo oltre due anni di chiusura delle frontiere in risposta alla pandemia era infatti necessario dare all'industria turistica giapponese il tempo di riorganizzarsi e ai suoi clienti di riscoprire il gusto del viaggio. Avendo anche il governo giapponese confermato lo scorso aprile la revoca di tutte le restrizioni sanitarie legate al Covid, tutti i viaggiatori potranno ora apprezzare al meglio la ripresa del servizio. Sul mercato giapponese, Tahiti Tourisme contribuirà in modo significativo al programma di ripresa collaborando con Air Tahiti Nui nelle attività di comunicazione. Il piano comune prevede l'organizzazione di numerosi viaggi stampa, nonché l'implementazione di campagne di immagine e prodotto che inizieranno il prossimo giugno. «Per la nostra destinazione, la riapertura di questa rotta è essenziale per contribuire alla diversificazione dei mercati in uscita, che sono ampiamente dominati dagli Stati Uniti e dalle Francia metropolitana; Tokyo è anche il nostro unico collegamento con l'Asia dove transitano molti viaggiatori, compresi gli europei che scelgono di fermarsi lì prima di recarsi a Tahiti». [post_title] => Air Tahiti Nui ripristinerà dal 30 ottobre il collegamento diretto per Tokyo Narita [post_date] => 2023-05-23T10:40:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684838430000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Affidabilità, accoglienza e sicurezza: sono i tre pilastri su cui si fonda il servizio di Ethiopian Airlines. «L’affidabilità l’abbiamo dimostrata durante il Covid, quando Ethiopian è stata l'unica compagnia che non ha mai smesso di operare. - sottolinea Andrea Berettini, sales executive di Ethiopian Airlines -. Abbiamo così riportato in patria molti viaggiatori che erano rimasti bloccati in Africa quando è scoppiata la pandemia e le altre compagnie avevano messo gli aerei a terra. Inoltre, grazie al reparto cargo, Ethiopian ha distribuito in tutto il continente africano il vaccino contro il Covid-19. L’accoglienza è una caratteristica del popolo etiope e l’ingresso nei nostri aerei è già un ingresso nel continente africano e nei suoi sapori. Anche grazie al servizio di catering messo a punto dagli chef della compagnia. E poi c’è la sicurezza: garantita dai nostri aerei, realizzati con i materiali più innovativi, come la lega di carbonio, e sottoposti a periodici controlli dall’Ethiopian Maintenance Repair and Overhaul (Mro). Entrando si ha un’immediata sensazione di maggiore vivibilità: si può stare in piedi anche con la cappelliera aperta. La flotta è costituita da 142 aeromobili: 42 tra Dreamliner di produzione Boeing seconda generazione e Airbus A350-900XWB; presto arriveranno anche i 1000, più lunghi e spaziosi». Massima attenzione alla sostenibilità: «Le nostre nuove macchine garantiscono il 20% in meno di CO2 nell'aria, dato importante in un momento in cui il traffico aereo è così intenso. Il nostro network raggiunge oggi 68 destinazioni in Africa, quindi Cina, Stati Uniti, Canada, Sudamerica, Oriente, Filippine, Thailandia, Malesia e India... I viaggiatori possono costruire pacchetti di viaggio volando in abbinamento con i partner di Ethiopian. Inoltre siamo membri di Star Alliance e fidelizziamo il nostro cliente con una tessera che, a seconda delle miglia accumulate, offre numerosi vantaggi e servizi: dalla priorità sulle liste d’attesa ai voli gratuiti per sé e i propri amici». L'hub di Addis Abeba oggi è una vera città nella città, completo di ogni servizio per il viaggiatore. L'assistenza è garantita dagli uffici della compagnia a Roma e Milano ed è disponibile un Global Call Center h24, con base nella capitale etiope. [gallery ids="446068,446069,446070,446071"] [post_title] => Ethiopian Airlines avanti tutta: Academy di formazione e innovazione in primo piano [post_date] => 2023-05-22T11:43:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684755799000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446047 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutti i passeggeri di Emirates, in ogni classe di viaggio, possono beneficiare di una forma di connettività gratuita una volta iscritti a Emirates Skywards. In pratica, ogni settimana altri 30.000 passeggeri di economy class potranno connettersi al wi-fi di bordo gratuitamente. Finora la compagnia di Dubai ha investito più di 300 milioni di dollari nella connettività a bordo. I membri Skywards, di livello Blue, Silver, Gold o Platinum, che viaggiano in qualsiasi classe, Economy, Premium Economy, Business o First Class, potranno usufruire della messaggistica gratuita tramite app. Inoltre, i passeggeri di Prima Classe, se iscritti a Skywards, avranno a disposizione internet illimitato e gratuito, che consentirà loro di fare acquisti o lavorare online durante il volo, così come i soci Skywards Silver, Gold e Platinum che viaggiano in Business Class. I soci Platinum Skywards hanno accesso gratuito a Internet in tutte le classi. Attualmente la compagnia aerea registra una media di 450.000 utenti al mese. Ciò rappresenta un aumento del 30% dell'utilizzo da parte dei passeggeri nel 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Attualmente quasi il 10% di tutti i passeggeri utilizza il wi-fi di bordo gratuito. Sulle rotte attraverso le Americhe, quasi il 20% dei passeggeri si connette al wi-fi mentre sulle rotte europee e africane l'utilizzo è superiore all'11% da parte di tutti i passeggeri. [post_title] => Emirates: wifi gratuito a bordo per