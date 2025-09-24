Klm vara un nuovo concept di servizio per i voli di lungo raggio Klm vara un nuovo concetto di servizio per i voli intercontinentali che prevede maggiore contatto personale e un aumento del numero di posti a sedere. Sono previste modifiche del servizio sia per la World Business Class che per l’Economy Class oltre ad un nuovo layout della cabina della flotta intercontinentale, che prevede un aumento del numero di posti a sedere. Tutte le modifiche saranno implementate a partire dal 2027. Il designer olandese Marcel Wanders sta creando nuove stoviglie dedicate per la Business Class World, che saranno accompagnate anche da una nuova presentazione dei piatti. Il vettore sta valutando anche l’introduzione di nuovi piatti. Per l’Economy class la nuova formula di servizio punta a servire i pasti caldi più rapidamente e creare più spazio per il contatto personale con i passeggeri. Ad esempio, torna il drink di benvenuto, che consente un ulteriore momento di interazione. Più passeggeri a bordo Infine, Klm sta modificando la configurazione della flotta intercontinentale Boeing. Grazie al nuovo modo di lavorare e a un carico più efficiente, a bordo sono necessari meno carrelli. Ciò consente al vettore di ampliare la Premium Comfort Class, senza compromettere lo spazio a disposizione per le gambe dei passeggeri. Il numero di posti sarà ampliato fino a un massimo di 40, a seconda del tipo di aeromobile. Il nuovo layout consente inoltre alla compagnia aerea di aggiungere più posti in Economy Class. Saranno poi inseriti anche due posti supplementari nella World Business Class sul Boeing 787-9. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497602 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm vara un nuovo concetto di servizio per i voli intercontinentali che prevede maggiore contatto personale e un aumento del numero di posti a sedere. Sono previste modifiche del servizio sia per la World Business Class che per l'Economy Class oltre ad un nuovo layout della cabina della flotta intercontinentale, che prevede un aumento del numero di posti a sedere. Tutte le modifiche saranno implementate a partire dal 2027. Il designer olandese Marcel Wanders sta creando nuove stoviglie dedicate per la Business Class World, che saranno accompagnate anche da una nuova presentazione dei piatti. Il vettore sta valutando anche l'introduzione di nuovi piatti. Per l'Economy class la nuova formula di servizio punta a servire i pasti caldi più rapidamente e creare più spazio per il contatto personale con i passeggeri. Ad esempio, torna il drink di benvenuto, che consente un ulteriore momento di interazione. Più passeggeri a bordo Infine, Klm sta modificando la configurazione della flotta intercontinentale Boeing. Grazie al nuovo modo di lavorare e a un carico più efficiente, a bordo sono necessari meno carrelli. Ciò consente al vettore di ampliare la Premium Comfort Class, senza compromettere lo spazio a disposizione per le gambe dei passeggeri. Il numero di posti sarà ampliato fino a un massimo di 40, a seconda del tipo di aeromobile. Il nuovo layout consente inoltre alla compagnia aerea di aggiungere più posti in Economy Class. Saranno poi inseriti anche due posti supplementari nella World Business Class sul Boeing 787-9. [post_title] => Klm vara un nuovo concept di servizio per i voli di lungo raggio [post_date] => 2025-09-24T11:38:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758713926000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497582 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Centinaia di voli cancellati e decine di migliaia di passeggeri bloccati a terra a causa dell'abbattersi sulla regione asiatica del tifone Ragasa. In particolare, a Hong Kong - l'aeroporto merci più trafficato al mondo e il nono per traffico passeggeri internazionale - tutti i voli sono stati cancellati per 36 ore a partire da ieri sera. Cathay Pacific Airways aveva anticipato lunedì, 22 settembre, che il tifone avrebbe avuto “un impatto significativo” sulle sue operazioni e che avrebbe cancellato più di 500 voli a lungo raggio e regionali. Nel dettaglio, si tratta di «Tutti i voli in arrivo e in partenza da Hong Kong tra le 18:00 di martedì 23 settembre e le 6:00 di giovedì 25 settembre - rende noto la compagnia aerea -. Tutti i passeggeri che hanno prenotato sui voli interessati riceveranno aggiornamenti tramite sms, e-mail e l'app Cathay Pacific». «Stiamo spostando alcuni dei nostri aeromobili lontano da Hong Kong e prevediamo una ripresa graduale e scaglionata dei nostri voli tra giovedì e venerdì», ha dichiarato la compagnia aerea, che dispone di una flotta di 179 aerei passeggeri e cargo. «In base alle ultime previsioni meteorologiche e alle condizioni operative previste, i voli in partenza riprenderanno progressivamente a partire da giovedì mattina». [post_title] => Hong Kong, il tifone Ragasa costringe Cathay Pacific alla cancellazione di centinaia di voli [post_date] => 2025-09-24T10:59:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758711557000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Uzbekistan Airways ha effettuato il suo più grande ordine di aeromobili mai realizzato, che prevede l'acquisto di fino a 22 Boeing 787 Dreamliner. La compagnia di bandiera ha confermato che acquisterà 14 velivoli 787-9, con