L’aeroporto dell’Umbria chiude la winter 2022-23 con passeggeri a +64% sul 2019 E’ una performance tutta positiva quella dell’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, che con un marzo da oltre 26.000 passeggeri (+110% sullo stesso mese 2019) archivia l’intera stagione invernale (da novembre 2022 – marzo 2023 sono transitati 94.953 passeggeri, pari ad una crescita del +83% rispetto alla stagione invernale 2021-22 e del +64% rispetto a quella del 2018-19, periodo pre-covid, quando ne transitarono 57.737. “L’incremento del +64% rispetto al 2018-19, periodo pre-pandemia, testimonia ancora una volta che la crescita dell’aeroporto in termini di movimenti e passeggeri è costante tutto l’anno e dimostrano ancora di più che anche l’inverno, stagione difficile per il comparto aereo, cresce rispetto al passato – ha commentato Umberto Solimeno, direttore generale di Sase, società di gestione dello scalo umbro -. Dal 2018 ad oggi, nonostante l’impatto della pandemia, sono stati aperti una media di tre nuovi collegamenti all’anno, ed abbiamo avuto il piacere di vedere inaugurate nuove rotte da/per Francoforte, Malta, Palermo, Brindisi, Cagliari, Lamezia, Rotterdam, Bucarest, Barcellona, Vienna, Londra Heathrow, Tirana, Cluj e Cracovia: quasi tutte destinazioni confermate e cresciute in termini di frequenze e stagionalità nel corso di questi anni”. La stagione estiva appena inaugurata, che sarà operativa fino al 28 ottobre prossimo, prevede 16 rotte programmate, operate da 6 compagnie aeree con fino a 98 voli di linea settimanali. Nel dettaglio sono disponibili collegamenti da/per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair). Tutti i voli sono acquistabili nei siti delle compagnie aeree che operano i collegamenti.