tutti i passeggeri iscritti a Emirates Skywards [post_date] => 2023-05-22T10:35:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684751727000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446042 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sulla scia di una domanda "incredibilmente forte" per i voli internazionali, Qantas aumenta la capacità lungo raggio programmata per il mese di ottobre, in previsione di un'intensa stagione estiva nell'emisfero meridionale. "La capacità aggiuntiva sarà resa possibile da una combinazione di ritorno in servizio di altri aeromobili Qantas, dall'ingresso di nuovi velivoli in flotta e da un accordo con il partner Oneworld Finnair per l'utilizzo di due Airbus A330 su due rotte Qantas - spiega una nota del vettore -. Le modifiche al network vedranno la capacità internazionale del Gruppo Qantas crescere fino a circa il 100% dei livelli pre-Covid entro marzo 2024, rispetto al 44% di 12 mesi fa e all'84% attuale". Come già annunciato, a giugno Qantas aprirà il collegamento da Sydney a New York Jfk, via Auckland: la rotta operata tre volte alla settimana, dal 29 ottobre salirà a quattro voli. Nella stessa data data saranno potenziati anche i collegamenti Melbourne-Los Angeles da sette a nove alla settimana. I voli per Tokyo Haneda raddoppieranno da giornalieri a due al giorno, a partire dal 26 novembre. Qantas aumenterà anche il servizio da Brisbane e Melbourneper Tokyo, con rotte giornaliere dal 26 novembre, anziché rispettivamente 3 e 4 volte alla settimana. Qantas riprenderà il servizio giornaliero tra Sydney e Shanghai con un A330 dal 29 ottobre per la prima volta dopo tre anni. Il vettore prevede di aumentare la capacità sulla rotta per Hong Kong del 50% a partire dal 29 ottobre, utilizzando un mix di A330 e A380 per fornire un servizio giornaliero. Potenziati anche i voli verso Nuova Delhi, da tre a sei volte a settimana. "La ripresa della domanda di viaggi internazionali dopo la riapertura delle frontiere è stata incredibilmente forte e questo potenziamento del nostro network aggiungerà centinaia di migliaia di posti in tempo per il periodo delle vacanze estive australiane - ha dichiarato Alan Joyce, ceo della compagnia -. Qantas è stata la principale compagnia aerea nazionale più puntuale negli ultimi otto mesi consecutivi e questo miglioramento delle prestazioni ci consente di riportare in servizio alcuni degli aeromobili che avevamo in riserva". [post_title] => Qantas potenzia la capacità sul lungo raggio in vista dell'estate australe [post_date] => 2023-05-22T10:23:09+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684750989000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446034 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Albatravel - Whl è in concordato preventivo ma continua a svolgere la propria attività "in maniera solida e professionale garantendo, come è avvenuto in passato, tutte le partenze già confermate e assicurando inoltre lo stesso trattamento per le prenotazioni future, come nella solida tradizione della nostra azienda che opera nel mercato da più di 30 anni". E' lo stesso presidente Aldo Fabris a tranquillizzare il mercato sulle prospettive future della compagnia in un comunicato ufficiale inviato a seguito della notizia della procedura attivata presso il tribunale di Venezia. "Continuiamo a sviluppare la nostra tecnologia per renderla ancora più efficace per le agenzie di viaggi nostre clienti - prosegue Fabris -, creando un prodotto ancora più competitivo per essere come sempre al vostro fianco". Le motivazioni Il presidente prosegue quindi spiegando le motivazioni che hanno portato Albatravel - Whl a richiedere il concordato preventivo: "E’ necessario innanzitutto ricordare che l’azienda ha affrontato il periodo della pandemia da Covid sopportando costi importanti, a fronte del quasi totale azzeramento dei ricavi. Tale situazione ha causato un effettivo sbilanciamento finanziario, nonostante l’immissione da parte dei soci di nuovo capitale durante il periodo di crisi pandemica. Nello stesso tempo l’azienda ha continuato a investire su nuove tecnologie e prodotti al fine di garantire le condizioni per una ripartenza post-Covid. In questo contesto l’utilizzo dello strumento di protezione che il codice della crisi d’impresa concede è finalizzato a creare le condizioni migliori per il rifinanziamento dell’azienda, permettendo di dare piena continuità alla propria operatività e ponendo le basi per onorare al meglio le obbligazioni contratte". [post_title] => Albatravel prosegue l'attività. Tutte le partenze confermate [post_date] => 2023-05-22T09:55:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684749314000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "leuropa annulla gli aiuti di stato covid anche per neos air dolomiti e blue panorama" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":71,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2306,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446230","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' scettico Akbar Al Baker, ceo del gruppo Qatar Airways, sull'obiettivo dell'industria aeronautica di raggiungere le zero emissioni di CO2 entro il 2050. Il ceo, uno dei protagonisti dell'intero settore del trasporto aereo a livello mondiale, segnala infatti l'inadeguatezza delle forniture di carburante sostenibile per l'aviazione (Saf) e i progetti alternativi all'idrogeno, che sono ancora agli albori.\r