opzioni per altri otto, nell'ambito della sua strategia di modernizzazione della flotta a lungo raggio e di espansione dei collegamenti internazionali. Uzbekistan Airways, la prima compagnia aerea dell'Asia centrale a utilizzare il 787, attualmente impiega la sua flotta di 787-8 per collegare destinazioni in Europa, Asia e Stati Uniti, compreso il volo diretto per New York City. «La famiglia Boeing 787 Dreamliner ha dimostrato di essere la pietra miliare delle nostre operazioni a lungo raggio - ha affermato Shukhrat Khudaikulov, presidente di Uzbekistan Airways -. Con questo nuovo contratto, rafforziamo ulteriormente la posizione della nostra compagnia aerea e della nostra nazione come hub aeronautico leader in Asia centrale, fornendo al contempo ai nostri passeggeri una maggiore connettività globale. Questo passo ribadisce le nostre ambizioni e il nostro impegno strategico verso una crescita sostenibile». [post_title] => Uzbekistan Airways ordina fino a 22 Boeing 787 Dreamliner [post_date] => 2025-09-24T09:48:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758707294000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497392 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Civitatis presenta l’esperienza definitiva per scoprire il Giappone in una settimana, combinando tradizione, modernità ed escursioni indimenticabili con guide in italiano. Tokyo, tra templi, neon e baie futuristiche Dopo un lungo volo, l’ultima cosa di cui i tuoi clienti hanno bisogno è perdersi nei trasporti pubblici giapponesi. Civitatis lo sa bene, e per questo propone un servizio di trasferimento all’hotel che garantisce un arrivo tranquillo e senza complicazioni. Non c’è modo migliore di iniziare con il piede giusto un viaggio che sarà indimenticabile. La prima grande tappa è la capitale. Con questo tour panoramico di Tokyo in autobus, i tuoi clienti visiteranno il quartiere tradizionale di Asakusa, il tempio Sensō-ji e le botteghe della galleria Nakamise. Ad Asakusa, due esperienze uniche: una cerimonia del tè matcha a Uji e un autentico pasto “IZAKAYA” in un ristorante locale. A seguire, raggiungerete il famoso Tokyo Skytree: una torre di telecomunicazioni alta 634 m che domina l'intero quartiere di Sumida. Per godere della sua eccellente vista panoramica, salirete al 350° piano, dove si trova il ponte di osservazione Tembo Deck. In più, visiterete anche il centro commerciale Solamachi situato ai piedi della torre. Per concludere la giornata, l'autobus si fermerà a Odaiba dove potrete godervi una rilassante crociera nella baia di Tokyo. Infine, risalire a bordo dell'autobus e passerete davanti alla Torre di Tokyo, al quartiere di Roppongi, allo stadio olimpico e tornerete alla stazione di Shinjuku dopo circa dieci ore di esperienza. Il giorno seguente, l’escursione al Monte Fuji e al Lago Ashi combina natura, storia e paesaggi da cartolina. La giornata prosegue ad Hakone, dove una gita in barca sul Lago Ashi regala panorami unici, con torii rossi che emergono dall’acqua e, se il clima lo permette, il Fuji che si riflette sulla superficie. Kioto: il gioiello culturale del Giappone Da Tokyo a Kioto in bullet train: veloce, comodo ed emozionante. Qui vi aspetta il tour completo della città, con il celebre Padiglione d’Oro, la foresta di bambù e i templi più iconici dell’antica capitale imperiale. Tutto spiegato in spagnolo, così che nessun dettaglio vada perso nella traduzione. Inoltre, da Kioto è imperdibile l’escursione a Nara e Uji. A Nara, i viaggiatori potranno godersi il famoso parco pieno di cervi sika e visitare templi come il Todai-ji o il Kasuga Taisha. A Uji, culla del tè matcha, potranno assaporare la tradizione giapponese attraverso la sua bevanda più caratteristica. Osaka: contrasti che impressionano Osaka si rivela come una città vibrante e piena di contrasti. Con questo tour privato di Civitatis, i clienti scopriranno il suo prezioso castello, il quartiere più antico e il lato più moderno con imponenti grattacieli, il tutto con una guida parlante italiano. E, come ciliegina sulla torta, un’intera giornata a Universal Studios Japan, dove i viaggiatori rivivranno le avventure di Harry Potter, dei Minions e di altri film iconici. Un viaggio completo, pensato per viaggiatori e agenzie di viaggio Civitatis ha progettato un itinerario che bilancia cultura, divertimento e paesaggi unici, sempre con il vantaggio di guide in italiano. Questo assicura che i tuoi clienti comprendano la storia, apprezzino ogni dettaglio e si sentano accompagnati in ogni momento. Questo itinerario di 7 giorni è ideale per le agenzie che vogliono offrire un prodotto organizzato, accattivante e senza complicazioni. Con trasferimenti, visite guidate ed escursioni ben pianificate, i viaggiatori vivranno il Giappone come se lo conoscessero da sempre… ma senza dover parlare giapponese. Prenotalo subito! [gallery columns="5" ids="497395,497396,497397,497398,497399,497400,497401,497402,497403,497404,497405"] [post_title] => Giappone in 7 giorni: un itinerario di esperienze uniche con Civitatis [post_date] => 2025-09-24T09:00:44+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758704444000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Air France-Klm e Sas hanno annunciato oggi l'ampliamento del loro accordo di cooperazione commerciale al fine di rafforzare i collegamenti tra la Scandinavia e gli Stati Uniti. Si tratta di una nuova tappa