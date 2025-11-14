L’accelerata di Iberia sul lungo raggio ad un anno dall’ingresso in flotta dell’A321Xlr Iberia celebra il primo anniversario dall’ingresso in flotta dell’A321Xlr, prima compagnia aerea al mondo a utilizzare il modello che ha trasformato la connettività transatlantica con maggiore efficienza e flessibilità. Il 14 novembre questo aeromobile ha effettuato il suo primo volo a lungo raggio verso Boston, segnando l’inizio di una nuova era nei viaggi transoceanici. Oggi, l’A321Xlr è diventato un elemento fondamentale nel rafforzamento del network a lungo raggio di Iberia. Grazie alla sua autonomia ed efficienza, la compagnia aerea ha potuto aumentare le frequenze sulle rotte principali e sbloccare nuove opportunità su entrambe le sponde dell’Atlantico. Boston è passata da un volo giornaliero a due; Washington, precedentemente stagionale, è ora offerta tutto l’anno; e anche Porto Rico è passata da un volo giornaliero a due tra Madrid e San Juan, rafforzando la connettività con i Caraibi. Nelle prossime settimane, l’Xlr consentirà a Iberia di aggiungere nuove destinazioni alla sua rete: Recife, con inizio il 13 dicembre, e Fortaleza, il 19 gennaio, entrambe con tre frequenze settimanali, ampliando i voli diretti da Madrid al nord del Brasile. “L’Airbus A321Xlr ha trasformato la nostra strategia a lungo raggio, consentendoci di aprire nuove destinazioni e aumentare le frequenze con un’efficienza senza precedenti – commenta Ramiro Sequeira, chief production officer del vettore spagnolo -. La sua autonomia e il risparmio di carburante ci offrono una flessibilità unica per adattare la capacità a ciascun mercato e ottimizzare l’utilizzo della flotta. Tutto ciò si traduce in più opzioni di collegamento e orari più convenienti per i nostri clienti, rafforzando il nostro impegno a offrire un’esperienza competitiva e di alta qualità”. Flotta in espansione Nel 2019, Iberia ha effettuato un ordine per otto A321Xlr: ad oggi cinque velivoli sono già operativi un altro entrerà in flotta entro la fine del 2025. Le ultime due unità arriveranno nel 2026. Questo mix di tipi di aeromobili – A350, A330 e A321Xlr – consente a Iberia di adattare la capacità alla domanda del mercato, ottimizzare l’utilizzo della flotta e offrire più frequenze, con conseguenti orari migliori e più opzioni di collegamento per i clienti. Condividi