\r

«Non credo che saremo in grado di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050. Tutti ne parlano, ma siamo realistici: non c'è una produzione sufficiente di carburante sostenibile per l'aviazione\", ha dichiarato Al Baker in occasione del Qatar Economic Forum, organizzato da Bloomberg e ripreso da Reuters.\r

\r

L'avvertimento del numero uno di Qatar Airways arriva pochi giorni prima che le compagnie aeree globali discutano come mettere in pratica l'impegno per il clima durante l'assemblea annuale della Iata, che si terrà a Istanbul il prossimo giugno.\r

\r

Poiché le emissioni dell'aviazione sono considerate difficili da ridurre senza una tecnologia radicale, l'attenzione si è concentrata soprattutto sui carburanti \"drop-in\" che possono essere inseriti nell'attuale generazione di motori a reazione, come il Saf a base di piante o rifiuti e le alternative sintetiche.\r

\r

\"L'unico contributo significativo in termini di cambiamento tecnologico è il Sustainable Aviation Fuel. È l'unica cosa che può spostare l'ago della bilancia da qui al 2050\", ha affermato anche il ceo di Boeing, Dave Calhoun, durante il medesimo evento a Doha.\r

\r

","post_title":"Al Baker, Qatar Airways: l'obiettivo zero emissioni entro il 2050 sarebbe irraggiungibile","post_date":"2023-05-24T10:35:28+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684924528000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446182","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eva Air si è aggiudicata per l'ottavo anno consecutivo la certificazione 5-Star Airline di Skytrax. La compagnia aerea privata di Taiwan - tra le sole dieci al mondo ad ottenere la medesima certificazione - vede dunque riconfermata la qualità del proprio servizio.\r

\r

“Raggiungere per l’ottavo anno consecutivo l’asticella più alta per aggiudicarsi le 5 Stelle negli audit annuali delle compagnie aeree di Skytrax è un onore ed è anche la migliore conferma dell’ottimo lavoro che i nostri dipendenti svolgono ogni giorno - ha commentato Clay Sun, presidente della compagnia aerea -. Questo ci sprona a migliorare continuamente i nostri servizio. Il nostro obiettivo è sempre stato sin dal 1989, anno della fondazione di Eva Air, quello di essere la migliore compagnia aerea al mondo per i servizi offerti. Non perderemo la nostra attenzione volta a migliorare, innovare e introdurre servizi più personalizzati”.","post_title":"Eva Air conquista le cinque stelle Skytrax per l'ottavo anno consecutivo","post_date":"2023-05-23T12:11:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684843890000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_446166\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia[/caption]\r