nell'avvicinamento tra le due compagnie, già partner dall'ingresso di Sas nell'alleanza SkyTeam nel 2024. D'ora in poi, Air France apporrà il proprio codice “AF” su diversi voli transatlantici non-stop operati dal vettore scandinavo. In concreto, i passeggeri potranno prenotare con il numero di volo Air France collegamenti da Copenaghen verso dieci grandi città americane, tra cui New York, Miami, Los Angeles e San Francisco. Da Stoccolma sono interessate due rotte, verso Miami e New York-Newark, mentre Oslo sarà collegata a New York tramite gli aeroporti di Newark e Jfk. I biglietti sono già disponibili sui siti airfrance.com, klm.com, flysas.com e tramite tutti i canali di distribuzione tradizionali. Questo nuovo accordo si aggiunge al codice condiviso stipulato all'inizio di quest'anno, che consente a Sas di apporre il proprio codice “SK” su diversi voli transatlantici operati da Air France e Klm in partenza da Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol, consentendo ad esempio ai viaggiatori Sas di raggiungere Fortaleza e Salvador de Bahia in Brasile, nonché a Johannesburg e Città del Capo in Sudafrica. Dal 2024 esiste anche una condivisione reciproca su una selezione di voli europei. [post_title] => Sas amplia la partnership con Air France-Klm sulle rotte verso gli Stati Uniti [post_date] => 2025-09-23T13:34:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758634473000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497493 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vietnam Airlines studia l'ampliamento della flotta con l'aggiunta di 30 aeromobili wide-body, in leasing o acquistati. La consegna effettiva dei contratti concordati avverrà tra il 2028 e il 2030. Secondo quanto anticipato da Reuters, sarebbero due i modelli in fase di valutazione e cioè i Boeing 787-9 o gli Airbus A350-900. La compagnia vietnamita, da anni porta avanti un progetto di ampliamento della propria flotta per accompagnare la crescita del traffico aereo regionale e internazionale. Attualmente il parco macchine del vettore è composto da un mix di aeromobili Airbus e Boeing, che comprende circa 97 velivoli. Per quanto riguarda gli aeromobili di grandi dimensioni, la compagnia opera con 14 Airbus A350-900, 11 Boeing 787-9 e 6 Boeing 787-10 (e altri due in arrivo). Per le rotte a medio raggio, dispone di circa 60 aeromobili della famiglia A320, di cui una ventina nella versione neo. La flotta è nel complesso giovane, con un'età media di circa 10 anni. [post_title] => Vietnam Airlines valuta un nuovo ordine per 30 aeromobili di lungo raggio [post_date] => 2025-09-23T09:15:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758618944000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497452 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un appuntamento ormai imprescindibile per il settore, che quest’anno ha scelto come filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi. Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta. «Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un’esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour -. I risultati di crescita ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare». I risultati La convention ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna un incremento del 30% nel primo semestre, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone). L’estate ha messo a segno un +25% con il successo dei viaggi tailor made in Usa e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius. Per quanto riguarda l’inverno 2025-26, focus sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada per l’estate 2026. Il team protagonista Grande protagonista della serata è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un’età media di 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix travolgente di energia, creatività e innovazione. Spazio anche a Bryan “The Box” Ronzani voce di Radio 105,conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week e Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni. Oltre 35 i partner che hanno supportato l’evento, con ITA Airways come main sponsor. La due giorni è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo direttore vendite, Marco Depascale. [post_title] => Glamour, estate a +25% e inverno all'insegna del lungo raggio [post_date] => 2025-09-22T09:52:29+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758534749000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497417 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La destinazione The Red Sea si trova sulla costa ovest dell’Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso. Offre un'esperienza unica di turismo rigenerativo di lusso in resorts di design, gestiti da marchi leader nell'ospitalità a livello mondiale. «Siamo a tre ore da AlUla, a 500 chilometri da Jeddah e un'ora e mezza di volo da Riyadh. - racconta Reema Almokhtar, tourism communications di Red Sea Global (Rsg), una società di sviluppo immobiliare certa che uno sviluppo responsabile e rigenerativo possa migliorare le comunità, stimolare le economie e migliorare i territori. «Dal punto di vista delle connessioni il Red Sea International Airport accoglie voli da Jeddah, Riyadh, Dammam e Dubai. Abbiamo appena annunciato il collegamento operato da Doha di Qatar Airways, che sarà in connessione da Roma e Milano. Siamo a 5/7h di volo dalle maggiori città europee, quindi