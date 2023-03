Korean Air incassa il via libera del Regno Unito alla fusione con Asiana Airlines Korean Air ha incassato il via libera alla fusione con Asiana Airlines da parte dell’autorità britannica per la concorrenza e i mercati (Cma). Dal gennaio 2021, Korean Air ha segnalato il progetto di merger con Asiana a un totale di 14 autorità garanti della concorrenza: 11 Paesi, Regno Unito incluso, hanno approvato la combinazione o hanno concluso l’esame con la motivazione che la fusione non era soggetta a revisione o segnalazione. Ad oggi, rimangono quindi da ottenere le approvazioni da parte dell’Unione europea, del Giappone e degli Stati Uniti. Il 28 novembre dello scorso anno la Cma aveva annunciato di aver accettato le correzioni presentate da Korean Air e di voler ascoltare le opinioni del mercato prima di approvare la fusione. In seguito, il 26 gennaio, la CMA ha comunicato alla compagnia aerea che aveva bisogno di più tempo per esaminare le misure correttive e che avrebbe prorogato l’esame fino al 23 marzo. “L’approvazione della Cma – spiega una nota del vettore della Corea del Sud – dimostra che le misure correttive proposte dalla compagnia aerea hanno risolto i problemi relativi alla concorrenza. Nell’ambito delle misure correttive, Korean Air avvierà una collaborazione con Virgin Atlantic sulla rotta Londra Heathrow – Seoul Incheon”.