\r

Allianz Partners lancia Allyz, una piattaforma digitale che accompagna i viaggiatori prima, durante e dopo il viaggio, con prodotti e soluzioni fornite sia direttamente sia da altri attori del settore.\r

\r

La nuova piattaforma integra in un unico ecosistema una serie di servizi per viaggiare in modo più sicuro e smart: un travel wallet per salvare i dettagli del viaggio, aggiungere prenotazioni di voli e ricevere aggiornamenti sul viaggio. Un servizio di alert con aggiornamenti in tempo reale su situazione sanitaria e sicurezza relativi alla propria destinazione. Accesso alla sala lounge dell’aeroporto in caso di ritardo del volo e verifica dell’idoneità ad un eventuale risarcimento in caso di cancellazione del volo. Servizio Digital Access to Care, con servizi di teleassistenza h24, come il controllo dei sintomi tramite assistente virtuale o la chat online con un medico.\r

\r

«Questo è un traguardo importante per Allianz Partners Italia: anticipiamo i cambiamenti nel comportamento dei consumatori e sviluppiamo un nuovo modo di raggiungere e soddisfare le esigenze dei diversi tipi di viaggiatori, inclusi quelli più giovani -afferma Marco Gioieni, amministratore delegato di Allianz Partners Italia -. Di fronte a una ripresa del turismo che continua a ritmi sostenuti, siamo pronti ad accompagnare i viaggiatori con soluzioni di prodotto che ispirano fiducia e offrono semplicità in termini di fruizione del servizio stesso e protezione. Allianz Partners mira a diventare il compagno di viaggio che garantisce serenità ai clienti in tutte le aree di business in cui operiamo, e non vediamo l'ora di lanciare nuove offerte simili nelle aree salute, mobilità e casa».\r

\r

Allyz funziona secondo un modello di membership \"freemium\", con diversi vantaggi disponibili a seconda del tipo di account scelto dall'utente. La registrazione alla piattaforma dà accesso a una serie di servizi gratuiti di grande valore, quali consigli di viaggio per ricevere informazioni in tempo reale sulla situazione sanitaria e sicurezza del Paese di destinazione, un Trip Planner per gestire al meglio prenotazioni ed eventi del proprio viaggio, sale lounge aereoportuali in caso di ritardo del volo. In questa fase di lancio, gli utenti potranno accedere alla membership Allyz Plus e ai vantaggi riservati acquistando una delle polizze idonee, su allianz-assistance.it.\r

\r

La piattaforma è ora disponibile in Italia, Paesi Bassi, Spagna, Germania e Francia ed è in fase di implementazione a livello globale.\r

\r

«Per Allianz Partners la nascita di Allyz segna un cambiamento nel modo in cui ci relazioniamo con i clienti. Abbiamo assistito a sconvolgimenti e crisi profonde per il settore dei viaggi e, in un mondo post Covid-19, i viaggiatori si aspettano di più dagli operatori, in particolare per il loro benessere e la loro sicurezza. Questo nuovo cambiamento di mentalità, che ci porta a pensare per ecosistemi, ci offre maggiori opportunità di differenziarci e allo stesso tempo di creare relazioni a lungo termine con i clienti, basate sulla fedeltà e sulla fiducia», ha commentato Lydie Hippon Darde, global head of the new models unit di Allianz Partners.\r

\r

La costruzione di un ecosistema di viaggio olistico non può prescindere dall'inclusione di altri attori del settore. Allianz Partners sta lavorando con una serie di fornitori di servizi di viaggio che condividono la stessa visione e la stessa volontà di far parte di questo nuovo modello collaborativo di business, in cui tutti beneficiano dell'ecosistema e lavorano insieme a supporto dei viaggiatori.\r