gli ospiti raggiungono il proprio resort usufruendo di diverse modalità di trasporto ecologico ad emissioni zero: macchine o buggy elettrici, imbarcazioni, idrovolanti ed elicotteri. The Red Sea accoglie i suoi visitatori tutto l’anno: brilla sempre il sole e le temperature si aggirano sui 32°, con una lieve brezza; anche la temperatura dell'acqua è sempre piacevole. La destinazione si chiama The Red Sea, ma è molto ricca e diversificata dal punto di vista geografico. - prosegue Almokhtar - Si estende su 28.000kmq e comprende il quarto sistema di barriera corallina più grande del mondo, spiagge incontaminate, vulcani dormienti, imponenti dune di sabbia, canyon, siti storici e culturali e un arcipelago di oltre 90 isole vergini. "Sono già stati inaugurati i primi cinque resort extra-lusso. Il Six Senses Southern Dunes - The Red Sea ha un focus sul benessere: dalla cucina alla spa, al wellness; il St. Regis Red Sea Resort, con le sue 90 ville e overwater, unisce la bellezza della costa ai valori del brand e propone una cucina raffinata in sei concept diversi; il Ritz Carlton Reserve si chiama Nujuma, che in arabo significa stella. In ogni stanza c’è un telescopio per guardare le stelle. È un'area bellissima e siamo accreditati da Dark Sky, quindi il Red Sea offre anche l'astroturismo. A questi si aggiungono le prime due strutture di proprietà gestite da Red Sea Global: il Shebara che con 73 chiavi si ispira alle bolle subacquee e ha l’interior design di Paolo Ferrari e il Desert Rock Resort: scavato tra le rocce e parte del deserto roccioso circostante, offre esperienze uniche, come i piatti realizzati dalla Naira, celebre chef turca stellata Michelin». Chiara Ambrosioni [gallery ids="497418,497427,497419"] [post_title] => The Red Sea: progetto rigenerativo e diversificato per vivere un’esperienza luxury (1) [post_date] => 2025-09-22T09:00:12+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758531612000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497366 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mandarin Oriental allarga il raggio d'azione all'Austria. Il prossimo 20 ottobre verrà infatti inaugurato il Mandarin Oriental Vienna. Situato all’interno dell’Innere Stadt, il primo distretto, e con affaccio su Riemergasse, l’hotel offrirà 138 camere e suite, vari ristoranti e The Spa at Mandarin Oriental. L’edificio che ospiterà l’hotel su Riemergasse 7 è un palazzo in stile Art Déco progettato dall’architetto Alfred Keller. Completato originariamente nel 1908, l’edificio è un ex tribunale che è stato restaurato con cura per preservarne il patrimonio architettonico, integrando elementi di design contemporaneo. Il general manager, Mario Habicher, ha commentato: «Il nostro obiettivo è creare un luogo che sia un rifugio per i viaggiatori internazionali e, allo stesso tempo, un punto d’incontro per i cittadini che sanno apprezzare l’eccezionale. Lo storico edificio Art Nouveau di Riemergasse è la cornice ideale per questo progetto». Le 86 camere e 52 suite di Mandarin Oriental Vienna sono state restaurate con cura per unire il comfort contemporaneo al fascino intramontabile dell’Art Nouveau viennese. Tra le proposte spiccano le tre Mandarin Signature Suites e la Royal Suite. L’executive chef, Thomas Seifried, ha curato la proposta gastronomica dei 4 ristoranti e bar, declinati in un concept innovativo: Atelier 7. Le Sept, ristorante fine dining dell’hotel, offrirà un menu incentrato sul pesce. L’all-day dining Atelier 7 – Brasserie unisce l’eleganza Art Nouveau al comfort food internazionale. Per onorare la tradizione delle caffetterie viennesi, non poteva mancare Atelier 7 – The Café, dove verranno serviti specialty coffee e pregiate varietà di te provenienti dal tutto il mondo, accompagnati da viennoiserie artigianale. La proposta gastronomica culmina nell’Atelier 7 – Izakaya and Bar, un luogo dove l’Art Nouveau incontra il Japonisme. Thomas Seifried, executive chef di Mandarin Oriental, Vienna ha commentato: «Vienna è pronta per un nuovo capitolo culinario che vuole ispirare e sorprendere. Attraverso Atelier 7, i nostri ospiti si imbarcheranno in un viaggio di sapori all’interno di location eleganti e allo stesso tempo accoglienti. La nostra idea di buona cucina mira a essere accessibile a tutti coloro che vogliono assaporarla». La Spa at Mandarin Oriental è un rifugio di serenità che offre un’ampia gamma di trattamenti olistici, tra cui i e rituali ispirati alle tradizioni locali. L’area comprende sette cabine per i trattamenti, inclusa una suite esclusiva per coppie, oltre a una piscina coperta, palestra e una Vip treatment area. L’hotel disporrà inoltre di sette boardroom multifunzionali e di una sala da ballo di 140 metri quadraati. [post_title] => Mandarin Oriental apre la prima struttura in Austria [post_date] => 2025-09-19T14:51:40+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758293500000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "klm vara un nuovo concept di servizio per i voli di lungo raggio" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":65,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1164,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497602","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm vara un nuovo concetto di servizio per i voli intercontinentali che prevede maggiore contatto personale e un aumento del numero di posti a sedere.\r

\r

Sono previste modifiche del servizio sia per la World Business Class che per l'Economy Class oltre ad un nuovo layout della cabina della flotta intercontinentale, che prevede un aumento del numero di posti a sedere. Tutte le modifiche saranno implementate a partire dal 2027.\r

\r

Il designer olandese Marcel Wanders sta creando nuove stoviglie dedicate per la Business Class World, che saranno accompagnate anche da una nuova presentazione dei piatti. Il vettore sta valutando anche l'introduzione di nuovi piatti.\r

\r

Per l'Economy class la nuova formula di servizio punta a servire i pasti caldi più rapidamente e creare più spazio per il contatto personale con i passeggeri. Ad esempio, torna il drink di benvenuto, che consente un ulteriore momento di interazione.\r

\r

Più passeggeri a bordo\r

\r

Infine, Klm sta modificando la configurazione della flotta intercontinentale Boeing. Grazie al nuovo modo di lavorare e a un carico più efficiente, a bordo sono necessari meno carrelli. Ciò consente al vettore di ampliare la Premium Comfort Class, senza compromettere lo spazio a disposizione per le gambe dei passeggeri. Il numero di posti sarà ampliato fino a un massimo di 40, a seconda del tipo di aeromobile. Il nuovo layout consente inoltre alla compagnia aerea di aggiungere più posti in Economy Class. Saranno poi inseriti anche due posti supplementari nella World Business Class sul Boeing 787-9.","post_title":"Klm vara un nuovo concept di servizio per i voli di lungo raggio","post_date":"2025-09-24T11:38:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758713926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497582","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centinaia di voli cancellati e decine di migliaia di passeggeri bloccati a terra a causa dell'abbattersi sulla regione asiatica del tifone Ragasa. In particolare, a Hong Kong - l'aeroporto merci più trafficato al mondo e il nono per traffico passeggeri internazionale - tutti i voli sono stati cancellati per 36 ore a partire da ieri sera.\r

\r

Cathay Pacific Airways aveva anticipato lunedì, 22 settembre, che il tifone avrebbe avuto “un impatto significativo” sulle sue operazioni e che avrebbe cancellato più di 500 voli a lungo raggio e regionali. Nel dettaglio, si tratta di «Tutti i voli in arrivo e in partenza da Hong Kong tra le 18:00 di martedì 23 settembre e le 6:00 di giovedì 25 settembre - rende noto la compagnia aerea -. Tutti i passeggeri che hanno prenotato sui voli interessati riceveranno aggiornamenti tramite sms, e-mail e l'app Cathay Pacific».\r

\r

«Stiamo spostando alcuni dei nostri aeromobili lontano da Hong Kong e prevediamo una ripresa graduale e scaglionata dei nostri voli tra giovedì e venerdì», ha dichiarato la compagnia aerea, che dispone di una flotta di 179 aerei passeggeri e cargo.\r

\r

«In base alle ultime previsioni meteorologiche e alle condizioni operative previste, i voli in partenza riprenderanno progressivamente a partire da giovedì mattina».","post_title":"Hong Kong, il tifone Ragasa costringe Cathay Pacific alla cancellazione di centinaia di voli","post_date":"2025-09-24T10:59:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758711557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Uzbekistan Airways ha effettuato il suo più grande ordine di aeromobili mai realizzato, che prevede l'acquisto di fino a 22 Boeing 787 Dreamliner. La compagnia di bandiera ha confermato che acquisterà 14 velivoli 787-9, con opzioni per altri otto, nell'ambito della sua strategia di modernizzazione della flotta a lungo raggio e di espansione dei collegamenti internazionali.\r

\r

Uzbekistan Airways, la prima compagnia aerea dell'Asia centrale a utilizzare il 787, attualmente impiega la sua flotta di 787-8 per collegare destinazioni in Europa, Asia e Stati Uniti, compreso il volo diretto per New York City.\r

\r

«La famiglia Boeing 787 Dreamliner ha dimostrato di essere la pietra miliare delle nostre operazioni a lungo raggio - ha affermato Shukhrat Khudaikulov, presidente di Uzbekistan Airways -. Con questo nuovo contratto, rafforziamo ulteriormente la posizione della nostra compagnia aerea e della nostra nazione come hub aeronautico leader in Asia centrale, fornendo al contempo ai nostri passeggeri una maggiore connettività globale. Questo passo ribadisce le nostre ambizioni e il nostro impegno strategico verso una crescita sostenibile».\r

\r

","post_title":"Uzbekistan Airways ordina fino a 22 Boeing 787 Dreamliner","post_date":"2025-09-24T09:48:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758707294000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Civitatis presenta l’esperienza definitiva per scoprire il Giappone in una settimana, combinando tradizione, modernità ed escursioni indimenticabili con guide in italiano.\r

\r

Tokyo, tra templi, neon e baie futuristiche\r

\r

Dopo un lungo volo, l’ultima cosa di cui i tuoi clienti hanno bisogno è perdersi nei trasporti pubblici giapponesi. Civitatis lo sa bene, e per questo propone un servizio di trasferimento all’hotel che garantisce un arrivo tranquillo e senza complicazioni. Non c’è modo migliore di iniziare con il piede giusto un viaggio che sarà indimenticabile.\r

\r

La prima grande tappa è la capitale. Con questo tour panoramico di Tokyo in autobus, i tuoi clienti visiteranno il quartiere tradizionale di Asakusa, il tempio Sensō-ji e le botteghe della galleria Nakamise. Ad Asakusa, due esperienze uniche: una cerimonia del tè matcha a Uji e un autentico pasto “IZAKAYA” in un ristorante locale.\r