\r

","post_title":"Arriva Allyz, la piattaforma digitale di Allianz Partners","post_date":"2023-05-23T11:07:33+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1684840053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446157","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via sotto i migliori auspici l'edizione 2023 dell'Ipw. Brand Usa, sponsor principale dell'evento annuale organizzato dalla U.S. Travel Association, che si svolge per la prima volta a San Antonio, in Texas, ha alzato il sipario sull'ultima campagna di consumer marketing, sulle previsioni di viaggio internazionali e sulle analisi del sentiment dei consumatori. \r

\r

Focus su destinazioni e attrazioni iconiche ma anche su quelle meno conosciute, sui luoghi migliori per provare la cucina locale e quelli ideali per immergersi nei testi delle canzoni o nelle location dei film, per farsi coccolare nel lusso o vivere gli Stati Uniti da vero sportivo.\r

\r

\"Non c'è nessun'altra destinazione come gli Stati Uniti - afferma Chris Thompson, presidente e ceo di Brand Usa -. Ciò che differenzia gli Stati Uniti è la diversità della geografia, delle esperienze proposte, l’eterogeneità della popolazione e la cultura pop unica nel suo genere\".\r

\r

Thompson, ottimista riguardo agli arrivi turistici verso gli Stati Uniti, ha fornito esempi di come la domanda, rimasta latente negli scorsi anni, stia guidando la ripresa economica di tutto il Paese. Durante la conferenza stampa Thompson ha sottolineato come due ostacoli ai viaggi siano stati finalmente eliminati: le compagnie aeree prevedono un ritorno della connettività vicino al 100% entro la fine dell'anno e, a partire dal 12 maggio, ai viaggiatori internazionali non è più richiesta la vaccinazione Covid-19 per entrare negli Stati.\r

\r

Brand Usa ha recentemente lanciato una campagna di marketing in dieci mercati chiave. La campagna mostra come gli Stati Uniti mantengano la promessa fatta ai consumatori: chiunque vogliate essere e qualunque esperienza desideriate, gli Stati Uniti sono il luogo ideale.","post_title":"Ipw 2023, Brand Usa: \"Gli Stati Uniti sono una destinazione di viaggio unica\"","post_date":"2023-05-23T10:56:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684839409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Tahiti Nui tornerà a operare il volo diretto dall'hub di Tahiti-Faa'a a Tokyo Narita, dal prossimo 30 ottobre e con due frequenze alla settimana. La compagnia aveva deciso nel novembre 2022 di posticipare tale riapertura nell’attesa di condizioni di mercato più favorevoli. Dopo oltre due anni di chiusura delle frontiere in risposta alla pandemia era infatti necessario dare all'industria turistica giapponese il tempo di riorganizzarsi e ai suoi clienti di riscoprire il gusto del viaggio. \r

\r

Avendo anche il governo giapponese confermato lo scorso aprile la revoca di tutte le restrizioni sanitarie legate al Covid, tutti i viaggiatori potranno ora apprezzare al meglio la ripresa del servizio. \r

\r

Sul mercato giapponese, Tahiti Tourisme contribuirà in modo significativo al programma di ripresa collaborando con Air Tahiti Nui nelle attività di comunicazione. Il piano comune prevede l'organizzazione di numerosi viaggi stampa, nonché l'implementazione di campagne di immagine e prodotto che inizieranno il prossimo giugno. \r

\r

«Per la nostra destinazione, la riapertura di questa rotta è essenziale per contribuire alla diversificazione dei mercati in uscita, che sono ampiamente dominati dagli Stati Uniti e dalle Francia metropolitana; Tokyo è anche il nostro unico collegamento con l'Asia dove transitano molti viaggiatori, compresi gli europei che scelgono di fermarsi lì prima di recarsi a Tahiti». ","post_title":"Air Tahiti Nui ripristinerà dal 30 ottobre il collegamento diretto per Tokyo Narita","post_date":"2023-05-23T10:40:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684838430000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Affidabilità, accoglienza e sicurezza: sono i tre pilastri su cui si fonda il servizio di Ethiopian Airlines. «L’affidabilità l’abbiamo dimostrata durante il Covid, quando Ethiopian è stata l'unica compagnia che non ha mai smesso di operare. - sottolinea Andrea Berettini, sales executive di Ethiopian Airlines -. Abbiamo così riportato in patria molti viaggiatori che erano rimasti bloccati in Africa quando è scoppiata la pandemia e le altre compagnie avevano messo gli aerei a terra. Inoltre, grazie al reparto cargo, Ethiopian ha distribuito in tutto il continente africano il vaccino contro il Covid-19. L’accoglienza è una caratteristica del popolo etiope e l’ingresso nei nostri aerei è già un ingresso nel continente africano e nei suoi sapori. Anche grazie al servizio di catering messo a punto dagli chef della compagnia.\r