\r

A seguire, raggiungerete il famoso Tokyo Skytree: una torre di telecomunicazioni alta 634 m che domina l'intero quartiere di Sumida. Per godere della sua eccellente vista panoramica, salirete al 350° piano, dove si trova il ponte di osservazione Tembo Deck. In più, visiterete anche il centro commerciale Solamachi situato ai piedi della torre.\r

\r

Per concludere la giornata, l'autobus si fermerà a Odaiba dove potrete godervi una rilassante crociera nella baia di Tokyo.\r

\r

Infine, risalire a bordo dell'autobus e passerete davanti alla Torre di Tokyo, al quartiere di Roppongi, allo stadio olimpico e tornerete alla stazione di Shinjuku dopo circa dieci ore di esperienza.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Il giorno seguente, l’escursione al Monte Fuji e al Lago Ashi combina natura, storia e paesaggi da cartolina. La giornata prosegue ad Hakone, dove una gita in barca sul Lago Ashi regala panorami unici, con torii rossi che emergono dall’acqua e, se il clima lo permette, il Fuji che si riflette sulla superficie.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Kioto: il gioiello culturale del Giappone\r

Da Tokyo a Kioto in bullet train: veloce, comodo ed emozionante. Qui vi aspetta il tour completo della città, con il celebre Padiglione d’Oro, la foresta di bambù e i templi più iconici dell’antica capitale imperiale. Tutto spiegato in spagnolo, così che nessun dettaglio vada perso nella traduzione.\r

\r

Inoltre, da Kioto è imperdibile l’escursione a Nara e Uji. A Nara, i viaggiatori potranno godersi il famoso parco pieno di cervi sika e visitare templi come il Todai-ji o il Kasuga Taisha. A Uji, culla del tè matcha, potranno assaporare la tradizione giapponese attraverso la sua bevanda più caratteristica.\r

\r

Osaka: contrasti che impressionano\r

\r

Osaka si rivela come una città vibrante e piena di contrasti. Con questo tour privato di Civitatis, i clienti scopriranno il suo prezioso castello, il quartiere più antico e il lato più moderno con imponenti grattacieli, il tutto con una guida parlante italiano. E, come ciliegina sulla torta, un’intera giornata a Universal Studios Japan, dove i viaggiatori rivivranno le avventure di Harry Potter, dei Minions e di altri film iconici.\r

\r

Un viaggio completo, pensato per viaggiatori e agenzie di viaggio\r

Civitatis ha progettato un itinerario che bilancia cultura, divertimento e paesaggi unici, sempre con il vantaggio di guide in italiano. Questo assicura che i tuoi clienti comprendano la storia, apprezzino ogni dettaglio e si sentano accompagnati in ogni momento.\r

\r

Questo itinerario di 7 giorni è ideale per le agenzie che vogliono offrire un prodotto organizzato, accattivante e senza complicazioni. Con trasferimenti, visite guidate ed escursioni ben pianificate, i viaggiatori vivranno il Giappone come se lo conoscessero da sempre… ma senza dover parlare giapponese. Prenotalo subito!\r

\r

\r

\r

[gallery columns=\"5\" ids=\"497395,497396,497397,497398,497399,497400,497401,497402,497403,497404,497405\"]","post_title":"Giappone in 7 giorni: un itinerario di esperienze uniche con Civitatis","post_date":"2025-09-24T09:00:44+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1758704444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air France-Klm e Sas hanno annunciato oggi l'ampliamento del loro accordo di cooperazione commerciale al fine di rafforzare i collegamenti tra la Scandinavia e gli Stati Uniti.\r

\r

Si tratta di una nuova tappa nell'avvicinamento tra le due compagnie, già partner dall'ingresso di Sas nell'alleanza SkyTeam nel 2024. \r

\r

D'ora in poi, Air France apporrà il proprio codice “AF” su diversi voli transatlantici non-stop operati dal vettore scandinavo. In concreto, i passeggeri potranno prenotare con il numero di volo Air France collegamenti da Copenaghen verso dieci grandi città americane, tra cui New York, Miami, Los Angeles e San Francisco. Da Stoccolma sono interessate due rotte, verso Miami e New York-Newark, mentre Oslo sarà collegata a New York tramite gli aeroporti di Newark e Jfk. I biglietti sono già disponibili sui siti airfrance.com, klm.com, flysas.com e tramite tutti i canali di distribuzione tradizionali.\r

\r

Questo nuovo accordo si aggiunge al codice condiviso stipulato all'inizio di quest'anno, che consente a Sas di apporre il proprio codice “SK” su diversi voli transatlantici operati da Air France e Klm in partenza da Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol, consentendo ad esempio ai viaggiatori Sas di raggiungere Fortaleza e Salvador de Bahia in Brasile, nonché a Johannesburg e Città del Capo in Sudafrica. Dal 2024 esiste anche una condivisione reciproca su una selezione di voli europei.","post_title":"Sas amplia la partnership con Air France-Klm sulle rotte verso gli Stati Uniti","post_date":"2025-09-23T13:34:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758634473000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497493","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vietnam Airlines studia l'ampliamento della flotta con l'aggiunta di 30 aeromobili wide-body, in leasing o acquistati. La consegna effettiva dei contratti concordati avverrà tra il 2028 e il 2030.\r

\r

Secondo quanto anticipato da Reuters, sarebbero due i modelli in fase di valutazione e cioè i Boeing 787-9 o gli Airbus A350-900.\r

\r

La compagnia vietnamita, da anni porta avanti un progetto di ampliamento della propria flotta per accompagnare la crescita del traffico aereo regionale e internazionale. \r

\r

Attualmente il parco macchine del vettore è composto da un mix di aeromobili Airbus e Boeing, che comprende circa 97 velivoli. Per quanto riguarda gli aeromobili di grandi dimensioni, la compagnia opera con 14 Airbus A350-900, 11 Boeing 787-9 e 6 Boeing 787-10 (e altri due in arrivo). Per le rotte a medio raggio, dispone di circa 60 aeromobili della famiglia A320, di cui una ventina nella versione neo. La flotta è nel complesso giovane, con un'età media di circa 10 anni.","post_title":"Vietnam Airlines valuta un nuovo ordine per 30 aeromobili di lungo raggio","post_date":"2025-09-23T09:15:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758618944000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Un appuntamento ormai imprescindibile per il settore, che quest’anno ha scelto come filo conduttore “I 5 sensi e la generazione Wanderlust”: un viaggio emozionale che ha guidato i partecipanti attraverso esperienze immersive, stimolando la vista, l’udito, il gusto, l’olfatto e il tatto come metafora del modo in cui si vive e si interpreta il viaggio oggi.\r

\r

Protagonisti sono stati i nuovi viaggiatori del futuro, la cosiddetta generazione Wanderlust, curiosi ed esigenti, che non si accontentano di pacchetti standardizzati, ma cercano percorsi autentici, personalizzati e sorprendenti, capaci di abbattere barriere culturali e linguistiche e di trasformare ogni partenza in una scoperta.\r

\r

«Il Glamour Exclusive Weekend non è solo una convention, ma un’esperienza che ci permette di rafforzare i legami con le agenzie partner e di tracciare insieme la strada del futuro – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour -. I risultati di crescita ci confermano che il mercato premia la nostra visione, ma ciò che ci rende davvero unici è la capacità di anticipare i trend e offrire esperienze che parlano alla nuova generazione di viaggiatori. Con il nostro team giovane e motivato, continueremo a innovare per sorprendere e ispirare».\r

I risultati\r

La convention ha rappresentato l’occasione per fare il punto sui risultati aziendali e sulle strategie per il futuro. Il 2025 segna un incremento del 30% nel primo semestre, grazie anche alla forte domanda di viaggi a lungo raggio (Stati Uniti, Maldive e Giappone).\r

\r

L’estate ha messo a segno un +25% con il successo dei viaggi tailor made in Usa e Canada, dei safari in Tanzania e Kenya con estensione a Zanzibar e Sudafrica con estensione Mauritius.\r

\r

Per quanto riguarda l’inverno 2025-26, focus sul Nord America, con pacchetti a date fisse su New York dal Thanksgiving all’Epifania e allotment garantiti per Capodanno. Maldive in primo piano grazie a nuove partnership con catene alberghiere 5 stelle e collegamenti con Qatar Airways da Milano e Roma. Interesse crescente per Giappone, Sudafrica, Oman, Emirati, Brasile, Costa Rica, oltre a un promettente advance sul Canada per l’estate 2026.\r

Il team protagonista\r

Grande protagonista della serata è stato il team Glamour: oltre 60 giovani professionisti, con un’età media di 32 anni, che hanno conquistato il palco con un mix travolgente di energia, creatività e innovazione.\r

\r

Spazio anche a Bryan “The Box” Ronzani voce di Radio 105,conosciuto nel mondo del gaming per le collaborazioni con Milan Game Week e Lucca Comics, che ha guidato un momento di confronto sulle aspettative delle nuove generazioni di viaggiatori e sul ruolo delle agenzie nel rispondere ai loro bisogni.\r

\r

Oltre 35 i partner che hanno supportato l’evento, con ITA Airways come main sponsor. La due giorni è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente alle agenzie il nuovo direttore vendite, Marco Depascale.","post_title":"Glamour, estate a +25% e inverno all'insegna del lungo raggio","post_date":"2025-09-22T09:52:29+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758534749000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497417","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La destinazione The Red Sea si trova sulla costa ovest dell’Arabia Saudita, affacciata sul Mar Rosso. Offre un'esperienza unica di turismo rigenerativo di lusso in resorts di design, gestiti da marchi leader nell'ospitalità a livello mondiale. «Siamo a tre ore da AlUla, a 500 chilometri da Jeddah e un'ora e mezza di volo da Riyadh. - racconta Reema Almokhtar, tourism communications di Red Sea Global (Rsg), una società di sviluppo immobiliare certa che uno sviluppo responsabile e rigenerativo possa migliorare le comunità, stimolare le economie e migliorare i territori.\r