\r

E poi c’è la sicurezza: garantita dai nostri aerei, realizzati con i materiali più innovativi, come la lega di carbonio, e sottoposti a periodici controlli dall’Ethiopian Maintenance Repair and Overhaul (Mro). Entrando si ha un’immediata sensazione di maggiore vivibilità: si può stare in piedi anche con la cappelliera aperta. La flotta è costituita da 142 aeromobili: 42 tra Dreamliner di produzione Boeing seconda generazione e Airbus A350-900XWB; presto arriveranno anche i 1000, più lunghi e spaziosi».\r

\r

Massima attenzione alla sostenibilità: «Le nostre nuove macchine garantiscono il 20% in meno di CO2 nell'aria, dato importante in un momento in cui il traffico aereo è così intenso. Il nostro network raggiunge oggi 68 destinazioni in Africa, quindi Cina, Stati Uniti, Canada, Sudamerica, Oriente, Filippine, Thailandia, Malesia e India... I viaggiatori possono costruire pacchetti di viaggio volando in abbinamento con i partner di Ethiopian. Inoltre siamo membri di Star Alliance e fidelizziamo il nostro cliente con una tessera che, a seconda delle miglia accumulate, offre numerosi vantaggi e servizi: dalla priorità sulle liste d’attesa ai voli gratuiti per sé e i propri amici».\r

\r

L'hub di Addis Abeba oggi è una vera città nella città, completo di ogni servizio per il viaggiatore. L'assistenza è garantita dagli uffici della compagnia a Roma e Milano ed è disponibile un Global Call Center h24, con base nella capitale etiope.\r

\r

[gallery ids=\"446068,446069,446070,446071\"]","post_title":"Ethiopian Airlines avanti tutta: Academy di formazione e innovazione in primo piano","post_date":"2023-05-22T11:43:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684755799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446047","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutti i passeggeri di Emirates, in ogni classe di viaggio, possono beneficiare di una forma di connettività gratuita una volta iscritti a Emirates Skywards. In pratica, ogni settimana altri 30.000 passeggeri di economy class potranno connettersi al wi-fi di bordo gratuitamente. Finora la compagnia di Dubai ha investito più di 300 milioni di dollari nella connettività a bordo.\r

I membri Skywards, di livello Blue, Silver, Gold o Platinum, che viaggiano in qualsiasi classe, Economy, Premium Economy, Business o First Class, potranno usufruire della messaggistica gratuita tramite app. Inoltre, i passeggeri di Prima Classe, se iscritti a Skywards, avranno a disposizione internet illimitato e gratuito, che consentirà loro di fare acquisti o lavorare online durante il volo, così come i soci Skywards Silver, Gold e Platinum che viaggiano in Business Class. I soci Platinum Skywards hanno accesso gratuito a Internet in tutte le classi.\r

Attualmente la compagnia aerea registra una media di 450.000 utenti al mese. Ciò rappresenta un aumento del 30% dell'utilizzo da parte dei passeggeri nel 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Attualmente quasi il 10% di tutti i passeggeri utilizza il wi-fi di bordo gratuito. Sulle rotte attraverso le Americhe, quasi il 20% dei passeggeri si connette al wi-fi mentre sulle rotte europee e africane l'utilizzo è superiore all'11% da parte di tutti i passeggeri.","post_title":"Emirates: wifi gratuito a bordo per tutti i passeggeri iscritti a Emirates Skywards","post_date":"2023-05-22T10:35:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684751727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446042","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sulla scia di una domanda \"incredibilmente forte\" per i voli internazionali, Qantas aumenta la capacità lungo raggio programmata per il mese di ottobre, in previsione di un'intensa stagione estiva nell'emisfero meridionale.\r