\r

«Dal punto di vista delle connessioni il Red Sea International Airport accoglie voli da Jeddah, Riyadh, Dammam e Dubai. Abbiamo appena annunciato il collegamento operato da Doha di Qatar Airways, che sarà in connessione da Roma e Milano. Siamo a 5/7h di volo dalle maggiori città europee, quindi gli ospiti raggiungono il proprio resort usufruendo di diverse modalità di trasporto ecologico ad emissioni zero: macchine o buggy elettrici, imbarcazioni, idrovolanti ed elicotteri. The Red Sea accoglie i suoi visitatori tutto l’anno: brilla sempre il sole e le temperature si aggirano sui 32°, con una lieve brezza; anche la temperatura dell'acqua è sempre piacevole. La destinazione si chiama The Red Sea, ma è molto ricca e diversificata dal punto di vista geografico. - prosegue Almokhtar - Si estende su 28.000kmq e comprende il quarto sistema di barriera corallina più grande del mondo, spiagge incontaminate, vulcani dormienti, imponenti dune di sabbia, canyon, siti storici e culturali e un arcipelago di oltre 90 isole vergini. \r

\r

\"Sono già stati inaugurati i primi cinque resort extra-lusso. Il Six Senses Southern Dunes - The Red Sea ha un focus sul benessere: dalla cucina alla spa, al wellness; il St. Regis Red Sea Resort, con le sue 90 ville e overwater, unisce la bellezza della costa ai valori del brand e propone una cucina raffinata in sei concept diversi; il Ritz Carlton Reserve si chiama Nujuma, che in arabo significa stella. In ogni stanza c’è un telescopio per guardare le stelle. È un'area bellissima e siamo accreditati da Dark Sky, quindi il Red Sea offre anche l'astroturismo.\r

\r

A questi si aggiungono le prime due strutture di proprietà gestite da Red Sea Global: il Shebara che con 73 chiavi si ispira alle bolle subacquee e ha l’interior design di Paolo Ferrari e il Desert Rock Resort: scavato tra le rocce e parte del deserto roccioso circostante, offre esperienze uniche, come i piatti realizzati dalla Naira, celebre chef turca stellata Michelin».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"497418,497427,497419\"]","post_title":"The Red Sea: progetto rigenerativo e diversificato per vivere un’esperienza luxury (1)","post_date":"2025-09-22T09:00:12+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758531612000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mandarin Oriental allarga il raggio d'azione all'Austria. Il prossimo 20 ottobre verrà infatti inaugurato il Mandarin Oriental Vienna. Situato all’interno dell’Innere Stadt, il primo distretto, e con affaccio su Riemergasse, l’hotel offrirà 138 camere e suite, vari ristoranti e The Spa at Mandarin Oriental.\r

L’edificio che ospiterà l’hotel su Riemergasse 7 è un palazzo in stile Art Déco progettato dall’architetto Alfred Keller. Completato originariamente nel 1908, l’edificio è un ex tribunale che è stato restaurato con cura per preservarne il patrimonio architettonico, integrando elementi di design contemporaneo.\r

Il general manager, Mario Habicher, ha commentato: «Il nostro obiettivo è creare un luogo che sia un rifugio per i viaggiatori internazionali e, allo stesso tempo, un punto d’incontro per i cittadini che sanno apprezzare l’eccezionale. Lo storico edificio Art Nouveau di Riemergasse è la cornice ideale per questo progetto».\r

Le 86 camere e 52 suite di Mandarin Oriental Vienna sono state restaurate con cura per unire il comfort contemporaneo al fascino intramontabile dell’Art Nouveau viennese. Tra le proposte spiccano le tre Mandarin Signature Suites e la Royal Suite. L’executive chef, Thomas Seifried, ha curato la proposta gastronomica dei 4 ristoranti e bar, declinati\r

in un concept innovativo: Atelier 7.\r

Le Sept, ristorante fine dining dell’hotel, offrirà un menu incentrato sul pesce. L’all-day dining Atelier 7 – Brasserie unisce l’eleganza Art Nouveau al comfort food internazionale. Per onorare la tradizione delle caffetterie viennesi, non poteva mancare Atelier 7 – The Café, dove verranno serviti specialty coffee e pregiate varietà di te provenienti dal tutto il mondo, accompagnati da viennoiserie artigianale. La proposta gastronomica culmina nell’Atelier 7 – Izakaya and Bar, un luogo dove l’Art Nouveau\r

incontra il Japonisme.\r

Thomas Seifried, executive chef di Mandarin Oriental, Vienna ha commentato: «Vienna è pronta per un nuovo capitolo culinario che vuole ispirare e sorprendere. Attraverso Atelier 7, i nostri ospiti si imbarcheranno in un viaggio di sapori all’interno di location eleganti e allo stesso tempo accoglienti. La nostra idea di buona cucina mira a essere accessibile a tutti coloro che vogliono assaporarla».\r

La Spa at Mandarin Oriental è un rifugio di serenità che offre un’ampia gamma di trattamenti olistici, tra cui i e rituali ispirati alle tradizioni locali. L’area comprende sette cabine per i trattamenti, inclusa una suite esclusiva per coppie, oltre a una piscina coperta, palestra e una Vip treatment area.\r

L’hotel disporrà inoltre di sette boardroom multifunzionali e di una sala da ballo di 140 metri quadraati.","post_title":"Mandarin Oriental apre la prima struttura in Austria","post_date":"2025-09-19T14:51:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758293500000]}]}}