\r

\"La capacità aggiuntiva sarà resa possibile da una combinazione di ritorno in servizio di altri aeromobili Qantas, dall'ingresso di nuovi velivoli in flotta e da un accordo con il partner Oneworld Finnair per l'utilizzo di due Airbus A330 su due rotte Qantas - spiega una nota del vettore -. Le modifiche al network vedranno la capacità internazionale del Gruppo Qantas crescere fino a circa il 100% dei livelli pre-Covid entro marzo 2024, rispetto al 44% di 12 mesi fa e all'84% attuale\".\r

\r

Come già annunciato, a giugno Qantas aprirà il collegamento da Sydney a New York Jfk, via Auckland: la rotta operata tre volte alla settimana, dal 29 ottobre salirà a quattro voli. Nella stessa data data saranno potenziati anche i collegamenti Melbourne-Los Angeles da sette a nove alla settimana. \r

\r

I voli per Tokyo Haneda raddoppieranno da giornalieri a due al giorno, a partire dal 26 novembre. Qantas aumenterà anche il servizio da Brisbane e Melbourneper Tokyo, con rotte giornaliere dal 26 novembre, anziché rispettivamente 3 e 4 volte alla settimana. \r

\r

Qantas riprenderà il servizio giornaliero tra Sydney e Shanghai con un A330 dal 29 ottobre per la prima volta dopo tre anni. Il vettore prevede di aumentare la capacità sulla rotta per Hong Kong del 50% a partire dal 29 ottobre, utilizzando un mix di A330 e A380 per fornire un servizio giornaliero. Potenziati anche i voli verso Nuova Delhi, da tre a sei volte a settimana.\r

\r

\"La ripresa della domanda di viaggi internazionali dopo la riapertura delle frontiere è stata incredibilmente forte e questo potenziamento del nostro network aggiungerà centinaia di migliaia di posti in tempo per il periodo delle vacanze estive australiane - ha dichiarato Alan Joyce, ceo della compagnia -. Qantas è stata la principale compagnia aerea nazionale più puntuale negli ultimi otto mesi consecutivi e questo miglioramento delle prestazioni ci consente di riportare in servizio alcuni degli aeromobili che avevamo in riserva\".","post_title":"Qantas potenzia la capacità sul lungo raggio in vista dell'estate australe","post_date":"2023-05-22T10:23:09+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684750989000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446034","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Albatravel - Whl è in concordato preventivo ma continua a svolgere la propria attività \"in maniera solida e professionale garantendo, come è avvenuto in passato, tutte le partenze già confermate e assicurando inoltre lo stesso trattamento per le prenotazioni future, come nella solida tradizione della nostra azienda che opera nel mercato da più di 30 anni\".\r

\r

E' lo stesso presidente Aldo Fabris a tranquillizzare il mercato sulle prospettive future della compagnia in un comunicato ufficiale inviato a seguito della notizia della procedura attivata presso il tribunale di Venezia. \"Continuiamo a sviluppare la nostra tecnologia per renderla ancora più efficace per le agenzie di viaggi nostre clienti - prosegue Fabris -, creando un prodotto ancora più competitivo per essere come sempre al vostro fianco\".\r

Le motivazioni\r

Il presidente prosegue quindi spiegando le motivazioni che hanno portato Albatravel - Whl a richiedere il concordato preventivo: \"E’ necessario innanzitutto ricordare che l’azienda ha affrontato il periodo della pandemia da Covid sopportando costi importanti, a fronte del quasi totale azzeramento dei ricavi. Tale situazione ha causato un effettivo sbilanciamento finanziario, nonostante l’immissione da parte dei soci di nuovo capitale durante il periodo di crisi pandemica.\r

\r

Nello stesso tempo l’azienda ha continuato a investire su nuove tecnologie e prodotti al fine di garantire le condizioni per una ripartenza post-Covid. In questo contesto l’utilizzo dello strumento di protezione che il codice della crisi d’impresa concede è finalizzato a creare le condizioni migliori per il rifinanziamento dell’azienda, permettendo di dare piena continuità alla propria operatività e ponendo le basi per onorare al meglio le obbligazioni contratte\".","post_title":"Albatravel prosegue l'attività. Tutte le partenze confermate","post_date":"2023-05-22T09:55:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684749314000]}]}}